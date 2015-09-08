İlham veren yuvarlak yatak modelleri

Ev dekorasyon ve tasarımları yapılırken genellikle alışkanlık ve gelenek faktörleri ön plana çıkar. Yaşam alanlarının dizaynları çoğunlukla daha önce yapılmış olan dekorasyonlar örnek alınarak tasarlanır. Modern tarzlı dekorasyonlarda bile tasarımlarda yenilik özelliği pek sık görülen bir şey değil. Ama bazen evlerimizi dizayn ederken gerçek bir yenilikle ve sıra dışı mobilyalarla alışılmış ve ezberlenmiş tasarım kalıplarını yıkabiliriz ve böylelikle de eşsiz ve sadece bize ait yaşam alanları oluşturabiliriz. Köşesiz, yuvarlak yataklar da aslına bakarsanız uzun yıllardır piyasada olan mobilyalar ancak her ne kadar estetik görüntüleriyle herkesin beğenisini kazansalar da hiçbir zaman kullanımları çok yaygınlaşmadı; mesela yuvarlak yatakları dekorasyon dergilerinin kapaklarında görmeye pek alışık değiliz ya da ziyaret ettiğimiz evlerde de pek sık kullanılan dekorasyon unsurları değiller. Bunun sebeplerinden biri de pek tabii ki yuvarlak yatakların kullanılabileceği yatak odalarının oldukça geniş bir alana sahip olması gerektiği. Yuvarlak yatakların köşeli yapıları olmadığı için sıradan yataklardan alan olarak çok daha geniş yer kaplıyorlar. Ama yeterince büyük bir yatak odanız varsa, yuvarlak ya da köşesiz yataklar sıra dışı ve ezber bozan bir tasarım yaratan ve eşsiz uykular sağlayan mükemmel birer mobilya tercihidir aslında. İyi bir yerleşim planıyla yatak odanıza mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak ve tasarımınızı eşsizleştirecek olan yuvarlak yataklar yenilikçi görüntülerinin yanı sıra aynı zamanda yapısal olarak da oldukça rahat, konforlu, lüks ve özel yataklar oluyorlar. Siz de aslında yuvarlak yataklara hayransanız ama bir yandan da yatak odanızda nasıl kullanacağınızı bilmediğinizden ve yeterince yaygın bir kullanıma sahip olmadıkları için önünüzde örnek olmamasından dolayı çekinceleriniz olduğundan bu tasarım fikrine karşı mesafeliyseniz bu derleme yazımızda sizlerle paylaşacağımız yuvarlak yataklı yatak odası dekorasyonlarından ilham alabilirsiniz.
Yuvarlak yatakları yatak odanızda pek çok farklı yerleşimle kullanabilirsiniz. Teknogrup Design tarafından tasarlanan bu yatak odasındaki tam yuvarlak yatak modeli odanın merkezine yerleştirilmiş. Yaşam alanındaki diğer dekoratif unsurları dikkatle incelediğimizde bütün aksesuar ve mobilyaların yuvarlak hatlara sahip olduğunu fark ediyoruz. Bütün tasarım unsurlarının yuvarlak bir görünüme sahip olması odada eşsiz ve etkili bir bütünlük sağlıyor. Ahşap ve beyaz tonlarının harmanlandığı yatak odasındaki avizeler odanın karakterini belirleyen dekoratif unsurlar olarak öne çıkıyor. Yuvarlak baza ünitesinin alt kısmına gizlenmiş olan aydınlatma ise odanın atmosferinde büyük rolü olan ince ayrıntılardan biri.
Mass Architects tarafından dizayn edilen bu yatak odasında ise huzur dolu ve rahatlatıcı bir atmosfer hakim ve konfor ve düzenlilik ön planda tutulmuş. Sadece yuvarlak yataklı yatak odalarında değil, son derece sıradan yatak odalarında da yatağınız için tercih ettiğiniz çarşaf ve nevresim takımlarının dekorasyona katkısı oldukça büyüktür. Yuvarlak yatakla uyumlu aydınlatma unsuruyla dikkat çeken yaşam alanında morun canlılığı ve pozitif enerjisi beyazın zarafeti ve dinginliğiyle harmanlanmış. Yatağın üzerindeki çarşaf da hem hareketli hem dingin, hem yüksek enerjili hem de keyifli bir desene ve renklere sahip.
Yuvarlak yataklar içine bulundukları yatak odalarında, sıradan köşeli yatakların kullanıldığı yatak odalarına nazaran her zaman daha gizemli ve daha romantik bir atmosfer yaratırlar. Bahadır Kul Architects tarafından dizayn edilen bu yatak odasında ise bunun başarılı bir örneğini görüyoruz. Açık tonlarda tercih edilmiş yuvarlak yatak ve baza yatağın baş kısmında bulunan koyu renk ve köşeli duvar ünitesiyle tamamlanıyor. Odanın en dikkat çekici ve genel karakteri belirleyen tasarım unsuru ise pek tabii ki romantik ve gizemli atmosferi tamamlayan son dokunuş niteliğindeki aydınlatma.
