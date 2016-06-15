İskenderun'da Rezidans konforu

2011 yılından beri Ankara'da Melda Dikmen yönetiminde faaliyet gösteren Treso İç Mimarlık imza attığı projelerde sadece Ankara'yla sınırlı bir firma olmadığını çoktan ispatladı. Bu yazıda Treso'nun kurulduğu günden bu yana; yurt içi ve yurt dışında tamamladığı çeşitli konut, ofis, restaurant, otel projelerinden biri olan İskenderun'daki Gold Towers'a yakından bir bakış atacağız. 3 kulede 52 konut ve 39 ofis alanı bulunan projenin iç mimari proje ve görselleştirme hizmetlerini üstlenen firma bu konuda da iyi bir tercih olduğunu ortaya koyuyor.