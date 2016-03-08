Evin ahengi ve atmosferini nasıl kolaylıkla değiştiririm?

Daha davetkar bir atmosfer yaratmak için, ev dizaynında küçük ayrıntıları değerlendirebilir, büyük değişimler sağlayabilirsiniz. Evin genel görünümünü güzelleştirmek ve daha ferah bir atmosfer yaratmak için yöntemler ararız. Mobilyaların renk ve dokuları, duvar zeminleri ve döşeme zemini kaplaması, perdeler ve ışıklandırma gibi detaylar dönüşüm kapsamına girer. Farklı stil, tarz ve temaları bir araya getirerek ahenk ve uyum ararız. Akdeniz stil ya da rustik stil etkilerini mobilyalar, duvar dekorları, kullanılan aksesuar ve objelere yansıtırız. İhtiyaca göre mevcut bütçeye uygun çözümler bulmak çok zor değil. Geniş kapsamlı bir değerlendirme ile, evin genel görünümünde ihtiyaç duyulan değişim noktaları belirlenebilir. Kasvetli ve sıkıcı mobilyalar, duvar renkleri, depolama ihtiyacı görülen bilumum eşyalar bu değerlendirme kapsamında tespit edilir. Natürel etkilerle evinizi yeniden dekore etmek isteyebilir, krem, kahverengi, yeşil veya bej renklerinin uyumunu yerleşim düzenine yansıtabilirsiniz. Sanatsal objeler, dekoratif amaçlı şık bir obje, bir odanın atmosferini tamamen değiştirebilir. Çiçek ve bitkilerin fark yaratacağı dekoratif unsurları tercih edebilir, uygun malzeme ve konumları tespit edebilirsiniz. İç mekanda atmosferi değiştiren önemli unsurlardan biri de ışıklandırmadır. Işık yoğunluğu, ışık açısı ve kullanılacak dekoratif aydınlatma aksesuarları bu kapsamda değerlendirilir. Evinizde ferah ve iç açan bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, sizin için hazırladığımız alt başlıkları incelemeden geçmeyin.
İç mekanda kullanılan mobilya ve objelerle ilişkili, duvar zemini ile benzer ya da kontrast renkleri yakalayan duvar resimleri, posterler, sanatsal tablolar ve dahasını değerlendirebilirsiniz. Zemin renkleri ile ilişkilendirilen duvar resimleri ve tablolar, uyumlu ya da kontrast yakalayan çerçeveler ile fark yaratabilir. Resim çerçeveleri tercih edilirken uygulanacak stil ve tarza uygun çerçeve modeli tercih edilmeli. Klasik mobilyalarla uyumlu bir klasik çerçeve değerlendirilebilir. Geometrik formlarla, asimetrik biçimde yerleştirilen duvar resimleri modern stil objelerle uyum sağlayabilir. Duvar sticker'ları estetik birer duvar dekoru oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Yapıştırma usulü ya da duvara monte, askı sistemleri ile duvar dekoru olarak değerlendireceğiniz objeleri, figürleri değerlendirebilirsiniz. Örnek görselde görülen şık oturma odası dizaynı, Trabcelona Design imzası taşıyor.
Sadece ışıklandırma sistemi ile küçük bir alanda dahi harikalar yaratabilirsiniz. Işık yoğunluğu, ışık açısı ve ışık rengi ile bir mekanın tüm atmosferini değiştirebilirsiniz. Kullanacağınız aydınlatma aksesuarları, dekoratif lambalar, ihtiyaca göre duvara monte aksesuarlar, sarkıt lambalar, avizeler ve hatta mumlar bir mekanı oldukça değiştirebilecek materyallerdir. Yemek alanını ışıl ışıl yapan örnek görselde renklerin ahengi ve sarı ışığın yarattığı sıcak atmosferi hissedebilirsiniz. Oturma odası ve yatak odası gibi sık kullanılan, dinlenme ve keyif ihtiyacı giderilen mekanlarda sarı renk ışık kullanılması gerekir. Doğal ışık rengine en yakın renk, güne ışığı, dolayısıyla sarı renk ışık tonudur. Dinlendirici bir atmosfer yaratmak, sıcak bir etki yakalamak istiyorsanız sarı ışık kullanmaktan vazgeçmeyin. Çalışma alanı ve dikkat gerektiren iç mekanlarda beyaz ışık uyarıcı ve etkilidir. Banyo, çalışma odası gibi mekanlarda beyaz ışığın olumlu etkilerini göreceksiniz. Dekoratif unsurlarla masa üzeri lamba aksesuarları ve mumların sıcak bir etki uyandıracağını unutmayın. Okuma ihtiyacını gidermek istediğiniz alanlarda duvara ya da mobilyaya monte edilebilen lamba aksesuarlarını değerlendirebilirsiniz. Işık yoğunluğu ve ışık açısı dikey ya da yatay ayarlanabilir şekilde dizayn edilebilir.
