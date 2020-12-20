Yeni başlayanlar için: Bakımı kolay ev bitkileri

Ev dekorasyonlarını güzelleştiren ve daha doğal hale getiren bitkiler ve çiçekler, renkleri ile dekorasyona ayrı bir tat vermektedir. Balkon dekorasyonlarında kullanacağınız bitkiler ile balkonu bir bahçeye dönüştürebilir, görsel anlamda mükemmel bir balkona sahip olabilirsiniz. Salon bitkileri ve çiçeklerini balkonda kullanabilir, profesyonel bir dekorasyon yapabilirsiniz. Salon dekorasyonlarında kullanacağınız ev bitkisi, ev çiçeği, minik ağaçlar düzenli olarak bakıldığında dört mevsim doğal dekorasyonlara sahip olabilirsiniz. Salon çiçekleri bakımı yapılırken sadece yaprak bakımı yapabileceğiniz gibi bitki bakımı da yapabilirsiniz. Salon çiçeği bakımı için canlandırıcılar, gübreler, vitaminler kullandığınızda canlı yeşil yapraklar, renkli açmış çiçeklere sahip olabilir, salonda doğal bir bahar havası oluşturabilirsiniz. Yeşil yapraklı bitkileri dekorasyon içinde kullanırken renk geçişlerini profesyonel olarak sağlayabilmek için tekstil kaplamalar kullanabilirsiniz. Tekstil kaplamalar ile harika dekorasyonlara kolayca imza atabilirsiniz.
Elinizin değdiği bitki kısa sürede can mı veriyor? Suluyorsunuz olmuyor, sulamıyorsunuz, yine mi olmuyor? Belki de kendiniz (ve eviniz) için en doğru bitkileri seçmiyorsunuzdur, ne dersiniz?
Süs bitkileri evlerimize canlılık, hayat veren harika birer dekoratif ögeler. Yeşilin bin bir tonu ile huzur sağlıyor, betonlaşmış şehirlerimizde hayatımıza az da olsa doğal bir renk, doğal bir doku getiriyor. Tabi öldürmeden bakabilirsek! Bilirsiniz, bazı insanlar nerede ne ekse tutar, bazılarımız ise bir türlü bitkileri hayatta tutamayız. Bu yazımızda çabuk ölmeyen bitkilerini derledik ve bu bitkilere nasıl bakmamız gerektiğini inceledik. Bakmak derken korkmayın, öyle çok da bakmak gerekmiyor. Bitki için doğru lokasyonu bulacağız, arada suyunu vereceğiz ve evimizdeki bu doğal güzelliklerin tadını çok da uğraşmak zorunda kalmadan çıkaracağız.
Evde yetişen bitkileri seçerken öncelikle küçük saksı bitkilerini tercih etmelisiniz. Renkli saksılar kullanarak tercih edeceğiniz minimal bitkileri renkli yer halısı veya tekstil ürünleri ile desteklediğinizde harika bir renk diyagramı ortaya çıkacaktır.
Çiçekleri kullanmak istediğinizde keskin renk geçişlerini yumuşatmak için tekstil kaplamalar ve tekstil ürünleri kullanmalısınız. Profesyonel dekorasyonlar için tekstil kaplamaları mutlaka kullanmalı, renkleri ve tonları çok uyumlu dekorasyonlar yapmalısınız.
Evde bitki yetiştirmek istediğinizde dikkat etmeniz gereken ilk konu evde hangi çiçeklerin yetiştirilebildiğidir. Evde yetişen, güneş alan ve güneş almayan bitkiler hakkında fikir edinmek için '' Ev içinde yetişen çiçekler 16 örnek '' yazımıza mutlaka bakmalısınız.
Salon dekorasyonlarında kullanacağınız çiçekleri niş alanlara yerleştirebilirsiniz. Bu sayede hem niş alan dekorasyonlarınızı harika bir şekilde yapabilir hem de renkli ve doğal bir salona sahip olabilirsiniz.
Fil Kulağı bitkisi güney ve orta Amerika'nın tropik ortamlarında doğal olarak yetişen bir türdür. Yaprakları oldukça geniş ve farklı yeşil tonlarındadır.Yaprak çapları bir metreye kadar genişleyebilir! Yaprak uçları genelde yukarı doğru gelişir. Fil kulağı bitkisini genelde ofis ve salonlarda sık sık görürüz. Tam bir salon bitkisidir. Ayrıca ofis ve iş yeriniz varsa bu bitkiyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakımı kolay ve yetiştiriciliği basittir. Büyük ve gösterişli yaprakları için yetiştirilen bitki, bulunduğu ortama güzel, tropik bir hava katar.
