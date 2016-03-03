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Çağdaş ve gösterişli bir villa

Özlem K. Özlem K.
Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Evler
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Sayfamızın bugünkü konuklarından biri çağdaş çizgileri, geniş iç mekanları ve gösterişli dış cephesi ile muhteşem bir villa örneği. Mimar Bernardo Hinojosa tarafından dizayn edilen bu geniş ve lüks konut Meksika'nın Monterrey şehrinde yer alıyor. Kum rengi dış cephesi ile Meksika'nın geleneksel kerpiç evlerine selam çakan, çağdaş çizgileri ile de lüks ve konforlu havasını vurgulayan bu şık konutu hep beraber gezelim. 

Muhteşem ön cephe

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Evler
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Turumuza evin giriş cephesi ile başlayalım. Asimetrik bir yapıya sahip olan ön cephenin yaya ve araba için iki adet girişi bulunuyor. Ufak bir çim bahçeyi bölerek yükselen merdiven sizi evin ana giriş kapısına götürüyor. Bu kısımda aynı zamanda küçük bir çiçek tarhı da bulunuyor. Hemen giriş kapısının yanına ise büyük bir saksı içerisinde Meksika'nın simgelerinden olan kaktüs bitkisi yerleştirilmiş. Diğer tarafta ise araba giriş bulunuyor. Konutun yarı kapalı bir otoparkı var.

Mimari detaylar

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Evler
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Konutun ana karakterini çeşitli boyutlardaki dikdörtgen prizmaları bir araya, asimetrik bir şekilde yerleştirilmiş gibi olan tasarımı oluşturuyor. Farklı hacimler ve farklı malzemeler uyum içerisinde ustaca kullanılmış. Yapının ana hacimleri çöl kumlarının sıcak bej tonuna sahip badana ile kaplanmışken detaylarda aynı renk tonlarında mermer plakalar kullanılmış. Kırılgan, narin cam ise brüt beton kafesle kaplanmış. 

İç mekan

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Klasik Yemek Odası
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Bu fotoğrafta evin giriş cephesi tarafında yer alan merdivenleri ve araya çekilen bir duvar ile ayrılmış yaşam alanını görüyoruz. Oturma odası ve yemek odasından oluşan geniş salon ile merdivenlere ev sahipliği yapan giriş holünün arası seperatör şeklinde kullanılan iki parça duvar ile ile ayrılmış böylece iki mekanın bağlantı tamamen koparılmamış.

Yukarıdan oturma odası

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Oturma Odası
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Oturma odasının tavanı çok yüksek. Bu kısmın üstünde ikinci bir kat bulunmuyor, bu da bu alandaki tavan yüksekliğinin yaklaşık altı metreye çıkmasını sağlıyor. Tavandan tabana ve boydan boya olan sürgülü cam kapılar da eklenince, ortaya geniş mi geniş, ferah mı ferah bir yaşam alanı çıkmış.

Nötr renklerin yoğunluklu olarak kullanıldığı mekanda siyah ve kırmızı renkler ise detaylarda tercih edilmiş. Modern ve sade bir dekorasyona sahip olan konutta konfor ön planda tutulmuş.

Yemek odası

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Yemek Odası
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Yemek odasının dekorasyonu tıpkı oturma odası gibi sade ve modern, konfor ön plana çıkarılmış. Ahşap ayaklı yemek masasının cam tablası bulunuyor, sandalyeler ise açık bej tonunda ve yumuşak bir döşemeye sahip. Bu sade ve derli toplu görünüm cam vazo içindeki bahar dallarının yarattığı doğal, amorf şekille kırılmış. 

Mutfak

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Mutfak
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Pudra renginin tercih edildiği mutfakta tezgahlar mermer. Duvarın splashback denen alt kısımları da aynı desenli mermerden plakalar ile kaplanmış. Yalnızca bir adet duvar ünitesinin kullanıldığı mutfakta hem yemek masası hem de çalışma tezgahı yerine geçen geniş bir ada ünite yer alıyor.

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Evin yıldızı

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Hiç kuşkusuz evin en dikkat çekici, en özel kısmı merdivenleri. Brüt betondan yapılmış kafes şeklindeki boydan boya pencerenin ardında yer alan merdivenlerin zemininde antrasit renginde seramikler kullanılmış. Bu da beton kafesle kusursuz bir uyum yakalanmasını sağlamış. Korkuluklar ise donuk ve soğuk gri beton tonlarına en çok yakışan malzeme olan ahşaptan. Ahşap detaylar aynı zamanda basamakların kenarlarında da kullanılmış.

Merdiven altı

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Merdivenlerin yer aldığı geniş giriş holü de boş bırakılmamış ve bir adet tekli koltuk ve yan sehpa konularak güzel bir okuma köşesi yaratılmış. Boydan boya pencereler sayesinde bol bol doğal gün ışığı alan bu alan kitap okumak için hakikaten de ideal. 

Siz de evinizde bir kitap okuma köşesi oluşturmak istiyorsanız, ’Evimde huzurlu bir kitap okuma köşesi nasıl yaratabilirim?’ başlıklı yazımızdan faydalanabilirsiniz.

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