Hangi tarz kişiliğimi daha iyi yansıtıyor?

Her insan farklı ve benzersiz bir kişiliğe sahip olup, karakterini evine yansıtmayı arzular. İnsanların belli başlı eğilimleri ve karakter özelliklerine yönelik bir ev dekore etmek ise dekorasyon stilleri üzerine bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bugün sizin için hazırladığımız yazıda farklı kişilik eğilimlerine hitap eden dekorasyon modellerini tanıttık. Siz de başlıkları inceleyerek karakterinize en uygun dekorasyon tarzını öğrenebilirsiniz.
İskandinav stil özünde sade ve basit çizgiler barındıran bir tarz olup Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerinden çıkmış bir akımdır. Bu dekorasyonun ana karakteri pratiklik ve rahatlık üzerine kuruludur. İskandinav ülkelerinden çıkma bir dekorasyon stili olduğundan konsept olarak bu ülkelerin mevsimsel değişiklikleri ve aksesuarlar öne çıkar. Eğer kişilik olarak kolaylık ve konfor arayışınız varsa ev dekorasyonunu bu tarz üzerine kurabilirsiniz. Üstelik eviniz sıkıcı da olmayacaktır. Çünkü İskandinav stilde eğlenceli obje kullanımı yoğundur. Peki bu tarzı evinizde nasıl uygulayabilirsiniz? Öncelikler renk paletinden başlayalım. İskandinav stilin renkleri duvarlarda ve mobilya grubunda beyazlar, aksesuarlarda ise canlı renkler ve siyahtır. İskandinav stilin anavatanı Danimarka, Norveç gibi ülkelerdir, dolayısıyla bu ülkelerin iklimsel değişiklikleri dekorasyon tarzında kendini gösterir. Örneğin duvarlar beyazdır demiştik. Her ne kadar bu, evin daha ferah ve geniş görünmesini amaçlasa da bir diğer sebebi bu ülkelerde havanın erken kararmasıdır. beyaz duvarlara ve mobilyalara canlılık katmak içinde dinamik renklerle siyah kullanılır. Yine beyazın getirdiği donukluğu kırmak için dekorasyonda ahşap malzemeye yoğun oranda yer verilir. Özellikle doğal ve ince işçilik ürünü olan ahşap eşyalar bu stilin önemli ayaklarından birini oluşturur. Aynı zamanda pratik ve sade mobilya dizaynında kendini gösterir. İskandinav stili belirleyen unsurlardan biri olan iklimin bir diğer etkisi ısı yalıtımına özen gösterilmesidir. Bununla birlikte yine İskandinav ülkelerinin soğuk ve erken kararan havasına karşın iç mekan dekorasyonunda belli bir miktar sıcaklık sağlanır. Bu sıcaklık etkisini vermek için ahşap malzemeden yararlandığı kadar iç açıcı renklerden ve hareketli objelerden bolca faydalanılır. Her ne kadar renkli duvarlar ve duvar kağıdı kullanımı az olsa da duvarlar boş kalmaz. Çeşitli eğlenceli objeler, hayvan figürleri ve bol miktarda çerçeve bu stilde kendine geniş bir yer bulur. İskandinav stilini basitlik ve rahatlık arayanlar tercih edebilir, aynı zamanda evini olduğundan daha geniş göstermeyi arzulayanlar için de uygundur. İskandinav stile örnek olarak seçtiğimiz Decoraccion tasarımlı fotoğrafta orta genişlikte bir oda görüyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz gibi mekan daha aydınlık ve ferah görünsün diye duvarlar beyaza boyanmış. Koltuk ve diğer mobilyalar da beyaz tonlarında. Yer zemininde damarlı ahşap kullanılmış, bu da mekana sıcaklık katıyor. Beyaz duvarlara ve koltuğa kontrast oluşturacak şekilde yerdeki hayvan derisini andıran halı ve sehpalar siyah renginden seçilmiş. Kalan diğer objeler ve aksesuarlar ise birbirinden renkli ve hareketli tasarıma sahip.
