Natürel bir atmosfer yaratmak için ev dizaynı nasıl yapılmalı?

Şehir yaşamında doğal manzara ve iç açan bir atmosfer yakalamak oldukça zor. Ferah ve iç açan bir manzara ve açık hava özlemi duyarız. Orman manzarası eşliğinde yeşile karşı ferah bir mekanda yaşamak, doğal ışığın muntazam girdiği geniş pencereli evlerde oturmak birçok kişinin hayallerini süsler. Yine de hayalleri süsleyen natürel bir atmosferi yakalamak hiç zor değil. Doğayı ve yeşili evinize davet etmeyi hiç düşündünüz mü? Doğal esintilerle iç açan ferah bir evde yaşamayı kim hayal etmez, farklı stil ve tarzlarla bunu birleştirmek mümkün. Country stil esintileri ile doğal materyalleri mobilya ürünleri, duvar dekorları ve zemin kaplamalarında değerlendirebilirsiniz. Meşe mobilya ürünleri, doğal taş kaplamalar ile natürel bir hava yakalayabilir, çiçek ve yaprak desenleri ile evinize baharı getirebilirsiniz. Hayvan figürlerini dekoratif amaçlı kullanabilir, doğal materyallerle sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Geniş ve boş bir duvar dekoru yapabilir, eklektik stil asılı sepetlerle ve figürlerle natürel dokuları değerlendirebilir, boyayabilirsiniz. Dingin ve ferah bir etki uyandıran natürel renkleri ev dekorasyonunda kullanabilirsiniz. Toprak renkleri, turkuaz, kahverengi, krem, yeşil ve bej renklerinin uyumlu tonlarını mobilya ve zemin renklerinde kullanabilir, doğal bir esinti oluşturabilirsiniz. Doğayı evinize davet eden natürel bir atmosfer yakalamak için, derlediğimiz bazı başlıkları incelemeye başlayabiliriz.
İç mekanlarda natürel dokunuşlarla ferah bir görünüm kazandıran dekorlar oluşturmak mümkün. Bitkilerin ve yeşil görsel açıdan renk kattığı iç mekanlar daha estetik bir görünüm sağlar. Günümüzde canlı bitkilerle duvar dekorlarının yapılmasının yanı sıra, dekoratif aksesuarlarla çiçek ve bitkileri de dekorasyonu kuvvetlendirmek için kullanabilirsiniz. Dekoratif saksılarla pencere önü daha estetik hale getirilebilir veya bitki cepleri ile şık duvar dekorları oluşturulabilir. Bazı bitki türleri ile böcekleri uzak tutmak da mümkün. Doğal ahengi yakalamanın en basit yollarından biri yeşili eve davet etmek olacaktır. Bit, sinek, kene gibi böcekleri kovan bitkiler de hayatınızı kolaylaştıracak ve evinize renk katacaktır. Karanfil, nane, sedir, biberiye, sardunya, lavanta, okaliptüs, fesleğen ve defne yapraklarının da benzer özellikleri mevcuttur. Evinizde natürel bir atmosfer oluşturmak için bitki ve çiçekleri sadece salon veya oturma odasında kullanmayın. Şeffaf çiçek saksıları içinde minik bitki aksesuarları ile banyo raflarını da süsleyebilirsiniz. Bitkiler ve çiçekler ferah bir etki sağlarken, mis kokularla evinize baharı getirecektir.
Doğal ışığın muntazam şekilde evinizi aydınlatmasını istiyorsanız, pencere önüne güneş ışığını kıracak yükseklikle mobilya ürünleri kullanmayın. Şık bir yemek masasını aydınlatan doğal ışık, akşam üzeri şık bir etki olacaktır. Cam sürgülü kapılar ve pencereler mutfak, yemek odası ya da oturma odasına muntazam şekilde doğal ışık girmesini sağlayacaktır. Natürel bir atmosfer oluşturmak için, evinize doğal ışığın girmesine izin vermek en pratik yöntemlerden biri olacaktır. Eğer ön bahçe ya da arka bahçeniz bulunuyorsa, dış mekana açılan geniş sürgülü cam kapılar ve pencereler tasarlanması, iç mekan atmosferini önemli ölçüde etkileyecektir. Geniş pencerelerin bulunduğu mekanlarda, derinlik katan bir yaklaşımla daha ferah ve görüş alanı kazandıran bir plan sağlanacaktır. Aynı zamanda bahçe ile iç içe bir yemek yediğinizi hissettiren olumlu etkilerini görebilirsiniz. Dış mekanla iç mekanın bütünleşmesini sağlarken, varsa bahçe manzarası ve doğal ışıkla natürel bir atmosfer oluşturulacaktır.
