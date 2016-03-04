Feng shui dekorasyonun 9 prensibi

Bir uzak doğu felsefesi olan Feng shui bulunduğumuz ortamda uyum içinde yaşama bilimidir. Feng
shui’nin sözlük anlamı
rüzgar ve sudur. Feng shui felsefesine göre,
çevremizde bizi etkileyen ve devamlı hareket eden kozmik, metafiziksel
enerjiler vardır. Bu enerjilere ‘chi’ adı verilir. Chi, atmosferde sessizce ve
görünmeden sürekli dolaşmaktadır. Feng shui’nin amacı da bu enerjiyi bize en
faydalı olacak şekilde yakalamaktır.
Pozitif enerji (sheng chi): Chi yaşam enerjisi toprakta, havada, vücudumuzda, kısacası her yerde vardır. Önemli olan, bu enerji akışını bloke etmemek ve akışın dik bir hat üzerinde olmamasını sağlamaktır. Bunu yaptığımızda enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürür. Negatif enerji (shar chi): Dik bir hat üzerinden bize yansıyan enerjinin akışı hızlı olur ve bu negatif enerjidir. Feng shui, negatif enerjiyi önleyici yöntemler içerir. Dolayısıyla amacımız, yaşadığımız mekandaki enerji akışının yavaş ve yumuşak dolaşarak hareket etmesini sağlamak olmalıdır.
Bu yazımızda, doğru enerji akışını yakalayarak mutlu ve huzurlu bir yuva yaratmaya yarayan Feng shui dekorasyonunun 9 temel prensibini inceledik.
Objelerin konumu enerji (chi) akışını etkileyen bir numaralı etmendir. Chi dört farklı yaşamsal enerji taşır. Bu enerjiler dört farklı yöne aittir: 1. Kuzey yönünün “besleyici enerjisi” 2. Güney yönünün “güçlendirici enerjisi” 3. Doğu yönünün “bilge enerjisi” (bir başka anlamda şanslı chi’dir) 4. Batı yönünün “yıkıcı enerjisi” şanssız olan chi olarak adlandırılır.
İlk fotoğrafımız Türkiye'de Feng shui dekorasyonun öncülerinden İç Mimar Meral Akçay'ın dekore ettiği, Feng shui prensiplerine göre döşenmiş huzur dolu bir oturma odası.
Bir denge öğretisi olan Feng shui, sadece iyi şans ya da pozitif enerjiyle değil, birbirine zıt enerjilerin dengeli bir biçimde bir arada bulundukları ünlü sembol yin-yang da bu öğretinin unsurlarından biridir. Yin: Negatif, yeryüzü, dişi, karanlık, pasif, soğuk, ölü, kış, gece, çift, ay, su, sessiz, üzgün, yavaş, yumuşak, içine çeken. Yang: Pozitif, gökyüzü, eril, aydınlık, aktif, sıcak, yaşam, yaz, gündüz, tek, güneş, ateş, gürültülü, mutlu, hızlı, sert, dışarı veren.
Yin ve yang arasında sağlanan denge ile aslında evrenin bütünlüğü simgelenir. Feng shui’yi uygularken mutlaka mekanın yin-yang analizini yapmalıyız. Odanın boyutunu, yerleşimini, güneşli ve loş bölgelerini, nem ve kuruluğunu, parlak ve solgun renkleri ile katı ve sıvı maddeleri gibi konulara dikkat ederek uyumuna bakmalıyız. Fazlaca yin enerjiye sahip mekanlar pek uğurlu değildir, çünkü bolluğu getirmeye yetecek kadar yaşam enerjisi taşımazlar. Ama fazlaca yang enerjiye sahip mekanlar da enerji fazlası nedeniyle zarar verici olabilirler. Yaşadığımız mekanlar ancak yin ve yang iyi dengelenmişse uğurludur. Hele bu denge evin dışarısına da taşınmışsa, o zaman durum fevkalade olur!
Sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarı sakince akan nitelikli bir chi’nin içeriye akmasıdır. İdeal olarak, chi daima boşlukta akmaktadır. Chi herhangi bir nedenden ötürü sıkışıp kaldığında aile üyeleri bunu çeşitli biçimlerde hissedeceklerdir: Kendilerini yorgun, şevkten yoksun hissedebilirler, çeşitli hastalıklar çekebilirler ya da kötü ruh halleri yaşayabilirler. Sonuç olarak, yaşamdan daha az zevk alırlar; canlılıktan yoksun oldukları için işlerinde beklenildiği kadar başarılı olamazlar, para kazanma güçleri azalır ve kişisel ilişkileri kötüye gider.
Feng shui uygulayıcısı evdeki enerji tıkanıklarını saptayacak ve onları bitkiler, kristaller, rüzgar çanları, hareketli süsler ve aynalar gibi çeşitli araçlar vasıtasıyla açacak şekilde eğitilir. Evdeki enerji akışı düzeldiğinde sağlık, canlılık ve sevinç enerjileri orada yaşayanların hayatlarına akacak, kendileriyle birlikte sevgi, bolluk ve başarı getirecektir.
