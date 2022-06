Çocuk odaları için ideal duvar kağıdı örnekleri

Çocuk odalarını dekore etmek her zaman yetişkinlerin zaman geçirdiği yaşam alanlarını dizayn etmekten biraz daha zor ama bir o kadar da keyifli bir iştir. Zorluğu tabii ki çocukların zevklerine hitap eden ama onların gelişimlerine de katkıda bulunacak, aynı zamanda da sağlıklı uyku düzenlerini bozmayacak kadar sakin, yorucu olmayan ama neşeli ve eğlenceli bir dekorasyon yaratmanın zorluğundan ileri geliyor. Keyifli olması da pek tabii ki çocuklar evlerin neşesi olduğu için ve onlar için yaptığınız her şey, seçtiğiniz her mobilya hayatınıza neşe ve canlılık kattığı için. Daha önce yine homify sayfalarında çocuk odalarını dizayn ederken size ilham verecek fikir ve önerilerimizi Çocuk odası nasıl döşenir? Fikirler ve ipuçları isimli yazımızda ele almıştık. Bugünkü derleme yazımızda da çocuk odası dekorasyonlarında vazgeçilmez unsurlardan biri olan, çocuk odalarının olmazsa olmazı haline gelen duvar kağıtlarından en güzel ve en ilham verici özellikle olanlara değineceğiz. Her şeyden çok sevdiğiniz ve kıymet verdiğiniz çocuklarınızın odalarını dizayn ederken ve onlar için duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç şey var: Bunlardan birincisi elbette çocuğunuzun sağlıklı uyku düzenini bozmayacak, uykuya dalmaya çalışan çocuğun dikkatini dağıtıp uykusunu açmayacak nitelikte desenler ve renkler seçmek. İkincisi çocuğunuzun yaratıcılığını ve hayal gücünü arttırıcı özelliklere sahip olan duvar kağıdı modelleri tercih etmek. Bu tip duvar kağıtlarıyla çocuğunuzun duygusal ve zihinsel gelişimine tahmin ettiğinizden çok daha fazla faydalı olabilirsiniz. Üçüncüsüyse tabii ki çocuğunuzun zevkine uygun bir desen ve renk seçimi; çocuk odasının duvar kağıtlarının çocuğunuzu eğlendirecek ve onun sevdiği karakterlerle ya da desenlerle süslü olması onun karakterine duyduğunuz saygının da bir göstergesi olacaktır ve böylece çocuğunuz da kendisini özel hissedecektir. Ama tabii ki tüm bunları göz önüne aldığınızda bile çocuk odaları için duvar kağıdı seçmek hâlâ zor bir iştir. Geleneksel desenleri mi tercih edeceksiniz yoksa modern ve çizgi film karakterli olanları mı? Desenlerde trenler mi olacak uçaklar mı? Periler mi yoksa çiçekler mi? Çocuğunuzun en sevdiği çizgi film karakterinden oluşan bir duvar kağıdı deseni seçebilirsiniz, ama unutmayın ki çocuğunuz her gününü bu odada geçirecek ve bir süre sonra bu karakterden sıkılabilir. İşte tüm bunları düşünerek, size ilham verebilecek sevimli, hareketli, sağlıklı ve renkli çocuk odası duvar kağıtlarını derledik.