Büyüleyici bir çatı katı projesi

Gördüğünüz çatı katı dairesi bu fotoğrafta da görüldüğü üzere sadece bir odadan oluşsa da alan kullanımı açısından harika bir düzene sahip. Dairede gördüğünüz her alan ve her köşe bir göreve dahil edilmiş ve böylelikle yaşanan her yer çok değerli kullanım olanaklarıyla donatılmış. Oturma odasıyla yatağın olduğu alanı ayıran kitaplık kirişten zemine kadar bir duvar oluşturularak tasarlanmış. Hem seperatör görevi gören hem de işlevsel bir mobilyaya dönüşen bu kitaplık sayesinde alanların kendi öznel yapıları mevcut.