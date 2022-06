Eski evler için en iyi yaşam koşulları nelerdir?

Eski yapıların gerek kentin yapısına kattığı güzellikler gerekse içinde yaşayanlar için duyumsattığı his bu yapıların önemini ortaya koyuyor. İnsanın geçmişinden gelen imgeleri koruması saklaması ve geleceğe taşıması yaşadığı gelişimlere paralel şekilde yükselen bir öneme sahip. Her insan için eski fotoğrafların, mobilyaların, taş ve tuğla dokularının, geçmiş zamanlara dair mimari ögelerin hissettirdikleri önemlidir. Hepimiz eski fotoğraflarımızı, aileden kalan ya da daha önce kimlerin kullandığını bilmediğimiz eşya ve objelere karşı bir merak hissederiz. Nitekim herkesin küçük parçalardan oluşan bir koleksiyonu vardır mutlaka yaşam alanlarında. Eski şeylere karşı merakımız ve ilgimizin kökeni bir hali eski aslında. Ve bu hislerin doğuşunda insanlığın teknolojik anlamda yaşadığı kırılmaların önemi büyük. Daha önceki bir yazımızda da endüstriyel estetiğin ve bu stilin yaşam ve çalışma alanlarına taşınması konusunda Sanayi Devrimi sonrası değişen parametrelerin önemine değinmiştik. Aynı şekilde endüstrinin hızla yükselmeye başladığı bu dönemde ilk olarak geçmişe öykünmenin, özlemin yüce bir duygu ile dışa vurulduğu görülmekte. Sanayileşme sonrası sanat akımlarına ve mimariye baktığımızda köklü değişimlerin ve yeniliklerin cereyan ettiğini gözlemleyebiliriz. Bu dönemde yaşamın hızla gelişen ve simetrinin hakim olduğu kentlerde devam etmesi ve sıkışması, yolların taş yerine asfalt ile kaplanması, makinelerin yükselişiyle zanaate değil seri üretim mantığı ile üretilen yalın yüzeylerin soğukluğu ve keskinliği geçmişe ve doğaya yönelik büyük bir ilgi doğurmuştur. Bu süreçte arkeolojik çalışmaların da gelişmesiyle birlikte eski Roma ve antik dönem uygarlıklarının kalıntıları, yıkılmış tapınaklar, tiyatrolar ressamların konularında öncelik kazanan imgeler olmuştur. Romantik ressamlardan Alman Friedrich de resimlerinde insanın tinselliğe dair açlığını, doğanın ve zamanın içinde insanın yerini ve evrenin uçsuz bucaksız halini duyumsatmayı amaçlar. İşte bu dönemde yaşanan hızlı değişimler insanın belleğini korumaya ve doğayla bağını devam ettirmeye yönelik kaygılarını su yüzüne çıkarmıştır. Bu sebeple eski yapılar da bu süreç içerisinde hak ettiği özeni kazanmıştır diyebiliriz. Bugün Avrupa'nın bir çok şehrinin özellikle turistik amaçlı bu kadar çok ziyaret edilmesinin sebeplerini bir düşündüğümüzde, kent belleğinin ve dolayısıyla insanın geçmişine dair belleğini diri tutan bir şehircilik ve mimarlık anlayışının bu sebepleri belirlediğini fark edebiliriz. Örneğin Roma, halen arkeolojik kazıların büyük bir titizlikle devam ettiği, binlerce yıllık kültürü ve dokuyu barındıran ve bu sebeple en çok ziyaret edilen yerler. Aynı şekilde bir çok Avrupa ülkesinin küçük kasabaları dahil bizi geçmişe götüren ve romantik bir his yaşatan özeni yansıtıyor. Tabi ülkemizde de böylesi alanlar yok değil, bir çok iyi düşünülmemeiş projeyle kent dokusuna zarar verilse de İstanbul halen dünyanın kültürel imgeler bakımından en zengin şehirlerinden. Aynı şekilde Mardin, Kars, Safranbolu, Edirne bu bağlamda öne çıkan diğer şehirler.

Günümüzde de eski yapıların önem kazandığını fark ediyoruz kentlerimizde. Eski yapılar işini bilen restoratörler ve mimarlar eşliğinde yeniden geçmişi, zamanının ruhunu sokaklara, yaşamlara taşıyor. Bir çok insan taş, çelik ve ahşap gibi materyaller ile tasarlanmış yüzyıllık evleri dekore ederek ve yenileyerek yaşamayı tercih ediyor. Bu alanda çıkan kanunlar da kentin dokusunun belleği kaybetmeden yenilenmesini getiriyor. Eski yapılar, eski objeler, geçmişe ve hepsinin bütününde hafızamıza yönelik koruma iç güdümüz bir çok farklı projelerle de vücut buluyor. Yurt dışında bir çok örneği olduğu gibi, şimdilerde filmi de çekilen Orhan Pamuk'un romanı ile paralel olarak, eski bir binayı dönüştürerek tasarladığı Masumiyet Müzesi projesi değindiğimiz tüm konuları kapsar niteliğe sahip diyebiliriz. Geçmişi, bir dönemin ruhunu yaşatma ve bu anların içinde yaşama isteği, bizim romantik tarafımız ve gelişen, pürüzsüz yüzeyler, sanal dünyalar yaratan teknolojiye karşı doğallığa, doğal malzemelere ve dokulara duyduğumuz duyumun çerçevesinde gelişiyor. Bu yazımızda ele aldığımız konu da, eski yapılarda iç dekorasyonu, hem yapının bütünsel etkisini bozmadan hem de günümüzün ihtiyaçlarına yönelik olarak taleplerimize cevap verecek nitelikte düzenlemeye dair. Eski yapılarda yaşayan bir çok insan için dikkat edilmesi gereken detayları, sitemizde rustik ve kırsal sekmesinde bulabileceğiniz binlerce örnek arasından konuyla bağlantılı olarak seçildi. Eski bir yapıda yaşıyorsanız ya da eski tekniklerle yeniden üretilmiş bir eviniz varsa iç dekorasyonda yapacağınız dokunuşlarla yaşam koşullarınızı nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz buradaki örneklerde gizli. Şimdi örnekler, stiller ve profesyonel firmalarımızın gerçekleştirdiği projelerle eski yapılara dair iç dekorasyon fikirlerini inceleyelim. Keyifli okumalar!