Dışı geleneksel içi modern iki dağ evi

Bu sayfamızın konuğu İsviçre'nin Alpler'inden iki adet yayla evi. Mimar Simona Pribeagu Schmid tarafından, bölgenin son derece katı kuralları olan mimari tarzına uygun tasarlanıp inşa edilen bu iki yapının dıştan görünüşleri bölgede bulunan diğer yapılardan farksız gibi, ancak bir de içlerine girip baktığınızda, sizi geniş mi geniş, ferah mı ferah alanlar karşılıyor. Alt katları doğal bir taş olan kayraktan ya da betondan, üst katları ise ahşaptan olan bu yapıların çatıları da belirli bir standart dahilinde yapılıyor. Yani binaların dış görünüşlerinde dramatik bir değişiklik yapmak ve bölgenin mimari tarzının dışına çıkmak yasak. Bu da mimarımızın oldukça kısıtlı bir alanı içinde çalışmasına neden olmuş. Ancak fotoğraflardan da göreceğiniz üzere, deneyimli profesyonelimiz bu işin altında ustaca kalkabilmiş.
Fotoğrafta görülen diğer yapılardan da anlaşılabildiği üzere, Alpler'in Leis bölgesinde konumlanan yapıların tamamı aynı tarzda inşa edilmiş. Taş ve/veya beton ile ahşabın kullanıldığı yapıların tamamı geleneksel dağ köyü görünümünü korumak adına yerel bir kanun haline getirilmiş. Bu nedenle, bu bölgede çalışma yapan mimarlar yapıların dış görünüşlerinde büyük değişiklikler yapamıyorlar.
Dışı son derece geleneksel olan yapıların iç tasarımları ise komple modern ve sade. Mimarın konutta yapabildiği en büyük değişiklik pencere boyutlarını büyültebilmek olmuş. Soğuk bir iklime sahip olan bölgede normalde pencerelerin boyutları fazla büyük değilmiş ancak günümüz teknolojisi hem daha kaliteli ve dolayısı ile izolasyon konusunda kat kat daha iyi pencere üretmeye elveriyor hem de yapıların merkezi sistemi sayesinde ısı kaybı olmaksızın sıcacık evlere imkan tanıyor.
Geniş pencerelerin sağladığı doğal gün ışığından azami düzeyde faydalanma imkanı ise evleri çok daha ferah hale getiriyor. Muhteşem manzaralar da cabası.
Geniş pencereler ile donatılmış ferah iç mekanlar midcentury modern tarzı dekore edilmiş. İkonik parçaların kullanıldığı iç dekorlarda yine sadelik ve basitlik ön planda. Renkler ise nötr tonlarda; bejler, kremler, çeşitli kahverengi tonları. Komple ahşap kaplama olan iç mekan duvarları, zemin ve tavan orman manzarası ile birleşince insana gerçek bir dağ evi hissini tüm gerçekliğiyle veriyor.
Bu huzur dolu, bol bol doğal güneş ışığı alan mekan çalışmak için de ideal Konutun home ofis olarak işlev gören odasında inzivaya çekilmiş, kitap yazan bir yazarı hayal etmek hiç de zor değil! Dekorasyon diğer odalarda da olduğu üzere ofis alanında da son derece sade tutulmuş, nötr renkler tercih edilmiş.
Konutlar yamaç üzerinde konumlandıkları için katlar arasında kot farkı var. Yapıların en üst katından yapıların üzerinde olduğu yamaca çıkmak mümkün. Bu katlarda oturma odaları, yemek odaları ve mutfaklar yer alıyor, yani esas yaşam alanları. Geniş pencere ve/veya cam kapılardan her yönde yer alan muhteşem dağ manzaralarını izleyebilirsiniz, arzu ederseniz bu katta yer alan arka kapıdan yamaca kolayca ulaşabilirsiniz.
Doğal gün ışığının öneminden homify yazılarımızda sıklıkla bahsediyoruz. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de insan psikolojisini olumlu yönde etkileyen doğal ışık günümüz mimarinin en önemli sorunsallarından biri. Fotoğrafta konutun merdiven sahanlığında yer alan geniş pencereyi görüyoruz. Bu dar alana dahi bir pencere eklenmiş ve böylece suni aydınlatma ihtiyacı en aza indirgenmiş.
Türkiye'den bir dağ evi incelemek isterseniz, ’Sürprizlerle dolu bir dağ evi’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki bu yapıların mimari ortaklıkları eminim sizin de dikkatinizi çekecektir.