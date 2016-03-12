Yatak odası duvar dekorları için nasıl resimler kullanılmalıdır?

Güne güzel başlamanın yatak odası dekoru ve atmosferi ile ilişkisi vardır. Dekoratif öğelerle dizayn edilen bir odanın planlaması, mobilya düzeni, halı ve perdeler kadar duvar dekoru da atmosferi oldukça etkileyebilir. Aile fotoğrafları, ressamların tabloları, sevilen sanatçı ya da yazarların posterleri, doğa temalı görseller ve dahası. Duvar dekorları ile ilgili ilham veren resim fikirleri geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bugün sizler için seçtiğimiz bazı çerçeveli ya da çerçevesiz resim alternatifleri ve kullanımını değerlendireceğiz. Dingin ve ferah bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, doğayı davet eden resimler kullanabilir, natürel renkleri çerçeve renginde de değerlendirebilirsiniz. Kişisellik katmak ve karakteristik öğelerle donatmak istiyorsanız, sevdiğiniz kişiler veya aile fotoğrafları ile şık duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Gözlerinizi açtığınızda görmek istediğiniz renkler, dokular ve manzarayı temsil eden resim tabloları, sanatsal çalışmalar ya da posterlerle duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Nasıl bir yatak odası duvar dekoru istediğinizi bulmak kolay değil. Alt başlıklarda size sunacağımız alternatiflerle ilginizi çeken duvar resimleri fikirleri bulacağınızı umuyoruz.
Bireysel alanlarda kişisellik katan dekor fikirleri için, sevdiklerinizin fotoğrafları ve anılarınızı değerlendirebilirsiniz. Büyük ebatlı fotoğraflar için dekoratif çerçevelerle şık bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz. Özellikle çerçeve seçimi, iç mekanda kullanılan mobilya düzeni, renk ve dokuları ile ilişkili olabilir. Duvar dekorlarını büyük ebatlı fotoğraf çerçevelerine ayırmak, anılarla kişisellik katan sıcak bir atmosfere dönüştürecektir. Yatak odası bireysel alandır. Dolayısıyla dilediğiniz gibi, sevdikleriniz ve ailenizle ilgili fotoğraflarla dekoratif bir görünüm kazandırabilir, birçok fotoğrafı bir araya getirerek kolaj oluşturabilirsiniz. Doğa gezileri, iz bırakan hatıralar ve dekoratif bir duvar ya da masa dekoru oluşturulabilir. Büyük ebatlı dekoratif çerçeveler için, yatak odanızda kullanmak istediğiniz stil ve tarza uygun ahşap, metal ya da plastik çerçeve modellerini ve farklı formlarını kullanabilirsiniz. Örnek görselde gördüğünüz şık yatak odası tasarımı, Engel & Völkers Bodrum imzası taşıyor.
Şık ve dekoratif duvar dekorları oluşturmak istiyor, fakat bunu hangi fotoğraflarla değerlendireceğinize karar veremiyorsanız; ünlü fotoğrafçıların profesyonel çekimleri aradığınız cevap olabilir. Natürel renklerle dekore etmek istenilen bir yatak odasında kahverengi, krem, yeşil, bej renkleri gibi doğal tonlar bir arada kullanılıyorsa; iç mekanda uygulanan stil ve tarza uygun siyah beyaz fotoğrafla, sepya efektli vintage fotoğraflar değerlendirilebilir. Dingi ve kaliteli bir uyku atmosferi yaratmak yatak odaları için ön planda olabilir. Dolayısıyla kullanacağınız fotoğraf çerçeveleri büyük ebatlarda tercih ediliyorsa, renk ve kullanılan form bakımında daha da ön planda olacaktır. Renklerin yatak odası dekorundaki etkileri ve neyi ön plana çıkarmak istediğiniz burada tercih sebebi olacaktır. Büyük ebatlı fotoğraf çerçevelerini değerlendirirken, kullanılacak stile göre, klasik stillerde simetri dizilim, modern ya da minimalist yaklaşımlarla asimetrik dizilim söz konusu olabilir. Sevdiğiniz ve çalışmalarını beğendiğiniz ünlü fotoğrafçıların profesyonel işlerini gözden geçirmeye değer.
