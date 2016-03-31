현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Nötr renklerle dekorasyon

Homify TR Homify TR
ESK HOUSE PANAVIA, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

homify sayfalarındaki örnek dekorasyonları incelediğimiz yazılarımızda zaman zaman “nötr renkler”den bahsediyoruz. Peki “tarafsız” olarak da Türkçeleştirebileceğimiz nötr renkler dekorasyonda neden bu kadar büyük bir yer tutuyor? Nötr renkleri siyah, beyaz, kurşuni, gri, krem, bej ve ahşap tonları olarak sıralayabiliriz. Nötr renkler her şeyden önce kusursuz bir fon oluşturdukları ve dekorasyondaki tercihleri ön plana çıkardıkları için önemlidirler. Ayrıca oldukça dinlendirici bir etkiye sahiptirler ve daha olgun ve ağırbaşlı bir atmosfer yaratmakta birebirdirler. Nötr renklerle dekorasyon her zaman en güvenli ve garantili dekorasyonları oluşturur; iddialı renkler, egzotik desenler ya da yorucu olma potansiyeli olan motifler bu tarz dekorasyonlarda pek görülmez. Nötr renk tonlarının güzelliği sadeliklerinden ve doğallıklarından gelir ancak en önemli özellikleri dekorasyonda değişiklik ihtiyacı hissedildiğinde kolaylıkla yeniliklere uyum sağlayabilmeleridir. Bu yüzden de eğer yaşam alanlarınızdan sık sık küçük ya da büyük değişiklikler yapan ve senelerce aynı dekorasyonla yaşayamayan insanlardansanız, nötr renkli dekorasyonlar tercih ederek küçük dokunuşlarla bile yaşam alanlarınızda büyük değişiklikler oluşturabilirsiniz.

Bütünlüklü tasarımlar

Apartamento Cinza Citrino, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados Modern Oturma Odası
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

Nötr renklerin sıkıcı olduğuna dair genel bir yanılsama var, ancak bu kesinlikle doğru değil; tıpkı doğanın asla sıkıcı olmadığı gibi. Doğal ahşap ve taş renkleri bize sınırsız nötr renk kullanımı seçeneği sağlıyor. Modernden klasiğe her dekorasyon tarzına kolaylıkla uyum sağlayabilen nötr renklerin dekorasyonda kullanımının temel anahtarı uyumluluk. Modern dekorasyonlarda zaman zaman karşımıza çıkan yoğun ve çarpıcı renk kontrastları bu tarz dekorasyonlar için pek uygun olmasa da yine de nötr renklere doğru kullanımla ve belirli bir ahenk ve tonlama oluşturacak şekilde canlı renkler de eklenebiliyor; önemli olan bütünlüklü bir tasarım yaratabilmek.

Yatak odaları için ideal

Bedroom Esra Kazmirci Mimarlik Modern Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

Bedroom

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Yatak odaları nötr renk hakimiyetinin en yaygın kullanıldığı yaşam alanlarından biri çünkü yatak odalarının temel işlevi bizim sağlıklı bir uyku çekmemizi ve yeni güne tüm pozitif enerjimizle uyanmamızı sağlamak pek tabii ki. Sakin ve dinlendirici etkileriyle bu görevi layığıyla yerine getirebilen nötr renkler ve yalın tasarımlar özellikle yatak odaları için canlı renklerden ve hareketli desenlerden çok daha ideal.

Banyoda çağdaş şıklık

Novo Maison Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Banyo
ARTHUR&amp;MILLER

Novo Maison Bodrum

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Banyolar da nötr renklerin sıklıkla kullanıldığı yaşam alanlarından. Her ne kadar banyo tasarımlarında genellikle beyaz, gri ve mavinin dingin tonları tercih edilse de, Arthur&Miller imzası taşıyan bu banyo, krem rengi tonlarının da modern bir uygulamayla demode değil, aksine son derece çağdaş banyo oluşturabileceğinin başarılı bir örneği.

Hem göz alıcı hem karakterli

A.U.D EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.U.D EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çocuk ve genç odalarında genellikle nötr renkler pek tercih edilmez çünkü çocukluğun ve gençliğin o sonsuz enerjisini capcanlı renkler yansıtır. Ancak lise çağındaki bazı gençler özellikle karakterleri oturdukça daha sakin tarzlardan hoşlanabilirler ve odalarının da rengarenk olmasını değil, yalın, dinlendirici ve bilge bir tarza sahip olmasını isterler. Dediğimiz gibi, nötr renkler asla sıkıcı demek değildir ve bu tarzdan hoşlanan çocuklarınız için de nötr tonlar kullanarak hem göz alıcı hem de ilgi alanlarını yansıtan şahane dekorasyonlar yaratabilirsiniz.

Gösterişli yemek odaları

Masal Ceviz Yemek Odası, BAKER MOBİLYA BAKER MOBİLYA Modern Yemek Odası
BAKER MOBİLYA

Masal Ceviz Yemek Odası

BAKER MOBİLYA
BAKER MOBİLYA
BAKER MOBİLYA

Yemek odaları misafirlerimizi de ağırladığımız, evin en sosyal yaşam alanlarından biri olduğu için genellikle canlı, hareketli ve gösterişli tarzlarda dizayn edilir, ancak bu nötr tonların yemek odalarında kullanılamayacağı anlamına gelmiyor elbette. Gösterişli aksesuarlar ve klasik bir yemek odası takımını ön plana çıkaran bu tonlar yemek odalarında da harikalar yaratmayı başarıyor.

Beyazın iç açıcı etkisi

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Nötr renklerin en çok tercih edilenlerinden biri olan beyazın en can alıcı özelliği şüphesiz küçük yaşam alanlarını çok daha aydınlık, ferah ve geniş göstermesidir. Beyaz hakimiyeti bulunan odalar her zaman diğer odalara göre çok daha iç açıcı bir etkiye sahiptirler. 

Hayalleri süsleyen mükemmel bir ev!
Nötr renkli dekorasyonlarla ilgili bu fikirleri siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler