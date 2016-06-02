Ankara'dan büyüleyici bir aile evi

Ankara Cumhuriyet sonrası şekillenen bir şehir olması dolayısıyla şehircilik konusunda pek çok noktada İstanbul'dan çok daha rahat bir şehir. Geniş yolları, rahat toplu ulaşımı ve yemyeşil rekreasyon alanlarıyla İstanbul'u geride bırakan Ankara, konut üretiminde de İstanbul'un tahtını sallıyor. İstanbul kökenli bir firma olan Reta İç Mimarlık'da Ankara'da görenin gıpta edeceği bir projeye imza atmış. Gelin lafı fazla uzatmadan bu büyüleyici villayı hep birlikte inceleyelim.
Bu açıdan yemyeşil bahçenin içinde konuşlanmış olan villanın arkasını görüyorsunuz. Arka tarafta ev sahiplerinin hep birlikte yemek yemesi için genişçe bir deck yapılmış. Elbette bu resimde başrolü özenle inşa edilmiş olan barbekü oynuyor.
Evin kütüphane olarak ayrılan kısmına ise şömine damga vuruyor. Gayet sade bir dekorasyona sahip odada iki adet tekli okuma koltuğu ve bir kanepe bulunuyor. Çıtır çıtır şömine alevinin yanında kitap okumanın hazzı için paha biçilemez sanırız.
Şömineli bölüm salondan herhangi bir bölme kullanılmadan ayrılmış. Yani derinlikte görünen bölüm az önce gördüğünüz şömineli bölüm. Salonda da az önce gördüğümüz bölüm gibi pastel renkler tercih edilmiş. Koltuk takımları ve duvarların yumuşak gri tonlarını birbirlerini okşuyor.
Mutfakla bir tezgah vasıtasıyla ayrılan yemek odasına da evin geneline olduğu gibi bir sadelik hakim. Yeteri sayıda pencereyle doğru aydınlatılan yemek odası son derece ferah görünüyor.
Bu açıda yemek odası ve mutfağın birleşimini görüyorsunuz. Yemek odası içilen halı, yemek takımlarının bulunduğu dolap ve sandalye başlıklarında evin genelinde olduğu gri renkler tercih edilmiş. Evin duvarlarının ahşapla kaplanan bölümlerinde ise beyaz kullanılmış ve ambiyansa bir yumuşaklık getirilmiş.
Mutfakta siyah beyaz kontrastından faydalanılmış. Mutfak dolaplarında beyaz tercih edilirken, mutfak masası, elektrikli cihazlar ve aydınlatma unsurlarında siyah kullanılmış.
Banyoda en dikkat çeken unsur vitrifiye ürünlerinde tercih edilen yuvarlak hatlar olmuş. Bu ürünler mutfağa modern bir görünüm kazandırmış.
Bahçe yaz akşamlarında harika barbekü partilerine ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.
Evin katları arasında bağlantı sağlayan merdivende de ahşaptan taviz verilmemiş.
Ebeveyn yatak odalarında ayrıca bir banyo görmeye alışığız ama bu evde çocuk odası için de ayrı bir banyo düşünülmüş.
Ebeveyn banyosunda da siyah beyaz kontrastı çok güzel sonuçlar doğurmuş. Tezgahta kullanılan mermer ve küvet ve duvarlara kullanılan birinci sınıf karolar son derece uyumlu.
Evin son katında ev sahiplerinin kullanımına sunulmak üzere bir ofis hazırlanmış.
Hanımların en büyük dertlerinden biri de çamaşırı nerede kurutacağıdır. Bu sorun kurutma makineleriyle çözülmüş olsa bu makinelerin koyulacağı yer büyük bir sıkıntıdır. Bu güzel evde çamaşır gereksinimleri ayrıca bir oda döşenmiş.
Bu evde düşünülmemiş hiç bir ayrıntı yok. Burası da evin beyinin hobi odası. Koca bir bar bilardo masası, bilardo turnuvalarına hazır.
Bu kadar görkemli bir ev sineması olmadan düşünülebilir mi? Ev sakinleri filmleri sinema konforunda izleyecek.
Bu saunada ev ahalisi keyif içinde haftanın stresinden kurtulabilecek.
Villalar hoşunuza gidiyorsa bir de bunlara bakın.