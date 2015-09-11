Küçük oturma odası dekorasyonu için yaratıcı fikirler

homify sayfalarında sizlerle yalnızca hayallerinizi süsleyecek lüks, geniş, gösterişli ve şıklığıyla göz alan ev ve villa modellerini ve yaşam alanı dekorasyonlarını değil, aynı zamanda da her bütçeye ve mimari yapıya uygun tasarım ve dekorasyonları da paylaşıyoruz. Özellikle de şehirde yaşayan ve çalışan herkesin kocaman ve geniş alanlı evlere sahip olmasının mümkün olmadığı hepimizin bildiği bir gerçek. Gelişen ve her geçen gün giderek daha da kalabalıklaşan şehir hayatında artık apartman daireleri de eski zamanlara nazaran çok daha küçülmüş mimarilere sahip oluyorlar. Şehrin merkezine daha çok ev sığdırma ihtiyacından ötürü giderek küçülen dairelerde de dekorasyon yapmak çok daha zor oluyor pek tabii ki. Küçük alanlar az mobilya istediği için dekorasyon ve dizaynı çok daha kolaymış gibi görünebilir ama aslına bakarsanız tam tersi bir durum söz konusudur; büyük alanları doldurmak ve şık ve estetik bir görünüm ve konforlu ve fonksiyonel bir işlev yaratmak çok daha kolaydır. Küçük alanlarda ise tüm bu özellikleri bir arada toplamak bir hayli zordur. Oturma odaları ise evlerimizdeki en sosyal yaşam alanları olduğu için pek çok özelliği bir arada bulundurmaları gereken odalar olarak öne çıkıyorlar. Oturma odalarının hem misafir ağırlamaya, hem televizyonun karşısında kurulup günün yorgunluğunu atmaya, hem evin diğer sakinleriyle birlikte vakit geçirmeye uygun bir yapısı olması gerekiyor ve bu yüzden de hem konforlu hem de ergonomik bir dekorasyona sahip olması şart. Dolayısıyla da küçük metrekareli ya da dar bir mimariye sahip olan oturma odalarını dekore etmek çok daha zor bir iştir. Ama merak etmeyin, küçük bir eviniz ve oturma odanız varsa, sizin için hazırladığımız bu küçük rehber sayesinde yaşam alanlarınızı dekore etmenin ince ipuçlarıyla çok daha kullanışlı, konforlu ve şık bir salon dekorasyonu yaratabilirsiniz.
Başlangıç olarak küçük oturma odalarının vazgeçilmez mobilyalarına değinelim: Köşe koltuklar. Köşe koltuk takımları hem bu resimde olduğu gibi odayı ikiye bölebilen bir yapıya sahip hem de alandan tasarruf açısından dahiyane bir tasarım fikri. Toparlayıcı ve düzenleyici etkisi de gözle görülüyor tabii ki.
Oturma odalarının pek tabii ki olmazsa olmaz tasarım unsuru koltuklardır. Koltuksuz bir oturma odası elbette düşünülemez. Küçük bir oturma odanız varsa ve yalnızca tek koltuk sığdırabilecekseniz koltuk seçimine bir hayli özen göstermeniz gerekiyor. Oturma odanız için koltuk satın alırken koltuğun hem misafir ağırlamak için birden fazla oturma ünitesi olmasına, hem işten eve geldiğinizde ayaklarınızı uzatıp dinlenebileceğiniz bir yapısının olmasına, hem de konforu kadar şık görüntüsüyle de yaşam alanını canlandıracak bir etki yaymasına dikkat etmelisiniz. Meral Akçay tarafından dizayn edilen bu renkli ve iç açıcı oturma odasında kullanılan mavi koltuk da tüm bu özellikleri bir arada barındıran örnek bir model niteliği taşıyor.
Küçük oturma odalarını olduğundan daha büyük ve ferah göstermenin yollarından biri de elbette odanın genel hatlarında ve ana mobilyalarda beyaz ve açık renkli tonlar kullanmak ve bu tonları canlı renkli aksesuarlarla harmanlayarak hem ferah ve havadar, hem de canlı ve enerjik bir yaşam alanı meydana getirmek. Tasarım ve dekorasyonunda Origami Mobilya imzası taşıyan bu oturma odasında da bu yöntemin başarılı bir örneğiyle karşı karşıya geliyoruz. Açık renk duvarlar, halı, perdeler ve üçlü koltuk farklı ve capcanlı renkli sehpa ve aksesuarlarla bir araya gelerek eşsiz bir ortam yaratıyor. Duvarda asılı olan farklı renkli çerçeveli ve büyüklü küçüklü aynalar da odanın derinliğini arttıran şık ayrıntılar olarak dikkat çeken tasarım unsurlarından.
