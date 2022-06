Hem cazip hem kullanışlı modellerle Amerikan mutfak dekorasyonu

Amerikan mutfak dekorasyonların hemen hemen her çeşidini gördük. Ancak kendine has bir karakteri olan, orijinal mutfaklara biraz daha göz atmakta fayda var. Bir dükkan dokusunu andıran dekorasyonuyla enteresanlaşan mutfakta her bir parça kendi başına ilgi hak ediyor. Duvar süslemelerinden değişik çekmecelerine dek her bir detayıyla nostaljik rüzgarlar estiren orijinal bir tasarım örneği.