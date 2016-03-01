Farklı tarzlar nasıl bir arada kullanılır: 2016 Mix & Match trendleri

Dekorasyonumuz yapının mimari unsurları, mobilyalar ve dekoratif objelerden meydana geliyor ve bu parçalar nadiren tek bir dekorasyon prensibine ait oluyor. Evimizi dekore ederken en beğendiğimiz, bizlere en çok hitap eden parçaları topluyor, bunları bir şekilde bir arada kullanmaya, birbirne uydurmaya gayret ediyoruz. Beğendiğimiz parçalar ise nadiren bir üslup birliğine sahip oluyor, aksine çoğunlukla farklı türlerden parçaları beğeniyoruz. Klasik bir koltuk, modern bir masa, endüstriyel bir sehpa vs derken evimizin dekorasyonu tek bir tür olmaktan çıkıyor ve farklı dönemlere ait parçalardan oluşuyor. Ancak bu da bir tarz! Farklı dönemlere ve dekorasyon türlerine ait parçaları uyum içerisinde kullanarak evi dekore etmeye eklektik dekorasyon deniyor. Türk Dik Kurumu'na göre eklektik kelimesinin anlamı: Seçmeci. Yani, birbirinden farklı ögeleri seçme ve bir araya getirme.

homify'da ve dekorasyon dergilerinde sıkça karşımıza çıkan birçok dekorasyon örneği eklektik bir tarza sahip. Hatta homify sitemizde, Türkiye'den ve dünyadan yalnızca eklektik dekorasyon örneklerinin derlendiği sayfalar dahi mevcut. Üst menüde yer alan Odalar sekmesine tıkladığınızda açılan sayfanın sol alt kısmında yer alan menüden Eklektik sekmesini tıkladığınız takdirde, karşınıza birçok örnek çıkacak. Bu sayfamızda ise 2016 eklektik trendlerini inceledik. Aslen İngilizce bir tabir olan, ancak tüm dünyada Mix & Match (karıştır ve birbirine uydur) kelimeleri ile kullanılan bir bir yöntemle, evimizde eklektik dekorasyonu nasıl oluşşturabileceğimize örnekler eşliğinde bakacağız. Fotoğraf altlarında yer alan açıklama kısımlarına göz gezdirirseniz, ilginizi çekecek ipuçlarına da rastlayabilirsiniz.