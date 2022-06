Pratik fikirleri ve güzelliğiyle aklınızı başınızdan alacak 12 mutfak

Bir evde oturma odasıyla birlikte en çok vakit geçirdiğiniz alan mutfaktır. Hatta geniş bir mutfağınız varsa bu süre oturma odasını dahi aşabilir. Mutfaklar, içine yerleştirdiğiniz yemek masaları ile birlikte sadece yemeklerin hazırlanıp yenildiği bir oda değil aynı zamanda toplanıp konuşmak, ailece vakit geçirmek için de anlamlı bir işleve sahiptir.

Peki hayatımızın önemli bir alanı kapsayan mutfakların dizaynı için ne kadar vakit harcıyoruz? Mutfakları olduğu gibi üzerine bir şey eklemeden mi kullanıyoruz yoksa gerek mutfak dolaplarıyla gerekse de mobilya düzeniyle mutfak dekorasyonu üzerinde ne gibi etkilerimiz var? Mutfağımız bizi ne kadar yansıtıyor? Ya da evin genel dekorasyonuyla örtüşüyor mu? Bu sorular üzerine kafa patlatıp, bulduğunuz cevaplardan hoşnut kalmadıysanız mutfak dizaynına el atmanın vakti geldi de geçiyor bile.

Tasarımcılar sizden evvel bu soruları düşünüp cevaplandırdığı için mutfak dizaynına çoktan el atmış durumdalar. Her türlü stil ve modern teknolojiye sahip mutfaklar tasarlayarak ihtiyaçlarınıza karşılık vermeye çalışıyorlar. Bugün klasik tarzdan minimaliste, asyatik stilden moderne dek her türlü dekorasyon stilinde dizayn edilmiş mutfak modelleri bulabilirsiniz. Bu yazıda da size her biri farklı bir ev için tasarlanmış değişik mutfak dizaynı örneklerini sunacağınız. Birebir değişiklikler yapamasanız da mutfağınızı nasıl daha trend hale geleceğine dair fikir vereceğini umuyoruz.