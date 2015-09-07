Çocuk odaları için ideal duvar kağıdı örnekleri

Çocuk odalarını dekore etmek her zaman yetişkinlerin zaman geçirdiği yaşam alanlarını dizayn etmekten biraz daha zor ama bir o kadar da keyifli bir iştir. Zorluğu tabii ki çocukların zevklerine hitap eden ama onların gelişimlerine de katkıda bulunacak, aynı zamanda da sağlıklı uyku düzenlerini bozmayacak kadar sakin, yorucu olmayan ama neşeli ve eğlenceli bir dekorasyon yaratmanın zorluğundan ileri geliyor. Keyifli olması da pek tabii ki çocuklar evlerin neşesi olduğu için ve onlar için yaptığınız her şey, seçtiğiniz her mobilya hayatınıza neşe ve canlılık kattığı için. Daha önce yine homify sayfalarında çocuk odalarını dizayn ederken size ilham verecek fikir ve önerilerimizi Çocuk odası nasıl döşenir? Fikirler ve ipuçları isimli yazımızda ele almıştık. Bugünkü derleme yazımızda da çocuk odası dekorasyonlarında vazgeçilmez unsurlardan biri olan, çocuk odalarının olmazsa olmazı haline gelen duvar kağıtlarından en güzel ve en ilham verici özellikle olanlara değineceğiz. Her şeyden çok sevdiğiniz ve kıymet verdiğiniz çocuklarınızın odalarını dizayn ederken ve onlar için duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç şey var: Bunlardan birincisi elbette çocuğunuzun sağlıklı uyku düzenini bozmayacak, uykuya dalmaya çalışan çocuğun dikkatini dağıtıp uykusunu açmayacak nitelikte desenler ve renkler seçmek. İkincisi çocuğunuzun yaratıcılığını ve hayal gücünü arttırıcı özelliklere sahip olan duvar kağıdı modelleri tercih etmek. Bu tip duvar kağıtlarıyla çocuğunuzun duygusal ve zihinsel gelişimine tahmin ettiğinizden çok daha fazla faydalı olabilirsiniz. Üçüncüsüyse tabii ki çocuğunuzun zevkine uygun bir desen ve renk seçimi; çocuk odasının duvar kağıtlarının çocuğunuzu eğlendirecek ve onun sevdiği karakterlerle ya da desenlerle süslü olması onun karakterine duyduğunuz saygının da bir göstergesi olacaktır ve böylece çocuğunuz da kendisini özel hissedecektir. Ama tabii ki tüm bunları göz önüne aldığınızda bile çocuk odaları için duvar kağıdı seçmek hâlâ zor bir iştir. Geleneksel desenleri mi tercih edeceksiniz yoksa modern ve çizgi film karakterli olanları mı? Desenlerde trenler mi olacak uçaklar mı? Periler mi yoksa çiçekler mi? Çocuğunuzun en sevdiği çizgi film karakterinden oluşan bir duvar kağıdı deseni seçebilirsiniz, ama unutmayın ki çocuğunuz her gününü bu odada geçirecek ve bir süre sonra bu karakterden sıkılabilir. İşte tüm bunları düşünerek, size ilham verebilecek sevimli, hareketli, sağlıklı ve renkli çocuk odası duvar kağıtlarını derledik.
Bazı çocukların, genellikle de erkek çocukların motorlu araçlara çok büyük bir ilgi duyduğunu biliyoruz. Uçaklar, kamyonlar, arabalar… Her çocuğun elbette farklı bir zevki oluyor. Eğer sizin çocuğunuz da bu tip şeylerden hoşlanıyorsa, mesela daha küçücükken bile tam bir uçak tutkunuysa ve uçaklar hakkındaki her şeyi bilmek istiyorsa bu duvar kağıdı tam size göre demektir.
Geometrik şekiller çocukların zihinsel gelişimlerine görsel katkıda bulunan desenlerdir. Bu odada kullanan şık duvar kağıdı gibi tekrarlayan rengarenk geometrik şekillerden oluşan bir duvar deseni de çocuk odalarında kullanmak için ideal desenlerden biri.
