Eski evler için en iyi yaşam koşulları nelerdir?

Eski yapıların gerek kentin yapısına kattığı güzellikler gerekse içinde yaşayanlar için duyumsattığı his bu yapıların önemini ortaya koyuyor. İnsanın geçmişinden gelen imgeleri koruması saklaması ve geleceğe taşıması yaşadığı gelişimlere paralel şekilde yükselen bir öneme sahip. Her insan için eski fotoğrafların, mobilyaların, taş ve tuğla dokularının, geçmiş zamanlara dair mimari ögelerin hissettirdikleri önemlidir. Hepimiz eski fotoğraflarımızı, aileden kalan ya da daha önce kimlerin kullandığını bilmediğimiz eşya ve objelere karşı bir merak hissederiz. Nitekim herkesin küçük parçalardan oluşan bir koleksiyonu vardır mutlaka yaşam alanlarında. Eski şeylere karşı merakımız ve ilgimizin kökeni bir hali eski aslında. Ve bu hislerin doğuşunda insanlığın teknolojik anlamda yaşadığı kırılmaların önemi büyük. Daha önceki bir yazımızda da endüstriyel estetiğin ve bu stilin yaşam ve çalışma alanlarına taşınması konusunda Sanayi Devrimi sonrası değişen parametrelerin önemine değinmiştik. Aynı şekilde endüstrinin hızla yükselmeye başladığı bu dönemde ilk olarak geçmişe öykünmenin, özlemin yüce bir duygu ile dışa vurulduğu görülmekte. Sanayileşme sonrası sanat akımlarına ve mimariye baktığımızda köklü değişimlerin ve yeniliklerin cereyan ettiğini gözlemleyebiliriz. Bu dönemde yaşamın hızla gelişen ve simetrinin hakim olduğu kentlerde devam etmesi ve sıkışması, yolların taş yerine asfalt ile kaplanması, makinelerin yükselişiyle zanaate değil seri üretim mantığı ile üretilen yalın yüzeylerin soğukluğu ve keskinliği geçmişe ve doğaya yönelik büyük bir ilgi doğurmuştur. Bu süreçte arkeolojik çalışmaların da gelişmesiyle birlikte eski Roma ve antik dönem uygarlıklarının kalıntıları, yıkılmış tapınaklar, tiyatrolar ressamların konularında öncelik kazanan imgeler olmuştur. Romantik ressamlardan Alman Friedrich de resimlerinde insanın tinselliğe dair açlığını, doğanın ve zamanın içinde insanın yerini ve evrenin uçsuz bucaksız halini duyumsatmayı amaçlar. İşte bu dönemde yaşanan hızlı değişimler insanın belleğini korumaya ve doğayla bağını devam ettirmeye yönelik kaygılarını su yüzüne çıkarmıştır. Bu sebeple eski yapılar da bu süreç içerisinde hak ettiği özeni kazanmıştır diyebiliriz. Bugün Avrupa'nın bir çok şehrinin özellikle turistik amaçlı bu kadar çok ziyaret edilmesinin sebeplerini bir düşündüğümüzde, kent belleğinin ve dolayısıyla insanın geçmişine dair belleğini diri tutan bir şehircilik ve mimarlık anlayışının bu sebepleri belirlediğini fark edebiliriz. Örneğin Roma, halen arkeolojik kazıların büyük bir titizlikle devam ettiği, binlerce yıllık kültürü ve dokuyu barındıran ve bu sebeple en çok ziyaret edilen yerler. Aynı şekilde bir çok Avrupa ülkesinin küçük kasabaları dahil bizi geçmişe götüren ve romantik bir his yaşatan özeni yansıtıyor. Tabi ülkemizde de böylesi alanlar yok değil, bir çok iyi düşünülmemeiş projeyle kent dokusuna zarar verilse de İstanbul halen dünyanın kültürel imgeler bakımından en zengin şehirlerinden. Aynı şekilde Mardin, Kars, Safranbolu, Edirne bu bağlamda öne çıkan diğer şehirler.
