Etkileyici, dinlendirici ve zarif: Beyaz yatak odası dekorasyonu

Ev dekorasyon ve tasarımlarında renk seçimi yaşam alanlarının dokusunu belirlemede ve karakterini oluşturmada oldukça büyük bir önem taşır. Evlerimizdeki odaların dekorasyonlarında genellikle belirli renkler ve tonlar belirli yaşam alanlarında kullanılır çünkü her odanın kendine has bir yaşam enerjisi ve ihtiyacı vardır pek tabii ki. Mesela evin en sosyal ve enerjik olan yaşam alanı olan oturma odalarında daha renkli ve çeşitli tonlar kullanılırken, dinlenme alanı olarak kullandığımız son derece kişisel odalar olan yatak odalarında daha yumuşak ve birbirine uyumlu tonlar kullanılıyor. Tabii dekorasyonlarda renk tercihlerini yaparken evin genel dokusunu, tasarım tarzını ve kişisel zevklerimizi de göz ardı edemeyiz. Örneğin yaşam enerjisi yüksek, neşeli ve canlı bir karakteriniz varsa mutlaka evinizi de öyle döşemek istersiniz ve çok daha canlı ve hareketli renk tonları kullanılırsınız. Daha ağırbaşlı bir kişiliğe sahip iseniz de daha zarif ve yumuşak tonlarla daha ağırbaşlı ve seçkin bir dekorasyon yaratabilirsiniz pek tabii ki. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurularak yapılan ev dekorasyonlarında ise, ister klasik ister modern isterse eklektik bir tarza sahip olsun, tüm yaşam alanlarında kullanılan ve geçmişten beri değişmeyen bir popülerlikle bugünlerde de oldukça yaygın olan ve şıklık ve zarafeti bir araya getiren en ideal renklerden biri de beyazdır. Beyaz oturma odalarında da mutfaklarda da çalışma odalarında da, bilhassa minimal ve dingin bir tarza sahip yaşam alanı dekorasyonlarında fark yaratan çarpıcı bir etki oluşturur. Bu derleme yazımızda ise sizlerle beyaz rengin yatak odası dekorasyonlarında yarattığı eşsiz etkiyi inceleyeceğiz. Dinginliğin ve huzurun sembolü olan beyaz yatak odaları için eşsiz bir renk seçimi olarak öne çıkıyor çünkü yatak odalarının dekorasyon ve tasarımlarında birincil öncelik ve odak noktası huzurlu ve dinlendirici bir tasarım yaratmak olmalı. Beyaz renk de bunu en sade ve yalın şekilde sağlayabilenlerden biri. Üstelik isterseniz bembeyaz bir yatak odası yaratabileceğiniz gibi, isterseniz beyazın o zarif ve şık etkisini başka renklerle kombinleyerek de çeşitlendirebilirsiniz. İşte sizler için seçtiğimiz en güzel beyaz yatak odası dekorasyonlarından örnekler.
Söylediğimiz gibi beyaz renk, tek başına kullanılarak zarif ve asil bir atmosfer yaratırken, farklı ve canlı renkler ve dokunuşlarla süslenerek de çok daha farklı ve sıra dışı stiller ortaya çıkarmayı başarıyor. Bu yatak odası dekorasyonu örneğinde de beyazın zarafeti ve dinginliği, turuncunun canlandırıcı ve hareketli etkisiyle hoş bir kontrast oluşturmuş ve yatak odasını hem günü sonlandırıp huzurlu bir uyku çekmek için hem de enerjik bir şekilde güne başlamak için ideal bir yaşam alanı haline getirmiş.
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop tarafından dizayn edilen bu büyüleyici yatak odası dekorasyonunda başka hiçbir renge gerek duyulmadan yalnızca beyaz renk kullanımı tercih edilmiş. Bembeyaz dolaplar, bembeyaz yatak ve yatak başı, bembeyaz çarşaflar, yastıklar ve yatak örtüleri ve bembeyaz komodin ve abajurlar… Odadaki her şeyin, her küçük ayrıntının dahi beyaz olması eşsiz ve büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Adeta bir masal diyarındaymışsınız gibi huzurlu hissettiren bu yatak odasında uyumanın bir ayrıcalık olduğundan eminiz. Odanın en dikkat çekici ve sıra dışı tasarım unsuru ise, beyaz dokuyu bozmamak için şeffaf duvarlarla ayrılan ebeveyn banyosu. Zaten son derece kişisel olan bir alanı daha da kişiselleştiren ve özelleştiren bu ayrıntı sayesinde yatak odasının mahremiyeti artarken estetik özellikleri de kuvvetleniyor.