Yazının başında da değindiğimiz gibi aslında yuvarlak yataklar sıradan yataklardan daha fazla yer kapladığı ve köşeleri doldurmadığı için genellikle büyük alanlarda uygulanıyorlar. Ama Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon imzası taşıyan bu yatak odası tasarımında minimal bir tasarımla çok büyük bir alan olmamasına rağmen başarılı bir dekorasyon gerçekleştirilmiş. Kırmızı baza ve bembeyaz yatak etkili bir görünüm oluştururken mobilya kalabalığından arındırılan yatak odası genelde huzurlu bir atmosfer taşıyor.
Yuvarlak yataklar zaten yapıları gereği tasarım dünyasında bir hayli sıra dışı mobilyalar olarak öne çıkıyor ama yuvarlak yatak modelleri kendi aralarında da oldukça modellerle daha sıradan modeller olarak ayrılabiliyor. Genelde yuvarlak yatak denildiğinde aklımıza tam yuvarlak bir yatak modeli geliyor ama odanın mimarisine uygun bir şekilde özel olarak tasarlanan göz kamaştırıcı ve yenilikçi yatak modelleri de bulunuyor. Resimdeki örnekteki yatak odası da işte bu yenilikçi, yaratıcı ve büyüleyici dekorasyon ve tasarım modellerinden biri. Tamamen doğal malzemelerin kullanıldığı yaşam alanında mükemmel bir doku bütünlüklü olarak ince detaylarla da kuvvetlendirilerek işlenmiş. Baş kısmıyla bir balık şeklini andıran yatak odanın merkezinde bulunuyor. Tuğla duvarlarla uyumlu desenlerin tercih edildiği yatağın baza ünitesi de ahşaptan imal edilmiş. Odanın hem dekoratif hem mimari unsurlarının tamamında, yatakta olduğu gibi yuvarlak ve köşesiz hatlar kullanılmış.
Klasik dekorasyon ve tasarımlarda kullanılan mobilyaların yenilikçi olmadığına dair genel bir yanılgı söz konusu. Oysa modern ve yaratıcı mobilya modelleri de klasik bir tarza uyarlanabilir ve ortaya hem yenilikçi hem de klasik dekorasyonlar çıkabilir. Bunun başarılı örneklerinden birini Asortie Mobilya Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu örnek yatak odası modelinde görebiliyoruz. Yuvarlak yataklar da son derece yenilikçi ve modern bir tasarım modeli olmasına rağmen resimdeki gibi klasik renkler ve klasik tasarım ayrıntıları kullanılarak klasik ve ağırbaşlı bir yatak odası yaratabilirsiniz. Parlak klasik kumaşlardan oluşturulmuş döşemelerle kaplı baza hareketli ve canlı rengiyle ağırbaşlı ve seçkin bir atmosfer yaratırken kapitoneli yatak başlığı da göz dolduruyor. Odadaki altın renkli işlemeli mobilyalar ve aksesuarlar da klasik dokunun tamamlayıcısı niteliğindeki ayrıntılar.
Sıradaki zarif ve tılsımlı yatak odası da Ece Mutfak Dekorasyon tarafından dizayn edilmiş. Bembeyaz ve kapitone dikişli döşemeyle kaplı baza ve yatak başı odaya eşsiz ve büyüleyici bir zarafet katıyor. Bazanın alt kısmında yatağın sınırlarını belirleyen ekstra bir zemin ünitesi tasarlanmış ve böylelikle ayrıntılı ve zengin bir görünüm ortaya çıkmış. Yatak başının arka tarafında kalan cephenin duvar dekorasyonu ise gösterişli ve seçkin yapısıyla göz kamaştırıyor. Beyazın zarafetinin altın renkli işlemelerle bütünleştiği duvar dekorasyonu, orta bölgede yer alan baklava desenli kesimlere sahip aynalarla tamamlanmış.
Doğal bir mimariye sahip olan bu yaşam alanı ise tercih edilen mobilya ve aksesuarlarla da doğal yapısını kaybetmeden dizayn edilmiş. Odanın köşesine yerleştirilmiş yuvarlak yatak alanın geri kalanında bulunan tüm tasarım unsurlarıyla mükemmel bir ahenk içinde. Yerdeki kilimlerse odaya otantik bir doku kazandırıyor.
Detay Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yatak odasında ise U şeklinde yapısıyla dikkat çeken bir yuvarlak yatak tasarımıyla karşılaşıyoruz. Şekli itibariyle yuvarlak yatakların fazla yer kaplama sorununa başarılı bir çözüm niteliğinde olan yatak duvara yaslanabiliyor. Odanın genelindeki gösterişli yapı ise yaşam alanına lüks bir görünüm kazandırıyor.
Son olarak Hiba İç Mimari ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen konforlu ve sade tasarımlı bir yatak odasını ziyaret ediyoruz. Beyaz rengin hakim olduğu odada dingin bir estetik öne çıkıyor. Odanın girişindeki yuvarlak kemerse yatağı bütünleyen mimari unsur olarak dikkat çekiyor.