Günümüzde de eski yapıların önem kazandığını fark ediyoruz kentlerimizde. Eski yapılar işini bilen restoratörler ve mimarlar eşliğinde yeniden geçmişi, zamanının ruhunu sokaklara, yaşamlara taşıyor. Bir çok insan taş, çelik ve ahşap gibi materyaller ile tasarlanmış yüzyıllık evleri dekore ederek ve yenileyerek yaşamayı tercih ediyor. Bu alanda çıkan kanunlar da kentin dokusunun belleği kaybetmeden yenilenmesini getiriyor. Eski yapılar, eski objeler, geçmişe ve hepsinin bütününde hafızamıza yönelik koruma iç güdümüz bir çok farklı projelerle de vücut buluyor. Yurt dışında bir çok örneği olduğu gibi, şimdilerde filmi de çekilen Orhan Pamuk'un romanı ile paralel olarak, eski bir binayı dönüştürerek tasarladığı Masumiyet Müzesi projesi değindiğimiz tüm konuları kapsar niteliğe sahip diyebiliriz. Geçmişi, bir dönemin ruhunu yaşatma ve bu anların içinde yaşama isteği, bizim romantik tarafımız ve gelişen, pürüzsüz yüzeyler, sanal dünyalar yaratan teknolojiye karşı doğallığa, doğal malzemelere ve dokulara duyduğumuz duyumun çerçevesinde gelişiyor. Bu yazımızda ele aldığımız konu da, eski yapılarda iç dekorasyonu, hem yapının bütünsel etkisini bozmadan hem de günümüzün ihtiyaçlarına yönelik olarak taleplerimize cevap verecek nitelikte düzenlemeye dair. Eski yapılarda yaşayan bir çok insan için dikkat edilmesi gereken detayları, sitemizde rustik ve kırsal sekmesinde bulabileceğiniz binlerce örnek arasından konuyla bağlantılı olarak seçildi. Eski bir yapıda yaşıyorsanız ya da eski tekniklerle yeniden üretilmiş bir eviniz varsa iç dekorasyonda yapacağınız dokunuşlarla yaşam koşullarınızı nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz buradaki örneklerde gizli. Şimdi örnekler, stiller ve profesyonel firmalarımızın gerçekleştirdiği projelerle eski yapılara dair iç dekorasyon fikirlerini inceleyelim. Keyifli okumalar!
Eski yapıların kendine özgü bir dokusu vardır. Yaşadığınız yapıyı yenilerken veya tekrar düzenlerken dikkat etmeniz gereken ilk unsur mekanlar arası geçişlerin kolay ve pratik olması. Bu türden bir yaklaşım farklı alanların birbiriyle iletişimini güçlendirirken yaşam alanınızın taş duvar ve ahşap dokularının oluşturduğu fon içerisinde daha ferah görünmesini getirecektir. Bodrum'da bulunan bu yapıda bu düzenleme biçiminin iyi bir örneği görülüyor.
Eski yapıların önemli bir özelliği de illa ki dışarısı le temas eden alanlara önem verilerek tasarlanması. Çok yüksek olmayan bu yapılar günümüzdeki özellikle metropollerdeki mimari anlayışın tersine açık alanlara sahipler. Eski yapınızdaki açık alanları, çeşitli bitkilerle, doğal malzemeden zemin ve duvar kaplamalarıyla düzenleyip size taze bir nefes aldıracak, belki yoga gibi meditatif faaliyetlerinizi gerçekleştirebileceğiniz alanlara dönüştürün.
Eski yapıları aslına uygun bir şekilde düzenlesek de bazı materyaller zaman yenik düşüyor tabi ki. O yüzden bu malzemeleri aslına en yakın biçimde seçerek yeniden uygulamamız gerekebiliyor. Bu konuda en önemli alanlar zemin kaplamalarıdır. Eski yapılarda kaygan ve parlak yüzeylere sahip mazlemelere yönelmek mekanla bütünleşmeyen ve atmosferi olumsuz anlamda etkileyecek sonuçlar doğurur. Burada görülen kırsal/country stildeki mükemmel mutfaktaki zemin çözümlemesi eski yapılar için ideal olanı. Ülkemizde çini karo olarak bilinen bu ürünler, hem mat ve kaygan olmayan yüzeyleriyle yaşam alanınızla bütünleşir hem de bu örnekteki gibi desenleri sayesinde harika sonuçlar ortaya çıkar.
Keyifle yaşadığınız eski yapınızda, iç dekorasyonda kullandığınız renkler de çok önemli. Renklerin dekorasyondaki etkileri nelerdir? başlıklı yazımızı da incelediğinizde, renklerin hayatımızdaki önemini ve dekorasyonda yönelmeniz gereken renkleri de göreceksiniz. Eski yapınızda renkleri seçerken, özellikle tuğla ya da taş dokulu duvarlarınız da varsa, enerjinizi yükseltecek renklere yönelmenizde fayda var. Krem, bej, kese kağıdı gibi düşük enerjili renklerden uzak durarak yaşam alanınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz.
Eski yapıların genellikle geniş ve yüksek pencereleri olur. Siz de yapınızı dekore ederken aydınlatma konusuna özen gösterin. Gün ışığından sonuna dek faydalanmanın yanı sıra akşamlar için endirekt ve çoklu ışık kaynakları ile homojen dağılan ve aydınlık iç mekanlar tasarlayın.
Eski yapıları dekore ederken özellikle banyolar yanlış malzeme seçimleri sebebiyle evle bağdaşmayan odalara dönüşebiliyor. NM Mimarlık şirketinin gerçekleştirdiği bu projede yapının eski dokusuyla uyum sağlayacak ve aynı zamanda modern koşulları karşılayan bir tasarıma yönelerek banyo çözümlenmiş. Siz de banyonuzda yapınızla bütünleşen elemanlar tercih etmelisiniz.
Eski yapılarınız için son önerimiz de ortak alanların ferah ve konforlu şekilde dekore edilmesi. Çok büyük kütlelere sahip olmayan, ferahlığı koruyacak mobilyalar ve bu mobilyaları doğru konumlandırma ile yaşamın tadına varacağınız ortak yaşam alanları oluşturun.