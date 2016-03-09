2016 ev dekorasyon trendleri nelerdir?

Ev dekorasyonunun insanlar için bir tutku ve keyif haline geldiği son yıllarda, en çok merak edilen konulardan biri de dekorasyon trendleri oldu. Dekorasyon ile ilgileniyorsanız ve ve eviniz için son dekorasyon trendlerini sıkı sıkıya takip ediyorsanız siz de bir dekorasyon tutkunu sayılırsınız. Mobilya trendlerinden renk kombinasyonlarına, popüler stillerden mimari özelliklere kadar birçok dekorasyon detayı hakkında fikir ve öneriler sunan yayınlar sayesinde artık herkes kendi evinin tasarımcısı olabiliyor. Eğer siz de eviniz için dekorasyon trendlerini takip etmeyi ve yeni fikirleri denemeyi seviyorsanız 2016 yılının dekorasyon trendlerini merak ediyor olmalısınız. Her yıl, ünlü mimar ve tasarımcılar tarafından en çok kullanılan özelliklere göre belirlenen trendler, binlerce ev dekorasyon tutkununa ilham kaynağı oluyor. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı 2016 yılının dekorasyon trendlerine ayırıyoruz. Popüler renk dengesinden öne çıkan mobilyalara, trend stillerden farklı uygulamalara kadar birçok konuda bu yılın trendlerini bu yazımızda topladık. Birbirinden şık ve zevkli tasarımlar eşliğinde sunacağımız fikir ve öneriler tasarımlarınız için ilham kaynağı olmaya hazır.
2016 yılının
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2016 için Pantone renk trendleri nelerdir? başlıklı yazımız yardımcı olabilir. 2016 yılının
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Bu sene dekorasyonlarda eklektik dokunuşlar moda. Farklı stil özellikleri taşıyan birçok ögenin aynı dekorasyon içerisinde kullanıldığına tanık olacaksınız. Zıt renklerle oluşturulan farklı dizaynların bir adım sonrası zıt stillerin buluşması oluyor. Aynı dekorasyon içerisinde hem modern hem klasik objeleri ya da hem country hem minimal objeleri bulabileceksiniz. Alış veriş yaparken stil ve renkleri dikkate almadan hareket edenler bu habere çok sevinecek çünkü aldıkları bütün objeleri dekorasyonlarında rahatlıkla kullanabilecekler. Ayrıca bol bol aksesuar ve saksı bitkileri edinmekten çekinmeyin çünkü bu yıl dekorasyonlarda onlara da bol bol yer var.
Bu yıl en göze çarpan özelliklerden birisi de canlı renklere oldukça sık yer veriliyor olmasıdır. Daha önce dekorasyonlarda kullanmaya alışık olmadığımız neon renkleri bu yılın yaz aylarında dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Özellikle beyaz ya da açık renkli fon üzerine uygulanan canlı ve parlak renkli vurgular bu yılın gözde renk uygulamaları arasında. Kırlent, minder, vazo, sandalye, gazetelik gibi ufak tefek yan mobilya ve aksesuarlarda uygulayacağınız canlı renkler çok pratik bir şekilde evinizi bu yılın trendine uyduracaktır. Eğer bu tarz aksesuarları sık kullanıyorsanız ve pembe, mavi, sarı gibi canlı renkleri seviyorsanız bu trend sizi çok mutlu edecek. Bu dekorasyonda Krem ve beyaz tonlarında fona sahip bir dekorasyona canlı renklerde tekstil ürünleri ile muhteşem bir hareketlilik kazandırılmış. Doğal dokusu ve natürel ögeleri ile dikkat çeken dekorasyona eklenen canlı renkler sıradan bir stili muhteşem bir dizayna dönüştürmüş. Bu üç rengin kombinasyonuna bu yıl sık sık rastlayacaksınız.