Yöresel bir çizgisi olan ve eskiyi çağrıştıran dekorasyon türüne country stil adı verilmiştir. Bu tarza uygun evler huzurlu ve sıcak bir ortama sahiptir. En temel karakteristik özelliği ise eskiyi çağrıştırmasıdır. Country stilde dekorasyon çok sayıda parçadan oluşmasına rağmen sade bir görünüme sahiptir. Her ne kadar bu stil eski zamanları anımsatsa da buradan direkt vintage ve retro dizayn tasarlanmış bir mekan düşünmemeliyiz. Çünkü daha çok köy evlerini, çiftliklerini andıran bir şekle sahiptir. Country stilin bir diğer ilginç özelliği çağdaş tarzdan çok farklı olup modern eşyalarla bir arada kullanılabilmesidir. İskandinav stilin belli başlı ülkelerden çıkması gibi bu tarz da Amerikan, İngiliz ve Fransız usulü modelleriyle ünlüdür. Amerikan Country stilinde daha sert çizgiler ve kaba bir tasarım hakimdir. Kıvrımlı mobilyalar, ince işçilik ve açık tonlar ise Fransız usulü country stildir. Kısacası eskiyi anıştırmaktan hoşlanan ve kırsal hayatı seven biriyseniz country sizin tarzınızdır. Country tarzı döşenmiş örnek oturma odasında ahşap malzeme ton olarak sıcak ve huzurlu bir atmosfer oluştururken çiçek desenli ve bol minderli koltuk köy evlerini anımsatır.
Dekorasyon türleri arasında en zengin yelpazeye sahip olan eklektik tarzdır. Çünkü bu stilde farklı dönemlerin karışımı bir araya getirilerek doku ve renk çeşitliliği kullanılır. Eklektik stilin karakteristik özelliği yaratıcılıktır. Bu stili evinizde uygulamak istiyorsanız değişik türlerde objeleri bir arada kullanarak tarz yaratmalısınız. Ancak çok alakasız parçaları bir araya getirmeniz her zaman eklektik stili meydana getirmez elbet. Dolayısıyla stilin öne çıkan mobilya ve aksesuarlarına göz atmakta fayda var. Eklektik tarz için kullanabileceğiniz eşyalar; salon için antikalar, koleksiyon parçaları, otantik objeler, gittiğiniz gezilerden getirdiğiniz aksesuarlar sayılabilir. Geleneksel objeler çağdaş tasarımlarla bir arada kullanılmalı, dekorasyonda zıtlık yaratılmaya önem verilmelidir. Zıtlığı her konuda kullanmalınısız, örneğin tekstil ürünlerinde sert kaba kumaşlarla zarif örtüler bir arada değerlendirebilir.
Endüstriyel stil eski fabrika ve depoların yeniden dizayn edilerek kullanılabilir mekanlara dönüştürülmesi anlamını taşır. Her ne kadar çok fazla yaygın olmasa da ticari işletmelerde kullanılmaya başlandı. Bu tarzda tavanları olduğu gibi bırakabilirsiniz. Bu sayede elde edeceğiniz rustik görünüm stilin çarpıcı öğelerinden birine dönüşebilir. Endüstriyel stilde duvarlar ise beton ya da tuğla görünüm olanlarından tercih edilir. Taş duvarlar ve beton doku endüstriyel ruhu mekana yansıtmanız için önemli bir faktördür. Yine aynı şekilde zeminde de beton veya taş kullanılmalı. Bu tarzın mobilyaları büyük oranda rustik olmak zorunda. Renk olarak ise çok neon ve çarpıcı renkler yerine siyah, beyaz, gri, kahverengi gibi mekanik tonlara yöneliyoruz.
Gösterişli ve abartılı eşyalar yerine sade ve zarif bir dekorasyon arzuluyorsanız sizin tarzınız minimalisttir. Her ne kadar sadelik ve basitlik arzulansa da mobilyalar birbiriyle uyum içinde olmalıdır. Bu stilde gerektiği kadar eşya kullanılıp, dekorasyon parçaları arasında hem renk hem fonksiyon açısından uyum sağlanmalıdır. Minimalist stilin karakteristik özelliği sadelik olduğundan çok fazla alacalı renkler kullanılmaz, onun yerine beyaz, bej ve açık tonlar tercih edilir. Yalnızca görünüm olarak değil adet olarak da az eşya kullanmaya dikkat edilen stilde kalabalık bir görüntü aruzlanmaz. Bunun yerine mekanda açık alan yaratılmaya özen gösterilir. Sizin için seçtiğimiz örnek dekorasyonda tamamen açık tonlardan oluşan bir yatak odası görmekteyiz. Mobilyalar ve yatak son derece sade. Duvarlarla eşyalar aynı renkte gibiler. Ancak bu duruma rağmen silik bir oda değil burası. Orijinal bir tasarıma sahip lamba ile pencere önündeki vazo dekorasyonu sofistike hale getirmişler.
Geçmiş dönemlerin geleneksel tarzda dekore edilmiş evlerini beğenenler için en doğru seçim klasik stildir. Nostalji ve geçmişe duyulan ilgi etkisi yaratmak isteyen bu tarzın karakteristik özellik ağırbaşlı olmasıdır. Nostalji ile birlikte bir parça romantizm de içerir. Klasik tarzda dekore edilmiş bir ev genellikle zengin durur, gösterişlidir ve abartıyı sever.
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