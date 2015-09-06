Ev dekorasyonunda yeni trend: Yeşil duvar kağıdı ve mobilyalar

Son zamanlarda ev dekorasyonuna başlayacak insanlardan en çok duyduğumuz cümle “yeşil ağırlıklı bir dekor düşünüyorum” oluyor. Özellikle şehir yaşantısının olumsuz yönlerinden bıkan ve bunlardan kaçış için çeşitli yollar arayan insanların başvurdukları çözümlerden birisi de dinginliği, huzuru ve doğayı temsil eden yeşil renklerle donatılmış yaşam alanlarıdır. Yeşil renk soğuk renk ailesine ait, doğayı temsil eden ve dinlendirici, yatıştırıcı etkisi olduğu bilinen bir renktir. Bu nedenle yoga, meditasyon gibi dinlendirici spor veya huzur etkinlikleriyle uğraşanların da dekorasyon için tavsiye ettikleri renklerdendir. Ayrıca yine dinlendirici özelliği nedeniyle yatak odası dekorasyonu için en çok tercih edilen renklerden biri olduğunu biz söylemiyoruz, mobilyacılar söylüyor.
Bu yazımızda sizlere, yeşil rengin artan trendi nedeniyle dekorasyonda kullanımı üzerine örnekler sunmayı düşünüyoruz. Özellikle yeşil duvar kağıdı, yeşil boyalı duvarlar ve yeşil mobilya veya aksesuarlarla oluşturulmuş birbirinden şık tasarımlar derlerdik. Siz de ev dekorasyonunuzda, huzur, dinginlik, natürel ambiyans gibi yeşil renk ile sağlanabilecek özellikler istiyorsanız bu yazımıza kulak verin.
Aradığım doğallığı yeşil renklerde bulamam bana gerçek bir bahçe lazım diyenlerdenseniz yani evinde bahçesi olan o şanslı insanlardansanız, bahçe ve kış bahçesi dekorasyon önerileri için sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca “Bahçe dekorasyon ürünleri ve ilham veren örnekler” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye edebiliriz.
O halde başlayalım…
Yeşil rengin yatak odası dekorasyonunda dinlendirici özelliği nedeniyle tercih önceliği olduğunu söylemiştik. Bu dekorda kullanılan jungle desenli yeşil duvar kağıdı odaya istenilen özelliği daha neşeli bir şekilde kazandırmış. Tavanda kullanılan çam yeşili ve arka duvara tam boy uygulanan yeşil orman yapraklarıyla döşeli duvar kağıdı ahşap zemin ile birlikte odaya son derece modern bir doğallık katmış. Yatak takımında kullanılan natürel dokuya sahip, pamuklu, keten kumaşlar da ambiyansı tamamlamış.
Mobilya, halı ve aksesuarlarıyla klasik stili oluşturan bu dekorda kullanılan birkaç küçük natürel detay stili bozmadan odaya keyifli bir hava kazandırmış. Çay yeşili duvarlarla, perde ve diğer kumaşlardaki yeşil detaylar, odanın renk kartelasındaki yerini dinginliğe doğru götürmüş. Ayrıca bu tarz bir dekorun avantajlarından biri de odayı istediğiniz kadar saksı bitkisiyle süsleyebilecek olmanızdır çünkü asla çiğ durmaz. Prestigious Textiles imzalı bu dekor natürel tasarımlar arayanlara ilham verecek çokça detay barındırıyor.
Evin en temiz ve hijyenik olması gereken alanı mutfaklardır, bu nedenle çoğunlukla beyaz renk tercih edilir. Beyaz rengin yeşil ve tonlarıyla kombin edildiği tasarımlar ise hem temiz ve ferah görüntüsü hem de huzur veren havasıyla mutfak ortamının ambiyansını tamamlar. Bu dekrda da tam olarak bu yapılmış. Beyaz ve klasik mobilyaların, beyaz tavan ve açık yeşil duvar kağıdı ile kaplı fona eklendiği tasarımda kullanılan perde ve kırlentler de odanın renk armonisini tamamlamış.
Özellikle çok renkli kumaş detayların bulunduğu ve beyaz fonlu dekorlarda kullanılacak pastel bir yeşil dekorun renk armonisini tamamlayacaktır. Bu dekorda kullanılan armut yeşili koltuk, renkli perdeler ve kırlentleri nazikçe sadeleştirmiş. Yer ve duvarlarla oluşturulan beyaz fon dekorda kullanılacak renkler için mükemmel zemin hazırlarken aksesuarlar da dekorun desenlerine stili boğmadan canlılık katmış. Son derece ince düşünülen bu çalışma bahçeye açılan sıradan bir odayı cennetten bir köşeye çevirmiş. Ayrıca desenli objelerin barındırdığı renklerin yine dekordaki düz renk objelerde ayrı ayrı kullanılması ne kadar ince bir renk dengesi yakalandığının ispatı gibi.
