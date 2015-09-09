Göz kamaştırıcı lüks ev dekorasyonları

Kim lüks bir eve sahip olmak istemez ki? Şık ve özenle tasarlanmış bir mimari, geniş ve ferah alan, gösterişli ve konforlu mobilyalar, göz alıcı ve benzersiz aksesuarlar ve kusursuz bir yerleşim planıyla ortaya çıkan mükemmel bir estetik görünüm. Tüm bunlar pek tabii ki hepimizi cezbeden şeyler. Ama aslına bakarsanız lüks kavramı mimari, iç mimari ve dekorasyon alanlarında çoğu zaman gösterişle karıştırılan bir kavram haline geliyor. Oysa lüks her ne kadar da içinde pek tabii ki pahalı ve kaliteli malzemeleri ve süslü ve gösterişli mobilyaları barındırsa da aslında lüks dekorasyon ve mimarilerin esas amacı konfor ve şıklığı bir araya getirerek söz konusu yaşam alanlarında hayatını sürenlerin yaşam kalitelerini maksimum düzeyde yükseltmektir. Yani kısacası lüks, hem gözünüze hitap eden seçkin ve estetik bir tasarımı, hem rahatınızı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş konforlu mobilyaları, hem de kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik bir yerleşim düzenini kapsayan bir kavramdır. Dolayısıyla şık ama gösterişli olmayan lüks ev dekorasyonları da, metrekare olarak küçük alanlarda özenli bir tasarım çalışmasıyla yaratılmış lüks yerleşimler de bir hayli mümkün. Ayrıca lüks ev dekorasyonları hem klasik, hem modern, hem de eklektik tarzlarda dizayn edilebilir ve farklı tarzlara göre uyarlanabilir. Yani lüks ev demek illa ki gösterişli ve klasik mobilyalardan oluşan bir ev demek anlamına gelmiyor. Bu yazımızda da sizler için lüks ev dekorasyonu modellerinden farklı ve göz alıcı yaşam alanı örneklerini derledik.
Modern ve sıra dışı bir şömine ve yemyeşil bir bahçe manzarası… Bu ikisi bile bir yaşam alanını lüks kategorisine sokmaya yeterlidir aslında. Zaten lüks ev dekorasyonu denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri de şömineli bir oturma odasıdır hiç şüphesiz. Ancak bu örnekteki şömine sıra dışı yapısıyla ve klasik olmayan modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Yerle hiçbir teması bulunmayan ve bacadan aşağı doğru süzülen siyah ve şık şömine modern şömine modelleri için şık bir örnek teşkil ediyor. Salonda pek tabii ki şömine dışındaki bütün ayrıntılar da tek tek dikkat çekici ve büyüleyici özelliklere sahip. Mesela L şeklindeki mor, sarı ve pembenin bir arada kullanıldığı koltuk konforlu yapısıyla üzerine yayılma isteği uyandırırken, odanın iki cephesinde boydan boya yerleştirilmiş ve istenildiğinde tamamen açılabilen camlar sayesinde oturma alanı yemyeşil ve göz kamaştırıcı bahçeyle iç içe geçiyor.
Lüks bir yaşam alanı yaratmak istiyorsanız mobilya seçimlerine özellikle özen göstermeniz gerekiyor. Elbette mobilyalarınızı satın alırken ilk dikkat edeceğiniz şey mobilyaların imalatında kullanılan kaliteli malzemeler olmalı. Ancak mobilyaların kaliteleri ve dayanıklılığının yanı sıra görünümleri de bir hayli önem taşıyor elbette. Örnek resimdeki gibi iki adet puf bile görünümüyle tüm yaşam alanının havasını değiştirmeye yetebilir. Kapitone dikişli mobilyalar lüks ve klasik tarzlı oturma odalarının vazgeçilmez öğelerinden biridir çünkü stil sahibi yapılarıyla zarif ve seçkin bir görünüme sahiptirler.
Lüks ev denilince akla gelen dış mekan unsuru ise tabii ki havuzdur. Bahçesi olan lüks villaların en keyif verici ve huzurlu yaşam alanlarından birini havuzlar ve havuz çevresindeki oturma alanları oluşturur. Doğal ahşap malzemelerin göz doldurduğu ve beyaz renk hakimiyle kuğu gibi zarif bir görünüme sahip olan bu salon ise havuz alanıyla iç içe geçmiş yapısıyla adeta hayalleri süsleyen bir yaşam alanına dönüşmüş.
