Açıkhava mutfaklı ev

Yapıya baktığımızda ilk gördüğümüz şey, yapının çağdaş bir bungalov oluşu. Son dönemin en popüler çatı kaplama malzemelerinden biri olan titanyum çinko çatıya sahip, tavandan tabana, boydan boya geniş pencere ve cam kapılar ile donatılmış, detaylarda doğal taş kaplaması kullanılmış tek katlı bir aile evi. Ancak daha yakından baktığınızda bu konutun sıra dışı bir özellik barındırdığını göreceğiz.

(Konutun çatısı ilginizi çektiyse, ’Çatı malzemelerinde son dönemin en popüler 4 malzemesi’ başlıklı yazımızda titanyum çinko çatılar ile ilgili bilgi bulabilirsiniz.)