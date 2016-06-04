Ankara'da göz kamaştıran konfor

Ankara her alanda olduğu gibi konut sektöründe gösterdiği gelişmeyle de bir başkente yakışır bir profil çiziyor. Arazi olarak İstanbul'a nazaran daha rahat olan Ankara'da kullanım alanının kısıtlı olması yapı profesyonellerini daha az zorlayan bir unsur. Merkezi Ankara'da bulunan Treso İç Mimarlık her türlü konut, işyeri ve otel projesinde A'dan Z'ye hizmet veriyor. 2011 yılında kurulan şirket Melda Dikmen önderliğinde iç mimari proje, uygulama ve mobilya tasarım & üretim alanlarında müşteri memnuniyetini hedefliyor.

Ankara'nın gözde semti Gaziosmanpaşa'daki bu daire de firma tarafından 5+1'lik bir daireden, müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak 3+1'lik bir daireye dönüştürülmüş.

Doğal amerikan ceviz, parlak granitle; modern İtalyan mobilyalar gibi doğal ürünler bir arada kullanılarak, farklı sentezler ve kontrastlara ulaşılmaya çalışılmıştır.