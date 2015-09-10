Hem cazip hem kullanışlı modellerle Amerikan mutfak dekorasyonu

Mutfak dekorasyonu ihmal ettiğimiz ancak evin en çok vakit harcadığımız bölümlerinden birisi. Yeni dekorasyon trendleri ile birlikte mutfaklar da elden geçiriliyor, her tarzdan mobilya ile dekore edilebiliyor artık. Mutfak dekorasyonu modası içerisinde ön plana çıkan modellerden birisi de Amerikan mutfağı. Açık mutfak olarak da adlandırdığımız Amerikan mutfak tasarımları daha ziyade geniş evler için dizayn edilse de küçük evlere uygulamak da mümkün. Hatta stüdyo dairelerde değil açık mutfak, her bir oda bir arada bulunduğundan küçük apartman daireleri için kullanışlı bir model olabilir Amerikan mutfağı.

Bu mutfak modeli ilk olarak Amerika’da uygulandığı için literatürde Amerikan mutfağı diye geçiyor. Modern dekorasyon ürünü evlerde oldukça revaçta kullanılan bu model iç mimarinin de vazgeçilmezlerinden. Amerikan mutfağının en belirgin özelliği salon ya da oturma odasını mutfağa dahil etmesi. Bu sayede daha ferah ve kullanışlı bir ortam sağlanıyor hem de çok daha trend bir dekorasyona sahip oluyorsunuz. Eskiden acaba evin içi yemek kokusuyla mı dolar gibi endişeler duyardı insanlar. Ancak son teknoloji mutfak sistemleri sayesinde böyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Üstelik birbirinden ilgi çekici mutfak dolabı ve tezgah tasarımları sayesinde mutfağınız tahmininizin de ötesinde şık durabiliyor. Amerika mutfak dekorasyonun bir diğer özelliği de geniş tezgahların aynı zamanda masa işlevi görmesi. Bu sayede hem birden fazla tezgahınız oluyor. Hem de genişçe bir yemek alanı elde ediyorsunuz.