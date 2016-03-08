Kusursuz tasarımıyla görenleri büyüleyen bir ev!

Modern mimarinin yarattığı evler ne kadar muhteşem güzelliklere sahip olursa olsun, kullanıcısının zevk ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyorsa hak ettiği ilgiyi görmez. Örneğin tasarımcı dünyanın en muhteşem tek katlı evini inşa etmiştir ama siz iki katlı bir eve sahip olmayı hayal ediyorsunuzdur bu durumda tek katlı ev gözünüze yeterince iyi görünmez. Bu nedenle mimar ve tasarımcılar proje aşamasında ev sahiplerinin zevk ihtiyaçlarını etraflıca dinleyerek çözmeye çalışırlar. Bu yazımızda sizlere, Polonya'nın en sıcak şehirlerinden biri olan Wroclaw'da bulunan ve mimarları Pracownia Projektowa tarafından ev sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış muhteşem bir ev tanıtacağız. Geniş ve modern bir bahçenin içerisine planlanan ev tek katlı olmasına rağmen oldukça geniş bir iç mekana sahip. Çatı pencereleri sayesinde çatı katını da en verimli şekilde değerlendiren mimarlar evin her köşesine değer katmış. Beyaz dış cephesi, gri çatısı ve yemyeşil bahçesi ile rüya gibi olan bu ev, şehir hayatından bunalan her ailenin hayali olabilir. Eğer siz de bu tarz tek katlı, çatılı ve modern evlere ilgi duyuyorsanız bu yapıyı yakından incelemenizi tavsiye ediyoruz. Gelin bu göz alıcı evi birlikte daha detaylı inceleyelim.
Evin bahçe düzenlemesi oldukça modern bir yaklaşımla yapılmış. Hepsi eşit uzunlukta biçilen çimenlerinden süs ağaçlarına, yürüyüş yollarından çalı çitlerine kadar her detayda kusursuz çizgiler dikkat çekiyor. Modern aydınlatma ögeleri ile sağlanan bahçe ışıklandırması da evin bahçesini çok daha kullanışlı bir hale getirmiş. Dinlenmek, konuk ağırlamak hatta oyunlar oynamak için oldukça uygun bir aile bahçesi.
Gri renkli shingle çatı kaplaması ile tasarlanan çatıda evin iç mekanını gök yüzü ile buluşturan yaratıcı pencereler kullanılmış. Bu sayede çatı katını da değerlendiren mimarlar eve değer kazandırmışlar. Düzenli bir bahçenin içerisinde kırma tipi gri çatısı ile rüya gibi bir görüntü çizen ev, bulunduğu bölgenin en şık evlerinden birisi. Müstakil evlerin çatı tipleri hakkında daha fazla örnek bulmak için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Ev mimarisine başlarken en önemli adım: Çatı modelleri” başlıklı yazımızda farklı birçok çatı modeli ve özelliklerini bulmanız mümkün.
Müstakil evlerin hemen hepsinde kullanılan cam sürgülü kapılar iç mekanlara aydınlık kazandırmanın en etkili yolu. Gün ışığını evinizden eksik etmeyen ve odalarınızı bahçe ile buluşturan bu cam kapılar sayesinde ferahlık sorununu tamamen çözebilirsiniz. Bu evin iç mekan dekorasyonunda da tasarımcılar hem yerleşim ve renk dengesi ile hem de aydınlatma ile dizaynı kusursuzlaştırmış.
Mutfak tezgahının hemen arkasında bulunan geniş pencereler sayesinde mutfak dekorasyonu da aydınlatılmış. Bahçeye bakan ferah bir mutfakta yemek hazırlamak sizce de çok keyifli olmaz mıydı? Granit, mermer, ahşap ve lake gibi yüzeylerin başarılı bir şekilde buluşturulduğu mutfak dekorasyonu evin diğer alanları gibi ferah ve işlevsel.
Evin girişinde açık renk ahşap kapı tercih eden tasarımcılar bu sayede evin dış cephesine sıcaklık kazandırmışlar. Beyaz kapılı garajın hemen yanında bulunan ve davetkar görüntüsüyle şık ve modern bir cephe yaratan giriş kapısı aynı zamanda oldukça sağlam görünüyor. Girişin yan tarafına, evin veranda ve arka bahçe kısmına geçiş için bir yürüyüş yolu döşenmiş. Açık renk ahşap paravan ile sağlanan geçiş ön cepheye uyum sağlamış.
Evin bahçe ve dış cephesinde kullanılan ışıklandırma ögeleri hem modern görüntüleri hem de fonksiyonel yapıları ile dikkat çekiyor. Bahçe ve verandayı gece kullanımı için hazırlayan bu başarılı ışıklandırma aynı zamanda ambiyans aydınlatması da sağlıyor.