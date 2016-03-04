Feng shui dekorasyonun 9 prensibi

Bir uzak doğu felsefesi olan Feng shui bulunduğumuz ortamda uyum içinde yaşama bilimidir. Feng shui’nin sözlük anlamı rüzgar ve su dur. Feng shui felsefesine göre, çevremizde bizi etkileyen ve devamlı hareket eden kozmik, metafiziksel enerjiler vardır. Bu enerjilere ‘chi’ adı verilir. Chi, atmosferde sessizce ve görünmeden sürekli dolaşmaktadır. Feng shui’nin amacı da bu enerjiyi bize en faydalı olacak şekilde yakalamaktır.

Pozitif enerji (sheng chi): Chi yaşam enerjisi toprakta, havada, vücudumuzda, kısacası her yerde vardır. Önemli olan, bu enerji akışını bloke etmemek ve akışın dik bir hat üzerinde olmamasını sağlamaktır. Bunu yaptığımızda enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürür. Negatif enerji (shar chi): Dik bir hat üzerinden bize yansıyan enerjinin akışı hızlı olur ve bu negatif enerjidir. Feng shui, negatif enerjiyi önleyici yöntemler içerir. Dolayısıyla amacımız, yaşadığımız mekandaki enerji akışının yavaş ve yumuşak dolaşarak hareket etmesini sağlamak olmalıdır.

Bu yazımızda, doğru enerji akışını yakalayarak mutlu ve huzurlu bir yuva yaratmaya yarayan Feng shui dekorasyonunun 9 temel prensibini inceledik.