Klasik görkem, çağdaş estetik: Fransız kapılar

Çift kanat açılımlı Fransız model kapılar evlerin girişlerinde ya da teras ve balkonlarına açılan kısımlarında klasik bir görkem yaratmanın en iyi yollarından biri. Aynı noktadan açılan iki kapının yan yana gelmesi tasarım açısından hem iç mekana hem de dış mekana oldukça iç açıcı bir ferahlık ve zenginlik katıyor. Her ne kadar klasik bir model olsa da, Fransız kapıların estetik büyüsü modern ve çağdaş dekorasyonlarda da hem iç mekanları dış mekanlarla birleştiren çarpıcı bir tasarım unsuru olarak hem de artık yeni kullanımlarıyla evlerin içindeki odaları süsleyen giriş kapıları niteliğinde kullanılıyor. Fransız model kapılar çift kanatlı ve geniş oldukları için her ne kadar genellikle geniş yaşam alanlarında uygulansalar da, sürekli gelişen tasarım dünyasında daha küçük alanlar için yeni Fransız kapı dizaynları da ortaya çıkmaya başladı. Farklı tarzlara göre oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip olan Fransız kapı modelleri evlerin hem dış cephesinde hem de içinde estetik açıdan büyük farklar yaratıyor. Bu yazımızda sizin için 10 farklı Fransız kapı modelini derledik. Bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz.
Modern tasarımlar giderek yaygınlaşsa da hâlâ en çok tercih edilen Fransız kapı modeli ise bu örnekteki gibi country tarza sahip olan modeller. Ahşap ve camın bir araya geldiği çerçeveli ve şeritli bu kapılar yılların eskitemediği ve asla modası geçmeyen bir şıklık ve zarafeti temsil ediyor.
Dediğimiz gibi Fransız kapılar aslında klasik bir kapı modeli; ancak bugün her tarza uygun farklı tasarımlarla bu iç açıcı ve ferah kapılara sahip olmak mümkün. Bu örnekte ise karşımıza endüstriyel dokunuşlarla son derece çağdaş bir dekorasyona sahip olan bir mutfak çıkıyor. Mutfağın bahçeye açılan cam kapısında ise şık ve modern bir Fransız kapı modeli tercih edilmiş.
Hollywood filmlerinde karşılaşacağımız kadar lüks görünen bu müzik odasında ise mermer yerler, ışıltılı gümüş aksesuarlar, şık ve zengin bir çift kişilik oturma grubu ve piyanonun verdiği gösterişli görünüm boydan boya camla kaplı olan duvar cephesinde beyaz çerçeveleriyle zarif bir etkiye sahip olan Fransız kapı ile bütünleşiyor.
Bazen en basit tasarımlar en estetik tasarımlar olarak ortaya çıkar; bu örnekteki çift kanatlı basit cam kapı da bunun en güzel örneği. Tuğla duvar ve çatının beyaz beton ve ahşapla bir araya gelerek son derece doğal ve iç açıcı bir atmosferin yaratıldığı evin dış cephesindeki terasa açılan Fransız kapı modeli, hem basit tasarımı hem de minimal etkisiyle dikkat çekiyor. Klasik Fransız model kapılara göre daha dar bir tasarıma sahip olan bu yalın kapı tasarımı, bu modelin küçük alanlarda da uygulanabileceğinin en etkili örneklerinden biri.
Özellikle bu yıl iç mimari tasarımlarda son derece trend olacağı düşünülen Fransız kapıların en yaygın kullanıldığı yaşam alanlarından biri de yatak odaları. Geniş yapıları ve çoğunlukla cam yoğunluklu olmaları nedeniyle doğal ışığı söz konusu yaşam alanıyla bütünleştiren bir yapıya sahip olan bu modern çift kanatlı kapı üniteleri yatak odanızdan balkonunuza geçmenin en şık yollarından biri.
İddialı modern tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu çağdaş Fransız kapı uyarlaması dizayna da bayılacağınıza eminiz. Yokmuş gibi görünen ve bu etkisiyle mekanda eşsiz bir ferahlık yaratan bu tasarım evin dış mekanını iç yaşam alanlarıyla adeta birleştiriyor.
Fransız kapıların kullanıldığı bir diğer alan ise pek tabii ki Fransız balkonlar. Yatak odanızda geniş bir balkon ya da bahçeye açılan bir kapı olmasa dahi son yıllarda giderek daha da trend olan Fransız balkon ve kapı yaptırarak içerideki ferahlığı ve şıklığı arttırabilirsiniz.
Liva Kapı & Yapı tarafından dizayn edilen ve üretilen bu Fransız kapı modeli ise apartman ve ev girişlerinde Fransız kapı uygulamalarının ne kadar görkemli ve şık bir atmosfer yarattığının en iyi örneklerinden biri.
(Bu yazımızdaki Fransız kapıları beğendiyseniz özel tasarımlı sıra dışı kapı modellerini bir araya getirdiğimiz Benzersiz kapı tasarımları isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)