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Doğal güzelliklerin mekana kattığı samimiyet, dekoratif iç mekan ahenginin eşsiz güzelliklerinden biri olabilir. Doğayı davet eden bir tasarım anlayışı, iç mekan atmosferini oldukça etkileyebilir. Dingin ve iç açıcı bir atmosfer için çiçek ve bitkilerin mekana katacağı renk ve estetikten faydalanabilirsiniz. Dekoratif bir vazo, tavana monte askılı çiçeklikler, pencere önü dekoratif saksılar evinizi güzelleştiren ve fark yaratan fikirler olabilir. Yatak başucuna konan küçük birer çiçek saksısı ya da duvara monte dekoratif çiçek cepleri ile estetik bir görünüm elde edebilirsiniz. Doğal manzaraya karşı bir mekanda yaşamıyorsanız endişelenmeyin. Doğayı ve yeşili evinize davet eden şık ve doğa temalı dekoratif duvar kağıtlarını da değerlendirebilirsiniz. Evinizin atmosferini değiştirmek ve ahenk katmak için dekoratif çiçek ve bitkilerden faydalanın, yeşili davet edin.
Koltuk takımı, perde, halı gibi evde büyük yer kaplayan mobilya ve eşyaların renk ve dokularına özen gösterin, değiştirmek istediğin objeleri yeniden değerlendirin. İç mekanda kullanılan duvar zemini, döşeme kaplaması gibi zemin renk ve dokuları ile mobilyaların ilişkisi, halı ve perde ilişkileri gibi detayları göz önüne alabilirsiniz. Uyum ve ahenk yakalayan doğal renkleri bir araya getirebilir, kahverengi, yeşil, veya krem tonlarını mobilya dekorasyonunda kullanabilirsiniz. Doğal malzemelerin işlenmemiş dokularıyla mekanda natürel etkiler oluşturabilirsiniz. Daha renkli ve yeni bir görünüm kazandırmak için mobilya üzerinde kullanılan tekstil ürünlerini renk ve dokularına göre inceleyebilir, değiştirebilirsiniz. Kışın turuncu, kırmızı ve sarı gibi sıcak renkleri dekorda kullanırken, yazın ferah etki uyandıran turkuaz, yeşil veya mavi renklerinin büyüsüne kapılabilirsiniz. Dekoratif renkli yastıklarla eksik olan ihtiyacı karşılayabilir, çiçekli masa örtüleri ile evinize baharı getirebilirsiniz.
Sanatsal objeler karakteristik öğeler katarken, bir odanın tüm ahengini değiştirebilir. Kişisellik katan çerçeveli fotoğraflar ise şık bir duvar dekoru oluşturabilir. Duvar dekoru oluşturulurken iç mekanda kullanılan bölgenin sınırlarını esas alarak resim çerçevelerini konumlandırabilirsiniz. Simetrik asılan resim çerçeveleri klasik stil iç mekan dizaynı ile uyum sağlar. Fark yaratan, modern etkilerle döşenen bir duvar dekoru oluşturmak istiyorsanız asimetrik unsurlarla geometrik formları, çerçeveleri değerlendirebilirsiniz. Vitrin ya da sehpada sergilenecek sanat eserleri veye dekoratif çerçeveli resimler evinize ahenk katacaktır. Favori ressamların resimleri, aile fertlerinin fotoğrafları duvar dekorlarını süsleyebilir. Yerel sanatlarla ilgili çalışmalar, zanaat ve esnaf çalışmaları da dekorun birer parçası olabilir. Değerlendirmek istenen ev ahalisinin sanatsal çalışmaları, resim ve fotoğraflar da kişisel ve karakteristik öğeler katacaktır.
Nitekim ev düzeni ve ahengini sağlamaktaki öncelikli iş gerek duyulmayan eşyaların saptanması ve depolanmasıdır. Daha sonra kullanılmak üzere seyrek kullanılan eşyaları göz önünden kaldırın. Göz yormayan bir düzen ve atmosfer oluşturmak istiyorsanız, yeni eşyalar ve aksesuarlar almadan önce yeni alanlar açın, eşyaları kullanım sıklıklarına göre listeleyip düzenleyin, depolayın. Eşyalarını muhafaza ederken evin ahengini oluşturacak şekilde, bunu dekoratif depolama sistemleriyle düzenleyebilirsiniz. Tekrar değerlendirilmek üzere olan eşya ve objeleri listeleyin ve ayırın. Artık ihtiyaç duymadığınız eşyaları daha sonra satabilir, bir hayır kuruluşuna bağışlayabilir ya da ihtiyacı olan bir tanıdığınıza verebilirsiniz. Gerek duyulmayan ve artık kullanılmayan eşyalar, sadece mekanda yer kaplayacaktır. Bu eşyaları kaldırmanız iç mekanda yer kazanmanıza ve derinlik katmanıza yardımcı olacaktır. Artık gerek duyulmayan eşyaların yarattığı karmaşadan kurtulun, daha geniş ve işlevsel depolama alanları kazandıran gömme dolaplar veya dekoratif raf sistemlerinden yararlanın.
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