Yeni başlayanlar için: Bakımı kolay ev bitkileri

Ev dekorasyonlarını güzelleştiren ve daha doğal hale getiren bitkiler ve çiçekler, renkleri ile dekorasyona ayrı bir tat vermektedir. Balkon dekorasyonlarında kullanacağınız bitkiler ile balkonu bir bahçeye dönüştürebilir, görsel anlamda mükemmel bir balkona sahip olabilirsiniz. Salon bitkileri ve çiçeklerini balkonda kullanabilir, profesyonel bir dekorasyon yapabilirsiniz. Salon dekorasyonlarında kullanacağınız ev bitkisi, ev çiçeği, minik ağaçlar düzenli olarak bakıldığında dört mevsim doğal dekorasyonlara sahip olabilirsiniz. Salon çiçekleri bakımı yapılırken sadece yaprak bakımı yapabileceğiniz gibi bitki bakımı da yapabilirsiniz. Salon çiçeği bakımı için canlandırıcılar, gübreler, vitaminler kullandığınızda canlı yeşil yapraklar, renkli açmış çiçeklere sahip olabilir, salonda doğal bir bahar havası oluşturabilirsiniz. Yeşil yapraklı bitkileri dekorasyon içinde kullanırken renk geçişlerini profesyonel olarak sağlayabilmek için tekstil kaplamalar kullanabilirsiniz. Tekstil kaplamalar ile harika dekorasyonlara kolayca imza atabilirsiniz.

Elinizin değdiği bitki kısa sürede can mı veriyor? Suluyorsunuz olmuyor, sulamıyorsunuz, yine mi olmuyor? Belki de kendiniz (ve eviniz) için en doğru bitkileri seçmiyorsunuzdur, ne dersiniz?

Süs bitkileri evlerimize canlılık, hayat veren harika birer dekoratif ögeler. Yeşilin bin bir tonu ile huzur sağlıyor, betonlaşmış şehirlerimizde hayatımıza az da olsa doğal bir renk, doğal bir doku getiriyor. Tabi öldürmeden bakabilirsek! Bilirsiniz, bazı insanlar nerede ne ekse tutar, bazılarımız ise bir türlü bitkileri hayatta tutamayız. Bu yazımızda çabuk ölmeyen bitkilerini derledik ve bu bitkilere nasıl bakmamız gerektiğini inceledik. Bakmak derken korkmayın, öyle çok da bakmak gerekmiyor. Bitki için doğru lokasyonu bulacağız, arada suyunu vereceğiz ve evimizdeki bu doğal güzelliklerin tadını çok da uğraşmak zorunda kalmadan çıkaracağız.