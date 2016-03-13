Beyaz, modern ve çekici: Örnek bir daire

Dekorasyonda sadelik ve yalınlık kimileri için ikonik tasarımlardan ve göz alıcı mobilyalardan çok daha önemlidir. Eğer siz de minimal ve modern çizgilerin sadeliğini seviyorsanız bu muhteşem eve bir göz atmadan geçmeyin. İspanya'da bulunan ve Jordivayreda Projectteam adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan ev, beyaz rengin modern ve minimal çizgilerle buluştuğu göz alıcı bir sadelik sunuyor. Dekorasyonda az renk ve az eşya düsturunu benimseyen tasarımcı ferahlık ve aydınlık bir mekan yaratmak için beyaz rengin bütün marifetlerini en etkili şekilde kullanmış. Işığı mükemmel şekilde yansıtan ve bu sayede mekanlarda ferahlık sağlayan beyaz renk bu dekorasyonun sırrı. Gelin bu çekici evi birlikte daha yakından inceleyelim.

Beyaz cephesi ve göz alıcı güzelliği ile dikkat çeken bir başka ev için “Benzersiz bir villa” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.