Bakımı: Fil kulağı bitkisini mutlaka iyi gün ışığı alan bir yere koyun. Karanlık bir mekanda yaşayamazlar. Bu bitkiler humus bakımından zengin toprakları severler. Tropik bir bitki olmasından dolayı nem bitki için önemlidir. Gerektiği kadar toprak nemi sağlamalısınız. Toprak geçirgenliğinin de iyi olması gerekir. Bunun için toprak karışımına biraz perlit ekleyebilirsiniz. Yazın bol suya ve neme ihtiyaç duyacaktır. Sulamasını genelde sabah saatlerinde yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Kışa doğru ise suyunu iyice azaltın. Zira kışın bitkinin su isteği oldukça azalacaktır. Yine toprak yüzeyine bakarak su isteğini anlayabilirsiniz.
En kolay yetiştirilen salon bitkisidir. Güneş, gölge, susuzluk ya da hava cereyanı karşı oldukça dayanıklı bir bitkidir. Paşa kılıcını öldüren, özellikle kışın aşırı sulamadır. Bazı insanlar kılıç çiçeği veya peygamber kılıcı adını da vermişlerdir. En bilinen cinsleri, kendine has desenli yaprakları olan cinsi ve yine aynı şekilde ama kenarlarında sarı şeritler olan cinsidir. Yaprakları dimdik yukarı doğru kılıç gibi uzar. Bodur paşa kılıcı cinslerinde yapraklar fazla uzamaz ve genellikle dik değil çevreye rozet gibi yayılır şekilde gelişir. Paşa Kılıcı toprak bir saksıya dikilir ve özenli bakılırsa her yıl ince, uzun bir sap üzerinde küçük, beyaz ve güzel kokulu çiçekler açar. Kış soğuklarına hiç dayanıklılığı yoktur. Kuraklığa, susuzluğa kaktüsler kadar dayanıklıdır. İç mekanlara oksijen sağlamada diğer bitkilerden çok daha etkilidir, havayı temizler, geceleri oksijen açığa çıkarır. Sıradan bir süs bitkisi değildir, dekorasyon amacı ile yetiştirilir. Bu yüzden toprağının kalitesine, iyi bakıma dikkat edilmelidir yoksa güzel bir görünümü olmaz.
Bakımı: Paşa kılıcı bitkisi direkt güneşte daha sağlıklı olur. Öte yandan, iyi aydınlık olmayan odalarda bile sorunsuz büyüyebilirler. Işık ve su eksikliğinde neredeyse hiç zarar görmez. Bu yüzden evlerde, ofislerde bir köşeye unutulmaya uygundur. Tek sorun, yeterli ışık almazsa gerektiği gibi fotosentez yapamaz. Hızlı büyümesi için havadarlık, esinti önemlidir.
Air plant denildiğinde aslında Meksika, orta ve güney Amerika’ya özgü, yaklaşık altı yüz otuz farklı bitki türünü kapsayan, Tillandsia cinsinden söz etmiş oluyoruz. Bu bitkilerin dünya üzerinde popülerlik kazanmasına neden olan en önemli özellikleri yaşamak için toprağa ihtiyaç duymamaları ve yaşamlarını diğer bitkilerin üzerinde geçirmeleri. Botanikde bu tip bitkilere (örn. orkideler) epifit (epiphytic) bitkiler adı veriliyor. Epifit bitkiler sanılanın aksine parazit değiller. Üzerlerinde yaşadıkları bitkiyi sadece konak olarak kullanıyorlar. Tillandisalar köklerini sadece diğer bitkilere tutunmak için kullanıyorlar. Yaşam için gerekli nemi ve besinleri yaprakları ile alıyorlar. Bu nedenle airplant beslemek için bir saksıya ihtiyacınız yok.
Bakımı: Hava bitkilerinin temel ölüm nedeni sulama konusundaki bilgisizliktir. Sulama bu bitkiler için en önemli yaşam faktörüdür ve birkaç farklı şekilde uygulanabilir: Su püskürtme ideal bir yöntem değildir fakat bitkiyi taşımanızın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir. Eğer bitkiniz sulak bir bölgeye ait bir türse (bunların yaprakları daha yumuşak olur) su fısfıslama hemen hergün yapılmalıdır. Kurak tip tillandsialar için (daha sert yapraklar ve daha soluk renkler) su püskürtme birkaç günde bir yapılabilir. Püskürtme yapıldığında bitkinin (varsa çiçeği hariç) her bölgesine yapılmalı ve bitki tamamen ıslanmalıdır. Yıkama özellikle bitkiniz çiçekliyse ve suya batırma ihtimaliniz yoksa ideal bir sulama yöntemidir. Bitkiyi elinizde ya da bir kapta musluğun altında her yeri ıslanana dek bir süre yıkayabilirsiniz.
