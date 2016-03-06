Banyomu misafirler için nasıl daha iyi düzenleyebilirim?

Ev yaşamımızda önemli bir yer tutan banyolar hem hijyen bazında hem de çağdaş bir görünüme uyum bakımından güzel bir şekilde dekore edilmelidir. Hane sakinlerinin kişisel temizlik ve bakım için kullandıkları banyolar yalnızca yıkandığımız bölümler değildir. Aynı zamanda evimizde misafir ettiğimiz kişiler de banyoyu kullanılır. Dolayısıyla banyonun yalnızca temiz ve işlevsel olması yeterli değildir. Hijyen kadar dekoratif açıdan hoş bir görünüme sahip olması da önemlidir. Tıpkı oturma odası gibi banyo da konuklara karşı ev sahiplerini temsil eder. Kısacası misafirlerinizin hem rahatsız olmaması hem de sizin hakkında olumlu düşünmesini istiyorsanız banyonuzu daima misafirler için hazır bulundurmalısınız. Günümüzde banyo dekorasyonu birçok farklı model yer almaktadır. Sade, şık ve minimal tasarımlı modellerin yanı sıra iddialı, sıra dışı banyo dizaynları da tercih edilebilir.

Banyo dekorasyonu oluştururken banyo ayakları arasında yer alan lavabo, musluk, küvet ve diğer parçaların ren uyumu içerisinde olmasına özen gösterin. Eğer lavaboyu beyazdan yana kullanacaksanız diğer malzemelerde, zemin ve duvarlarda beyaz rengini tercih etmeyin. Tüm banyonun beyazlar içerisinde kaybolmasını önlemek dışında bu alanlar evin diğer yerlerine nazaran daha çabuk kirlenen alanlardır. Dolayısıyla beyaz rengi kiri, lekeyi daha net ortaya çıkarır. Bu yüzden banyoda tamamen beyaz kullanmamak hijyen bakımından daha az efor sarf etmenize yol açar.

Ülkemiz açısından değerlendirirsek Türkiye'de büyük ev sahibi olmak herkes için mümkün değil. Yine de gelişen inşaat sektörüyle birlikte insanlar daha çok ev satın alıyorlar. Yeni model evlerde ise birden fazla banyo imkanı mevcut. Bu banyolar; yatak odasından doğrudan erişim bulunan ebeveyn banyosu ve konukların kullanımı için düşünülmüş genel banyo olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ancak ev yeterince geniş değilse genellikle bir adet banyo bulunuyor. Dolayısıyla kişisel bakımınız için kullandığınız banyoyu misafirlere de açmış oluyorsunuz. Bu tarz durumlarda ise banyo hijyenine, dekoruna çok daha titizlenmek gerekiyor. Zira konuğunuz banyoya girdiğinde ve ihtiyaç hissettiğinde size seslenmeye çekinebilir.

İyi dekore edilmiş, estetik bir banyo görünümü yaratabilmek için banyonun temel parçalarını kaliteli malzemelerden tercih edin. Lavabo, duş, küvet ve klozet gibi ekipmanlar sağlam ve dayanıklı materyallerden yapılmalıdır. Aynı zamanda tasarım açısından da ön plana çıkan modeller olmalıdır. Bu sayede konuklarınızı kendini daha iyi hissedecektir.

Öncelikle aydınlatmanın yeterli düzeyde olup olmadığını kontrol edin. Konuklarınız saçını düzeltmeyi veya çeşitli kozmetik işlemlerini ayna karşısında yaparlar. Dolayısıyla ayna etrafında ek ışıklandırma düşünebilirsiniz. Banyonun hijyen kurallarına uygun olarak temiz olması en önemli artınızdır. Misafirleriniz ilk olarak buna dikkat edecektir, unutmayın. Temizlikle beraber banyonun hoş bir kokuya sahip olması yine sizin için avantajdır. Banyo dekorasyonun derli toplu olmasını istiyorsanız gereksiz ıvır zıvırdan kurtulmalısınız. Yalnızca ihtiyacınız olan eşyaları bulundurun.

Banyo dekorasyonuyla ilgili yapabileceğiniz genel değişiklikler de var. Örneğin büyük masrafa girmeden de dekorasyonu yenileyebilirsiniz. Bunun en iyi yolu banyo duvarlarının fayansız bölümlerini değiştirmekten geçer. Örneğin banyo duvarlarında duvar kağıdı bulunuyorsa bunları sökerek işe başlayabilirsiniz. Banyonuzda kullandığınız dolaplar ahşap malzemeden yapıldıysa ahşap rengini ortaya çıkaran açık tonlara yoğunlaşabilirsiniz. Aydınlatma olarak duvara monte edilen aplikleri tercih edebilirsiniz. Aplik kullanımı duvar boyutuna göre ayarlanmalı, küçük alanlara çok sayıda aplik yerleştirilmemelidir. Zemin karoları için yine gri ve açık tonlar daha güzel duracaktır.

Duvar ve zemine dokunmaksızın, hiçbir şeyi kırıp dökmeden de banyo dekorasyonunu yenileyebilirsiniz. İlk olarak şampuanlar, kremler, havlular el altında ve açıkta duran her şeyi kaldırın. Sonrasında banyo dekorasyonu için bir renk belirleyip o renk teması etrafında aksesuarları belirleyin. Fayans rengi de olabilir bu ana renk. Banyonuzda perde kullanıyorsanız yine aynı renk tonundan hareket edin. Banyo halısı da perdeye uyumlu olsun mümkünse. Banyo dolaplarınız eskiyse boyamayı düşünebilir yahut yapışkanlı kaplamalarla kamufle edebilirsiniz. Banyoda kullandığınız aynayı tasarımı iddialı bir modelde seçebilirsiniz. Orijinal tasarım bir ayna çerçevesi banyonuza yepyeni bir hava getirecektir. Böylece banyo dekorunun yıldızı ayna olur. Ancak banyonuz küçükse ve derinlik hissi sağlamak istiyorsanız büyük ve sade bir ayna da işinizi görebilir. Yine havlular, askılar, sabunluklar gibi banyo aksesuarlarını seçerken banyonun genel dekorasyonuyla dengeli olmasına dikkat edin. Bu aksesuarların birbirinden farklı ve renk patlaması yapan modellerde olması banyonuzu dağınık gösterecek, zarif ve şık olmasını engelleyecektir. Banyonuz genişse daha ilginç ve sıra dışı objeler kullanmaktan çekinmeyin. Örneği kim demiş banyoya tablo asılmaz diye? Tablo asmaya müsait geniş ve boş bir duvarınız varsa sanatsal bir atmosfer yaratmanız dahi mümkün. Bir diğer ilginç banyo aksesuarı ise vazo ve bitkilerdir. Özellikle ahşap ağırlıklı bir banyonuz varsa yeşil bitkiler harika bir uyum sağlar. Bembeyaz ve minimalist stilde bir banyo tasarımı istiyorsanız eğer beyaz ve duru bir vazo banyonuzun şıklığını arttıracaktır. Kısacası aksesuar seçimindeki yaratıcılık hayal gücünüze bağlı olup banyonuza yepyeni bir hava estirebilir.