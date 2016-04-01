Klasik görkem, çağdaş estetik: Fransız kapılar

Liva Kapı & Yapı tarafından dizayn edilen ve üretilen bu Fransız kapı modeli ise apartman ve ev girişlerinde Fransız kapı uygulamalarının ne kadar görkemli ve şık bir atmosfer yarattığının en iyi örneklerinden biri.

(Bu yazımızdaki Fransız kapıları beğendiyseniz özel tasarımlı sıra dışı kapı modellerini bir araya getirdiğimiz Benzersiz kapı tasarımları isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)