Chi’nin hareket ettiği beş element vardır: Toprak, ateş, metal, su, ağaç. Feng shui uygulamalarında bu elementlerin birbirleri ile ilişkilerine de büyük önem veriliyor. Çinliler evrendeki her şeyin bu beş elementten birine ait olduğuna ve birbirlerini etkileme biçimine göre yaşamlarını yönlerdirdiğine inanırlar. Herhangi bir mekanda objelerin ve yönlerin ait olduğu elementler birbirine zarar vermemelidir. Öncelikle elementlerin birbirleri ile yaratıcı ve yıpratıcı döngüdeki ilişkileri analiz edilmelidir.
Fotoğraftaki bu muhteşem oturma odası Eke Mimarlık imzasını taşıyor.
Feng shui ateş, toprak, metal, su ve ağaçtan oluşan beş elementin birbirleriyle ilişkileri üzerinden çevreyi düzenlemeyi gerektirir.Çinliler evrende insanlar da dahil her şeyin bu beş elementten birine ait olduğuna inanırlar. Chi bu beş elementte ayrı şekillerde vardır. Feng shui uygularken elementlerin birbirleriyle ilişkileri çok önemlidir.Herhangi bir mekanda objelerin ve yönlerin ait olduğu elementler birbirlerine zarar vermemelidir. Elementler kendi aralarında iki tarz ilişki içindedirler.Elementlerin yaratıcı döngüsü: Ateş toprağı yaratır, toprak metali içerir, metal suyu tutar, su ağacı besler, ağaç ateşi besler.Elementlerin yıpratıcı döngüsü: Ateş metali eritir, metal ağacı keser, ağaç toprağı tüketir, toprak suyu emer, su ateşi söndürür.Bir ortamdaki chi’yi iyileştirmek, dengelemek, çevremize her baktığımızda hoşumuza giden şeylerle çevrili olmamız, bu sembollerin etkisini arttırır.
Feng Shui tamamen düzenle ilgilidir. Düzeni sağlamak da, tozları yok etmek ve kullanmadığınız eşyalardan kurtulmakla olur. Evinizde şöyle bir dolaşın ve her şeye dikkatlice bakın. Tüm dolapları, çekmeceleri açın. İşinize yaramayan ve sevmediğiniz her şeyi atın. Bu hem sizi özgürleştirecek, hem de evinizdeki chi'yi geliştirecektir. Atmak istemediğiniz ama kırık olan eşyalarınızı tamir edin. Atma işlemine ölü ya da yarı ölü bitkileriniz de dahildir. Evdeki tüm kağıtlarınızı gözden geçirin. Önemli olanlarını saklayın. Eski gazeteleri, dergileri, gereksiz broşür ve mektupları, kuponları atın. Önemli kağıtların hepsini de bir dolaba yerleştirin.
Evinizi temizleyin. Her yeri, buna duvarlar da dahildir. Mobilyalarınızı farklı bir şekilde yerleştirin. Perspektifinizi değişti mi? Daha pozitif bir enerji hissedebiliyor musunuz? Temiz ve düzenli evinizde yürüyün. Gördüğünüz her şey sizi mutlu etmeli ve kullanışlı olmalı. Derli toplu ve uyumlu bir ev, aynı şekilde derli toplu ve uyumlu bir zihin dünyasının da anahtarıdır.
Evinizde olması gereken 8 Feng Shui rengi başlıklı yazımızda renklerin mekanlara verdikleri enerjiler ve bunların anlamları ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.
Feng shui’nin başlangıçtaki amacı doğal dünyanın prensiplerini evimize getirmekti; bu, eğer evimiz “doğal bir düzen” yayıyorsa, doğanın içerdiği enerjiden yaşamımızda da yararlanabileceğimiz inancına dayanıyordu. Hem küresel hem de bireysel sağlık için doğaya geri dönmenin önemini gittikçe daha çok anladığımız bir çağda, Feng shui kendimize yardım edebilmemizin bir yolu olarak eski önemini yeniden kazanmaktadır.
Kristal küreler, aynalar, rüzgar çanları, hareketli süsler, bitki ve hayvanlar gibi canlı varlıklar, bambu flütler, taş, kaya veya heykel gibi ağır nesneler, renkler ve elektromanyetik alanları gözetildiği sürece elektrikli aletler ve lambalar Feng shui'nin
iyileştirici araçlarıdır.
Örneğin kristal, gücü ifade etmektedir. Üzerine güneş ışığı vuran kristal kürelerin yansıttığı mükemmel gökkuşağı renkleri oldukça önemlidir. Evin ölü köşelerine asılacak kristal küreler, buradaki enerjiyi yakalayıp harekete geçirecektir. Bir kapıdan içeri girer girmez bir duvarla karşılaşmak insanda olumsuz duygular yaratır. Duvara bir ayna asmak alanda genişlik hissi yaratacaktır. Herkes seslere karşı duyarlıdır ve yalnız olduğu bir mekana bir başkasının girdiğinden haberdar olmak ister. Rüzgar çanları, hareketli süsler uyarıcı görevi görürken, çıkardıkları sesler de yatıştırıcı etki yapmaktadır. Feng shui'ye göre rüzgar çanları ve bambu flütler bireysel enerjiyi açığa çıkarır. Hayvan ve bitki gibi canlılar da Feng shui felsefesinde çok önemlidir. Çünkü bir enerji içerirler ve chi'yi harekete geçirirler. Bu felsefede, sudan dolayı balığın ayrı bir yeri vardır ve balığın bolluk ve şans getirdiğine inanılır. Bu yüzden genellikle Çin restoranlarında akvaryumlar ya da göletlerle karşılaşırız.