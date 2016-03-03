Bahar mevsiminde ev dekorasyonum nasıl olmalı?

Soğuk ve kapalı kış mevsiminin bitip mart ayına girdiğimiz şu günlerde havalar ısınmaya başladı bile. Dolayısıyla ev dekorasyonunda bahar ayına yönelik yenilikler yapmak için en doğru zaman. Bahar dekorasyonu deyince akla ilk olarak bahar temizliği gelse de bu yeterli değil. Yeni bir mevsime girdiğinizde evinize taptaze bir soluk getirip pozitif enerji sağlayacak dekoratif değişiklikler yaparak hem hane sakinlerini hem de evinizi bahara hazırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için o senenin bahar dekorasyonu trendlerini ve öne çıkan renkleri takip edebilirsiniz. Ancak hangi yılda olursanız olun güncel tarihin dışında her dönemde geçerli olan bazı başlıklar vardır. Bugünkü yazımızda belli bir moda trendine bağlı olmayıp her bahar mevsiminde yapabileceğiniz değişikliklerden bahsedeceğiz.

Öncelikle bahar temizliğinden bahsedelim. İç mekanların temizliğinin nasıl yapılacağını üç aşağı beş yukarı hepimiz biliriz. Bahara özel yaptığımız temizlik hususu balkon ve teraslardır. Bazı insanlar titizdir ve kar yağmur demeden gün aşırı balkonlarını temiz tutarlar. Ancak gerek iş yoğunluğundan gerekse o alanı kullanmadığı için uzun süre balkon ve terası temizlemeye fırsat bulamayanlar olabilir. Yağan yağmur suları ile kar birikintilerin bıraktığı kir ve lekelerden kurtulmak için temel bir dip temizliği ile işe başlayın. Genel temizlik işlemleri bittikten sonra sıra evimizde pozitif enerji sağlamaya geliyor. Soğuk ve kapalı havanın mahmurluğunu üzerimizden attıktan sonra ayak altında duran lüzumsuz eşyaları ortadan kaldırıyoruz. Bunun için de her bir yana dağılmış ufak tefek eşyalarınızı kutulara doldurarak evinizde daha ferah bir ortam yaratabilirsiniz. Daha genel çaplı bir değişim içinse mobilyaların yerlerinin değiştirebilir, kalın ve yünlü halılarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Halı yerine kilim sermek mekanı daha ferah ve havadar gösterecektir. Eşya yeniliğinden söz etmişken balkon ve teraslarda kullandığımız mobilyaları dışarı çıkarma zamanı da gelmiş oluyor. Bu gibi yerler için hasır ve ahşap malzemeden yapılmış tazelik hissi veren oturma gruplarınızı ortaya çıkarak ısınmaya başlayan havadan faydalanabilirsiniz.

Havaların ısınması ile beraber giysilerimiz de değişiyor, kışlıkları rafa kaldırmak için yazı beklemeyin. Dolabınızdaki tüm kazakları kaldırın anlamına gelmiyor bu, bildiğiniz gibi bahar serin bir mevsimdir. Ancak birkaç kazak ve hırka dışında tüm kışlıkları hazır bulundurmanızın bir manası yok. Baharla birlikte koltuk kılıflarınızı da yenilebilirsiniz. Kışın yünlü ve sıcak tutan örtüleri yerine daha serin ve çiçek desenli kumaşlardan kılıflar satın almak evinizde bahar esintisi yaratacaktır. Yine tazelik hissi verebilmek için geleneksel bir tarzı olan ağır aksesuarları kaldırabilir, onun yerine masanızı dergilerle ve çiçeklerinizi koyabileceğiniz vazolarla değerlendirebilirsiniz.

Bahar mevsimi demek biraz da canlı renkler anlamına gelir. Kimse baharla birlikte aklına siyahı ve koyu tonları getirmez. Zaten düşünürseniz her mevsimin kendine özgü renkleri vardır. Bahar da doğanın uyandığı, çiçeklerin açtığı bir mevsim olduğundan bahar dekorasyonu rengarenk olmalı. Bahara özgü pembe, mavi, yeşil ve turkuaz gibi tonları mobilya ve aksesuarlarda bolca kullanın. Eşyalarda renk seçimi yaparken duvarları da unutmayın.

Bahar mevsiminin bir diğer özelliği olan ferahlık hissini evinizde sağlamak için aydınlatmaya özen gösterin. Elbette en sağlıklı aydınlatma biçimi doğal gün ışığından bolca yararlanmaktır. Bunun için de mümkünse evinizi bol bol havalandırın. Kalın ve koyu renkli perdeler kullanmayın. Pencereden gelen ışığı eve yansıtan aynalar satın alın.

Bahar dekorasyonunuzu oluştururken öncelikle bir tema belirleyin. Bu tema her şey ve her tarza yönelik olabilir. Böylece bahar için yapacağınız alışverişlerde kafa karışıklığı yaşamaz, doğru seçimler yapabilirsiniz. Örneğin aydınlatmanın öneminden bahsettik. Eviniz yeterince aydınlık değilse lamba satın almanız gerekebilir, eğer temanız belli olursa duruma modern bir lambader ya da klasik bir abajur satın alabilirsiniz. Bahar renklerine karar verirken de doğadan ilham alabilirsiniz. Dekorasyonda doğal bir malzeme olan ahşaba da yer verin. Çiçekli desenler kullanacaksanız düz fonlar olmasına dikkat edin. Örneğin hareketli bir duvar kağıdı kullanıyorsanız çiçek desenli bir koltuk kılıfı göz karmaşası yaratabilir. Ya da diyelim çiçek desenli bir minder alacaksınız, bu durumda koltuk kılıfınız düz ve hareketsiz olmalı.