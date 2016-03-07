2016 için Pantone renk trendleri nelerdir?

Ev dekorasyonu ile ilgileniyorsanız dekorasyonda renk dengesinin en az stil ve tema kadar önemli olduğunu da biliyorsunuzdur. Ev dekorasyonunda renklerin özelliklerini en iyi şekilde kullanabilmek ve başarılı renk dengeleri sağlayabilmek için hangi renklerin armoni hangilerinin kontrast oluşturduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra yılın trend renklerini ve popüler olan renk kombinasyonlarını kullanmak da dekorasyonlarınızı güzelleştirecektir. Eğer dikkat çeken dekorasyonlara sahip olmak istiyorsanız ve yılın trend dekorasyon renklerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere Pantone renk kataloğunun 2016 yılı için belirlediği 10 trend dekorasyon rengini tanıtacağız. Örnek tasarımlar ve Pantone renk kodları eşliğinde vereceğimiz fikir ve öneriler size yol gösterebilir.
Öncelikle Pantone renk kataloğundan ve dekorasyonda renk dengesinden kısaca bahsedelim. 1963 yılında Lawrence Herbert tarafından kurulan Pantone; temelinde renkleri tanımlamak ve üretici, tasarımcı, kullanıcı arasındaki uyuşmazlığı önlemek amacıyla kurulmuş bir renk kodlama sistemidir. Günümüzde Pantone'dan; 1164 renk içeren, her rengin ofset baskı sisteminde nasıl elde edileceğini karşım formülleri ile veren ve uluslar arası geçerliliği olan bir renk kataloğu olarak bütün sektörlerde faydalanılır. Tasarım, üretim ve kullanım aşamalarında her rengin her birey tarafından farklı algılanabileceğini hatta farklı adlandırılabileceğini düşündüğünüzde, renkleri bir standarda oturmanın önemini daha iyi görebilirsiniz. Pantone katalog kodları sayesinde renk eşleşme sorunu bütün sektörlerde kökten çözülmüştür. Tekstil, plastik, mimari ve dekorasyon, yapı, cam gibi birçok sektörde renk eşleştirmeleri Pantone kodları sayesinde yapılır. Pantone sisteminin uzmanları, her yıl moda ve dekorasyonda renk trendlerini tanıtarak birçok yeni tasarıma da zemin hazırlar.
Dekorasyonlarda renk dengesine gelince; öncelikle ana renklerin, birbirlerine yakınlıklarına ve karşıtlıklarına göre yerleştirildiği renk çemberine bir göz atmalısınız. Renk çemberinde yan yana bulunan renkler birbiri ile armoni oluşturan uyumlu renklerdir. Çemberde karşı karşıya bulunan renkler birbiri ile kontrast oluşturan, zıt renklerdir. Kontrast renkler ile armonik renklerin dekorasyonlarda farklı kombinasyonlarla kullanımı dekorasyonun renk dengesini oluşturur. Bu dengenin en iyi şekilde oluşturulması için birçok kural vardır. Örneğin seçeceğiniz üç rengin ikisi kontrast ise diğeri onlardan biri ile armonik olmalıdır. Dekorasyonda bir rengin farklı tonlarını kullanarak monokromatik bir renk dengesi oluşturabilir ya da tamamen açık tonları kullanarak soft bir denge sağlayabilirsiniz. Buna benzer birçok renk dengesi önerisi için “Ev dekorasyon renkleri üzerine öneriler” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı da tavsiye ederiz.
Gelelim 2016 yılının trend dekorasyon renklerine;
İskandinav stil dekorasyonun en güzel özelliklerini taşıyan bu tasarımda gül kuvartzı renginde bir sofa koltuk kullanılmış. Dekorasyonun aydınlık ve ferah görüntüsüne muhteşem bir sıcaklık katan bu renk 2016 yılının trend renklerinden biri. Özellikle açık renk ahşap ve beyaz rengin hakim olduğu dekorasyonlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca Pantone Gül Kuvartzın bu yıl için en uygun kombinasyon renklerini şeftali, leylak gri ve huzur mavisi olarak belirtmiş. Bu kombinasyon önerileri de aklınızda bulunsun.
Hemen her sene popüler olan renkler içerisinden kendine yer bulan bir renk varsa o da şeftali tonları olabilir. Özellikle tekstil ürünlerinde kullanımı çok yaygın olan şeftali rengi bu sene için Pantone trendlerinde leylak gri, huzur mavisi ve gül kuvartz kombinasyonu ile tavsiye ediliyor. Bu dekorasyonda kullanılan yatak örtüsünde şeftalinin birkaç farklı tonunu görebilirsiniz.
