Pratik fikirleri ve güzelliğiyle aklınızı başınızdan alacak 12 mutfak

Bir evde oturma odasıyla birlikte en çok vakit geçirdiğiniz alan mutfaktır. Hatta geniş bir mutfağınız varsa bu süre oturma odasını dahi aşabilir. Mutfaklar, içine yerleştirdiğiniz yemek masaları ile birlikte sadece yemeklerin hazırlanıp yenildiği bir oda değil aynı zamanda toplanıp konuşmak, ailece vakit geçirmek için de anlamlı bir işleve sahiptir.
Peki hayatımızın önemli bir alanı kapsayan mutfakların dizaynı için ne kadar vakit harcıyoruz? Mutfakları olduğu gibi üzerine bir şey eklemeden mi kullanıyoruz yoksa gerek mutfak dolaplarıyla gerekse de mobilya düzeniyle mutfak dekorasyonu üzerinde ne gibi etkilerimiz var? Mutfağımız bizi ne kadar yansıtıyor? Ya da evin genel dekorasyonuyla örtüşüyor mu? Bu sorular üzerine kafa patlatıp, bulduğunuz cevaplardan hoşnut kalmadıysanız mutfak dizaynına el atmanın vakti geldi de geçiyor bile.
Tasarımcılar sizden evvel bu soruları düşünüp cevaplandırdığı için mutfak dizaynına çoktan el atmış durumdalar. Her türlü stil ve modern teknolojiye sahip mutfaklar tasarlayarak ihtiyaçlarınıza karşılık vermeye çalışıyorlar. Bugün klasik tarzdan minimaliste, asyatik stilden moderne dek her türlü dekorasyon stilinde dizayn edilmiş mutfak modelleri bulabilirsiniz. Bu yazıda da size her biri farklı bir ev için tasarlanmış değişik mutfak dizaynı örneklerini sunacağınız. Birebir değişiklikler yapamasanız da mutfağınızı nasıl daha trend hale geleceğine dair fikir vereceğini umuyoruz.
Beyaz ve minimal çizgilerle sade bir mutfak dizaynını nasıl sofistike hale getirebilirsiniz, hiç düşündünüz mü? Mesela mutfağa gösterişli ancak modern bir avize eklemek bir anda mutfağınızı sıra dışı ve estetik hale getirebilir. Avize şıklığını tamamlamak için de avize rengine uyumlu, siyah beyaz bir dizayn tasarlanılarak dekorasyonda bütünlük sağlanmış. Her şeyin yerli yerinde ve kusursuz olduğu mutfak dizaynı minimalist çizgileri sevenler için başarılı bir örnek.
Mutfak dizaynının önemli ayaklarından birisi de ışıklandırma sistemidir. Daha önce şık bir avizenin nasıl da mutfağın tüm havasını değiştirebileceğini göstermiştik. Şimdi ise çok daha modern bir aydınlatma sistemi olan spot ışıklarla mutfak raflarını aydınlatarak, bu kısımları olduklarından daha şık ve dikkat çekici hale getiriyoruz. Spot ışıklar rafları aydınlatadursun, yemek masasını da unutmadık elbette. Ahşap masa için düşünülmüş devasa iki adet lamba da en az spot ışıklar kadar ilgi çekici görünüyor.
Mutfak için geniş bir alanınız varsa ancak başka mobilyalar da koymak istiyorsanız resimdeki mutfak dizaynı size göre olabilir. İki katlı bir evin alt katında olan mutfağın yüksek bir tavanı var ve merdivenler sayesinde diğer katlar da görülebiliyor. Mutfak dolapları ahşap malzemeden yapılma. Dolap kapaklarının tutma yerleri yok, onun yerine yukarıya doğru açılacak şekilde dizayn edilmiş. Alt dolaplar ise çekmece ağırlıklı. Mutfak tezgahı ve iç duvarı mermerden yapılmış. Gri çizgili mermerle ahşap uyumu şık görünüyor. Bu mutfak dizaynını ilginç hale getiren mutfak tezgahına paralel uzanan camlı ince masa. Masanın siyah çerçevesiyle uyumlu sandalyeler ve o sandalyeleri süsleyen renkli minderlerle iç açıcı bir mutfak dizaynı elde edilmiş.
Çocukken pek çoğumuz kara tahtayı deneyimledik ve mazide kaldı sandık. Oysa çok yanıldık, günümüzde de mutfağınızın bir duvarını siyaha boyadığınız takdirde (uygun malzeme ile birlikte) kara tahta olarak kullanabilirsiniz. Duvarın üstüne dilerseniz çeşitli tarifler dilerseniz de küçük notlar yazarak oldukça fonksiyonel hale getirebilirsiniz. Tabii daha sevimli durması için yeteneğinizi de konuştursanız fena olmaz. Bir mutfağı dizayn ederken yaratıcı fikirlerden istifade etmek anlamında çok yerinde bir örnek.