Dekorasyonlarında birden çok renk ve stili karıştırmayı sevmeyenler için de bir alternatif var elbette. Beyaz rengin baskın olarak kullanıldığı dekorasyonlar bu sene de öne çıkıyor. Hemen her yıl dikkat çeken dekorasyon temaları arasında olan beyaz dekorasyon bu sene de yerini kaptırmıyor. Beyaz rengin hem fonda hem de mobilyalarda kullanıldığı dizaynlar bu sene de ilgi görüyor. Eğer siz de dekorasyonlarınızda beyaz rengin ferahlığından ve dinlendirici etkisinden vazgeçemiyorsanız bu yılın trendleri sizi de memnun edecek. Bu dekorasyonda ahşap zemin ve beyaz rengin muhteşem buluşmasını görebilirsiniz. İkonik koltuk ve masa – sandalye modelleri ile zenginleştirilen tasarımda taş duvarlar, ahşap zemin ve elbette ki beyaz renk yoğunluğu göz dolduruyor. Etkili bitkilendirme sayesinde canlanan mekan camekan cephe ile de kusursuzluğu yakalamış.
Az eşya ve az renk temalı dekorasyonları seviyorsanız minimal stil dekorasyon bu senenin de trendleri arasında yerini alıyor. Abartısız özellikleri ile dikkat çeken fonksiyonel ve minimal mobilyalar bu yılın en gözde mobilyaları oluyor. Keskin çizgilerin ve sade renklerin buluştuğu dekorlar meraklılarını oldukça memnun edeceğe benziyor. Ceren Torun Yiğit İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu oda minimal çizgilerin modern bir elle yorumuna muhteşem bir örnek. Siyah ve beyaz renklerin, ahşap ve taş ögelerle kullanıldığı dekorasyonları seviyorsanız bu oda sizi büyüleyebilir. Kullanışlı mobilyalar, sade bir stil, modern bir hava bu şık odada bir araya getirilmiş.
Her sene olduğu gibi bu sene de mobilya trendleri arasında ikonik modeller kendilerine yer buluyor. Eğer ikonik mobilyaları kullanmayı seviyorsanız bu yıl sizin yılınız olabilir. Tarihe damgasını vurmuş ve ünlü tasarımcılar tarafından tasarlanmış mobilya ve aksesuarlı bu yıl da zevkle kullanabilirsiniz. İkonik mobilyaların dışında bu yıl modüler ve minimal çizgiler taşıyan mobilyaların moda olduğunu söyleyebiliriz. Aynı anda birçok eşya yerine geçebilen baza ve çekyat gibi mobilyaların, daha modern ve minimal çizgilerle tasarlanmış modelleri bu yılın trendleri arasında bulunuyor. Özellikle evinizde depolama alanlarına ihtiyacınız varsa bu sene mutlaka modüler mobilyalara göz atın. Ayrıca dokulu döşeme kumaşları, tek renk halılar ve perdesiz pencereler de bu sene trendler arasında.
Her sene trendler arasında yer almayı başaran İskandinav stili 2016 yılında da şaşırtmadı. Sadeliği, modernliği, kullanışlı ve şık detayları tek bünyede toplayan İskandinav stili özellikle mutfak ve banyo dekorasyonları için çok moda. Eğer banyo veya mutfak dekorasyonuna başlıyorsanız ve ahşap ögeleri modern çizgilerle kullanmak isterseniz mutlaka İskandinav stil dekorasyona göz gezdirin. Açık renk ahşap ürünlerin,, beyaz, gri, siyah gibi tonlarla birleştirildiği ve konforlu mobilyalarla tamamlandığı muhteşem dekorasyonlar için İskandinav stil en doğru seçim olabilir. İskandinav stil dekorasyon için daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz.
Bu sene diğer yıllardan farklı olarak geri dönüşüm ile kazanılmış mobilyalar da trendler arasına giriyor. Eskimiş, yıpranmış mobilyalarınızı ufak bir bakımla kullanılabilir hale getirirseniz hem bütçenize katkı sağlamış olursunuz hem de 2016 yılının trendlerine uyum sağlamış olursunuz. Eski koltuklarınızın döşemelerini değiştirerek ya da eski masa sandalyelerinizi boyatıp zımparalatarak modern ve şık mobilyalar elde edebilirsiniz. Bu yıl eski eşyalarınızı atmadan önce iki kere düşünün.