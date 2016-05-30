Hem sağlıklı, hem modern kerpiç evler

Kerpiç bu coğrafyanın uzun yıllardır yapı malzemesi olagelmiş bir malzeme. Yüzlerce deyişe, türküye, maniye konu olan bu malzeme, hem pratik, hem de son derece sağlıklı. Son yıllarda trend olan sağlıklı ürünlere geri dönüş, yapı alanında da kendini görüyor. Bu çerçevede kerpiç de yapı profesyonellerinin yeniden keşfettiği bir malzeme oldu. Eco House Turkey şirketi de bu hem ucuz, hem de her açıdan tasarruflu olan bu malzemeyi kullanarak müşterilerine sağlıklı evler sunuyor.