Geniş pencere ve sürgülü cam kapıların doğal ışığı muntazam olarak içeri almasının yanı sıra, iç açan bir esinti yaratması da natürel etkilerinden biridir. Temiz havada iç açan bir mekanda oturma alanı ya da yemek alanı dizayn etmek önemli ölçüde fark yaratacaktır. Yazın serin akşam yemekleri için teras ya da balkonda şık bir yemek masası dizayn edebileceğiniz gibi, sürgülü cam kapıları ve pencereleri açtığınızda hafif bir esintinin hoş bir etki katacağını unutmayın. İç mekanda hafif esintiler yaratırken tüm perdeleri açmak zorunda değilsiniz. Dekoratif tül perdeler ya da yarım baskılı stor perdeler ihtiyacınız olan hafif esintinin içeri girmesine izin verecektir. Temiz havanın içeri girmesini sağlayarak natürel bir atmosfer oldukça kolay bir yöntem olacaktır.
Ahşap, ev dizaynında kullanılan sağlam, estetik ve kolay şekil alabilir bir malzemedir. Klasik mimaride doğal renkleriyle ve detaylı çalışmalarının yanı sıra, modern mimaride istenilen formlarda farklı renklere boyanarak kullanılmaktadır. Mutfak dolapları, mobilyalar veya aksesuarlarda sıklıkla rastlayacağınız ahşap materyali, ev dekorasyonunun vazgeçilmez öğelerinden biridir. Natürel dokusu ile bulunduğu mekanı güzelleştirir ve sıcak bir hava yaratır. Ahşap gibi doğal taş kullanımına duvar dekorlarında, döşeme zemini kaplamasında ve birçok alanda rastlanır. Bununla birlikte hangi stil ve tarz dekorasyon yapacak olursanız olun, ahşabın kullanımına oldukça geniş bir alanda rastlayabilirsiniz. Boyasız ve işlenmemiş bir ahşap materyalin dokusu ve damarları gözle görülür ve estetik bir görünüm kazandırır. Ahşabın doğal renkleri ve dokusu, iç mekanda huzur veren ve sıcak bir atmosfer katan etkenlerdendir. Örnek görselde kullanılan şık tasarımın bulunduğu oturma odası dekorasyonu, Treso İç Mimarlık imzası taşıyor.
Son yıllarda enerji tüketimi, ülkelerin enerji kaynaklarının maksimum seviyede korunmasını sağlamak için oldukça önemli hale geldiği görülüyor. Evlerin iklim şartlarına göre ısıtılması ve duruma göre soğutulması için harcanan enerji tüketimi, yaklaşık olarak mevcut enerjinin %30'unu geçiyor. İyi yalıtılmış bir evin konforunu minimum maliyete indirmek mümkün, inşa sırasında yalıtım işlemlerinin detaylı yapılması gerekir. Sıcak etkiler oluşturmak ve bunu doğal materyallerle bir şömine ya da ateş sobası ile sağlamak mümkün. Natürel etkilerin olduğu sıcak bir şömine başı ya da soba yanı, country stil dekorasyon zarafetini evinize davet eder.
Doğal manzara eşliğinde geniş cam pencere ve kapılarla iç mekana derinlik katarken, doğal atmosfere katkıda bulunursunuz. Bahçe ile bütünleşen bir iç mekan anlayışı, her zaman huzurlu ve iç açan bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacaktır. Kış bahçesine dahil edilen bir mutfak ile bahçe ilişkisi, natürel bir hava oluşturacaktır. Eğer yemyeşil bir manzarası olan doğal bir manzaraya sahip değilseniz, büyük saksılarla yeşili iç mekana davet edebilirsiniz. Büyük saksılarla doldurulan toprak ve canlı bitkilerin iç mekanda ferah ve iç açıcı bir dekor oluşturacağını unutmayın.
Özellikle kedi ve köpek tüylerine alerjisi bulunanlar için dekoratif bir akvaryum ve balık türlerini beslemek hoş bir alternatif olabilir. Akvaryumun sakinleştirici ve rahatlatıcı etkileri olacaktır. Aynı zamanda ev dizaynı için muhteşem bir dekor olacaktır. Akvaryum bakımı ve balık türlerinin düzenli ihtiyaçlarını karşılamak koşuluyla akvaryum, evinizin ihtiyacı olan doğal bir dokunuş olabilir. Akvaryum, doğal renk zenginliği ile görsel açıdan estetik bir değer katarken, su sesleri dinlendirici ve hafifletici bir etki uyandırabilir. Özellikle kent yaşamı için, stresli bir günün ardından duysal ve görsel açıdan dinlendirici bir etkisi olabilir. Yatıştırıcı ve huzur veren su sesi ile ferahlık katan renklerin zenginliği ile akvaryum kullanmak, evinizde natürel bir atmosfer oluşturmanın dekoratif yöntemlerinden biri olacaktır.
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