Resim çerçevelerini düzenleme şekli kadar, içeren tema da yatak odası dekorasyonunu etkileyebilir ve hatta estetik açıdan kuvvetlendirebilir. Yatak odası dekorasyonu için kullanılan mobilyaların düzeni gibi, doğal materyaller, ahşap ya da doğal taş kullanımı da natürel bir etki yaratacaktır. Natürel görünüme uyum sağlayacak çiçek ve bitki saksılarının kullanımı kadar, doğa temalı resim çalışmaları da uyum ve ahenk sağlamaya yardımcı olacaktır. Derin ve dingin bir uyku atmosferi için yatak odası dekorasyonu ne kadar önemli ise, ışıklandırma ve renklerin rolü de o derece önemlidir. Duvar dekoru ya da komodin üzerinde orta ebatlarda doğa temalı resimlerle dekoratif bir görünüm sağlanabilir. Huzurlu ve dinlendirici natürel tonlarla yeşilin doğal tonları ferah bir görünüm sağlayacaktır. Orta ebatlarda birbiriyle uyumlu formlar ya da farklı ve yenilikçi yaklaşımlarla doğa manzarasını yatak odanıza getirebilirsiniz. Özlem duyulan manzaraların yatak odası dekorunda yerini alması, oluşturulmak istenen dingin atmosfere estetik bir görünüm kazandıracaktır.
Resim çerçeveleri seçiminde form ve ebatlarının yanı sıra, konumlanacağı zemin dizaynı da estetik görünümü etkileyecektir. Yatak odası dekorasyonunda mevcut bulunan nişler simetri ya da asimetri esas alınarak dekoratif resim çerçeveleri ile dekore edilebilir. Örneğin simetri uygulanarak klasik stil bir yatak odası dekore edilebilir. Duvar nişleri ile ilgili resim çerçevelerinin ebatları, form ve dekorasyon stili ile uyumlu modellerin tercihleri etkilidir. Sanatsal değeri olan bir tablo ve stile uygun çerçeve tercih edilmiş ise, niş ile ilgili ışıklandırma detaylarını da değerlendirilebilir. Yatay veya dikey aksları takip eden, belirli bir izdüşüm üzerine yerleşen resim çerçeveleri ışıklandırma açısı, ışık yoğunluğu ve rengi ile ilişkilendirilebilir. Tüm bunların yanı sıra güncel resimlerin yatak odası dekorunda kullanılması, dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım olacaktır. Mevcut yatak odası dekorasyonuna yenilik katmak istiyorsanız, varsa niş ya da boş bir duvarı güncel resimlerle dekore edebilir, şık bir görünüm ve dinamizm katabilirsiniz.
Küçüklü büyüklü ebatlarda çerçevelerle şık bir duvar dekoru oluşturmak ve yatak odasına dekoratif öğeler katarak dekorasyonu zenginleştirmek mümkün. Farklı ebatlarda, seçilen resimlere uygun çerçevelerin bir araya getirilmesiyle şık bir duvar dizaynı oluşturmak isteyebilir, bunun için sadece benzer stil ve tarzdaki çerçeve modellerine bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Eklektik stil yaklaşımla dizayn edilen bir yatak odası dekorunda, farklı stillerde aksesuarları değerlendirebileceğiniz gibi, belirleyeceğiniz renk skalasına uygun çerçeve modellerini bir araya getirebilirsiniz. Kare, dikdörtgen, eğrisel ya da dairesel formlarda çerçevelerin kullanımı, modern stil geometrik formlarla bir araya getirilebilir. Modern ev dekorlarında duvar dizaynı oldukça önemlidir ve doğru ışıklandırma yöntemleri ile ön plana çıkarılan dekoratif unsurlardan biridir. Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerle modern öğeleri farklı stillerle buluşturan bir yaklaşım, duvar dekorunda tercih edeceğin farklı ebatlardaki resim çerçeveleriyle sağlanabilir. Farklı boyutlardaki çerçevelerle yapılan resim kolajları ya da dağınık bir kompozisyon yolu da izlenebilir. Canlı renklerle nötr renklerin kullanımı, renk kavramları, formlar ve sanatsal öğeler duvar dekorunu ön plana çıkaran unsurlar olarak değerlendirilebilir.
Hatıraların bireysel alanlarda, yatak odası dekorasyonunda dekoratif birer öğe olarak değerlendirilmesi, estetik bir görünüm kazandıracağı gibi duysal açıdan zengin bir içeriğe sahip olacaktır. Geçmişin izlerini naif detaylarla yakalayan resimler, yatak odası dekoru için şahsi bir dokunuş olacaktır. Dönemsel izleri dekorasyon objelerinde, ve mobilyalardaki değişimlerle takip ederiz. Değişmeyen bir unsur var ise, o da geçmişin izleri ve hatıralardır. Bireysel bir alana girdiğinizde mekanda kişisel dokunuşları hissedersiniz, kişisel dokunuşları yansıtmanın bir yolu, yatak odası dekorunda eski hatıralara yer vermektir. Çocukluğa dair fotoğraflar, aile mensupları ile ilişki bağlarını yansıtan resimler, eski hatıraları bir araya getiren duvar dekorları, şık resim çerçeveleri önemli birer estetik öğe olarak değerlendirilebilir.
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