Eski yatak odamı romantik bir şekilde nasıl yeniden dekore edebilirim?

Ev dekorasyonlarında romantik yaklaşımlarla dekorasyon çözümlemeleri getirmek özellikle sonbaharın renklerinin ilham veren etkisiyle yaşam alanınızda kurduğunuz bağları güçlendirecek sonuçları getirecektir. Romantik dekorasyonlar her şeyden önce mekandaki ambiyansa odaklanıken, renk, ışık, ek eşya ve objelerle mekanı dönüştürür. Sürekli duyduğumuz partnerimizden talep ettiğimiz, duygularımızı coşturan, hüzünlendiren, bazen ağlatan ve temelinde içimizi gıdıklayan ve tuhaf bir duygu bırakan romantizm hayatımızda önemli yerlere yerleştirdiğimiz kavramlardan. Peki bu romantik sözcüğü hayatımıza nasıl dahil oldu?
Romantik sözcüğü insanlığın büyük sanayileri, kentleri kurduğu ve doğa ile temasını giderek yitirmeye başladığı on sekizinci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali ile tüm siyasi, toplumsal ve ekonomik koşulları değişen Avrupa’da, duygusallık, heyecan, içgüdü, yücelik, geçmişe özlem, bilinçaltı, doğanın üstünlüğü, ütopya, yalnızlık, ulusçuluk, bireyselcilik gibi kavramlar önem kazanmış ve sıklıkla irdelenmiştir. Bu kavramlar çeşitli ülkelerde sert tartışmalara neden olmuş, otoriteye ve geleneğe karşı özgürlük ve bireycilik ön plana çıkmıştır. Fransa örnek alınarak neredeyse tüm ülkelerde kölelik kaldırılmış, ülkelerin yönetim biçimleri değişmiştir. Milliyetlerin tanınması ile birlikte ulusçuluk kavramı romantik ve devrimci bir kavram olarak tartışmaların merkezinde bulunmuştur. Bununla birlikte modern dönemdeki gelişmelerin insanı sistemin bir çarkı haline getirmesiyle yüzeye çıkan bireyin varoluşuna yönelik sorguları, sanatçılarda da süregelen bir mekanikleşmenin gelişimine karşı duyumların ve tinselliğin öne çıkmasına neden olmuştur. Bu anlamda modernleşmeye duyulan tepkinin ifadesini bulduğu Romantizmin önce İngiltere ve Almanya gibi sanayileşmede öncü ülkelerde çıkması tesadüf olarak değerlendirilmemektedir. 18. yy. usçuluğuna, Aydınlanma Çağı’na ve Yeni-Klasikçilik akımına karşı bir tepki niteliği de taşıyan Romantizm, sadece yeni bir üslup yaratmaktan öte, insan yaşamının tüm alanlarını kapsayan bir değişimi getirmiştir. “Adını ortaçağ romanslarından, yani Latin kökenli dillerde anlatılan öykü ve söylencelerden alan Romantizm, yaklaşık yüz yıl boyunca başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere tüm Avrupa’yı etkisine almıştır. Romantik sözcüğünün kazandığı anlam, eski şövalyelik romanlarını, saz şairleri (trubadur) çağını anımsatan şey anlamını içeriyordu. Romantik akım Friedrich Schelling, Friedrich Schleirmacher, Karl Wilhelm Friedrich Schlegel, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte ve G.W. Friedrich Hegel gibi düşünürlerin felsefe; Edmund Burke, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Christoph Friedrich von Shiller, Novalis, James Macpherson gibi yazar ve şairlerin edebiyat alanındaki çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde öne çıkan bir diğer kavram olan yüce de, romantizm ile paralel ve iç içe düşünebileceğimiz bir diğer kavram. Aslında romantiğin, romantik olmanın kökenini de belirliyor yüce kavramı. Duygularımızı yüceltecek biçimler, renkler, anlar kurgulamak romantizmi duyumsamanın temellerini de oluşturuyor. Bugün akşam gün batımında partnerimizle birlikte yürümek ya da gün batımını izlemek romantik bir davranış biçimi olarak tanımlanır. Aynı şekilde on sekizinci yüzyıl peyzaj resmine de baktığımızda gün doğumu ve gün batımı gibi temaların resmin ana konusu olduğunu gözlemleyebiliriz.
Bununla birlikte romantizmin mekan kurgusunda da büyük bir belirleyici etkisi vardır. Hepimiz romantik film geceleri yapmış, sinema perdesinde en duygusal anları göz yaşlarımıza dönüştürmüşüzdür. Tabi ki mekanlarda yapılan düzenlemeler, renk ve aydınlatma ile oluşturulan ambiyanslar müzik ile birleşince duygularımızı tetikleyebiliyor. İşte romantik olmak bu duygu titreşimini yaratabilmektir. Bir çok çift için özel günlerin ayrı bir yeri vardır, ancak bu özel günlerin de hayata yayılması beklenebilir ya da arzulanabilir. Bu beklentileri, özellikle iş, şehir gibi bir çok stersi yaşadığımız her gün karşılamak zor. Ancak en azından yaşam alanlarınızda yapacağınız küçük değişiklerle romantizm duygusunu dekorasyonunuzda daha kalıcı hale getirebilir, böylelikle mekan size partnerinizle daha duygusal bir ilişki kurabileceğiniz zemini hazırlar.
