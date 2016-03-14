Herkese göre bir mutfak var

Birçok kuzey ülkesinin aksinde Türkiye'de mutfak evin kalbidir, hatta kimi evlerde salondan bile daha çok kullanılır. Dolayısıyla mutfağın sadece estetik anlamdaki görünüşü ve tarzı değil, kullanışlı olması, pratik ve işlevsel olması ve tabii hepsinden önemlisi de konforlu olması büyük önem taşır. Bu yazıda mutfağını yenilemek ya da baştan oluşturmak isteyenler için Türkiye'deki dokuz farklı mutfak üzerinden bazı fikir ve ipuçları vermeye çalıştık.