Farklı tarzlar nasıl bir arada kullanılır: 2016 Mix & Match trendleri

Dekorasyonumuz yapının mimari unsurları, mobilyalar ve dekoratif objelerden meydana geliyor ve bu parçalar nadiren tek bir dekorasyon prensibine ait oluyor. Evimizi dekore ederken en beğendiğimiz, bizlere en çok hitap eden parçaları topluyor, bunları bir şekilde bir arada kullanmaya, birbirne uydurmaya gayret ediyoruz. Beğendiğimiz parçalar ise nadiren bir üslup birliğine sahip oluyor, aksine çoğunlukla farklı türlerden parçaları beğeniyoruz. Klasik bir koltuk, modern bir masa, endüstriyel bir sehpa vs derken evimizin dekorasyonu tek bir tür olmaktan çıkıyor ve farklı dönemlere ait parçalardan oluşuyor. Ancak bu da bir tarz! Farklı dönemlere ve dekorasyon türlerine ait parçaları uyum içerisinde kullanarak evi dekore etmeye eklektik dekorasyon deniyor. Türk Dik Kurumu'na göre eklektik kelimesinin anlamı: Seçmeci. Yani, birbirinden farklı ögeleri seçme ve bir araya getirme.
homify'da ve dekorasyon dergilerinde sıkça karşımıza çıkan birçok dekorasyon örneği eklektik bir tarza sahip. Hatta homify sitemizde, Türkiye'den ve dünyadan yalnızca eklektik dekorasyon örneklerinin derlendiği sayfalar dahi mevcut. Üst menüde yer alan Odalar sekmesine tıkladığınızda açılan sayfanın sol alt kısmında yer alan menüden Eklektik sekmesini tıkladığınız takdirde, karşınıza birçok örnek çıkacak. Bu sayfamızda ise 2016 eklektik trendlerini inceledik. Aslen İngilizce bir tabir olan, ancak tüm dünyada Mix & Match (karıştır ve birbirine uydur) kelimeleri ile kullanılan bir bir yöntemle, evimizde eklektik dekorasyonu nasıl oluşşturabileceğimize örnekler eşliğinde bakacağız. Fotoğraf altlarında yer alan açıklama kısımlarına göz gezdirirseniz, ilginizi çekecek ipuçlarına da rastlayabilirsiniz.
En yaygın eklektik dekorasyon çeşitlerinden biri vintage parçalar ile modern parçaların birleşmesinden oluşan dekorasyon şeklidir. Bu türün yaygın olması son derece doğal çünkü çoğu insanın elinde sevdiği, eskiden kalma eşyalar da yeni ve modern eşyalar da bulunuyor ve bu eşyaları bir arada kullanmayı istemek son derece olası. Eski bir sehpa veya bir sandalye, eskiciden ya da antikacıdan alınmış bir büfe ile öte yanda keskin çizgilere sahip bir kanepe vs gibi.
Fotoğraftaki örnekte eski ve yeni parçaların kusursuz bir şekilde nasıl kullanılabileceğini görüyoruz. Öncelikle son derece modern, tavandan tabana, boydan boya pencereli, yüksek tavanlı bir iç mekan, doğu usulü, desenli bir halı, endüstriyel tasarıma sahip orta sehpa, rustik bir desk ve üç farklı döneme ait koltuk ve kanepeler: Bir adet çok modern, sade, beyaz bir kanepe, bir adet antika kanepe ve iki adet de ikonik LC3 koltuk. Bu parçaların her biri farklı dönemlerden ve tamamen farklı tarzlardan ancak kusursuz bir şekilde bir arada kullanılmışlar.
