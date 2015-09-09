Göz kamaştırıcı lüks ev dekorasyonları

Kim lüks bir eve sahip olmak istemez ki? Şık ve özenle tasarlanmış bir mimari, geniş ve ferah alan, gösterişli ve konforlu mobilyalar, göz alıcı ve benzersiz aksesuarlar ve kusursuz bir yerleşim planıyla ortaya çıkan mükemmel bir estetik görünüm. Tüm bunlar pek tabii ki hepimizi cezbeden şeyler. Ama aslına bakarsanız lüks kavramı mimari, iç mimari ve dekorasyon alanlarında çoğu zaman gösterişle karıştırılan bir kavram haline geliyor. Oysa lüks her ne kadar da içinde pek tabii ki pahalı ve kaliteli malzemeleri ve süslü ve gösterişli mobilyaları barındırsa da aslında lüks dekorasyon ve mimarilerin esas amacı konfor ve şıklığı bir araya getirerek söz konusu yaşam alanlarında hayatını sürenlerin yaşam kalitelerini maksimum düzeyde yükseltmektir. Yani kısacası lüks, hem gözünüze hitap eden seçkin ve estetik bir tasarımı, hem rahatınızı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş konforlu mobilyaları, hem de kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik bir yerleşim düzenini kapsayan bir kavramdır. Dolayısıyla şık ama gösterişli olmayan lüks ev dekorasyonları da, metrekare olarak küçük alanlarda özenli bir tasarım çalışmasıyla yaratılmış lüks yerleşimler de bir hayli mümkün. Ayrıca lüks ev dekorasyonları hem klasik, hem modern, hem de eklektik tarzlarda dizayn edilebilir ve farklı tarzlara göre uyarlanabilir. Yani lüks ev demek illa ki gösterişli ve klasik mobilyalardan oluşan bir ev demek anlamına gelmiyor. Bu yazımızda da sizler için lüks ev dekorasyonu modellerinden farklı ve göz alıcı yaşam alanı örneklerini derledik.