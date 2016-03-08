Kusursuz tasarımıyla görenleri büyüleyen bir ev!

Modern mimarinin yarattığı evler ne kadar muhteşem güzelliklere sahip olursa olsun, kullanıcısının zevk ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyorsa hak ettiği ilgiyi görmez. Örneğin tasarımcı dünyanın en muhteşem tek katlı evini inşa etmiştir ama siz iki katlı bir eve sahip olmayı hayal ediyorsunuzdur bu durumda tek katlı ev gözünüze yeterince iyi görünmez. Bu nedenle mimar ve tasarımcılar proje aşamasında ev sahiplerinin zevk ihtiyaçlarını etraflıca dinleyerek çözmeye çalışırlar. Bu yazımızda sizlere, Polonya'nın en sıcak şehirlerinden biri olan Wroclaw'da bulunan ve mimarları Pracownia Projektowa tarafından ev sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış muhteşem bir ev tanıtacağız. Geniş ve modern bir bahçenin içerisine planlanan ev tek katlı olmasına rağmen oldukça geniş bir iç mekana sahip. Çatı pencereleri sayesinde çatı katını da en verimli şekilde değerlendiren mimarlar evin her köşesine değer katmış. Beyaz dış cephesi, gri çatısı ve yemyeşil bahçesi ile rüya gibi olan bu ev, şehir hayatından bunalan her ailenin hayali olabilir. Eğer siz de bu tarz tek katlı, çatılı ve modern evlere ilgi duyuyorsanız bu yapıyı yakından incelemenizi tavsiye ediyoruz. Gelin bu göz alıcı evi birlikte daha detaylı inceleyelim.