Bulmaca, yap boz, lego gibi şeyler seven çocukların matematiksel zekalarının oldukça kuvvetli olduğu ve bu doğrultuda yönlendirildiklerinde bir hayli başarılı oldukları çocuk gelişimi konusunda bilinen bir gerçek. Sizin çocuğunuz da eğer gerçek bir yap boz severse ve yap bozlar ve legolar ilgisini diğer oyuncaklardan çok daha fazla çekiyorsa bu duvar kağıdı tam ona göre diyebiliriz rahatlıkla. Hem sade, hem şık, hem ilgi çekici ve yaratıcı, hem de eğlenceli bir görüntüye sahip bir çocuk odası dizayn etmek istiyorsanız bu tip yenilikçi modellere yönelmenizi tavsiye ederiz.
Duvar kağıtlarında kullanılan ve çocukların çizimlerini andıran desenler de hem size duvar kağıdı seçimi konusunda, hem de çocuğunuza resim ve çizim konularında ilham verebilecek yaratıcı ve sevimli seçeneklerden biri.
Bütün çocuklar süper kahramanlara bayılır ve hepsinin en çok sevdiği favori süper kahramanları mutlaka vardır. Siz de çocuğunuzun sevdiği süper kahramanlarla heyecan dolu çocuk odaları dizayn ederek çocuğunuzun odasını sahiplenmesi ve odasında vakit geçirmekten mutluluk duymasını sağlayabilirsiniz.
Meral Akçay tarafından dizayn edilen bu pespembe çocuk odası ise bir masal diyarına aitmiş gibi sevimli ve masum bir görünüme sahip. Odanın genel karakterine uyumlu olan pembe zeminli ve şık atlarla süslenmiş eğlenceli desenlere sahip olan duvar kağıdı da çocuğunuzun odasına duvar kağıdı seçerken size ilham verebilir.
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke isimli firmanın ürünlerinden biri olan bu mor duvar kağıdı kedi sever kız çocukları için ideal bir ürün niteliğinde. Rengiyle hem odaya canlılık ve hareket katacak hem de çocuğunuzun uyku düzenini bozmayacak kadar sakin ve eğlenceli.
Eğer çocuğunuzun çabuk sıkılan bir yapısı varsa ve en sevdiği kitap, film ya da çizgi film karakteri sık sık değişiyorsa, duvarlarda kullanacağınız somut desenler de başta çok sevse de sonradan ona sıkıcı gelmeye başlayabilir. İşte bu yüzden çocuğunuzun karakterine uygun soyut desenler seçmek ilerisi için çok daha elverişli bir tercih olabilir. Bunun için de hem sizin hem de çocuğunuzun zevkine uygun bir renk seçerek işe başlayın ve sonra odasında kullanacağınız hareketli desenleri yine çocuğunuzla birlikte seçin. Böylece hem odasının duvar kağıdını kendisi seçtiği için ondan sıkılması öyle kolay olmayacaktır hem de siz soyut ve canlı desenlerle odasında ihtiyaç duyduğu enerjik ve neşeli ortamı sağlamış olacaksınız.
Bütün anne babalar günün birinde çocuklarının dünyayı gezmesini ister. Ve tabii ki coğrafya derslerinden de tam notla geçmesini… Bu ikisinin de daha küçüklükten garanti altına almanızın yalnızca bir duvar kağıdı tercihiyle mümkün olduğunu söylesek ne dersiniz? O halde bu muhteşem tasarım fikrini yabana atmayın: Çocuğunuzun odasının bir cephesini boydan boya üzerinde dev bir dünya haritası olan bir duvar kağıdıyla kaplayın. İnanın bu coğrafyayla hiç ilgilenmeyen çocukların bile dikkatini çekecek ve hoşuna gidecektir. Odasının duvarı boyunca her gün dünya haritasını gören çocukların bir süre sonra hangi ülkenin nerede olduğunu adı gibi bilmesi de cabası. Büyüdüğünde ise hangi ülkeye gitmek istediğinden yine adı kadar emin olacaktır pek tabii ki. Bu parlak duvar dekorasyonu fikri, çocuklarınızın zihinsel gelişimine çok büyük bir katkı sağlıyor.
Sıradaki duvar kağıdı örneği ise hem cıvıl cıvıl, neşeli ve eğlenceli hem de sade, dinlendirici ve huzurlu. Beyaz zemin üzerine rengarenk kuşlarla süslenmiş olan duvar kağıdı, odanın genel yapısındaki pembe hakimiyetine de mükemmel bir uyum sağlıyor. Kız çocuklarının görür görmez hayran kalacağı bir dekorasyon modeli olan bu çocuk odası tasarımı, duvar kağıdı açısından da size ilham verebilir.