homify sayfalarındaki örnek dekorasyonları incelediğimiz yazılarımızda zaman zaman “nötr renkler”den bahsediyoruz. Peki “tarafsız” olarak da Türkçeleştirebileceğimiz nötr renkler dekorasyonda neden bu kadar büyük bir yer tutuyor? Nötr renkleri siyah, beyaz, kurşuni, gri, krem, bej ve ahşap tonları olarak sıralayabiliriz. Nötr renkler her şeyden önce kusursuz bir fon oluşturdukları ve dekorasyondaki tercihleri ön plana çıkardıkları için önemlidirler. Ayrıca oldukça dinlendirici bir etkiye sahiptirler ve daha olgun ve ağırbaşlı bir atmosfer yaratmakta birebirdirler. Nötr renklerle dekorasyon her zaman en güvenli ve garantili dekorasyonları oluşturur; iddialı renkler, egzotik desenler ya da yorucu olma potansiyeli olan motifler bu tarz dekorasyonlarda pek görülmez. Nötr renk tonlarının güzelliği sadeliklerinden ve doğallıklarından gelir ancak en önemli özellikleri dekorasyonda değişiklik ihtiyacı hissedildiğinde kolaylıkla yeniliklere uyum sağlayabilmeleridir. Bu yüzden de eğer yaşam alanlarınızdan sık sık küçük ya da büyük değişiklikler yapan ve senelerce aynı dekorasyonla yaşayamayan insanlardansanız, nötr renkli dekorasyonlar tercih ederek küçük dokunuşlarla bile yaşam alanlarınızda büyük değişiklikler oluşturabilirsiniz.
Nötr renklerin sıkıcı olduğuna dair genel bir yanılsama var, ancak bu kesinlikle doğru değil; tıpkı doğanın asla sıkıcı olmadığı gibi. Doğal ahşap ve taş renkleri bize sınırsız nötr renk kullanımı seçeneği sağlıyor. Modernden klasiğe her dekorasyon tarzına kolaylıkla uyum sağlayabilen nötr renklerin dekorasyonda kullanımının temel anahtarı uyumluluk. Modern dekorasyonlarda zaman zaman karşımıza çıkan yoğun ve çarpıcı renk kontrastları bu tarz dekorasyonlar için pek uygun olmasa da yine de nötr renklere doğru kullanımla ve belirli bir ahenk ve tonlama oluşturacak şekilde canlı renkler de eklenebiliyor; önemli olan bütünlüklü bir tasarım yaratabilmek.
Yatak odaları nötr renk hakimiyetinin en yaygın kullanıldığı yaşam alanlarından biri çünkü yatak odalarının temel işlevi bizim sağlıklı bir uyku çekmemizi ve yeni güne tüm pozitif enerjimizle uyanmamızı sağlamak pek tabii ki. Sakin ve dinlendirici etkileriyle bu görevi layığıyla yerine getirebilen nötr renkler ve yalın tasarımlar özellikle yatak odaları için canlı renklerden ve hareketli desenlerden çok daha ideal.
Banyolar da nötr renklerin sıklıkla kullanıldığı yaşam alanlarından. Her ne kadar banyo tasarımlarında genellikle beyaz, gri ve mavinin dingin tonları tercih edilse de, Arthur&Miller imzası taşıyan bu banyo, krem rengi tonlarının da modern bir uygulamayla demode değil, aksine son derece çağdaş banyo oluşturabileceğinin başarılı bir örneği.
Çocuk ve genç odalarında genellikle nötr renkler pek tercih edilmez çünkü çocukluğun ve gençliğin o sonsuz enerjisini capcanlı renkler yansıtır. Ancak lise çağındaki bazı gençler özellikle karakterleri oturdukça daha sakin tarzlardan hoşlanabilirler ve odalarının da rengarenk olmasını değil, yalın, dinlendirici ve bilge bir tarza sahip olmasını isterler. Dediğimiz gibi, nötr renkler asla sıkıcı demek değildir ve bu tarzdan hoşlanan çocuklarınız için de nötr tonlar kullanarak hem göz alıcı hem de ilgi alanlarını yansıtan şahane dekorasyonlar yaratabilirsiniz.
Yemek odaları misafirlerimizi de ağırladığımız, evin en sosyal yaşam alanlarından biri olduğu için genellikle canlı, hareketli ve gösterişli tarzlarda dizayn edilir, ancak bu nötr tonların yemek odalarında kullanılamayacağı anlamına gelmiyor elbette. Gösterişli aksesuarlar ve klasik bir yemek odası takımını ön plana çıkaran bu tonlar yemek odalarında da harikalar yaratmayı başarıyor.
Nötr renklerin en çok tercih edilenlerinden biri olan beyazın en can alıcı özelliği şüphesiz küçük yaşam alanlarını çok daha aydınlık, ferah ve geniş göstermesidir. Beyaz hakimiyeti bulunan odalar her zaman diğer odalara göre çok daha iç açıcı bir etkiye sahiptirler.