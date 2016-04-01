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Klasik görkem, çağdaş estetik: Fransız kapılar

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Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors Modern Oturma Odası
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Çift kanat açılımlı Fransız model kapılar evlerin girişlerinde ya da teras ve balkonlarına açılan kısımlarında klasik bir görkem yaratmanın en iyi yollarından biri. Aynı noktadan açılan iki kapının yan yana gelmesi tasarım açısından hem iç mekana hem de dış mekana oldukça iç açıcı bir ferahlık ve zenginlik katıyor. Her ne kadar klasik bir model olsa da, Fransız kapıların estetik büyüsü modern ve çağdaş dekorasyonlarda da hem iç mekanları dış mekanlarla birleştiren çarpıcı bir tasarım unsuru olarak hem de artık yeni kullanımlarıyla evlerin içindeki odaları süsleyen giriş kapıları niteliğinde kullanılıyor. Fransız model kapılar çift kanatlı ve geniş oldukları için her ne kadar genellikle geniş yaşam alanlarında uygulansalar da, sürekli gelişen tasarım dünyasında daha küçük alanlar için yeni Fransız kapı dizaynları da ortaya çıkmaya başladı. Farklı tarzlara göre oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip olan Fransız kapı modelleri evlerin hem dış cephesinde hem de içinde estetik açıdan büyük farklar yaratıyor. Bu yazımızda sizin için 10 farklı Fransız kapı modelini derledik. Bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz.

Yılların eskitemediği tarz

Garden Room Westbury Garden Rooms Klasik Kış Bahçesi
Westbury Garden Rooms

Garden Room

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

Modern tasarımlar giderek yaygınlaşsa da hâlâ en çok tercih edilen Fransız kapı modeli ise bu örnekteki gibi country tarza sahip olan modeller. Ahşap ve camın bir araya geldiği çerçeveli ve şeritli bu kapılar yılların eskitemediği ve asla modası geçmeyen bir şıklık ve zarafeti temsil ediyor.

Modern bir uyarlama

homify Kırsal Mutfak
homify

homify
homify
homify

Dediğimiz gibi Fransız kapılar aslında klasik bir kapı modeli; ancak bugün her tarza uygun farklı tasarımlarla bu iç açıcı ve ferah kapılara sahip olmak mümkün. Bu örnekte ise karşımıza endüstriyel dokunuşlarla son derece çağdaş bir dekorasyona sahip olan bir mutfak çıkıyor. Mutfağın bahçeye açılan cam kapısında ise şık ve modern bir Fransız kapı modeli tercih edilmiş.

Gösterişli ve zengin görünüm

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors Modern Oturma Odası
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

Hollywood filmlerinde karşılaşacağımız kadar lüks görünen bu müzik odasında ise mermer yerler, ışıltılı gümüş aksesuarlar, şık ve zengin bir çift kişilik oturma grubu ve piyanonun verdiği gösterişli görünüm boydan boya camla kaplı olan duvar cephesinde beyaz çerçeveleriyle zarif bir etkiye sahip olan Fransız kapı ile bütünleşiyor.

Basit güzellik

Wimbledon Loft Conversion , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
A1 Lofts and Extensions

Wimbledon Loft Conversion

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Bazen en basit tasarımlar en estetik tasarımlar olarak ortaya çıkar; bu örnekteki çift kanatlı basit cam kapı da bunun en güzel örneği. Tuğla duvar ve çatının beyaz beton ve ahşapla bir araya gelerek son derece doğal ve iç açıcı bir atmosferin yaratıldığı evin dış cephesindeki terasa açılan Fransız kapı modeli, hem basit tasarımı hem de minimal etkisiyle dikkat çekiyor. Klasik Fransız model kapılara göre daha dar bir tasarıma sahip olan bu yalın kapı tasarımı, bu modelin küçük alanlarda da uygulanabileceğinin en etkili örneklerinden biri.

Yatak odasından balkona

A Stunning Master Bedroom with White Floral Wall Mural & Lime Edge Rug Design by Deborah Ltd Modern Yatak Odası
Design by Deborah Ltd

A Stunning Master Bedroom with White Floral Wall Mural & Lime Edge Rug

Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd

Özellikle bu yıl iç mimari tasarımlarda son derece trend olacağı düşünülen Fransız kapıların en yaygın kullanıldığı yaşam alanlarından biri de yatak odaları. Geniş yapıları ve çoğunlukla cam yoğunluklu olmaları nedeniyle doğal ışığı söz konusu yaşam alanıyla bütünleştiren bir yapıya sahip olan bu modern çift kanatlı kapı üniteleri yatak odanızdan balkonunuza geçmenin en şık yollarından biri.

Yokmuş gibi ferah

Reynaers, Framemaster Framemaster Modern Kış Bahçesi
Framemaster

Reynaers

Framemaster
Framemaster
Framemaster

İddialı modern tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu çağdaş Fransız kapı uyarlaması dizayna da bayılacağınıza eminiz. Yokmuş gibi görünen ve bu etkisiyle mekanda eşsiz bir ferahlık yaratan bu tasarım evin dış mekanını iç yaşam alanlarıyla adeta birleştiriyor.

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Fransız balkonların vazgeçilmezi

Master Room with French Doors , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Balkon, Veranda & TerasIşıklandırma
A1 Lofts and Extensions

Master Room with French Doors

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Fransız kapıların kullanıldığı bir diğer alan ise pek tabii ki Fransız balkonlar. Yatak odanızda geniş bir balkon ya da bahçeye açılan bir kapı olmasa dahi son yıllarda giderek daha da trend olan Fransız balkon ve kapı yaptırarak içerideki ferahlığı ve şıklığı arttırabilirsiniz.

Girişlerde görkem yaratan şık bir model

Liva Kapı, LİVA KAPI &YAPI LİVA KAPI &YAPI Modern Pencere & Kapılar
LİVA KAPI &amp;YAPI

Liva Kapı

LİVA KAPI &YAPI
LİVA KAPI &amp;YAPI
LİVA KAPI &YAPI

Liva Kapı & Yapı tarafından dizayn edilen ve üretilen bu Fransız kapı modeli ise apartman ve ev girişlerinde Fransız kapı uygulamalarının ne kadar görkemli ve şık bir atmosfer yarattığının en iyi örneklerinden biri.

(Bu yazımızdaki Fransız kapıları beğendiyseniz özel tasarımlı sıra dışı kapı modellerini bir araya getirdiğimiz Benzersiz kapı tasarımları isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)

Muhteşem deniz manzarasıyla modern bir tasarım
Bu Fransız kapı modellerini siz nasıl buldunuz?

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