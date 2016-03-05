Perde asmanın incelikleri

Perde kumaşı seçerken evinizdeki döşemelerle uyumlu olmasına dikkat edin. Parlak kadife koltuklar ile keten perdeler nasıl ki uyum içerisinde olmayacaksa, birbiri ile alakasız desenler ve renkler de ortaya kötü bir görüntünün çıkmasına neden olacaktır. Mobilyalarınız spor tarzda ise, sade kesimli düz perdeler seçilmesi uygun olacaktır. Desenli halı yada koltuklara sahip isek, mobilyalarla uyumlu bir perde ve düz renkte abartısız tül seçmeliyiz. Bunlara dikkat etmez ise, odalarımız boğucu, karışık ve kalitesiz görünür. Örneğin, klasik mobilyalarla döşenmiş bir odanın perdeleri spor kesimli kumaş ve modellerden seçilmemelidir. Eğer odalarınız küçükse duvar rengiyle aynı ya da çok benzer renklerde perdeler takın, böylece duvarlarda çok fazla parçalanma olmayacak ve mekan olduğunda da küçük görünmeyecektir.

Eviniz için en uygun perde ve halı seçimi konusunda olan ’Evinize yepyeni bir görünüm kazandıran halı ve perdeler!’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.