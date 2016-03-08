Yepyeni bir kimliğe sahip eski bir ev projesi

Örnek fotoğraftaki banyo tasarımı mermerin nefis zerafetiyle kaplı bir kompozisyonu içeriyor. Zemin kaplaması ve duvarlar açık renk ve damarlı bir mermer ile kaplanırken banyo alanı daha koyu ve degrade geçişlere sahip bir mermerle kaplanmış. Bu yöntem aynı malzemeyle derinlik sağlamanız için başvurabileceğiniz yegane ipuçlarından birisi. Mutfak dolabı yerden yüksek ve yatay bir düzlemde konumlandırılırken lavabo tasarımı da buna paralel olarak ince ve yatay bir formda seçilmiş. Çok fazla aksesuar kullanılmaması mekanın rahatlatıcı etkisini öne çıkarmış ve tavandan gelen aydınlatma çözümlemesi ortamı ışıltılı bir havaya sokmuş.

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