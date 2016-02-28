Dışı geleneksel içi modern iki dağ evi

Dışı son derece geleneksel olan yapıların iç tasarımları ise komple modern ve sade. Mimarın konutta yapabildiği en büyük değişiklik pencere boyutlarını büyültebilmek olmuş. Soğuk bir iklime sahip olan bölgede normalde pencerelerin boyutları fazla büyük değilmiş ancak günümüz teknolojisi hem daha kaliteli ve dolayısı ile izolasyon konusunda kat kat daha iyi pencere üretmeye elveriyor hem de yapıların merkezi sistemi sayesinde ısı kaybı olmaksızın sıcacık evlere imkan tanıyor.

Geniş pencerelerin sağladığı doğal gün ışığından azami düzeyde faydalanma imkanı ise evleri çok daha ferah hale getiriyor. Muhteşem manzaralar da cabası.