Geldik günümüzün en trendi eklektik mutfak türüne. İç mimarların ve dekoratörlerin de en sevdiği tarzlardan biri olan ve 201 yılında çok sık görmeye başlayacağımız trendlerden biri de sade, modern parçalar ile endüstriyel parçaların bir arada kullanıldığı dekorlar. Bu başlık için özellikle mutfak örneğini uygun gördük, zira sıklıkla mutfak dekorasyonunda kullanılan ve hakikaten de bu mekan için çok uygun olan bir tarz. Mutfaklarımızda kullandığımız beyaz eşyalar doğaları gereği endüstriyel ürünlerdir. Hele bir de inoks parçalar kullanılırsa bu gerçek daha da ortaya çıkmakta. Ekspoze havalandırma boruları, metal görünümlü, geniş aydınlatma elemanları, harman tuğla duvar ve brüt beton zemin çalışmaları ile modern mutfak ünitelerinin birbirine ne kadar yakıştığını fotoğraftaki örnekte de görebiliyoruz. Ahşabın en tarza uyum sağlayan sıcak yapısı ise artı puan.
Etnik ve şık olarak adlandırabileceğimiz, İngilizcesi shappy chic olan kavram, bol bol, desen desen kumaşlar, tüylü kumaşlar, püsküller gibi yumuşak dokular, doğal, işlenmemiş, ham görünüşlü ahşap detaylar, değişik ülkelerden dekoratif objeler, canlı bitkiler ile şık, ve hatta lüks görünümlü detayların birleşmesinden oluşuyor. Ancak bahsettiğimiz bu lüks, mekana girildiğinde ilk göze çarpan detay olmaktan ziyade, daha rafine bir çizgiye sahip oluyor. Kaşmir bir diz battaniyesi ya da Beni Ourain kilim gibi.
Retro ve vintage kavramları bir miktar kafa karıştırıcı olabilir. Her ikisi de eskiyi simgeler ancak aralarında fark vardır. Ekşi sözlükte şöyle denmiş:
Vintage geçmişin modasına ait
anlamına gelen genel bir tanım iken, retro belli bir dönemi -1960'lar ve 70'lerin başı- tarif eden spesifik bir kategoridir. Ancak, retro bir ürünün gerçekten eski olması gerekmez, tamamen yeni olup eski bir dönemin tarzını da yansıtabilir. Örneğin farklı dönemlere ait sandalyelerden bazıları hakikaten eski bazıları ise eski moda bir ürünün yeniden üretilmiş hali olabilir.
İzmirli Fen Dizayn firmasının portföyünden seçtiğimiz bu mutfak masası örneğinde farklı dönemlere ait sandalyelerin nasıl uyum içerisinde bir arada kullanıldıklarını görüyoruz
Yine birbiri ile karışan iki kavram ile karşı karşıyayız. Rustik dekorasyonda ham görünüşlü ahşap yoğun olarak kullanılmaktadır. Tasarımlar basit ve sade ve hatta bir miktar kabadır. Country dekorasyonda ise ahşabın yanı sıra beyaz mobilyalar, hafif oymalı detaylar, çiçek desenleri vs sıkça kullanılır. Bu iki tarz birbiri ile çok uyumludur. 2015 itibarıyla yaygınlaşmaya başlayan country tarzı 2016 yılında rustik ile kombine edilmiş haliyle bol bol göreceğiz.
İşte birbiri ile muhteşem uyum sağlayan, adeta beraber kullanılmak için yaratılmış iki tarz: İskandinav ve modernist dekorasyon ögeleri. İskandinav tarz sade, basit ve fonksiyonel olması ile meşhur. Çağdaş tarz ise temiz, keskin çizgileri, abartısız modelleri, konforlu tasarımları ile. Dolayısı ile birbirine çok yakın olan bu iki dekorasyon tarzı 2016 yılında da sıklıkla bir arada kullanılacak. İskandinav tarz koltuklar, çağdaş tasarım ürünü parçalar ile birleşecek, ortaya sade, şık , konforlu yaşam alanları çıkacak.
Ara bulucu tarz olarak tanımlayabileceğimiz, beğendiğimiz, bize hitap eden birçok parçayı bir arada kullanma imkanı tanıyan eklektik tarz umuyoruz ki sizin de hoşunuza gitmiştir. Türkiye'den eklektik tasarımlı bir daire görmek için Erenköy’de eklektik dekorasyonlu bir ev başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.