Renk çemberine bakıldığında yeşil ve kahverenginin kontrast renk olduğunu söyleyebiliriz ama konumuz fizik değil dekorasyon olduğuna göre birbirine en çok uyan renklerden olduklarını kabul etmeliyiz. Birçok dekorasyon örneğinde ahşap ve yeşilin uyumunu görebiliriz. Bu dekor da onlardan biri. Klasik stil mobilyaların modern bir dille işlendiği bu dekorda, perde, halı ve kırlent gibi kumaş objelerdeki yeşil detayların koltuk takımı ile oluşturduğu renk armonisi ve bütün bunların ahşap zemin ve detaylara uyumu son derece dengeli bir stil yaratmış.
Neden çocuk odaları için ideal derseniz bunu size iki kelimeyle açıklayabiliriz; sakinleştirici etki. Huzurlu bir uyku için huzurlu bir ortam yaratmanın yolu beyaz ağırlıklı, pastel renklerin kullanıldığı ve yeşille detaylandırılan dekordan geçiyor. Eklektik stilde dizayn edilmiş örnek dekor renk desen ve aksesuarlarıyla ideal bir çocuk odasının bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem sade hem eğlenceli bir alan yaratan tasarımcı bu çalışmasıyla övgüyü hak ediyor.
İhtişamın rengi olarak bilinen dore, klasik bir stil içerisinde, siyahla kombin edildiğinde ortaya her zaman saray gibi bir alan çıkar. Bu dekorda bahsettiğimiz kombine zeytuni yeşil duvarlar eklenerek biraz daha farklı bir çizgi yakalanmış. Odanın ihtişamlı havasına bir anda huzurlu bir rahatlık eklenmiş. Görkemli ve aynı zamanda sıcak bir salon için, bu dekordan alabileceğiniz çok ilham var. Asortie Mobilya Dekorasyon tarafından hazırlanan bu tasarım yaratıcısına çok övgü kazandırmış gibi görünüyor.
Yeşilin birçok tonunu, beyaz üzerinde, çiçekli desenlerle buluşturan duvar kağıtları sayesinde ferahlığın ve temizliğin simgesi olabilecek bir tasarım yaratılmış. Yeşil koltuklar, ahşap detaylar, rengarenk kırlentler ve yine rengarenk bir halı ile pırıl pırıl bir alan oluşmuş. İskandinav stilin başarılı örneklerinden biri olan bu dizayn aydınlatma ögelerinden, renk dengesine, mobilyalarından aksesuarlarına kadar hemen her detayı ile göz dolduruyor. Sizin de evinizde böyle ferah dizaynlar için ayırabilecek alanlarınız varsa tasarımcının diğer işlerine de göz atabilirsiniz.
Klasik stilde dekor edilmiş ve dore, pembe gibi kontrast renklerin kullanıldığı bu dizayna uygulanan duvar kağıdı, dekorun soft görüntüsünü tek hamlede yıkıp yerine görkemli bir renk dengesi yerleştirmiş. Tasarımda kullanılan varaklı pembe mobilyalar stili tamamlarken bir yandan da altın detaylar ile mükemmel uyum sağlamış. Desenli halı ve perdeler de benzer şekilde stilin klasik çizgisini korumuş. Bütün bunların yanında, yeşil duvar kağıdında, görkemli bir tasarımda olması gereken en önemli şey olan altın desenler unutulmamış.
Açık çay yeşili duvar kağıdında bulunan kahverengi dal desenleri banyonun diğer kahverengi objeleriyle son derece uyumlu bir çizgi yakalamış. Ahşap ve seramik gibi malzemelerin de kullanıldığı dekorda hem renk dengesi hem de objelerin yerleşimi çok başarılı. Beyaz seramiklerle de birleşince huzurlu ve sıcak bir banyo yaratılmış.
Çamaşır odası banyo gibi hijyen ortamlarınızda kullanabileceğiniz en uygun rengin beyaz ve yeşil olduğunu söylemeye gerek yok sanırız. Hem doğal hem temiz bir görüntü için beyaz objelerle dekor edeceğiniz alana yeşil duvarlar uygulayarak veya tam tersi beyaz fona yeşil objeler ekleyerek oluşturabileceğiniz dekor bu tarz alanlarınızı hem kullanışlı hem de temiz bir hale getirecektir.