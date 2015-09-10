Hem cazip hem kullanışlı modellerle Amerikan mutfak dekorasyonu

Mutfak dekorasyonu ihmal ettiğimiz ancak evin en çok vakit harcadığımız bölümlerinden birisi. Yeni dekorasyon trendleri ile birlikte mutfaklar da elden geçiriliyor, her tarzdan mobilya ile dekore edilebiliyor artık. Mutfak dekorasyonu modası içerisinde ön plana çıkan modellerden birisi de Amerikan mutfağı. Açık mutfak olarak da adlandırdığımız Amerikan mutfak tasarımları daha ziyade geniş evler için dizayn edilse de küçük evlere uygulamak da mümkün. Hatta stüdyo dairelerde değil açık mutfak, her bir oda bir arada bulunduğundan küçük apartman daireleri için kullanışlı bir model olabilir Amerikan mutfağı.
Bu mutfak modeli ilk olarak Amerika’da uygulandığı için literatürde Amerikan mutfağı diye geçiyor. Modern dekorasyon ürünü evlerde oldukça revaçta kullanılan bu model iç mimarinin de vazgeçilmezlerinden. Amerikan mutfağının en belirgin özelliği salon ya da oturma odasını mutfağa dahil etmesi. Bu sayede daha ferah ve kullanışlı bir ortam sağlanıyor hem de çok daha trend bir dekorasyona sahip oluyorsunuz. Eskiden acaba evin içi yemek kokusuyla mı dolar gibi endişeler duyardı insanlar. Ancak son teknoloji mutfak sistemleri sayesinde böyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Üstelik birbirinden ilgi çekici mutfak dolabı ve tezgah tasarımları sayesinde mutfağınız tahmininizin de ötesinde şık durabiliyor. Amerika mutfak dekorasyonun bir diğer özelliği de geniş tezgahların aynı zamanda masa işlevi görmesi. Bu sayede hem birden fazla tezgahınız oluyor. Hem de genişçe bir yemek alanı elde ediyorsunuz.
Tavandaki camlarıyla sıra dışı bir mimariye sahip Amerikan mutfak dekorasyonunda tezgah masa çoğunlukla olduğu gibi, ayrı olarak ortada bulunuyor. L şeklindeki üstü ahşapla kaplı tezgahın iç kısmına oturma köşesi yapılarak bir masa ilavesiyle fonksiyonel olarak kullanılmış. Diğer mutfak dolapları beyaz renginden seçilirken ortadaki tezgah masa örtüsü, minder gibi süslemeleriyle Amerikan mutfağının yıldızı halline gelmiş. Mutfak dolapları ise genellikle sade bir tasarıma sahip ancak bazı bölümlerinde irili ufaklı raf oluşturularak tasarımına zenginlik katmış.
Amerikan mutfağı deyince son derece çağdaş mutfak dizaynları getiriyoruz gözümüzün önüne. Ancak Amerikan mutfak dekorasyonu da klasik olabilir. Örnekteki mutfak bu duruma başarılı bir örnek. Gerek dolap kısımlarındaki klasik dönemi çağrıştıran oval boşluklar olsun gerekse tezgah kenarlarındaki oymalı kakmalı süslemeleri olsun, her şeyiyle oldukça sofistike bir tasarım. Böylesi zarif bir mutfakta modern aydınlatma sırıtacağından mutfaklarda pek kullanılmayan ancak bu mutfağa kesinlikle yakışacak olan avize seçimi doğru bir tercih. Minik heykeller ve bu mutfağın tarzına yakışacak araç gereçle ile hem modern hem de klasik zevklere uyan bir mutfak tasarımına sahip olabilirsiniz.
Amerikan mutfak dekorasyonu modern de olabilir klasik de. Kimi zaman da ahşap sıcaklığını hissettiren bir tasarıma sahip olur. Dwarf yapımı mutfak dekorasyonu bu durumu karşılayan bir örnek. Amerikan mutfağını ilginç hale getiren yalnızca ahşap ağırlıklı olması değil, hem de oda içerisinde farklı bir yere konumlanışı. Lavabo ve tezgah kısmı kapıya dikey olacak şekilde yerleştirilirken masa odanın ortasında bulunuyor. Loş ışıklandırmasıyla da sıcak bir ambiyans yaratılmış.
Her ne kadar bir iki modern Amerikan mutfağı görsek de dekorasyonda yenilikçiliği zorlayan örneklere göz atmadık. Resimdeki mutfak tezgahı orijinal formuyla çok dikkat çekici. Tezgahı çekici hale getiren yalnızca alışılmadık şekli değil, aynı zamanda parlak metalik görüntüsü de modern bir mutfakla karşı karşıya olduğunuzun altını çiziyor. Bu dekorasyonda çok fazla mutfak dolabına yer verilmemiş, ancak ihtiyacınızı giderecek bir saklama kapasitesine sahip.