Küçük oturma odası dekorasyonlarının genellikle sade, gösterişsiz ve çoğunlukla modern bir tasarıma sahip olacağına dair genel bir yanılgı söz konusu. Oysa oturma odanızın alanı ne kadar küçük olursa olsun gösterişli bir tasarıma ve klasik bir tarza sahip dekorasyonlar da yaratabilirsiniz. Udesign Architecture isimli iç mimarlık firması tarafından dizayn edilen bu oturma odasında da klasik ve gösterişli bir tasarım örneği görüyoruz. Evet, ilk bakışta bu oturma odası oldukça geniş görünüyor değil mi? Oysa İstanbul, Fulya'da yer alan bu evin tamamı yalnızca 64 metrekare ama düzenli ve özenli dekorasyonu sayesinde dar ve uzun bir mimariye sahip olan oturma odası oldukça geniş ve ferah bir görünüm kazanmış. Mobilya kalabalığına yer verilmeyen dekorasyonda yalnızca esas ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmuş ve L şeklinde deri üçlü koltuk ve bir de tekli televizyon koltuğu alanı kaplayacak şekilde yerleştirilmiş. Odada en çok dikkat çeken şeylerden biri de içeri girer girmez hemen görümüze çarpan ayna kullanımı oluyor. Duvara yerleştirilen aynanın dışında odanın tavan dekorasyonunda da ayna kullanılarak yaşam alanının derinliği arttırılmış. Bu oturma odası ilginizi çektiyse ve evin tamamına da göz atmak isterseniz Fulya’da 64 metrekareye sığan mucize isimli yazımızı okumanızı öneririz.
Küçük oturma odalarını ferahlatmak ve alandan tasarruf ederek şık bir tasarım yaratmanın yollarından biri de, her ne kadar alışılmışın dışında ve sıra dışı bir tasarım fikri olsa da, oturma alanlarında üçlü koltuk kullanmamak ve bunun yerine tekli berjerler kullanmaktır. Zarif ve az yer kaplayan berjerler tercih ettiğinizde hem büyük ve hantal üçlü koltukların kapladığı yerlere hem koltuk hem de sehpa sığdırabilirsiniz hem de oturma odanıza oldukça seçkin ve şık bir görünüm kazandırmış olursunuz.
Eğer oturma odanız misafir ağırlayacak kadar büyük değilse ve gerçekten çok dar bir alana sıkışmak zorundaysanız, alanı en şık hale getirmenin tek yolu kendinizi düşünerek ve yalnızca kendinize göre bir dekorasyon yaratmaktır. Oturma alanınıza misafirleri ve arkadaşlarınızı düşünerek daha çok koltuk sığdırmaya çalışırsanız alanı boğar ve yorucu ve kalabalık bir tasarım elde edersiniz bu hiç kimseyi memnun etmez tabii ki. Bunun yerine resimdeki dekorasyonda görüldüğü gibi sade ve kendinizin konforunu düşünerek yalın bir dekorasyon yaratın; misafir geldiğinde ise gerek sandalyeler gerek yer minderleriyle bu dekorasyonu kuvvetlendirerek ekstra oturma alanları yaratabilirsiniz.
Dar alanları kalabalık ve tıkış tıkış bir hale getirmeden mobilyayla döşemenin yollarından biri de ikili koltuk kullanmaktır tabii ki. Bazen tek bir ikili koltuk tüm oturma odasına yetecek kadar kuvvetli ve konforlu bir etki yaratabilir. Örnekteki dekorasyonda da bunu görebiliyoruz.
Aslına bakarsanız küçük metrekareli alanlar sıcak ve samimi atmosferler yaratmak için ideal ortamlardır çünkü geniş alanlarda koltukların ve mobilyaların arası açık yerleştirilir ve bu da atmosferin genelinde bir mesafe hissi yaratır. Küçük bir oturma odanız varsa birbirine yakın ama boğucu olmayan bir yerleşimle dizdiğiniz minimal ve şirin mobilyalarla samimi ve içten bir atmosfer yaratabilirsiniz.
Küçük alanlardan maksimum düzeyde yararlanmanın en etkili yollarından biri de duvara monte mobilyalar kullanarak hem modern hem de ferah bir dekorasyon yaratmak. Alandan müthiş bir tasarruf sağlayan bu duvarla bütünleşen mobilyalar kullanışlı oldukları kadar da şık görünüyorlar.
Oturma odalarınızı olduğundan daha büyük göstermenin yollarından biri de renk seçimidir. Mobilya ve duvarlarda birbirine yakın ve açık renk tonları seçerseniz odanızın derinliği ve genişliği de artacaktır.