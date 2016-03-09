2016 ev dekorasyon trendleri nelerdir?

Ev dekorasyonunun insanlar için bir tutku ve keyif haline geldiği son yıllarda, en çok merak edilen konulardan biri de dekorasyon trendleri oldu. Dekorasyon ile ilgileniyorsanız ve ve eviniz için son dekorasyon trendlerini sıkı sıkıya takip ediyorsanız siz de bir dekorasyon tutkunu sayılırsınız. Mobilya trendlerinden renk kombinasyonlarına, popüler stillerden mimari özelliklere kadar birçok dekorasyon detayı hakkında fikir ve öneriler sunan yayınlar sayesinde artık herkes kendi evinin tasarımcısı olabiliyor. Eğer siz de eviniz için dekorasyon trendlerini takip etmeyi ve yeni fikirleri denemeyi seviyorsanız 2016 yılının dekorasyon trendlerini merak ediyor olmalısınız. Her yıl, ünlü mimar ve tasarımcılar tarafından en çok kullanılan özelliklere göre belirlenen trendler, binlerce ev dekorasyon tutkununa ilham kaynağı oluyor. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı 2016 yılının dekorasyon trendlerine ayırıyoruz. Popüler renk dengesinden öne çıkan mobilyalara, trend stillerden farklı uygulamalara kadar birçok konuda bu yılın trendlerini bu yazımızda topladık. Birbirinden şık ve zevkli tasarımlar eşliğinde sunacağımız fikir ve öneriler tasarımlarınız için ilham kaynağı olmaya hazır.

2016 yılının trend dekorasyon renklerini ve renk kombinasyonlarını öğrenmek istiyorsanız bu konuda size 2016 için Pantone renk trendleri nelerdir? başlıklı yazımız yardımcı olabilir. 2016 yılının Pantone renk trendlerini Pantone renk kodlarıyla birlikte sunduğumuz yazı dekorasyonlarınızı renklendirecek. Ayrıca onlarca farklı renk ve stilde dizayn örnekleri için sitemizde arama yapabilirsiniz.