Yatak odalarınızı tek bir dokunuşla çok daha şık, seçkin ve göz alıcı hale getirmek aslında yatak perdeleri sayesinde çok kolay. Yatağın bazasının etrafında tüm yatağı kapatacak şekilde dekore edilmiş olan yatak perdeleri şıklık ve estetik açısından son yıllarda da giderek popülerleşen mükemmel bir tasarım unsuru olarak öne çıkıyor. Engels & Völkers Bodrum tarafından dizayn edilen bu yatak odasında ise yatak perdeleri dışında dikkat çeken şey rustik görünümlü mobilyalar.
Tasarımında Asortie Mobilya Dekorasyon imzası taşıyan bu göz alıcı mutfakta ise klasik tarzlı bir dekorasyon benimsenmiş. Geniş alanlı mutfakta altın işlemeli mutfak dolapları yaşam alanına eşsiz bir seçkinlik ve gösteriş katarken, mutfağın yerleşimi ve dizaynı sayesinde ergonomik açıdan bir hayli kullanışlı ve fonksiyonel bir tasarım ortaya çıkmış. Adeta bir sarayın mutfağını andıran bu klasik tarzı ve otantik dokulu mutfağın dikkat çeken tasarım unsurlarından biri de tabii ki fonksiyonelliği arttırırken görünümü de kuvvetlendiren mutfak adası.
Lüks bir mutfak dekorasyonu yaratmak için kullanılabilecek malzemelerin en başında gelenlerden biri de mermerdir kuşkusuz. Mermerin dokusu, yekpare ve pürüzsüz görünümü, sağlamlığı ve kalitesi seçkin mutfaklar için vazgeçilmez ve benzersiz bir atmosfer yaratıyor. Nuevo Tasarım tarafından dizayn edilen bu mutfakta da bunun başarılı bir örneğini görüyoruz.
Sönmez Mobilya tarafından dizayn edilen bu asil, klasik ve gösterişli yemek odası ise tam anlamıyla göz kamaştırıcı bir etkiye sahip. Küllü ve griye çalan yeşil tonlarının altın ve gümüş renkli işlemelerle harmanlandığı yemek odasında mobilyalardan aksesuarlara kadar her şey incelikle düşünülerek tasarlanmış. Göz alıcı yemek masasının bir cephesinde kullanılan kapitone dikişli puf bank, son dönemlerde şık ev dekorasyonlarında gördüğümüz yeni yemek odası trendlerinden biri. Pencerenin yanında konumlanmış josephine tarzı koltuksa odaya şık ve zarif bir dokunuş niteliği taşıyor.
Lüks ev dekorasyonlarında en çok dikkat çeken unsurlardan biri de pek tabii ki sıra dışı özellikleriyle eşsiz bir atmosfer yaratan tasarım ayrıntıları oluyor. Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilen bu etkileyici banyoda ise lavabo ünitesi oluşturulurken sıra dışı banyo malzemeleri kullanılarak farklı ve ezber bozan bir görüntü ortaya çıkarılmış. Renkli ve otantik desenlere sahip olan lavabo teknesi mermer lavabo tezgahına oturtularak sıradan banyolarda görmeye alışık olmadığımız bir doku yaratıyor. Altın renkli klasik çeşme de bu dokuyu kuvvetlendiren ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor.
Banyoların hayatımızdaki yerlerinin ne kadar büyük ve önemli olduğundan uzun uzun bahsetmeye gerek yok herhalde. Temizlenip yenilendiğimiz bu yaşam alanlarını yaşamsal olarak keyifli ve görsel olarak da şık ve estetik hale getirmek oldukça mümkün. Son yıllarda banyolarda eskiden beri süregelen dekorasyon modellerinin ezberini bozan yeni tasarım ve dekorasyonlar yaratılmaya başlandı. Mesela eskiden banyo ünitesi olarak ya duşakabin ya da küvet kullanılırdı ve ikisi bir arada pek fazla görülemezdi. Şimdilerdeyse son banyo tasarım trendlerinden biri olan yeni dizaynlarda hem küvet hem de duşakabin kullanılıyor. Böylelikle farklı ihtiyaçlara yönelik iki farklı banyo alanı yaratılıyor ve aynı zamanda da çok daha estetik bir görünüm ortaya çıkıyor. Bu örnek banyo modelinde de şeffaf duşakabin ünitesinin yanına şık ve zarif bir küvet yerleştirilmiş.
Evlerin koridor, hol ve merdiven alanlarının ev dekorasyonlarında oldukça büyük önemi vardır; özellikle de giriş hollerinin. Evin yaşam alanlarını birbirine bağlayan bu alanlar tüm odaların tarzını yansıtırken aynı zamanda da estetik görünümleriyle eve gelen misafirleri ilk etkileyen alanlar oluyorlar. Nuevo Tasarım tarafından dizayn edilen bu giriş koridoru ve merdiven alanı da mermer malzemelerle işlenerek mükemmel bir seçkinlik ve zarafet atmosferi yaratıyor.