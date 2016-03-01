Hangi tarz kişiliğimi daha iyi yansıtıyor?

İskandinav stil özünde sade ve basit çizgiler barındıran bir tarz olup Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerinden çıkmış bir akımdır. Bu dekorasyonun ana karakteri pratiklik ve rahatlık üzerine kuruludur. İskandinav ülkelerinden çıkma bir dekorasyon stili olduğundan konsept olarak bu ülkelerin mevsimsel değişiklikleri ve aksesuarlar öne çıkar. Eğer kişilik olarak kolaylık ve konfor arayışınız varsa ev dekorasyonunu bu tarz üzerine kurabilirsiniz. Üstelik eviniz sıkıcı da olmayacaktır. Çünkü İskandinav stilde eğlenceli obje kullanımı yoğundur. Peki bu tarzı evinizde nasıl uygulayabilirsiniz? Öncelikler renk paletinden başlayalım. İskandinav stilin renkleri duvarlarda ve mobilya grubunda beyazlar, aksesuarlarda ise canlı renkler ve siyahtır. İskandinav stilin anavatanı Danimarka, Norveç gibi ülkelerdir, dolayısıyla bu ülkelerin iklimsel değişiklikleri dekorasyon tarzında kendini gösterir. Örneğin duvarlar beyazdır demiştik. Her ne kadar bu, evin daha ferah ve geniş görünmesini amaçlasa da bir diğer sebebi bu ülkelerde havanın erken kararmasıdır. beyaz duvarlara ve mobilyalara canlılık katmak içinde dinamik renklerle siyah kullanılır. Yine beyazın getirdiği donukluğu kırmak için dekorasyonda ahşap malzemeye yoğun oranda yer verilir. Özellikle doğal ve ince işçilik ürünü olan ahşap eşyalar bu stilin önemli ayaklarından birini oluşturur. Aynı zamanda pratik ve sade mobilya dizaynında kendini gösterir. İskandinav stili belirleyen unsurlardan biri olan iklimin bir diğer etkisi ısı yalıtımına özen gösterilmesidir. Bununla birlikte yine İskandinav ülkelerinin soğuk ve erken kararan havasına karşın iç mekan dekorasyonunda belli bir miktar sıcaklık sağlanır. Bu sıcaklık etkisini vermek için ahşap malzemeden yararlandığı kadar iç açıcı renklerden ve hareketli objelerden bolca faydalanılır. Her ne kadar renkli duvarlar ve duvar kağıdı kullanımı az olsa da duvarlar boş kalmaz. Çeşitli eğlenceli objeler, hayvan figürleri ve bol miktarda çerçeve bu stilde kendine geniş bir yer bulur. İskandinav stilini basitlik ve rahatlık arayanlar tercih edebilir, aynı zamanda evini olduğundan daha geniş göstermeyi arzulayanlar için de uygundur. İskandinav stile örnek olarak seçtiğimiz Decoraccion tasarımlı fotoğrafta orta genişlikte bir oda görüyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz gibi mekan daha aydınlık ve ferah görünsün diye duvarlar beyaza boyanmış. Koltuk ve diğer mobilyalar da beyaz tonlarında. Yer zemininde damarlı ahşap kullanılmış, bu da mekana sıcaklık katıyor. Beyaz duvarlara ve koltuğa kontrast oluşturacak şekilde yerdeki hayvan derisini andıran halı ve sehpalar siyah renginden seçilmiş. Kalan diğer objeler ve aksesuarlar ise birbirinden renkli ve hareketli tasarıma sahip.