Bu yazıda ele aldığımız konu, küçük dokunuşlarla yatak odalarını nasıl daha romantik bir şekilde dekore edebileceğimiz. Bildiğiniz gibi yatak odaları en özel alanlardır evlerde. Bu alanda da romantik dekorasyon çözümlemelerine yönelmek partnerinizle ilişkinize dinamizm katacak bir yenilenme hamlesi olabilir. Oldukça basit önerilerle yaşam alanınızın temel bölümlerinden yatak odanızı nasıl daha romantik hale getirebilirsiniz, hep birlikte inceleyelim. Keyifli okumalar!
Yatak odasını daha romantik hale getirebilmek için öyle köklü değişimlere girişmenize gerek yok. Renklerin duyumlarımızdaki etkisi size bu konuda yardımcı olacaktır. Bilindiği gibi kırmızı renk romantizm ile bir bütün olarak görülen bir renktir. Özellikle sevgililer gününde kırmızı güller, kırmızı kutularda takılar daha görünür olur. Bu ip ucundan hareketle yumuşak kadifemsi dokuya sahip bir yatak örtüsü kullanmak ve bu örtüyü şarap renklerinde, kırmızı tonlarında tercih etmeniz mekana büyük etki edecektir. Bu fotoğrafta görüldüğü gibi kırmızının etkisi mekanın romantizmini arttırıyor.
Yatak takımı sürekli olarak değiştirilen bir eşya değil. Uzun yıllar evin demir başı oluyor. Bu sebeple yenilenme dönemi geldiyse ya da ilk kez alıyorsanız yatak takımınızın romantik detaylar barındırmasına dikkat edin. Bu örnekte görülen rustik yatak takımı romantik ifadesini tüm detayları ve tasarımıyla karşılıyor. Öncelikle pembe ve beyaz rengin mükemmel uyumu, kapitone kumaş bölümler, karyolanın ahşap kısmındaki klasik motifler, ayaklarının kıvrımlı biçimi yatak odalarına romantizmi taşıyacak türden. Siz de yatağınızı seçerken bu tür detaylara dikkat etmeye özen gösterin.
Yatak odalarında çoklu yastık kullanımı o odanın ambiyansını büyük ölçüde dönüştürür. Yine yumuşak, kadifemsi yüzeye sahip kumaş kılıflara sahip yastıklar yatak odasını sadece uyuma amaçlı kullanılan bir yer olma görüntüsünden kurtarır. Özellikle Telos İç Mimarlık ve Tasarım firmasının bu projesindeki gibi birbiriyle uyumlu renklerle tüm mekanı bütünleştiren bir armoni kurarak odanızın romantizmini pekiştirebilirsiniz.
Cibinlikler yatak odalarını romantik bir yere dönüştürmeye yetecek başlı başına mükemmel bir tasarımdır. Bize hem eski dönemleri hatırlatır, hem de yatağın içindeyken tülün saydamlığıyla tüm biçimler daha yumuşak ve homojen görünür gözümüze. Cibinlikler yatağınızı çevreleyerek sizin bir tür korunaklı alanda bulunduğunuzu hissettirir ve böylesi bir yerde özel anlarınızın duygusu da yükselecektir. Cibinliklerinizi seçerken düz tüller ya da üzerinde eski krallıkları anımsatan dantel işlemelerin olduğu beyaz ya da açık pastel tonlarda olmasına dikkat edebilirsiniz.
Perdeler yatak odalarındaki bir diğer önemli detay. Yatak odaları perdelerinin odaya romantizm katması için önemli elemanlar olduğunu belirtelim. Yatak odası perdeleri bu fotoğrafta görüldüğü gibi dökümlü olmalı öncelikle. Yatak odasının renkleriyle bütünlük sağlayan yarı mat, ipeksi bir yüzeye sahip kumaşlar tercih ederek odanıza değer katacak kumaş perdeler uygulayabilirsiniz.
Romantik bir yatak odası tasarlamak için en önemli ve mekanı baştan başa dönüştürecek bir detay elaman tabi ki aydınlatma! Aydınlatmanın romantik bir atmosfer oluşturmak için katkısı büyüktür. Bu örnekte görüldüğü gibi kıvrımlı, romantik, büyük bir avize, mum ampüller ile harika bir hissi duyumsatıyor. Lambalarınızın ışık kontrolünü sağlayabilmek için anahtarlarınızı dimmerli kullanmaya özen gösterin. Bu şekilde aydınlatmanın kontrolü sizin elinizde olur.
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