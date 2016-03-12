Büyüleyici bir çatı katı projesi

Çatı katının belki de en çok vakit geçireceğiniz alanı güneş içinde ve yeşillerin içinde bir teras! Şehre yukarıdan bakabileceğiniz bu alan sebze ve meyvelerinizi yetiştirebileceğiniz, güneş banyosu yapabileceğiniz ve arkadaşlarınızla saatlerinizi geçirebileceğiniz bir mekan! Dekoratif hatlara sahip metal sandalyeler ve masa da tıpkı içerideki gibi beyazın sadeliğiyle harmanlanmış. Hem romantik hem de keyfili zamanlar geçirebileceğiniz bu alan evinizin gözde alanı haline gelmeye hazır!

Dilerseniz ferah bir tasarım örneği olan Şehir içinde küçük bir vaha ve modern bir ev adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.