Sevimli bir yuva

Bu eve baktığımızda ne kadar kaliteli bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İyi bir uygulama, detay işçiliği olduğu su götürmez bir gerçek. Simetrik tasarım ve çatının eğim ve formu bu eve hakikaten sevimli bir hava katıyor. Böylece bir aileye uygun olduğunu düşünmek çok daha kolay. Cephede iki renk seçilmiş, beyaz ve gri. Bu oldukça zarif bir tercih. Renk seçiminden ziyade gri kısımdaki kaplamaların eski kasaba evlerine öykünür lineer tarzı yine bu müstakil eve sıcak bir katkı. Ahşap kaplama cephelerin günümüze modernize edilmiş bir uyarlaması olduğunu söyleyebiliriz bunun.

Bahçe için de oldukça güzel şeyler söylemek mümkün, binayı yaptıktan sonra bahçenin de özenle tasarlanmış olması dış mekanı güzelleştiriyor ve eve oldukça hoş bir çerçeve sağlıyor.