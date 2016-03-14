Herkese göre bir mutfak var

Birçok kuzey ülkesinin aksinde Türkiye'de mutfak evin kalbidir, hatta kimi evlerde salondan bile daha çok kullanılır. Dolayısıyla mutfağın sadece estetik anlamdaki görünüşü ve tarzı değil, kullanışlı olması, pratik ve işlevsel olması ve tabii hepsinden önemlisi de konforlu olması büyük önem taşır. Bu yazıda mutfağını yenilemek ya da baştan oluşturmak isteyenler için Türkiye'deki dokuz farklı mutfak üzerinden bazı fikir ve ipuçları vermeye çalıştık.
Öncelikle bir zarafet sembolüyle başlayalım. Tipik fayans ya da laminat çözümleri yerine nostaljik esintisi yer karosu, tezgah arkasında mozaik uygulaması ve beyaz rengi ahşap vurgularıyla sıcak hale getirmek bu mutfaktan alabileceğiniz fikirlerden sadece birkaçı.
Bilgece Tasarım imzası taşıyan ve vintage mobilyalarla country tarzını mükemmel biçimde birleştiren bu mutfak da parlak fikirlerle dolu. Dolaplarda kullanılan eskitme ahşabın kattığı orijinal doku ya da ada tezgahla tek bir üniteymiş gibi kullanılan mutfak masası bu mutfağın sunduğu güzellikler arasında.
Yazının başlığında olduğu gibi her zevke ve tarza uygun bir mutfak tasarımı bulmak mümkün. Örneğin bu mutfak zeminden başlayıp beyaz eşyalarla devam eden pırıltısının yanısıra, tezgah arkasındaki duvarda kullanılan orijinal mozaiklerle de insanı etkiliyor.
Treso İç Mimarlık imzası taşıyan bu mutfakta ise siyah rengin doğru kullanımının nasıl ciddi ve elit bir hava yarattığını görmek mümkün. Siyah mobilyalar ve soğuk marley zeminin ahşap yemek masasıyla dengelenmesi ise bu mutfağın sundu ğu parlak fikirler arasında.
Türkiye'de artık uçuk tabir edebileceğimiz mutfak tasarımlarını da görmek mümkün. Futuristik havasıyla bunlardan birini teşkil eden bu ilgi çekici mutfak, gerek orijinal ada tezgah dizaynı, gerek bildiğimiz hiçbir şeye benzemeyen davlumbazı, gerekse de orijinal renk kombinasyonlarıyla çılgınca fikirler arayanlar için ideal.
Kimileri dar ve tıkış tıkış mutfakları sever, kimileri ise bol hareket alanı sunan, içinde rahatça gezinebilecekleri geniş mutfakları. İkinciler için ideal olan bu mutfak sadece ferahlığıyla değil, açık renk skalasının yarattığı asalet ve orijinal tavan ışıklandırmasıyla da esin veriyor.7. Klasik bir mutfak
Klasik ya da sadece Türkiye'de kullanılan adıyla avangart tarzı sevenler için ideal olan bu mutfak ise hem duvar kağıdı ve bitki kullanımı gibi özgünlükleri, hem de iddialı renk kombinasyonu ve mobilya seçimiyle orijinal fikirler sunuyor.
Modern bir tasarım diline sahip olan, Vavien İç Mimarlık imzalı bu mutfakta ise monotonluğa düşme ihtimali olan bir tasarımın ufak tefek dokunuşlarla nasıl capcanlı bir hale getirildiğini görebiliyorsunuz. Sarı renkli mobilya ve aksesuarlar küçük bir ilaveyle büyük değişiklikler yapabileceğinizin canlı birer kanıtı gibi.
Oryantal esintiler de taşıyan bu klasik mutfak ise hem asaleti, hem de nostaljik hoşluklarıyla daha ilk bakışta insanın gönlünü çalıyor. Orijinal dolap kapaklarından tutun da meyve tabağı ilavesiyle sağlanan canlılığa kadar, tarzını sevenler için bu mekânda birçok fikir bulmak mümkün.
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