Tasarımında Eke Mimarlık imzası taşıyan bu yatak odasında ise yine bembeyaz bir zarafet örneğiyle karşı karşıyayız. Ama bu defa küçük dokunuşlarla ve ince detaylarla beyazın o keskin etkisi yumuşatılmış. Mesela şık ahşap pencerelerdeki minik siyah tutma yerleri odanın dokusunu değiştiren ve odayı çok daha samimi bir görünüme kavuşturan küçük ayrıntılardan biri. Yatak başının gri tercih edilmesi de odaya renk katan bir dokunuş niteliğinde. Öte yandan köşedeki berjer ve pufun da beyaz olması odanın genelinde bir bütünlük sağlıyor.
Beyaz rengin bir başka özelliği de doğal ışıkla yani gün ışığıyla buluştuğunda ortaya çıkan olağanüstü etkileyici manzaradır hiç kuşkusuz. Bu minimal ve modern yatak odasının gündüz saatlerinde çekilmiş olan fotoğrafında da bu etkiyi iliklerimize kadar hissedebiliyoruz. Odanın pencereleri, avizesi ve yatağın üstü kısmında asılı olan ayna çerçevesinin klasik dizaynları modern mobilyalarla ve ahşap yer döşemeleriyle birleştiğinde ortaya çıkan eklektik tarz da bu etkiyi kuvvetlendiriyor.
Mobilya ve aksesuar kalabalığından hoşlanmayan ve minimal tarzlı dekorasyon ve tasarımlardan vazgeçemeyenlerdenseniz bu yatak odası dekorasyonuna da bayılacağınıza eminiz. Bembeyaz perdelerle çevrili olan yatak alanı sıra dışı tasarımıyla prenseslere layık bir uyku atmosferi yaratırken, bu huzurlu ve dingin alanda komodin bile kullanılmayarak kalabalıktan ve her türlü yoruculuktan kaçınılmış.
Sıradaki yatak odası dekorasyonu modeli ise samimi yaşam alanlarını sevenlerin hayran olacağı bir örnek olarak öne çıkıyor. Beyaz duvarlar, pencereler ve yatak ahşap mobilyalarla bir araya gelerek hem sade, hem de dinledirici bir ortam yaratıyor. Duvar dekorasyonundaki çizimler ise odaya samimiyet faktörünü ekleyerek sevimli bir yatak odası meydana getiriyor.
Yatak odanızın bu örnekteki gibi boydan boya camlarla çevrili bir cephesi ve bu cepheden görünen mükemmel ve yemyeşil bir manzarası varsa, beyazlar içinde bir dekorasyon sizin için en ideal ve huzurlu dekorasyon olacaktır. Tasarımda fazla gösterişten kaçınarak dikkati dışarıdaki manzaradan içeriye çekmemek ve doğal bir yaşam alanı oluşturmak size huzurlu uykular ve dinç başlayan günler getirecektir.
Beyazın en çok yakıştığı renk kombinasyonlarından biri de şüphesiz ki beyaz ve ahşap birlikteliğidir. Engels & Völkers Bodrum imzalı olan bu yatak odasında da bu birlikteliğin kusursuzluğuna tanık oluyoruz. Beyaz mermer yerler, beyaz yatak ve ahşap mobilya ve aksesuarlar estetik bir ahenk için huzurlu ve dingin bir atmosfer yaratıyor.
Yazımızın başında da söylediğimiz gibi beyaz hem modern, hem klasik, hem de eklektik tarzlarda rahatlıkla kullanılabilen nadir renklerden biri olarak da tasarımlarda öne çıkmayı başarıyor. PS Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yatak odasında da klasik tarza sahip bir beyaz kullanımıyla karşılaşıyoruz. Kapitone dikişli berjer ve yatak başlığı ile yatak başlığındaki altın işlemelerin ve mobilya döşemelerinde kullanılan parlak, ipeksi dokunun birbirleriyle mükemmel bir ahenk oluşturduğu yatak odasında krem rengiyle beyazın uysal ve dinlendirici birlikteliği ortama huzurlu bir aura katmaya yetiyor.
Beyaz renkle kombinleyebileceğiniz en iyi renk seçeneklerinden bir diğeri de pek tabii ki gri. Modern yatak odalarında vazgeçilmez ve eşsiz bir etki yaratan gri ve beyazın dansını bu örnekteki sade, yalın ve modern yatak odasında da görebiliyoruz.