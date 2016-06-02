현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ankara'dan büyüleyici bir aile evi

Aydin Sanli Aydin Sanli
Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Ankara Cumhuriyet sonrası şekillenen bir şehir olması dolayısıyla şehircilik konusunda pek çok noktada İstanbul'dan çok daha rahat bir şehir. Geniş yolları, rahat toplu ulaşımı ve yemyeşil rekreasyon alanlarıyla İstanbul'u geride bırakan Ankara, konut üretiminde de İstanbul'un tahtını sallıyor. İstanbul kökenli bir firma olan Reta İç Mimarlık'da Ankara'da görenin gıpta edeceği bir projeye imza atmış. Gelin lafı fazla uzatmadan bu büyüleyici villayı hep birlikte inceleyelim. 

Barbekülü bahar akşamları

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Bu açıdan yemyeşil bahçenin içinde konuşlanmış olan villanın arkasını görüyorsunuz. Arka tarafta ev sahiplerinin hep birlikte yemek yemesi için genişçe bir deck yapılmış. Elbette bu resimde başrolü özenle inşa edilmiş olan barbekü oynuyor.

Şömineli kış geceleri

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Evin kütüphane olarak ayrılan kısmına ise şömine damga vuruyor. Gayet sade bir dekorasyona sahip odada iki adet tekli okuma koltuğu ve bir kanepe bulunuyor. Çıtır çıtır şömine alevinin yanında kitap okumanın hazzı için paha biçilemez sanırız.

Salon

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Şömineli bölüm salondan herhangi bir bölme kullanılmadan ayrılmış. Yani derinlikte görünen bölüm az önce gördüğünüz şömineli bölüm. Salonda da az önce gördüğümüz bölüm gibi pastel renkler tercih edilmiş. Koltuk takımları ve duvarların yumuşak gri tonlarını birbirlerini okşuyor. 

Yemek odası

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Mutfakla bir tezgah vasıtasıyla ayrılan yemek odasına da evin geneline olduğu gibi bir sadelik hakim. Yeteri sayıda pencereyle doğru aydınlatılan yemek odası son derece ferah görünüyor.

Bir başka açıdan yemek odası

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Yemek Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Bu açıda yemek odası ve mutfağın birleşimini görüyorsunuz. Yemek odası içilen halı, yemek takımlarının bulunduğu dolap ve sandalye başlıklarında evin genelinde olduğu gri renkler tercih edilmiş. Evin duvarlarının ahşapla kaplanan bölümlerinde ise beyaz kullanılmış ve ambiyansa bir yumuşaklık getirilmiş.

Mutfak

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Mutfak
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Mutfakta siyah beyaz kontrastından faydalanılmış. Mutfak dolaplarında beyaz tercih edilirken, mutfak masası, elektrikli cihazlar ve aydınlatma unsurlarında siyah kullanılmış. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Yuvarlak çizgilerle banyo

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Banyo
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Banyoda en dikkat çeken unsur vitrifiye ürünlerinde tercih edilen yuvarlak hatlar olmuş. Bu ürünler mutfağa modern bir görünüm kazandırmış.

Bir başka açıdan bahçe

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Bahçe yaz akşamlarında harika barbekü partilerine ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.

Merdivenler

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Evin katları arasında bağlantı sağlayan merdivende de ahşaptan taviz verilmemiş.

Çocuk odası

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Yatak Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ebeveyn yatak odalarında ayrıca bir banyo görmeye alışığız ama bu evde çocuk odası için de ayrı bir banyo düşünülmüş.

Ebeveyn banyosu

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Banyo
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ebeveyn banyosunda da siyah beyaz kontrastı çok güzel sonuçlar doğurmuş. Tezgahta kullanılan mermer ve küvet ve duvarlara kullanılan birinci sınıf karolar son derece uyumlu.

Çalışma odası

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Çalışma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Evin son katında ev sahiplerinin kullanımına sunulmak üzere bir ofis hazırlanmış.

Çamaşır odası

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Banyo
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Hanımların en büyük dertlerinden biri de çamaşırı nerede kurutacağıdır. Bu sorun kurutma makineleriyle çözülmüş olsa bu makinelerin koyulacağı yer büyük bir sıkıntıdır. Bu güzel evde çamaşır gereksinimleri ayrıca bir oda döşenmiş.

Hobi odası

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Bu evde düşünülmemiş hiç bir ayrıntı yok. Burası da evin beyinin hobi odası. Koca bir bar bilardo masası, bilardo turnuvalarına hazır. 

Home cinema

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Multimedya Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Bu kadar görkemli bir ev sineması olmadan düşünülebilir mi? Ev sakinleri filmleri sinema konforunda izleyecek.

Sauna

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Spa
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Bu saunada ev ahalisi keyif içinde haftanın stresinden kurtulabilecek. 

Villalar hoşunuza gidiyorsa bir de bunlara bakın.

Azerbaycan'da rüya gibi bir düğün salonu
Bu villa projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler