Yepyeni bir kimliğe sahip eski bir ev projesi

Sizlere sunduğumuz bu muhteşem dönüşüme ait proje Portekiz'in Braga şehrindeki Cabeceiras de Basto adlı bölgesinde bulunuyor. Bu proje eski bir evin yeni bir nefese ve yeni bir hayata atılmasını sağlayan planlamalarla ve tasarımlarla dolu. Bu eski bina Portekiz'in
Minho olarak bilinen eski mimari yapılarından biri olarak inşa edilse de uzmanlar tarafından modernize dilerek çok daha konforlu bir yaşantı hedeflenmiş. PAULA NOVAIS ARQUITECTOS E DESIGN adlı firma tarihsel değerleri olan bu yapıya yeni bir kimlik kazandırarak ve yapının eskiyle bağını bozmadan korumayı başarmış. Karşınızda; dikkat çekici, göz alıcı, rahatlatıcı, işlevsel ve şahane bir konut! Evin her köşesini ve detayını seveceğinize eminiz!
Örnek fotoğraftaki evin genel görünümüne bakarsak, evin yeniden tasarlanması mekanın geleneğine ve stiline derin bir saygı çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Evin dış cephesinde kullanılan ahşaplar yeni pencerelerin çerçevesi olarak tasarlanarak tamamlayıcı bir unsur görevi görmekte. Evi çevreleyen yan duvarlar ise Portekiz'in eski tipik stili olan balık pulu şeklinde döşenmiş. Tabi ki taş dokusu evin etrafını saran ve kimliğini koruyan bir sembol niteliği de görebilir. Taş duvarlar bir merdiven gibi keskin hatlarla oluşturularak özel alan ile ortak alan arasındaki sınırı belirginleştirmiş.
Minho stili eski evlerde yaygın olan açık alan uygulaması genellikle araziden toplanılan sebze ve meyvelerin kurutulması ve aynı zamanda çamaşırların kurutulması için kullanılır. Fotoğrafta gördüğümüz üzere bu alanın yeniden yorumlanması evin yapısına ve stiline bambaşka bir değer katmış. Tamamiyle taş zemin olarak tasarlanmış alan, çocuklarınız ve sizin için rahatlıkla zaman geçireceğiniz doğal bir atmosfer içinde konumlandırılmış.
Oturma odasında bir cephenin taş duvar olarak seçilmesi mekandaki diğer mobilyalarla olan etkileşimi de arttırmış. Dış cephe ve iç dekorasyon arasında bir bağ görevi gören taş dokusu aynı zamanda oturma odasının kahverengi tonlu dekorasyon kompozisyonuyla da uyum gösteriyor.
Dekorasyonda kadife kullanımı mekana benzersiz bir sıcaklık vermekle kalmayıp lüks ve konforlu evleri tercih edenlere farklı bir ayrıcalık tanıyor. Mobilyalarda genellikle koyu renk tercih edilse de mekan rahatlığından taviz vermiyor. Bunu başarabilmesi de doğru açık renkleri kullanarak dekorasyonu tamamlamasından geçiyor diyebiliriz.
Mutfak alanında geniş bir mutfak adası ve ona sabitlenmiş ahşap bir yemek masası görüyoruz. Geniş olarak tutulan mutfak ve yemek alanı her detayı incelikle hesaplanarak tasarlanmış. Beyaz lake mutfak adası alt kısımdaki bölmeleriyle mutfaktaki depolama alanı ihtiyacını karşılıyor. Bir duvar ahşap kaplanarak mutfak adasına iliştirilen mutfak masası ve kapalı dolap ile benzersiz bir uyum gösteriyor. Son derece zarif dokunuşlarla tasarlanan mutfak dekorasyonu pratik kullanımıyla da dikkat çekiyor.
Örnek fotoğraftaki banyo tasarımı mermerin nefis zerafetiyle kaplı bir kompozisyonu içeriyor. Zemin kaplaması ve duvarlar açık renk ve damarlı bir mermer ile kaplanırken banyo alanı daha koyu ve degrade geçişlere sahip bir mermerle kaplanmış. Bu yöntem aynı malzemeyle derinlik sağlamanız için başvurabileceğiniz yegane ipuçlarından birisi. Mutfak dolabı yerden yüksek ve yatay bir düzlemde konumlandırılırken lavabo tasarımı da buna paralel olarak ince ve yatay bir formda seçilmiş. Çok fazla aksesuar kullanılmaması mekanın rahatlatıcı etkisini öne çıkarmış ve tavandan gelen aydınlatma çözümlemesi ortamı ışıltılı bir havaya sokmuş.
Dilerseniz farklı bir ev projesi için Klasikle moderni buluşturan geleneksel bir ev adlı yazımıza göz gezdirebilirsiniz.