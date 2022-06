Perde asmanın incelikleri

MY Perde

MY Perde

Evlerde perde konusunda sıklıkla yapılan hataların başında ise kısa perde boyu geliyor. Perde için ölçü alırken yapılan hesaplama hatalarının yanı sıra yanlış öğrenilmiş ve alışkanlık haline gelmiş bir durum ile karşı karşıyayız. Asılmış bir perdenin boyu zemine en az bir buçuk iki santimetre kadar daha uzamalıdır. Yani eskiden bildiğimiz, zeminle aynı hizada olan (hatta bazı bazı zeminden bir santimetre kadar kısa olan) perdeler hatalıdır ve kötü görünüme neden olurlar. Daha romantik bir görünüm için perde uzunluğunu on, on beş santimetre kadar fazla dahi tutabilirsiniz. Tıpkı fotoğrafta görmüş olduğumuz İstanbullu perde firması My Perde tarafından sağlanan örnekte olduğu üzere.