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Açıkhava mutfaklı ev

Özlem K. Özlem K.
Super Quincho, Family Houses Family Houses Modern Mutfak
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Bugün sayfamıza oldukça sıra dışı bir özelliğe sahip bir konut misafir oluyor. İlk bakışta modern, şık ancak sıradan bir bungalov gibi görünen bu konutun yarı açık olarak adlandırabileceğimiz, barbekü alanını da içeren kocaman bir mutfağı var. Kırsal bir bölgede konumlanan ve bol bol misafir çağırıp yemekli toplantılar yapmak üzere tasarlanmış olan bu konut Arjantin'de bulunuyor. Arjantin'in geleneksel yemeklerinden olan barbekü et çeşitleri için özel olarak tasarlanmış olan bu konut San Isidro – Buenos Aires'li mimarlık firması Family Houses imzasını taşıyor.

Modern bir bungalov

Super Quincho, Family Houses Family Houses Modern Evler
Family Houses

Family Houses
Family Houses
Family Houses

Yapıya baktığımızda ilk gördüğümüz şey, yapının çağdaş bir bungalov oluşu. Son dönemin en popüler çatı kaplama malzemelerinden biri olan titanyum çinko çatıya sahip, tavandan tabana, boydan boya geniş pencere ve cam kapılar ile donatılmış, detaylarda doğal taş kaplaması kullanılmış tek katlı bir aile evi. Ancak daha yakından baktığınızda bu konutun sıra dışı bir özellik barındırdığını göreceğiz.

(Konutun çatısı ilginizi çektiyse, ’Çatı malzemelerinde son dönemin en popüler 4 malzemesi’ başlıklı yazımızda titanyum çinko çatılar ile ilgili bilgi bulabilirsiniz.)

Bar sandalyeleri fora

Super Quincho, Family Houses Family Houses Modern Evler
Family Houses

Family Houses
Family Houses
Family Houses

Evet, yanlış görmüyorsunuz. Konutun mutfak kısmında yer alan büyük pencere alt kısmı bar olacak şeklinde tamamen açılabiliyor! Ve barbekü ve ızgaraların yer aldığı bu mutfak adeta bir açık hava mutfağına dönüşüyor. Muhteşem bir döküm fırına sahip olan mutfak kalabalık misafir gruplarını ağırlamak için tasarlanmış. 

İçeriden görünüm

Super Quincho, Family Houses Family Houses Modern Mutfak
Family Houses

Family Houses
Family Houses
Family Houses

Mutfak yarı açık bir yapıya sahip olduğu için zemininde dışarıda da kullanılan doğal taş zeminin aynısı kullanılmış. Bu rustik görünümü country tarzı beyaz mutfak dolapları eşlik ediyor. Bu mutfakta yok yok! Cam bir hazne içerisinde kocaman bir barbekü, ızgaralar, fırın, ocak ve normal bir mutfakta görmeye alışık olduğumuz diğer her şey.

Muhteşem bir barbekü

Super Quincho, Family Houses Family Houses Modern Yemek Odası
Family Houses

Family Houses
Family Houses
Family Houses

Konutun barbeküsü alışılagelmiş, bildiğimiz barbekülere hiç de benzemiyor. Ateş tuğlası ile örülü duvar ve zemine sahip olan barbekü alanı cam bir kabin içinde yer alıyor. Beşgen şeklindeki barbekünün iki yanında sabit olan cam kabinin ön tarafı ise kapı şekilde tasarlanmış. Barbekünün üstünde geniş bir baca mevcut. Bu alan aynı zamanda fotoğrafta görmüş olduğumuz metal pişirme aygıtlarını asmak için aparatları da barındırıyor. 

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