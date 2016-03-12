Yatak odası duvar dekorları için nasıl resimler kullanılmalıdır?

Hatıraların bireysel alanlarda, yatak odası dekorasyonunda dekoratif birer öğe olarak değerlendirilmesi, estetik bir görünüm kazandıracağı gibi duysal açıdan zengin bir içeriğe sahip olacaktır. Geçmişin izlerini naif detaylarla yakalayan resimler, yatak odası dekoru için şahsi bir dokunuş olacaktır. Dönemsel izleri dekorasyon objelerinde, ve mobilyalardaki değişimlerle takip ederiz. Değişmeyen bir unsur var ise, o da geçmişin izleri ve hatıralardır. Bireysel bir alana girdiğinizde mekanda kişisel dokunuşları hissedersiniz, kişisel dokunuşları yansıtmanın bir yolu, yatak odası dekorunda eski hatıralara yer vermektir. Çocukluğa dair fotoğraflar, aile mensupları ile ilişki bağlarını yansıtan resimler, eski hatıraları bir araya getiren duvar dekorları, şık resim çerçeveleri önemli birer estetik öğe olarak değerlendirilebilir.

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