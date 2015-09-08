İlham veren yuvarlak yatak modelleri

Ev dekorasyon ve tasarımları yapılırken genellikle alışkanlık ve gelenek faktörleri ön plana çıkar. Yaşam alanlarının dizaynları çoğunlukla daha önce yapılmış olan dekorasyonlar örnek alınarak tasarlanır. Modern tarzlı dekorasyonlarda bile tasarımlarda yenilik özelliği pek sık görülen bir şey değil. Ama bazen evlerimizi dizayn ederken gerçek bir yenilikle ve sıra dışı mobilyalarla alışılmış ve ezberlenmiş tasarım kalıplarını yıkabiliriz ve böylelikle de eşsiz ve sadece bize ait yaşam alanları oluşturabiliriz. Köşesiz, yuvarlak yataklar da aslına bakarsanız uzun yıllardır piyasada olan mobilyalar ancak her ne kadar estetik görüntüleriyle herkesin beğenisini kazansalar da hiçbir zaman kullanımları çok yaygınlaşmadı; mesela yuvarlak yatakları dekorasyon dergilerinin kapaklarında görmeye pek alışık değiliz ya da ziyaret ettiğimiz evlerde de pek sık kullanılan dekorasyon unsurları değiller. Bunun sebeplerinden biri de pek tabii ki yuvarlak yatakların kullanılabileceği yatak odalarının oldukça geniş bir alana sahip olması gerektiği. Yuvarlak yatakların köşeli yapıları olmadığı için sıradan yataklardan alan olarak çok daha geniş yer kaplıyorlar. Ama yeterince büyük bir yatak odanız varsa, yuvarlak ya da köşesiz yataklar sıra dışı ve ezber bozan bir tasarım yaratan ve eşsiz uykular sağlayan mükemmel birer mobilya tercihidir aslında. İyi bir yerleşim planıyla yatak odanıza mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak ve tasarımınızı eşsizleştirecek olan yuvarlak yataklar yenilikçi görüntülerinin yanı sıra aynı zamanda yapısal olarak da oldukça rahat, konforlu, lüks ve özel yataklar oluyorlar. Siz de aslında yuvarlak yataklara hayransanız ama bir yandan da yatak odanızda nasıl kullanacağınızı bilmediğinizden ve yeterince yaygın bir kullanıma sahip olmadıkları için önünüzde örnek olmamasından dolayı çekinceleriniz olduğundan bu tasarım fikrine karşı mesafeliyseniz bu derleme yazımızda sizlerle paylaşacağımız yuvarlak yataklı yatak odası dekorasyonlarından ilham alabilirsiniz.