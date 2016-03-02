Sevimli bir yuva

Bugün sizlere FingerHaus GmbH tarafından tasarlanıp üretilmiş bir konut projesini sunmaya çalışacağız. Bu ev bir aile için oldukça sıcak, sevimli ve aynı zamanda şık bir yuva imajını yaratmıyor mu sizce de? Özellikle müstakil evlerde, tamamen modern bir tarz tercih edilmiyorsa çok klasik olmayan ama kırsal duyguyu biraz yansıtan çağdaş tasarımlar oldukça revaç görmekte. Çünkü insanlar modern çizgileri biraz soğuk bulabiliyor. Bu proje gerek cephe çözümü gerek çatısıyla, insanlara aradıkları sevimli yuvayı verir nitelikte.
Bu eve baktığımızda ne kadar kaliteli bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İyi bir uygulama, detay işçiliği olduğu su götürmez bir gerçek. Simetrik tasarım ve çatının eğim ve formu bu eve hakikaten sevimli bir hava katıyor. Böylece bir aileye uygun olduğunu düşünmek çok daha kolay. Cephede iki renk seçilmiş, beyaz ve gri. Bu oldukça zarif bir tercih. Renk seçiminden ziyade gri kısımdaki kaplamaların eski kasaba evlerine öykünür lineer tarzı yine bu müstakil eve sıcak bir katkı. Ahşap kaplama cephelerin günümüze modernize edilmiş bir uyarlaması olduğunu söyleyebiliriz bunun.
Bahçe için de oldukça güzel şeyler söylemek mümkün, binayı yaptıktan sonra bahçenin de özenle tasarlanmış olması dış mekanı güzelleştiriyor ve eve oldukça hoş bir çerçeve sağlıyor.
Ev sahiplerinin arzusu olan garaj elbette unutulmamış. Evin çevresi boyunca dönen bahçenin her cephede özenle tasarlanmasıyla birlikte araç giriş ve garaj alanının da ayrıca tasarlanmış olduğunu görüyoruz. Garaj bağımsız bir yapı olarak tercih edilmiş, böylece hava koşullarına karşı dayanıklı bir mekan ve güvenlikli olması sağlanmış.
Geniş ve içeriye aydınlık girmesini sağlayan bir doğramanın içinden açılan kapı, koyu rengi ve temiz detaylarıyla oldukça şık duruyor. Elbette kullanılan camlar kumlu, böylece gereken mahremiyet de sağlanmış oluyor. Bu girişi sevimli kılan detaylarsa elbette etrafındaki çiçekler. Çiçekler ve bahçe bu evi çevreleyerek güzelleştiriyorlar.
Şimdi içeri girmeye hazır mısınız?
İçeride gerçekten de çok hoş bir hava esiyor değil mi? Açık mutfak beyaz rengi ve geniş çalışma alanıyla bir ailenin ihtiyacını giderecek nitelikte. Öte yandan ahşap masa malzemenin sıcaklığıyla mekanı dolduruyor.
Böylesi bir tasarım çocuklu aileler için oldukça uygun. Mutfak ve yemek bölümü arasında neredeyse hiç bir ayrım yok, böylece yemek hazırlığı kolaylaşmış oluyor.
Mutfak demişken Harika bir manzaraya sahip özel bir mutfak yazımızı incelemenizi de öneririz. Çok özel bir mutfak ve yemek odasını yazıya konu olan projede de görmek mümkün.
Bir aile için evin en önemli yerlerinden biri banyodur. Hem hijyen, hem de büyük aileler için ferah ve geniş bir alan gerekir. En azından ideali budur. Buradaki banyo bunu fazlasıyla sağlar nitelikte.