Bu sıra dışı bitkiyi İstanbullu peyzaj tasarım firması Bitki Dekor'dan edinebilirsiniz.
Aşk merdiveni kolay gelişen, fazla seçici olmayan ve saksı bitkisi bakımına yeni başlayanlar için çok uygun, zarif bir bitkidir. Bütün mekanlara kolayca uyum sağlayabilirler. Aşk merdiveni çiçeği direkt gün ışığına maruz kalmamalıdır. Bolca gün ışığını sever ancak ışık endirekt olmalıdır, yani aydınlık yerlere ihtiyaç duyar. Gün ışığı aldığı yöne doğru eğilim gösterebilir. Gün ışığı almayan yönü belirli aralıklarla gün ışığına çevrilmelidir. Böylece çiçeğin bir yöne doğru eğilimi engellenebilir. Aşk merdiveni bitkisi, yazın haftada en az iki kere, kış aylarında ise haftada bir kere saksı üstten sulanmalıdır. Suyun tüm toprağa ulaşması gerekmektedir. Rüzgar akımı alan yerlerden uzak tutulmalıdır. Kış aylarında çiçeğin bulunduğu ortam sıcaklığı on dört ile on beş santigrat derecenin altına düşmemelidir.
Bakımı: Aşk çiçeği suyu seven bir bitkidir. Özellikle yazın, çiçeğinizi her gün bir kez, mümkünse sabah – akşam olmak üzere iki kez sulamak bitkinizin nem ihtiyacını karşılayacaktır. Diğer mevsimlerde ise iki ya da üç günde bir sulamak yeterlidir. Çok soğuk aylarda sulama haftada bir keze inebilir.
Kaktüs saksı bitkisi ev, ofis, iş yerleri gibi yaşam alanlarımızı renklendiren dikenli saksı bitkileridir. Kaktüs saksı bitkisinin en önemli özelliği radyasyon emici olmalarıdır. Çalışma odaları, masa, sehpa üstleri gibi yerleri süsler ve farklı bir hava katar. Bakımları kolaydır. Her ortama kolayca uyum sağlayabilen yapısı olan bitkilerdir. Cam önü, kapı önü gibi rüzgar akımına maruz kalacak yerlere koyulmamalıdır, aksi takdirde solarlar. Karanlıkta kalan kısım haftada 1 kere ışık alan yöne çevrilmelidir. Böylelikle yapraklardaki çürüme ve sararmalar engellenebilir. Sulama yapmadan önce çiçeğin toprağının suya ihtiyacı olup olmadığını anlamak için parmağımızı toprağına batırarak kontrol edebiliriz. Eğer hala nemli ise elimiz ıslanıyorsa sulama işlemini birkaç gün sonraya bırakabiliriz. Sulama yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurda çiçeğe verilecek suyun oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Kış aylarında düzenli olarak haftada bir kere, yaz aylarında ise hava sıcaklıklarının artmasından dolayı düzenli olarak haftada iki kere sulanmalıdır. Sulamada kullanılan su kabı ve ölçek değiştirilmemelidir. Sulamadan sonra saksının altındaki kapta biriken su, böceklenme ve koku olmaması için dökülmelidir.
Kolayca yetiştirilebilen sukulentler sayesinde, sürdürülebilir ve yeşil bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Su tutma becerisi sayesinde uzun süre susuz yaşayabilen sukulentlerin birçok çeşidi bulunuyor. Çakıl taşları, taşlar ve otlarla yaratıcı kompozisyonlar oluşturarak sukulentlerle evinizi süsleyebilirsiniz. Radyasyonu toplama özelliği bulunan sukulent, evinize estetik bir boyut kazandıracaktır. Sukulentler doğrudan güneş ışığı yerine aydınlık ve yarı gölge ortamları tercih ederler. Sabah ve akşam güneşi yakıcı özelliğini kaybettiği için zararsızdır. Fazla, doğrudan ışık yaprak yanıklarına sebep olur, az ışıkta da boyları uzar, şekilleri bozulur.
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