Ankara'dan büyüleyici bir aile evi

Ankara Cumhuriyet sonrası şekillenen bir şehir olması dolayısıyla şehircilik konusunda pek çok noktada İstanbul'dan çok daha rahat bir şehir. Geniş yolları, rahat toplu ulaşımı ve yemyeşil rekreasyon alanlarıyla İstanbul'u geride bırakan Ankara, konut üretiminde de İstanbul'un tahtını sallıyor. İstanbul kökenli bir firma olan Reta İç Mimarlık'da Ankara'da görenin gıpta edeceği bir projeye imza atmış. Gelin lafı fazla uzatmadan bu büyüleyici villayı hep birlikte inceleyelim.