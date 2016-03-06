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Modern ve konforlu bir bungalov

Özlem K. Özlem K.
햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Modern Oturma Odası
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Bugünkü konuğumuz sade ve modern çizgilere sahip tek katlı bir konut. Son yıllarda hem teknoloji hem de tasarım konusunda atak yapan Koreliler bu konulardaki başarılarını konut mimarisine de taşıdılar. Yüksek kalitede, uzun ömürlü malzemeler, konforlu kullanım alanları, sade ve modern görünüm çağdaş Kore mimarisini tanımlamak için kullanabileceğimiz doğru kelimeler. Bu sayfamızda da tüm bu özellikleri karşılayan bir konutu sizlere tanıtacağız. Yunsung Housing tarafından tasarlanıp inşa edilen bu konutu hep birlikte yakından tanıyalım.

Sade, şık, çağdaş

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Modern Evler
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Kırsal bir bölgede konumlanan konutumuz tipik bir bungalov mimarisine sahip. Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da aslen tek katlı olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat bulunabiliyor, tıpkı bu örnekte de göreceğimiz üzere. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları.

Muhteşem asimetri

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Modern Evler
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

L şeklindeki konut tek katlı, ancak aşağıdaki fotoğraflarda göreceğiniz üzere, bünyesinde gizli bir çatı katı barındırıyor. Yapının ilk bakışta en çok dikkat çeken yanı asimetrik pencereleri. Yapıdaki tüm pencereler farklı boyutlarda ve farklı yüksekliklerde konumlandırılmışlar. L şeklindeki tipik bungalova sıra dışılık veren de işte bu ezber bozan pencereler. Her oda için o odaya en uygun büyüklükte ve şekilde tasarlanan pencereler dış cephede ise monotonluğu kırmaya yaramış.

Çatı katının merdiveni

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Modern Oturma Odası
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Konutun içinde çatı katına çıkmak için klasik bir merdiven bulunmuyor. Alandan kaybetmemek adına bu alana tavandan düşme kapakla açılan, katlanır merdiven sistemi konulmuş. Böylece en küçüğü dahi en az bir buçuk metrekarelik bir zemin kaplayan merdiven alanından tasarruf edilmiş.

Çatı katı

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Modern Garaj / Hangar
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Düşme kapaklı katlanır merdivenle çıkınca küçük bir çatı arası var sandıysanız yanıldınız! Konutun oldukça geniş ve iyi aydınlatılmış bir çatı katı bulunuyor. Penceresi fazla büyük olmadığı için LED labmla ile pırıl pırıl aydınlık bir alan yaratılmış.

LED aydınlatma ile ilgili daha detaylı bilgi için ’İyi bir aydınlatma için LED tavan lambası uygulamaları’ başlıklı yazımıza mutlaka göz atın.

İç mekanlar

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Modern Banyo
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Bu fotoğraf iç mekanlar hakkında izlenim yaratma için ideal. Bu açıdan sol tarafta mutfağı, sağ önde ise tuvalet ve lavaboyu görüyoruz. Ülkemizde çağdaş konut mimarisinde pek alışık olmadığımız şekilde lavabo tuvaletin dışında yer alıyor. Böylece yalnızca el yıkamak için kullanılacağı zamanlarda tuvalet işgal edilmemiş oluyor. Dış cephede kullanılan yoğun beyaz ve siyah renkler iç mekanda son derece azaltılmış. Aksine sarı ve kızıl tonları, doğal ahşap ve pastel mavi tonları tercih edilmiş. Bu seçimler de iç mekanlarda sıcak ve samimi bir hava yaratmış.

Mutfak

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Modern Mutfak
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Modern country olarak adlandırabileceğimiz tarzdaki mutfakta klasik beyaz yerine açık gri mutfak dolapları kullanılmış. Tezgah, tipik country tarzı olarak ahşap tercih edilmiş. İki adet geniş tezgah L ya da U şekli yerine karşılıklı olarak yerleştirilerek sıra dışı bir tasarım yaratılmış. 

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