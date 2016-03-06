Modern ve konforlu bir bungalov

Düşme kapaklı katlanır merdivenle çıkınca küçük bir çatı arası var sandıysanız yanıldınız! Konutun oldukça geniş ve iyi aydınlatılmış bir çatı katı bulunuyor. Penceresi fazla büyük olmadığı için LED labmla ile pırıl pırıl aydınlık bir alan yaratılmış.

LED aydınlatma ile ilgili daha detaylı bilgi için ’İyi bir aydınlatma için LED tavan lambası uygulamaları’ başlıklı yazımıza mutlaka göz atın.