Ferahlığı ile iç açan bu dekorasyonun sırrı huzur mavisi koltuk takımında gizli. Ahşap ve mermer ögeler ile göz alıcı bir uyum oluşturan renk bu senenin trendleri arasında. İster duvar dekorasyonunuzda, ister mobilyalarınızda isterseniz ahşap ürünlerinizde bu rengi rahatlıkla kullanabilirsiniz. En uygun kombinasyon için şnorkel mavisi, düğün çiçeği sarısı ve şeftali renkleri ile kullanabilirsiniz. Ayrıca daha yumuşak bir renk dengesi için daha açık renklerle ya da koyu renk bir dekorasyona ışık katmak için de rahatlıkla kullanılabilir.
Saks mavisi ile lacivert arasında bir yerlerde olan bu ton her stil, her dekor hatta her mekan için rahatlıkla kullanılabilecek güzellikte. Mavi renginin farklı tonlarıyla yapılacağı kombinasyonlar mekanlarınızı huzurla doldurabilir. Ayrıca diğer mavi tonlarının aksine kahverengi, siyah gibi koyu renklerle de kombinasyonu oldukça şık sonuçlar verebilir. Klasik stil dekorasyonlar için bu örnekteki gibi gösterişli bir döşemenin kullanıldığı berjerleri tercih edebilirsiniz. Düğün çiçeği sarısı, buzlu kahve ve şeftali renkleri ile kombinasyonu da trendler arasında.
Canlı renkleri seviyorsanız ya da dekorasyonunuza ekleyecek vurgu rengine ihtiyacınız varsa düğün çiçeği sarısı tam size göre olabilir. Hemen her stilde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu canlı renk sonbahar temalı dekorasyonlara da ayrıca yakışacaktır. En uygun kombinasyon için şnorkel mavisi, huzur mavisi ve leylak gri tavsiye ediliyor. Ayrıca bu dekorasyonda olduğu gibi krem tonlarıyla da kullanabilirsiniz.
Uçuk renkleri sevenler için ve mavi rengin dinlendirici etkisine hayran olanlar için en ideal renk bu olabilir. Bütün stillerde ve neredeyse bütün renklerle kullanılabilecek olan deniz kabuğu mavisi için en uygun kombinasyon buzlu kahve, şeftali ve gül kuvartz olarak belirlenmiş. Açık tonu sayesinde özellikle duvar dekorasyonlarında rahatlıkla kullanılabilecek olan deniz kabuğu mavisini yatak odası, çocuk odası gibi alanlarda duvar dekorasyonunda kullanabilirsiniz. Ayrıca unutmayın bütün bu renkleri Pantone kataloğunda parlak ve mat olmak üzere iki farklı çeşitte bulma imkanınız var.
Leylak gri kullanım alanı oldukça geniş olan bir renk. Duvarlarda, zeminde, aksesuarlarda, mobilyalarda, tekstil ürünlerinde ve hatta mutfak ve banyo seramiklerinde bile rastlayabileceğiniz bir renk. Bu dekorasyonda zemin halısında kullanılarak odanın pembe dekorasyonuna kontrast kazandırılmış. Böyle boğucu bir pembelikten arındırılmış. Leylak gri kombinasyonu için en uygun renk olarak fiesta kırmızısı, yeşil ve buzlu kahveyi düşünebilirsiniz.
2016 yılının canlı renklerinden bir diğeri de fiesta kırmızısı. Diğer bütün renkler bir yana, kırmızı bir yana diyenlerdenseniz bu yıl evinizi bol bol kırmızı aksesuarla süsleyebilirsiniz. Bu dekorasyonda duvarlarda kullanılan kırmızı duvar kağıdının odanın havasını nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz. Şnorkel mavisi, yeşil ve deniz kabuğu mavisi ile en uygun kombinasyonları yapabilirsiniz.
Keir Townsend tarafından tasarlanan ve kahve tonlarının en güzellerini barındıran bu dekorasyon birçok yönü ile dikkat çekiyor. Konforlu mobilyaları, düzenli dekorasyonu ve renk dengesi ile muhteşem bir dekorasyon. Duvarlarda kullanılan iki farklı kahve tonundan açık olanı bu yılın trendleri arasında. Siz de kahve ve toprak tonlarını seviyorsanız buzlu kahveyi dekorasyonlarınızda kullanabilirsiniz. En uygun kombinasyon için gül kuvartz, huzur mavisi ve leylak gri tavsiye ediliyor.
Çimen yeşiline oldukça yakın olan bu renk yılın trendleri arasında. Natürel özellikler taşıyan dekorasyonları seviyorsanız, yeşilin bu tonu ile muhteşem dizaynlar yaratabilirsiniz. Neredeyse bütün stil ve temalara uyum sağlayabilecek ve bütün dekorlarda kullanılabilecek bir renk. Ayrıca veranda, kış bahçesi gibi alanlarınızda yeşil mobilyalar kullanarak bahçenizi iç mekana taşıyabilirsiniz.