2016 için Pantone renk trendleri nelerdir?

Ev dekorasyonu ile ilgileniyorsanız dekorasyonda renk dengesinin en az stil ve tema kadar önemli olduğunu da biliyorsunuzdur. Ev dekorasyonunda renklerin özelliklerini en iyi şekilde kullanabilmek ve başarılı renk dengeleri sağlayabilmek için hangi renklerin armoni hangilerinin kontrast oluşturduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra yılın trend renklerini ve popüler olan renk kombinasyonlarını kullanmak da dekorasyonlarınızı güzelleştirecektir. Eğer dikkat çeken dekorasyonlara sahip olmak istiyorsanız ve yılın trend dekorasyon renklerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere Pantone renk kataloğunun 2016 yılı için belirlediği 10 trend dekorasyon rengini tanıtacağız. Örnek tasarımlar ve Pantone renk kodları eşliğinde vereceğimiz fikir ve öneriler size yol gösterebilir.

Öncelikle Pantone renk kataloğundan ve dekorasyonda renk dengesinden kısaca bahsedelim. 1963 yılında Lawrence Herbert tarafından kurulan Pantone; temelinde renkleri tanımlamak ve üretici, tasarımcı, kullanıcı arasındaki uyuşmazlığı önlemek amacıyla kurulmuş bir renk kodlama sistemidir. Günümüzde Pantone'dan; 1164 renk içeren, her rengin ofset baskı sisteminde nasıl elde edileceğini karşım formülleri ile veren ve uluslar arası geçerliliği olan bir renk kataloğu olarak bütün sektörlerde faydalanılır. Tasarım, üretim ve kullanım aşamalarında her rengin her birey tarafından farklı algılanabileceğini hatta farklı adlandırılabileceğini düşündüğünüzde, renkleri bir standarda oturmanın önemini daha iyi görebilirsiniz. Pantone katalog kodları sayesinde renk eşleşme sorunu bütün sektörlerde kökten çözülmüştür. Tekstil, plastik, mimari ve dekorasyon, yapı, cam gibi birçok sektörde renk eşleştirmeleri Pantone kodları sayesinde yapılır. Pantone sisteminin uzmanları, her yıl moda ve dekorasyonda renk trendlerini tanıtarak birçok yeni tasarıma da zemin hazırlar.

Dekorasyonlarda renk dengesine gelince; öncelikle ana renklerin, birbirlerine yakınlıklarına ve karşıtlıklarına göre yerleştirildiği renk çemberine bir göz atmalısınız. Renk çemberinde yan yana bulunan renkler birbiri ile armoni oluşturan uyumlu renklerdir. Çemberde karşı karşıya bulunan renkler birbiri ile kontrast oluşturan, zıt renklerdir. Kontrast renkler ile armonik renklerin dekorasyonlarda farklı kombinasyonlarla kullanımı dekorasyonun renk dengesini oluşturur. Bu dengenin en iyi şekilde oluşturulması için birçok kural vardır. Örneğin seçeceğiniz üç rengin ikisi kontrast ise diğeri onlardan biri ile armonik olmalıdır. Dekorasyonda bir rengin farklı tonlarını kullanarak monokromatik bir renk dengesi oluşturabilir ya da tamamen açık tonları kullanarak soft bir denge sağlayabilirsiniz. Buna benzer birçok renk dengesi önerisi için “Ev dekorasyon renkleri üzerine öneriler” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı da tavsiye ederiz.

Gelelim 2016 yılının trend dekorasyon renklerine;