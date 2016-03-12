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Büyüleyici bir çatı katı projesi

Gülen Duran Gülen Duran
Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
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Sizlere sunduğumuz bu muhteşem çatı katı dekorasyonu hem pratik hem de konforlu tasarımıyla dikkat çekiyor. BARTOLUCCI ARCHITETTI adlı İtalyan firma karanlık ve ışıksız bir çatını, ferah, aydınşık ve modern bir daireye dönüştürüyor. Bunu yaparken çiçeklerinizi yetiştireceğiniz bir teras konumlandırmayı da ihmal etmiyor. Çatının da bütünüyle değiştiği bu restorasyon ve yenileme projesinde her bir detay ışık dolu bir ev dekorasyonuna hizmet eder nitelikte. Bakalım beğenecek misiniz?

Genel görünüm

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Örnek fotoğraftaki çatı katındaki dairede bakışımız ilk başta geniş teras camlarından içeriye süzülen gün ışığına odaklanıyor. Çatı katlarının karanlık ve basık hissinden bir hayli uzak görünen bu çatı katı, belki de bir çok evden çok daha fazla ferahlık hissedilmesini sağlıyor. Çatı kirişlerinin ve çatının modern geometrik yapısı dekorasyona dahil olurken stil sahibi bir tasarımın çok az dekorasyon öğesiyle bile gerçekleştirilmesi mümkün oluyor. Zemin kaplaması olarak meşe seçimi ışığın ve genel yapının sadeliğiyle hoş bir uyum sergiliyor. Kendinizi kırsal bir alanda hissettiğiniz dekorasyon tasarımı rahatlatıcı bir yaşantının ve hayatınızdaki sadeliğin habercisi olacak nitelikte.

Oturma odası ve yatak odası bir arada!

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Gördüğünüz çatı katı dairesi bu fotoğrafta da görüldüğü üzere sadece bir odadan oluşsa da alan kullanımı açısından harika bir düzene sahip. Dairede gördüğünüz her alan ve her köşe bir göreve dahil edilmiş ve böylelikle yaşanan her yer çok değerli kullanım olanaklarıyla donatılmış. Oturma odasıyla yatağın olduğu alanı ayıran kitaplık kirişten zemine kadar bir duvar oluşturularak tasarlanmış. Hem seperatör görevi gören hem de işlevsel bir mobilyaya dönüşen bu kitaplık sayesinde alanların kendi öznel yapıları mevcut.

Modern bir oturma odası

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Örnek fotoğraftaki oturma odası küçük olsa da modern stiliyle dikkat çekerek küçük bir alanın duyarlılığının ne kadar yoğun olabileceğini gösterir nitelikte. Bir adet kanepe ve bir puftan oluşan oturma grubu azla yetinenler için ideal bir kompozisyon.

Sıcacık bir cazibe ortamı

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Çatı katına bu açıdan baktığımızda şömine detayının büyük evlere has bir konfor olmadığını söyleyebiliriz. Genel anlamda beyazın hakimiyetinde olan dekorasyon stili küçük fakat işlevsel ve estetik dekorasyon objeleriyle hareketlendirilmiş, her orijinal parçanın kendine has stiliyle dekorasyona dahil olması sağlanmış.

Şık bir banyo tasarımı

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bu küçük çatı katının elbette küçük bir banyosu var, fakat bu stil sahibi olmaktan geri duracağı anlamına gelmiyor. Dikdörtgen formlu ve keskin, minimalist hatlara sahip lavabo tasarımı altındaki ahşap lavabo dolabıyla birlikte banyo dekorasyonunun temel mobilyası olarak tasarlanmış. Geniş bir aynayla mekanın büyümesini sağlanan banyo dekorasyonunda ayrıca gün ışığını içeri alan bir de pencere mevcut.

Güneş ve ışık dolu bir teras

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Çatı katının belki de en çok vakit geçireceğiniz alanı güneş içinde ve yeşillerin içinde bir teras! Şehre yukarıdan bakabileceğiniz bu alan sebze ve meyvelerinizi yetiştirebileceğiniz, güneş banyosu yapabileceğiniz ve arkadaşlarınızla saatlerinizi geçirebileceğiniz bir mekan! Dekoratif hatlara sahip metal sandalyeler ve masa da tıpkı içerideki gibi beyazın sadeliğiyle harmanlanmış. Hem romantik hem de keyfili zamanlar geçirebileceğiniz bu alan evinizin gözde alanı haline gelmeye hazır!

Dilerseniz ferah bir tasarım örneği olan Şehir içinde küçük bir vaha ve modern bir ev adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.

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