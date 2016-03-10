Eski yatak odamı romantik bir şekilde nasıl yeniden dekore edebilirim?

Ev dekorasyonlarında romantik yaklaşımlarla dekorasyon çözümlemeleri getirmek özellikle sonbaharın renklerinin ilham veren etkisiyle yaşam alanınızda kurduğunuz bağları güçlendirecek sonuçları getirecektir. Romantik dekorasyonlar her şeyden önce mekandaki ambiyansa odaklanıken, renk, ışık, ek eşya ve objelerle mekanı dönüştürür. Sürekli duyduğumuz partnerimizden talep ettiğimiz, duygularımızı coşturan, hüzünlendiren, bazen ağlatan ve temelinde içimizi gıdıklayan ve tuhaf bir duygu bırakan romantizm hayatımızda önemli yerlere yerleştirdiğimiz kavramlardan. Peki bu romantik sözcüğü hayatımıza nasıl dahil oldu?

Romantik sözcüğü insanlığın büyük sanayileri, kentleri kurduğu ve doğa ile temasını giderek yitirmeye başladığı on sekizinci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali ile tüm siyasi, toplumsal ve ekonomik koşulları değişen Avrupa’da, duygusallık, heyecan, içgüdü, yücelik, geçmişe özlem, bilinçaltı, doğanın üstünlüğü, ütopya, yalnızlık, ulusçuluk, bireyselcilik gibi kavramlar önem kazanmış ve sıklıkla irdelenmiştir. Bu kavramlar çeşitli ülkelerde sert tartışmalara neden olmuş, otoriteye ve geleneğe karşı özgürlük ve bireycilik ön plana çıkmıştır. Fransa örnek alınarak neredeyse tüm ülkelerde kölelik kaldırılmış, ülkelerin yönetim biçimleri değişmiştir. Milliyetlerin tanınması ile birlikte ulusçuluk kavramı romantik ve devrimci bir kavram olarak tartışmaların merkezinde bulunmuştur. Bununla birlikte modern dönemdeki gelişmelerin insanı sistemin bir çarkı haline getirmesiyle yüzeye çıkan bireyin varoluşuna yönelik sorguları, sanatçılarda da süregelen bir mekanikleşmenin gelişimine karşı duyumların ve tinselliğin öne çıkmasına neden olmuştur. Bu anlamda modernleşmeye duyulan tepkinin ifadesini bulduğu Romantizmin önce İngiltere ve Almanya gibi sanayileşmede öncü ülkelerde çıkması tesadüf olarak değerlendirilmemektedir. 18. yy. usçuluğuna, Aydınlanma Çağı’na ve Yeni-Klasikçilik akımına karşı bir tepki niteliği de taşıyan Romantizm, sadece yeni bir üslup yaratmaktan öte, insan yaşamının tüm alanlarını kapsayan bir değişimi getirmiştir. “Adını ortaçağ romanslarından, yani Latin kökenli dillerde anlatılan öykü ve söylencelerden alan Romantizm, yaklaşık yüz yıl boyunca başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere tüm Avrupa’yı etkisine almıştır. Romantik sözcüğünün kazandığı anlam, eski şövalyelik romanlarını, saz şairleri (trubadur) çağını anımsatan şey anlamını içeriyordu. Romantik akım Friedrich Schelling, Friedrich Schleirmacher, Karl Wilhelm Friedrich Schlegel, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte ve G.W. Friedrich Hegel gibi düşünürlerin felsefe; Edmund Burke, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Christoph Friedrich von Shiller, Novalis, James Macpherson gibi yazar ve şairlerin edebiyat alanındaki çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde öne çıkan bir diğer kavram olan yüce de, romantizm ile paralel ve iç içe düşünebileceğimiz bir diğer kavram. Aslında romantiğin, romantik olmanın kökenini de belirliyor yüce kavramı. Duygularımızı yüceltecek biçimler, renkler, anlar kurgulamak romantizmi duyumsamanın temellerini de oluşturuyor. Bugün akşam gün batımında partnerimizle birlikte yürümek ya da gün batımını izlemek romantik bir davranış biçimi olarak tanımlanır. Aynı şekilde on sekizinci yüzyıl peyzaj resmine de baktığımızda gün doğumu ve gün batımı gibi temaların resmin ana konusu olduğunu gözlemleyebiliriz.

Bununla birlikte romantizmin mekan kurgusunda da büyük bir belirleyici etkisi vardır. Hepimiz romantik film geceleri yapmış, sinema perdesinde en duygusal anları göz yaşlarımıza dönüştürmüşüzdür. Tabi ki mekanlarda yapılan düzenlemeler, renk ve aydınlatma ile oluşturulan ambiyanslar müzik ile birleşince duygularımızı tetikleyebiliyor. İşte romantik olmak bu duygu titreşimini yaratabilmektir. Bir çok çift için özel günlerin ayrı bir yeri vardır, ancak bu özel günlerin de hayata yayılması beklenebilir ya da arzulanabilir. Bu beklentileri, özellikle iş, şehir gibi bir çok stersi yaşadığımız her gün karşılamak zor. Ancak en azından yaşam alanlarınızda yapacağınız küçük değişiklerle romantizm duygusunu dekorasyonunuzda daha kalıcı hale getirebilir, böylelikle mekan size partnerinizle daha duygusal bir ilişki kurabileceğiniz zemini hazırlar.

Bu yazıda ele aldığımız konu, küçük dokunuşlarla yatak odalarını nasıl daha romantik bir şekilde dekore edebileceğimiz. Bildiğiniz gibi yatak odaları en özel alanlardır evlerde. Bu alanda da romantik dekorasyon çözümlemelerine yönelmek partnerinizle ilişkinize dinamizm katacak bir yenilenme hamlesi olabilir. Oldukça basit önerilerle yaşam alanınızın temel bölümlerinden yatak odanızı nasıl daha romantik hale getirebilirsiniz, hep birlikte inceleyelim. Keyifli okumalar!