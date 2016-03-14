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Herkese göre bir mutfak var

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homify Modern Mutfak
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Birçok kuzey ülkesinin aksinde Türkiye'de mutfak evin kalbidir, hatta kimi evlerde salondan bile daha çok kullanılır. Dolayısıyla mutfağın sadece estetik anlamdaki görünüşü ve tarzı değil, kullanışlı olması, pratik ve işlevsel olması ve tabii hepsinden önemlisi de konforlu olması büyük önem taşır. Bu yazıda mutfağını yenilemek ya da baştan oluşturmak isteyenler için Türkiye'deki dokuz farklı mutfak üzerinden bazı fikir ve ipuçları vermeye çalıştık.

1. Beyaz ve zarif

homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

homify
homify
homify

Öncelikle bir zarafet sembolüyle başlayalım. Tipik fayans ya da laminat çözümleri yerine nostaljik esintisi yer karosu, tezgah arkasında mozaik uygulaması ve beyaz rengi ahşap vurgularıyla sıcak hale getirmek bu mutfaktan alabileceğiniz fikirlerden sadece birkaçı.

2. Vintage mutfak

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım imzası taşıyan ve vintage mobilyalarla country tarzını mükemmel biçimde birleştiren bu mutfak da parlak fikirlerle dolu. Dolaplarda kullanılan eskitme ahşabın kattığı orijinal doku ya da ada tezgahla tek bir üniteymiş gibi kullanılan mutfak masası bu mutfağın sunduğu güzellikler arasında.

3. Modern ve pırıl pırıl

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Mutfak
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

Yazının başlığında olduğu gibi her zevke ve tarza uygun bir mutfak tasarımı bulmak mümkün. Örneğin bu mutfak zeminden başlayıp beyaz eşyalarla devam eden pırıltısının yanısıra, tezgah arkasındaki duvarda kullanılan orijinal mozaiklerle de insanı etkiliyor.

4. Ağırbaşlı şıklık

R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Mutfak
Treso İç Mimarlık

R.K. Konutu

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık imzası taşıyan bu mutfakta ise siyah rengin doğru kullanımının nasıl ciddi ve elit bir hava yarattığını görmek mümkün. Siyah mobilyalar ve soğuk marley zeminin ahşap yemek masasıyla dengelenmesi ise bu mutfağın sundu ğu parlak fikirler arasında.

5. Futuristik bir yaklaşım

İkiztepe Konakları, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Mutfak
BAGO MİMARLIK

İkiztepe Konakları

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Türkiye'de artık uçuk tabir edebileceğimiz mutfak tasarımlarını da görmek mümkün. Futuristik havasıyla bunlardan birini teşkil eden bu ilgi çekici mutfak, gerek orijinal ada tezgah dizaynı, gerek bildiğimiz hiçbir şeye benzemeyen davlumbazı, gerekse de orijinal renk kombinasyonlarıyla çılgınca fikirler arayanlar için ideal.

6. Ferahlık sembolü

TEKNİK YAPI ÖRNEK DAİRE, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Mutfak
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

TEKNİK YAPI ÖRNEK DAİRE

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kimileri dar ve tıkış tıkış mutfakları sever, kimileri ise bol hareket alanı sunan, içinde rahatça gezinebilecekleri geniş mutfakları. İkinciler için ideal olan bu mutfak sadece ferahlığıyla değil, açık renk skalasının yarattığı asalet ve orijinal tavan ışıklandırmasıyla da esin veriyor.7. Klasik bir mutfak

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7. Klasik bir mutfak

YAŞANILABİLECEK ALANLAR TASARLIYOR VE YAPIYORUZ.., İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Klasik Mutfak Ahşap Beyaz
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

YAŞANILABİLECEK ALANLAR TASARLIYOR VE YAPIYORUZ..

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Klasik ya da sadece Türkiye'de kullanılan adıyla avangart tarzı sevenler için ideal olan bu mutfak ise hem duvar kağıdı ve bitki kullanımı gibi özgünlükleri, hem de iddialı renk kombinasyonu ve mobilya seçimiyle orijinal fikirler sunuyor.

8. Sarı şekerim

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Suadiye rezidans

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Modern bir tasarım diline sahip olan, Vavien İç Mimarlık imzalı bu mutfakta ise monotonluğa düşme ihtimali olan bir tasarımın ufak tefek dokunuşlarla nasıl capcanlı bir hale getirildiğini görebiliyorsunuz. Sarı renkli mobilya ve aksesuarlar küçük bir ilaveyle büyük değişiklikler yapabileceğinizin canlı birer kanıtı gibi.

9. Ağırbaşlı bir klasik

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Oryantal esintiler de taşıyan bu klasik mutfak ise hem asaleti, hem de nostaljik hoşluklarıyla daha ilk bakışta insanın gönlünü çalıyor. Orijinal dolap kapaklarından tutun da meyve tabağı ilavesiyle sağlanan canlılığa kadar, tarzını sevenler için bu mekânda birçok fikir bulmak mümkün.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Mutfak sırları’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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