İddialı Amerikan mutfaklarından daha minimal örneklere. Amerikan mutfak dekorasyonu her zaman çok gösterişli olacak diye bir kaide yok. Özellikle de kalabalık bir nüfusa sahip değilseniz bu model ihtiyacınızı fazlasıyla karşılıyor. Bu Amerikan mutfağının bir diğer ilginç özelliği ise yemek masası kullanmak yerine kanepe ve sehpa tercih etmesi. Fakat dediğimiz gibi, kalabalık bir aileniz yoksa sizin için ideal sakin bir mutfak dekorasyonu.
Amerikan mutfakları çoğu zaman gösterişli olmakla beraber kendine has şekliyle de ön plana çıkabilir. Örnekteki dekorasyon sahip olduğu endüstriyel stili fazlasıyla hissettiren bir tasarım. Örneğin şaşalı mutfak dolapları yerine iki kolon arasını tezgah yapmak akıllıca bir fikir. Veya siyah tezgah önüne ahşap masa koymak farklı malzemelerin bir aradalığı bakımından estetik durmuş. İnce uzun lambalarıyla da dikkat çeken Amerikan mutfağı farklı stillerden hoşlananlar için uygun.
Oturma odasıyla iç içe olan Amerikan mutfağı dekorasyonunda mobilyalar yerine aydınlatma elemanları ön plana çıkıyor. Yüksek tavandan sarkan farklı ebatlardaki siyah lambalar yemek masasını odanın yıldızı haline getirmiş. Benzer bir iddialı ışıklandırmayı televizyon kısmında da görüyoruz. Aydınlatmanın ve merdivenlerin ilgi çekici olduğu dekorasyonda mutfak tezgah ve dolapları siyah renginden seçilerek silikleştirilmiş. Ancak bu dekorasyonun zarafeti açısından böyle olması daha yerinde.
Amerikan mutfak dekorasyonların hemen hemen her çeşidini gördük. Ancak kendine has bir karakteri olan, orijinal mutfaklara biraz daha göz atmakta fayda var. Bir dükkan dokusunu andıran dekorasyonuyla enteresanlaşan mutfakta her bir parça kendi başına ilgi hak ediyor. Duvar süslemelerinden değişik çekmecelerine dek her bir detayıyla nostaljik rüzgarlar estiren orijinal bir tasarım örneği.
Bildiğiniz gibi Amerikan mutfağı dekorasyonu gereği oturma odası veya salonla iç içe olur. Fakat bu durum oda içerisinde ayrı bir bölümü ve sınırları olmayacağı anlamına gelmez. Örnekteki Amerikan mutfağı oval şekliyle odadan bariz bir biçimde ayrılıyor. Hem oval tezgahıyla hem de paralel şeklinde uzanan tavan bölmesiyle iddialı bir tasarım sahip. Zaten oldukça özgün bir çizgisi olduğu için dolap kısmında sade bir görünüm sergilemesi abartıya kaçmaması açısından doğru bir tercih.
Siyah lake dolaplarıyla şık bir görünüme sahip Amerikan mutfağında dekorasyonun modern havasını tamamlamak açısından metal bir tezgah kullanılmış. Tezgahı dikkat çekici hale getiren yalnızca kullanılan malzemesi değil, son derece büyük bir tezgah olması. Bu özgün tasarımlı tezgaha uyumlu olarak seçilen lambalar da estetiğini arttırmış. Her ne kadar odayla birleşik de olsa kendi sınırını çizen bir başka Amerikan mutfak dekorasyonu.
Günümüzde Amerikan mutfakları sadece büyük evler için değil daha küçük dairelere de uygulanabilir hale geldi. Üst tarafı ahşap alt kısmı kırık beyazdan oluşan mutfak dolapları lake özelliği sayesinde parıldıyorlar. Ortada bulunan yüksek tezgah ise yemek hazırlamak için ideal. Tezgahın hemen yanına masa yerleştirilerek yemek kısmı da unutulmamış. Davlumbazdaki süslemeler ise dekorasyonu esprili hale getirmiş.
Amerikan mutfak dekorasyonu her zaman kendi içerisinde ilgi çekici olmak zorunda değil. Bazen de evin mimari özelliği sayesinde mutfak dekorasyonu zaten dikkat çekiyor. Bahçeye açılan Amerikan mutfağında hemen her şey ahşaptan yapılma. Bu dekorasyonu kendine has hale getiren ise klasik çizgilere sahip olması. Mesela küçük bir masa yerine klasik bir yemek masası tercih edilmiş.
Daha fazla örnek incelemek için “Göz alıcı Amerikan mutfak modelleri” yazımızı okuyabilirsiniz.