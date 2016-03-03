Çağdaş ve gösterişli bir villa

Oturma odasının tavanı çok yüksek. Bu kısmın üstünde ikinci bir kat bulunmuyor, bu da bu alandaki tavan yüksekliğinin yaklaşık altı metreye çıkmasını sağlıyor. Tavandan tabana ve boydan boya olan sürgülü cam kapılar da eklenince, ortaya geniş mi geniş, ferah mı ferah bir yaşam alanı çıkmış.

Nötr renklerin yoğunluklu olarak kullanıldığı mekanda siyah ve kırmızı renkler ise detaylarda tercih edilmiş. Modern ve sade bir dekorasyona sahip olan konutta konfor ön planda tutulmuş.