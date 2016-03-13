Beyaz, modern ve çekici: Örnek bir daire

Dekorasyonda sadelik ve yalınlık kimileri için ikonik tasarımlardan ve göz alıcı mobilyalardan çok daha önemlidir. Eğer siz de minimal ve modern çizgilerin sadeliğini seviyorsanız bu muhteşem eve bir göz atmadan geçmeyin. İspanya'da bulunan ve Jordivayreda Projectteam adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan ev, beyaz rengin modern ve minimal çizgilerle buluştuğu göz alıcı bir sadelik sunuyor. Dekorasyonda az renk ve az eşya düsturunu benimseyen tasarımcı ferahlık ve aydınlık bir mekan yaratmak için beyaz rengin bütün marifetlerini en etkili şekilde kullanmış. Işığı mükemmel şekilde yansıtan ve bu sayede mekanlarda ferahlık sağlayan beyaz renk bu dekorasyonun sırrı. Gelin bu çekici evi birlikte daha yakından inceleyelim.
Beyaz cephesi ve göz alıcı güzelliği ile dikkat çeken bir başka ev için “Benzersiz bir villa” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Evin bütün alanlarında beyaz fonun sağladığı etkili ferahlık göze çarpıyor. Duvarlar, tavan, mobilyalar ve mutfak ekipmanlarında yoğun olarak kullanılan beyaz renk eve harika bir aydınlık kazandırmış. Eğer dekorasyonunuzda ferahlık ve aydınlık görüntü için kesin bir çözüm arıyorsanız fonda ve ana ögelerde beyaz renge bol bol yer verin. Unutmayın odada ne kadar çok ışık yansırsa o kadar ferah görünür. Ayrıca farklı ışıklandırma alternatifleri ile de bu aydınlatmayı destekleyebilirsiniz. Tıpkı bu evde yapıldığı gibi.
Evin mutfağı beyaz renginin yanı sıra fonksiyonel mobilyaları ile de dikkat çekiyor. Kullanışlı bir mutfak için gerekli olan en önemli iki ögeyi yani fonksiyonelliği ve ferahlığı barındıran dekorasyon örnek olacak cinsten. Parlak yüzeylerin, kullanışlı ve bol sayıda depolama alanının bulunduğu mutfakta endüstriyel mutfak ekipmanları ile de modern görüntü tamamlanmış. Ayrıca büyük ve modern aydınlatma ögeleri de dekorasyonda dikkat çeken unsurlardan.
Bu evin dekorasyonunda her odanın ihtiyacı en iyi şekilde düşünülerek yapılmış. Mekanlarda ferahlık, mutfakta fonksiyonellik ön planda tutulurken oturma odasının teması konfor olarak belirlenmiş. Konforlu mobilyaları, yumuşak halısı ve başarılı aydınlatması ile bütün ihtiyaçları karşılayacak türden bir dekorasyon oluşturulmuş. Eğer siz de dekorasyonlarınızda konforu ön planda tutuyorsanız bu muhteşem mobilyalardan ilham alabilirsiniz.
Bütün odaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılarken tasarımı zenginleştirecek detaylara da yer veren mimarlar göz alıcı yan mobilyalar ve aksesuarlar kullanmışlar. Bu gördüğünüz beyaz koltuk ve sehpa ikilisi hemen yanındaki beyaz lambader ile evin iç mekan tasarımını özetleyen bir tablo gibi görünüyor. Ayrıca saksı bitkileri de özenle seçilmiş.
Ahşap zemin ile beyaz fona canlılık ve sıcaklık kazandıran mimarlar, evin merdivenlerinde beyaz rengin yanı sıra cam malzemeler de kullanarak dekorasyonu özgünleştirmiş. Korkulukları ve basamakları ile evin stilini en iyi şekilde yansıtan ayrıca geometrik şekilleri ile de özgün bir hava sağlayan merdivenler evin en dikkat çekici detaylarından. Sarı ışıklandırma ögelerinin kullanıldığı bu antre dekorasyonu evin en sıcak görünen alanı olabilir.
Bir evin dekorasyonunun ne kadar başarılı olduğunu anlamanın en iyi yolu banyo ve mutfak dekorasyonuna bakmaktan geçer. Eğer banyo ve mutfak dekorasyonu bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak yapıda ve zevklerinize de tam olarak uyuyorsa o ev sizin için ideal demektir. Bu evin de mutfak ve banyosuna baktığınızda hiçbir eksiği olmadığını kolayca görebilirsiniz. Ferahlığı ve temiz görüntüsü ile huzurlu bir ortam sunan banyo dekorasyonu övgüyü fazlasıyla hak ediyor.