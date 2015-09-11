Küçük oturma odası dekorasyonu için yaratıcı fikirler

homify sayfalarında sizlerle yalnızca hayallerinizi süsleyecek lüks, geniş, gösterişli ve şıklığıyla göz alan ev ve villa modellerini ve yaşam alanı dekorasyonlarını değil, aynı zamanda da her bütçeye ve mimari yapıya uygun tasarım ve dekorasyonları da paylaşıyoruz. Özellikle de şehirde yaşayan ve çalışan herkesin kocaman ve geniş alanlı evlere sahip olmasının mümkün olmadığı hepimizin bildiği bir gerçek. Gelişen ve her geçen gün giderek daha da kalabalıklaşan şehir hayatında artık apartman daireleri de eski zamanlara nazaran çok daha küçülmüş mimarilere sahip oluyorlar. Şehrin merkezine daha çok ev sığdırma ihtiyacından ötürü giderek küçülen dairelerde de dekorasyon yapmak çok daha zor oluyor pek tabii ki. Küçük alanlar az mobilya istediği için dekorasyon ve dizaynı çok daha kolaymış gibi görünebilir ama aslına bakarsanız tam tersi bir durum söz konusudur; büyük alanları doldurmak ve şık ve estetik bir görünüm ve konforlu ve fonksiyonel bir işlev yaratmak çok daha kolaydır. Küçük alanlarda ise tüm bu özellikleri bir arada toplamak bir hayli zordur. Oturma odaları ise evlerimizdeki en sosyal yaşam alanları olduğu için pek çok özelliği bir arada bulundurmaları gereken odalar olarak öne çıkıyorlar. Oturma odalarının hem misafir ağırlamaya, hem televizyonun karşısında kurulup günün yorgunluğunu atmaya, hem evin diğer sakinleriyle birlikte vakit geçirmeye uygun bir yapısı olması gerekiyor ve bu yüzden de hem konforlu hem de ergonomik bir dekorasyona sahip olması şart. Dolayısıyla da küçük metrekareli ya da dar bir mimariye sahip olan oturma odalarını dekore etmek çok daha zor bir iştir. Ama merak etmeyin, küçük bir eviniz ve oturma odanız varsa, sizin için hazırladığımız bu küçük rehber sayesinde yaşam alanlarınızı dekore etmenin ince ipuçlarıyla çok daha kullanışlı, konforlu ve şık bir salon dekorasyonu yaratabilirsiniz.