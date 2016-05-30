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Hem sağlıklı, hem modern kerpiç evler

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Modern Oturma Odası
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Kerpiç bu coğrafyanın uzun yıllardır yapı malzemesi olagelmiş bir malzeme. Yüzlerce deyişe, türküye, maniye konu olan bu malzeme, hem pratik, hem de son derece sağlıklı. Son yıllarda trend olan sağlıklı ürünlere geri dönüş, yapı alanında da kendini görüyor. Bu çerçevede kerpiç de yapı profesyonellerinin yeniden keşfettiği bir malzeme oldu. Eco House Turkey şirketi de bu hem ucuz, hem de her açıdan tasarruflu olan bu malzemeyi kullanarak müşterilerine sağlıklı evler sunuyor. 

Kurulumu kolay

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Önce saman panellerin yan yana getirilmesiyle duvarların oluşturulduğu panellerle duvarlar yapılıyor. Daha sonrasında ise çatılar yerleştiriliyor. Saman panellerde kapı ve pencere boşlukları ayırmak da son derece pratik. Kerpiç evler farklı boyutlarda üretilebiliyor. Kerpiç evler tek katlı olduğu gibi iki katlı da inşa edilebiliyor. 

Minimalist dekorasyon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Kerpiç bir evi, ağır ve pahalı mobilyalarla döşemek zorunda da değilsiniz. Birbiriyle uyumlu şık mobilyalar, kerpiç bir evin doğallığına doğallık katabilir. Bu resimde de bir ikili, bir tekli koltuk, bir de sehpayla çok konforlu bir oturma köşesi yaratılmış. Küçük sehpa üzerinde duran lamba ise estetik bir aydınlatma seçimi olarak karşımıza çıkıyor.

Tasarruf

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Kerpiç evler çok odalı olabildiği gibi rahatlıkla tek parçalı da olabiliyor. Bunun nedeni ise ısı tasarruflu olmaları. Yazın serin olan evler, kışın ise çok daha sıcak. Bu nedenle bu geniş salon resimdeki şömineyle bile ısıtılabiliyor.

Duvarların içi

homify
homify

homify
homify
homify

Kazıklar sayesinde karkaslara sabitlenen saman bloklarda pencereler ve kapılar için yer açılıyor. Kapıların ve pencerelerin yerleştirilmesinden sonra tamamlanan duvarlar kireç ve topraktan hazırlanan harçla sıvanıyor. Kireç ve toprak harç saman duvarların teneffüs etmesine engel olmuyor ve böylece dışarının havası eve girerken, evdeki kirli havada dışarıya çıkabiliyor. 

İki katlı

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Hele bir de kerpiç evinizi yaptıracağınız yer bu resimdeki gibi doğanın içinde olursa keyfine paha biçilmez. Gördüğünüz gibi kerpiç evler iki katlı olarak da inşa edilebiliyor. İki katlı betonarme bir eve harcayacağınız para ve zamanı göze aldığınızda, bu evler çok avantajlı.

Pencereler ayarlanabilir

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Kerpiç evlerin pencere boyutları evin konuşlanacağı yere ve müşteri tercihlerine göre değiştirilebiliyor. Örneğin bu evdi uygulanan pencereler doğal ışığın eve yoğun bir şekilde girmesine vesile olmuş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Rustik tarz

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Kerpiç evlerin iç kısımlarında kullanılan iskeletler sayesinde iç mekanlarda rustik tarz esintileri yaratmanız da mümkün.

Antika eşyalar

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Kerpiç evlerde kullanacağınız antika eşyalar, evin dokusuyla son derece uyum sağlıyor ve ortaya böyle güzel ambiyanslar ortaya çıkıyor. 

Saman doku

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İç mekanlarda da samanı bir doku malzemesi olarak kullanmak mümkün.

Kerpiç ve modernin birleşimi

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Kerpiç evinizin tavnını modern bir unsur olarak camla kaplayarak resimdeki hoş tablolar yaratmak mümkün.

Doğal oturma köşesi

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Kerpiç evlerde evin doğalından oturma köşeleri de yaratabilirsiniz. 

Kerpiç evinizi konuşlandıracağınız bir bahçe varsa, bu fikirler de ilginizi çekebilir.

Yenilikçi ve modern bir şehir evi
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