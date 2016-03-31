homify sayfalarındaki örnek dekorasyonları incelediğimiz yazılarımızda zaman zaman “nötr renkler”den bahsediyoruz. Peki “tarafsız” olarak da Türkçeleştirebileceğimiz nötr renkler dekorasyonda neden bu kadar büyük bir yer tutuyor? Nötr renkleri siyah, beyaz, kurşuni, gri, krem, bej ve ahşap tonları olarak sıralayabiliriz. Nötr renkler her şeyden önce kusursuz bir fon oluşturdukları ve dekorasyondaki tercihleri ön plana çıkardıkları için önemlidirler. Ayrıca oldukça dinlendirici bir etkiye sahiptirler ve daha olgun ve ağırbaşlı bir atmosfer yaratmakta birebirdirler. Nötr renklerle dekorasyon her zaman en güvenli ve garantili dekorasyonları oluşturur; iddialı renkler, egzotik desenler ya da yorucu olma potansiyeli olan motifler bu tarz dekorasyonlarda pek görülmez. Nötr renk tonlarının güzelliği sadeliklerinden ve doğallıklarından gelir ancak en önemli özellikleri dekorasyonda değişiklik ihtiyacı hissedildiğinde kolaylıkla yeniliklere uyum sağlayabilmeleridir. Bu yüzden de eğer yaşam alanlarınızdan sık sık küçük ya da büyük değişiklikler yapan ve senelerce aynı dekorasyonla yaşayamayan insanlardansanız, nötr renkli dekorasyonlar tercih ederek küçük dokunuşlarla bile yaşam alanlarınızda büyük değişiklikler oluşturabilirsiniz.