İskenderun'da Rezidans konforu

2011 yılından beri Ankara'da Melda Dikmen yönetiminde faaliyet gösteren Treso İç Mimarlık imza attığı projelerde sadece Ankara'yla sınırlı bir firma olmadığını çoktan ispatladı. Bu yazıda Treso'nun kurulduğu günden bu yana; yurt içi ve yurt dışında tamamladığı çeşitli konut, ofis, restaurant, otel projelerinden biri olan İskenderun'daki Gold Towers'a yakından bir bakış atacağız. 3 kulede 52 konut ve 39 ofis alanı bulunan projenin iç mimari proje ve görselleştirme hizmetlerini üstlenen firma bu konuda da iyi bir tercih olduğunu ortaya koyuyor.
Evin diğer yerlerinde olduğu gibi giriş holünde de gri ve beyaz renkler hakim. Hol adeta bize evin diğer kısımlarında neyle karşılaşacağımızın haberini veriyor.
Gold Towers projesinin lobilerinden biri işte böyle görünecek. Tüm alana hakim parlak granit ve renk seçimleri alanda bir ferahlık duygusu yaratıyor. Işıklandırma konusundaki başarı lobinin her yanına sirayet etmiş durumda. Başarılı ışıklandırma neticesinde lobinin her yeri pırıl pırıl görünüyor. Lobide karşılama deski ve isim yazısı kısmında ahşap malzeme kullanılmış.
Asansör bekleme holüne geçtiğimizde ise ışıklandırmanın modern holü daha da fütüristik hale getirdiğini görüyoruz. Granit malzemenin hakim olduğu holde küçük ahşap dokunuşlar, mekana hareket kazandırmış. Aydınlatmanın bir mekanın karakterini nasıl değiştirebileceği söz konusu olduğunda bu mekanı örnek olarak vermek mümkün. Mekan aydınlatmasız oldukça farklı görünürdü.
Ortalama olarak sekiz saat uyunduğu düşünüldüğünde günün üçte bir yatak odasında geçiyor. Bu nedenle de yatak odası evin önemli bir bölümü haline geliyor. Yatak odasının sağlıklı bir uyku alanına dönüşmesi için yeterince ışık alması gerekiyor. Gold Towers'daki yatak odaları da buna göre tasarlanmış. Geniş pencerelerle gün ışığının doyasıya girdiği yatak odası sade tasarımıyla göze çarpıyor. Pastel renklerin hakim olduğu oda, son derece dinlendirici bir izlenim ortaya koyuyor.
Genç odasında da genel olarak ebeveyn yatak odasındaki renk skalası kullanılmış ama genç odasını ayıran şey sarı tonlar olmuş. Mobilyalar ve sandalyede kullanılan sarı tonlar genç odasına hareketli bir hava kazandırmış. Genç odası da ebeveyn yatak odası gibi gün ışığını doyasıya alıyor. Sarı store perdeler sayesinde içeri girecek ışık miktarını ayarlamak mümkün.
Mutfakta klasik ve modern tarzların bir birlikteliğini görüyoruz. Zeminlerin ahşapla kaplandığı mutfakta, mutfak dolapları ve duvarlarda modern bir tarz göze çarpıyor. Beyaz mutfak dolaplarının yanı sıra gri duvarlara uyum sağlaması için buzdolabında inoks doku seçilmiş. Metal olarak tercih edilen sandalyeleri modern dokuyu tamamlayıcı nitelikte.