Ankara'da göz kamaştıran konfor

Ankara her alanda olduğu gibi konut sektöründe gösterdiği gelişmeyle de bir başkente yakışır bir profil çiziyor. Arazi olarak İstanbul'a nazaran daha rahat olan Ankara'da kullanım alanının kısıtlı olması yapı profesyonellerini daha az zorlayan bir unsur. Merkezi Ankara'da bulunan Treso İç Mimarlık her türlü konut, işyeri ve otel projesinde A'dan Z'ye hizmet veriyor. 2011 yılında kurulan şirket Melda Dikmen önderliğinde iç mimari proje, uygulama ve mobilya tasarım & üretim alanlarında müşteri memnuniyetini hedefliyor.
Ankara'nın gözde semti Gaziosmanpaşa'daki bu daire de firma tarafından 5+1'lik bir daireden, müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak 3+1'lik bir daireye dönüştürülmüş.
Doğal amerikan ceviz, parlak granitle; modern İtalyan mobilyalar gibi doğal ürünler bir arada kullanılarak, farklı sentezler ve kontrastlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
Evin geniş kullanım alanı tüm odaların yeterince geniş olmasına olanak sağlamış. Mutfakta da kullanım alanı sıkıntısı yaşanmadığını görüyoruz. Ancak yeterli kullanım alanının olması alanın işlevsel kullanılacağı anlamına gelmiyor. Alanın işlevsel kullanılıp kullanılmaması noktasında iç mimarın mahareti devreye giriyor. Treso İç Mimarlık bu mutfakta maharetini ortaya koymuş. Siyah ve krem tonların tam kararında kullanılması sonucunda ortaya bu güzel mutfak çıkmış. Boylu boyuna uzanan ahşap masa da mutfağa doğal bir dokunuşta bulunmuş. Geniş pencereler doğal ışığın mutfağa doyasıya dolmasını sağlıyor.
Salondan gördüğümüz bu resim adeta bir sanat eseri. Pastel renklerin hakim olduğu salonun duvarına modern bir desen eklenerek tüm salon sanatsal bütünlüğe kavuşturulmuş. Sadece bu resim bile Treso Mimarlık'ın alanında ne kadar başarılı olduğunun bir gösterisi. Zira iç mimari piyasada bulunan birbirine benzer ürünleri bir araya getirmekten çok öte bir iş. Eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak bir fark yaratmak başarılı iç mimarların işi.
Bu büfe ev sahibinin özel isteği sonucu evde bırakılmış. Ev sahibi için özel bir anlam ifade eden büfe diğer modern tasarım ürünü mobilyalarla yarattığı kontrastla dikkat çekiyor.
Salonda sadelik tercih edilmiş. Uçuk pembe tonla boyanmış duvarın bir kenarında az önce gördüğümüz yeşil modern desen bulunuyor. Salonun en başat mobilyası ise gri tonlardaki köşeli koltuk. Orta sehpadaki aksesuarlar da gri koltukla uyum sergiliyor.
Daire 5+1'den 3+1'e düşürülürken tüm iç duvarlar baştan yıkılmış ve tün kullanım alanları evin arka tarafındaki ormanı görecek şekilde tasarlanmış. Buna göre yatak odası da geniş pencerelerinden ormanı görüyor. Açık bir rengin tercih edildiği yatak odası geniş pencereleriyle de gün ışığını doyasıya alıyor. Nevresim takımlarının seçimine kadar her şeyin Treso'ya ait olduğu evde mavi-yeşil tonlu yatak örtüsü bembeyaz odaya renkli bir dokunuş olmuş.
Geniş bir alana oturan evde giyinme odası da ihmal edilmemiş. Giyinme odasında her türlü kıyafet grubunu rahatlıkla depolayabilecek raf sistemleri ve çekmeceler yer alıyor. Pencere bulunmayan odadaki mobilyaların beyaz renkte tercih edilmesi mekanın feraj görünmesine neden olmuş.
Evin büyük bölümünde olduğu gibi banyoda da beyaz tercih edilmiş. Vitrifiye ürünlerinin kalitesi fotoğraftan bile anlaşılıyor.
Küçük lavaboda ise klasik bir tarz hakim olmuş.
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