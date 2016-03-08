Evin ahengi ve atmosferini nasıl kolaylıkla değiştiririm?

Daha davetkar bir atmosfer yaratmak için, ev dizaynında küçük ayrıntıları değerlendirebilir, büyük değişimler sağlayabilirsiniz. Evin genel görünümünü güzelleştirmek ve daha ferah bir atmosfer yaratmak için yöntemler ararız. Mobilyaların renk ve dokuları, duvar zeminleri ve döşeme zemini kaplaması, perdeler ve ışıklandırma gibi detaylar dönüşüm kapsamına girer. Farklı stil, tarz ve temaları bir araya getirerek ahenk ve uyum ararız. Akdeniz stil ya da rustik stil etkilerini mobilyalar, duvar dekorları, kullanılan aksesuar ve objelere yansıtırız. İhtiyaca göre mevcut bütçeye uygun çözümler bulmak çok zor değil. Geniş kapsamlı bir değerlendirme ile, evin genel görünümünde ihtiyaç duyulan değişim noktaları belirlenebilir. Kasvetli ve sıkıcı mobilyalar, duvar renkleri, depolama ihtiyacı görülen bilumum eşyalar bu değerlendirme kapsamında tespit edilir. Natürel etkilerle evinizi yeniden dekore etmek isteyebilir, krem, kahverengi, yeşil veya bej renklerinin uyumunu yerleşim düzenine yansıtabilirsiniz. Sanatsal objeler, dekoratif amaçlı şık bir obje, bir odanın atmosferini tamamen değiştirebilir. Çiçek ve bitkilerin fark yaratacağı dekoratif unsurları tercih edebilir, uygun malzeme ve konumları tespit edebilirsiniz. İç mekanda atmosferi değiştiren önemli unsurlardan biri de ışıklandırmadır. Işık yoğunluğu, ışık açısı ve kullanılacak dekoratif aydınlatma aksesuarları bu kapsamda değerlendirilir. Evinizde ferah ve iç açan bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, sizin için hazırladığımız alt başlıkları incelemeden geçmeyin.