Modern mutfaklar yalnızca şeklen değil, işlevsellik ve yaratıcı çözümleri de kapsayan bir mutfak dizaynına sahip olmak zorundadır. Mesela resimdeki örnekte tezgahla ve yemek masasıyla iç içe geçen bir raf dizaynı söz konusu. Sırf bu özelliğinden ötürü dahi kendine has bir mutfak dizaynı. Bu örnekte olduğu gibi akıllıca çözümler sunan mutfak tasarımları hayatınızı kolaylaştırdığı gibi evinizi benzersiz hale getiriyor.
Beyaz ağırlıklı mutfak dolaplarının kare şeklindeki kutucuklardan oluşan iki bölmesi bir hayli ilgi çekici bir tasarım olmuş. Ancak mutfak dizaynını dikkat çekici hale getiren yalnızca dolapların kendine has özgün şekli değil. Aynı zamanda dolapların önüne ayrı bir masa atmak yerine ikili koltuk ve sandalye eklenerek, mutfak içerisinde ayrı bir oturma grubu oluşturulmuş. Mutfakta konuk ağırlamayı seviyorsanız konforunuzu düşünen bir dizayn söz konusu.
Özellikle artan nüfus yoğunluğu ve apartman yaşamı düşünülünce küçük mutfak dizaynlarına kendimizi hazırlamakta fayda var. Peki bu küçük mutfakları nasıl dizayn edilmeli? Örnekteki mutfakta dolaplara yer kalmadığı için yalnızca üst bölme ve tezgah altı kısımda canlı bir kırmızı kullanılmış. Böylece mutfak az da olsa renklendirilmiş. Kalan kısımlarda ise parlak metal rengi modern bir hava katmış. Bir köşeye eklenmiş küçük ve uzun raf dizaynı ile birlikte pratik bir model elde edilmiş.
Stanislav Booth imzalı mutfak projesinin adı “Red Kitchen”. Parlak lake dış yüzeyi çok estetik görünen mutfak dolapları için koyu kırmızı renk tercih edilmiş. Bu mutfak dizaynını ilginç hale getiren ise dolap içerisindeki duvar kısmında odun resmi kullanılması. Tıpkı dolap kapakları gibi duvar kısmında da parlak bir malzeme kullanılan dizaynda, her bir detay son derece modern görünüyor.
Şimdiye dek mutfak dizayn örnekleri olarak daha modern tasarımları inceledik. Ancak farklı mimari yapılara göre düşünülmüş daha otantik mutfak dizaynları da mümkün. Resimde bir çiftlik evine aitmiş gibi duran mutfak en başta ahşap tavanı ve farklı duvar dokusuyla ilgi çekiyor. Böyle bir mutfakta modern dolaplar kullanmak abes kaçacağından gri metalden yapılma sıra dışı tasarımlı dolaplar düşünülmüş.
Modern mutfak dizaynı yalnızca gösterişli dolap tasarımlarıyla sınırlı değildir, aynı zamanda kullanışlılık ve farklılık gibi özellikleri barındırması gerekir. Bu dizayn örneğinde de hem renk kullanımı hem de bazı kapakların şeffaf olması sebebiyle hareketli bir dolap tasarlanmış. Ancak bununla da kalmayarak bir duvara iki adet ahşap raf yerleştirilerek hem estetik hem işlevsel bir alan oluşturulmuş. Bu mutfak dizaynının bir özelliği de resmin sol kısmında görüldüğü üzere L şeklinde veya düz olarak da monte edilebilen bir tasarım olması.
Bir dubleks ev için tasarlanan mutfak dizaynında lake beyaz dolaplar çok estetik görünüyor. Herhangi bir raf veya camlı bölme yerine tamamen şık kapaklardan oluşan dolapların iç kısmı için siyah renk kullanılarak kontrast sağlanmış. Mutfağın mimari yapısına göre de şekil alan mutfak dolaplarının bir kısmı pencere için ayrılmış. Yemek masası için de yine siyah beyaz kullanılarak uyum sağlanmış.
Şayet zaten renkli duvarlara sahip bir mutfak dizaynınız varsa ahşaptan yararlanmak doğru bir seçim olabilir. Böylece yumuşak bir geçiş de yapmış olursunuz. İri siyah kapaklı mutfak dolapları yukarı doğru açılırken alt kısmında siyah ince raflar tercih edilmiş. Mutfak tezgahına uzanan ahşap yemek masası da konuklarınızı ağırlamak için ideal büyüklükte görünüyor.
Mutfak dekorasyonu hakkında daha fazla fikir edinmek için “Mutfak Sırları” başlığını inceleyebilirsiniz.