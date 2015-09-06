Ev dekorasyonunda yeni trend: Yeşil duvar kağıdı ve mobilyalar

Son zamanlarda ev dekorasyonuna başlayacak insanlardan en çok duyduğumuz cümle “yeşil ağırlıklı bir dekor düşünüyorum” oluyor. Özellikle şehir yaşantısının olumsuz yönlerinden bıkan ve bunlardan kaçış için çeşitli yollar arayan insanların başvurdukları çözümlerden birisi de dinginliği, huzuru ve doğayı temsil eden yeşil renklerle donatılmış yaşam alanlarıdır. Yeşil renk soğuk renk ailesine ait, doğayı temsil eden ve dinlendirici, yatıştırıcı etkisi olduğu bilinen bir renktir. Bu nedenle yoga, meditasyon gibi dinlendirici spor veya huzur etkinlikleriyle uğraşanların da dekorasyon için tavsiye ettikleri renklerdendir. Ayrıca yine dinlendirici özelliği nedeniyle yatak odası dekorasyonu için en çok tercih edilen renklerden biri olduğunu biz söylemiyoruz, mobilyacılar söylüyor.

Bu yazımızda sizlere, yeşil rengin artan trendi nedeniyle dekorasyonda kullanımı üzerine örnekler sunmayı düşünüyoruz. Özellikle yeşil duvar kağıdı, yeşil boyalı duvarlar ve yeşil mobilya veya aksesuarlarla oluşturulmuş birbirinden şık tasarımlar derlerdik. Siz de ev dekorasyonunuzda, huzur, dinginlik, natürel ambiyans gibi yeşil renk ile sağlanabilecek özellikler istiyorsanız bu yazımıza kulak verin.

Aradığım doğallığı yeşil renklerde bulamam bana gerçek bir bahçe lazım diyenlerdenseniz yani evinde bahçesi olan o şanslı insanlardansanız, bahçe ve kış bahçesi dekorasyon önerileri için sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca “Bahçe dekorasyon ürünleri ve ilham veren örnekler” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye edebiliriz.

O halde başlayalım…