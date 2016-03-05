Perde asmanın incelikleri

Perdeler mobilyalarımızın bir numaralı tamamlayıcılarıdır. Evlerimizde yer alan onca pencere ve hatta cam kapı önlerine asıldıkları için çok geniş alanları kaplarlar, bu nedenle de odalara girildiğinde ilk göze çarpan dekorasyon ögelerinin başında gelirler. Farklı zevkler ve farklı dekorasyon türleri için hem renk ve desen açısından hem de, daha önemlisi, malzeme ve şekil açısından onlarca farklı perde çeşidi bulunmaktadır. Plili klasik perde modellerinden jaluzi gibi katlanan türlere, stor perdeden Japon perdeye kadar farklı perde türleri olsa da birçoğunun asılma açısından ortak noktası bulunmaktadır. Kısacası, şekli, malzemesi, rengi ve deseni nasıl olursa olsun, hem işlevsel olması hem de dekoratif açıdan düzgün görünmesi açısından izlememiz gereken yol aynıdır. Bu yazımızda pencerelerine yeni perde alıp asacak okuyucularımıza en şık görünümü sağlayabilmeleri için bazı ipuçları verdik. Perde asarken yapılması ve yapılmaması gereken şeyleri derlediğimiz bu yazımız umuyoruz ki sizler için faydalı olacaktır.
Rustik halkalara takılmış perdelerin genelde ahşap, pirinç/metal veya plastik, silindirik bir boru üzerinde geçirilmesi ile oluşturulan, şık ve güzel bir perdeleme şeklidir. Rustik kelimesinin dilimizdeki anlamlarından biri Türk Dil Kurumu'na göre
pencere üstlerine takılan ahşap korniştir. Ancak zamanla bu yöntemle asılan perdelere rustik perde denmeye başlanmıştır. Rustik perde ile ilgili yapılan en büyük hata rustiğin olması gerektiğinden çok daha kısa seçilmesidir. Pencerelerinizin olduğundan daha büyük görünmesi evinizin daha geniş ve ferah görünmesini sağlar. Pencereleri olduğundan büyük göstermenin yollarından biri ise rustiklerin pencereden beş-on santimetre kadar daha geniş seçilmesi şeklindedir. Rustik ile perde asacaksanız, pencerenizin çerçevesini dahil genişliğini ölçüp rustiğini bu ölçüden yaklaşık yirmi santimetre kadar uzun almaktır. Böylece her iki taraftan da onar santimetre pay kalacak ve bu iki kenarda biriktirilen perdeden sonra ortada kalan kısım daha geniş olacak, bu da pencerenin olduğundan geniş görünmesini sağlayacaktır.
Perde seçerken ya da diktirirken kumaşı bol keseden kullanın! Kapandığı zaman ucu ucuna pencereyi kapatan perde hem son derece kötü görünecek hem de işlev açısından yetersiz kalacaktır. Perde için seçilen kumaşın genişliği pencerenin genişliğinin iki ila iki buçuk katı civarında olması gerekmektedir. Her ne kadar kulağa fazla gelse de, dikimden sonra pencereye uygun gelecek ve şık görünecek boyut budur.
Evlerde perde konusunda sıklıkla yapılan hataların başında ise kısa perde boyu geliyor. Perde için ölçü alırken yapılan hesaplama hatalarının yanı sıra yanlış öğrenilmiş ve alışkanlık haline gelmiş bir durum ile karşı karşıyayız. Asılmış bir perdenin boyu zemine en az bir buçuk iki santimetre kadar daha uzamalıdır. Yani eskiden bildiğimiz, zeminle aynı hizada olan (hatta bazı bazı zeminden bir santimetre kadar kısa olan) perdeler hatalıdır ve kötü görünüme neden olurlar. Daha romantik bir görünüm için perde uzunluğunu on, on beş santimetre kadar fazla dahi tutabilirsiniz. Tıpkı fotoğrafta görmüş olduğumuz İstanbullu perde firması My Perde tarafından sağlanan örnekte olduğu üzere.
Perde konusunda yapılan tipik bir diğer hata ise rustik ya da benzeri bir aparat ile duvara monte edilerek takılan perdelerin pencerenin hemen üstüne takılması ve böylece tavanla aralarındaki mesafenin fazla olması. Duvara monte edilen perdeler ne kadar yüksek olursa tavan da o kadar yüksek görünür. Fotoğraftaki örnekte de görüldüğü üzere, pencerenin bitiminden en az yirmi santimetre kadar yukarı asılan perde hem tavanı olduğundan daha yüksek gösterecektir hem de ortaya daha şık bir görünüm çıkacaktır. Tavana kornişle asılan perdelerde bu durum zaten sabittir, rustik vs ile yapmamız gereken buna benzer bir etki yaratmaktır.
Perde kumaşı seçerken evinizdeki döşemelerle uyumlu olmasına dikkat edin. Parlak kadife koltuklar ile keten perdeler nasıl ki uyum içerisinde olmayacaksa, birbiri ile alakasız desenler ve renkler de ortaya kötü bir görüntünün çıkmasına neden olacaktır. Mobilyalarınız spor tarzda ise, sade kesimli düz perdeler seçilmesi uygun olacaktır. Desenli halı yada koltuklara sahip isek, mobilyalarla uyumlu bir perde ve düz renkte abartısız tül seçmeliyiz. Bunlara dikkat etmez ise, odalarımız boğucu, karışık ve kalitesiz görünür. Örneğin, klasik mobilyalarla döşenmiş bir odanın perdeleri spor kesimli kumaş ve modellerden seçilmemelidir. Eğer odalarınız küçükse duvar rengiyle aynı ya da çok benzer renklerde perdeler takın, böylece duvarlarda çok fazla parçalanma olmayacak ve mekan olduğunda da küçük görünmeyecektir.
Eviniz için en uygun perde ve halı seçimi konusunda olan ’Evinize yepyeni bir görünüm kazandıran halı ve perdeler!’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Perdeleriniz için rustikleri kendiniz asacaksanız size pratik bir öneri sunalım: Tavan ile rustik arasının ne kadar olmasını gerektiğini ölçün. Pencerenizin köşesinde rustiği asmayı düşündüğünüz (bu da pencereden her iki yöne en az onar santimetre olmalıdır) noktayı da belirleyin. Böylece elinizde tavandan rustiğe yükseklik ve pencereden rustiğe genişlik ölçüleri olacak. Bu ölçülerde, T şeklinde keseceğiniz bir şablon sayesinde tüm pencereleriniz için eşit ölçüde rustik asabilir, böylece profesyonel bir görünüm yaratabilirsiniz. En iyi sonuç için, şablon üzerinde satın aldığınız rustiğe uygun deliklerin yerlerini de belirleyebilirsiniz.