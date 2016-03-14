Balkonu çirkin görünümden kurtarmanın püf noktaları

Evinizin tasarımı ve planında bir balkon yer alıyorsa çok şanslısınız demektir. Günümüzde evler kutu şeklinde planlandığı için hava alabileceğiniz, akşam yemek keyiflerini yaşayabileceğiniz bir balkon bulmak oldukça zorlaşmıştır. Bu nedenle evinizin balkonunun değerini bilmeli ve balkonunuzu aktif olarak kullanmalısınız. Genel olarak balkon kültürüne sahip olmadığımız için evimizin balkonunu yaz aylarında veya bahar aylarının belirli günlerinde kullanıp geri kalan süre de balkonumuz atıl bir durumda kullanılmaz halde bekler. Balkon sahibi şanslı insanlar olarak balkonunuzu düzenleyerek, titiz bir çalışma ile yıl boyunca kullanabileceğimiz, misafir ağırlayabileceğimiz, görenlerin hayran hayran bakacağı bir balkon oluşturmak tamamen bizim elimizdedir. Atalarımızın dediği gibi bakarsanız bağ olur bakmazsanız dağ olur. Balkon bakımı yapmak için bir çok yöntem vardır. Bu yöntemleri uygulamak ve balkonunuzu daha zarif hale getirerek çirkin görüntülerden kurtulmak, çirkin görüntülerden kurtularak balkonunuzun evinizin bir odası gibi yaşanabilir bir alan haline gelmesini sağlamak için dikkat etmeniz gereken çok önemli püf noktaları vardır. Bu püf noktaların başında balkonunuzu doğal bir bahçe gibi dekore ederek yaşayan ve oksijen kaynağı olan bir alan haline getirmek balkonun yeşil bir görüntüye sahip olmasını sağlayacağı gibi evinizi estetik bir görünüme kavuşturacaktır. Balkonların vazgeçilmez süs aksesuarlarının başında yeşil bitkiler gelir. Balkonlarda her hangi bir düzenleme yapmasanız dahi sadece yeşil bitkiler ile balkonunuzu estetik ve görsel bir şekilde dekore edebilir ve çirkin görüntülerden uzak bir balkon sahibi olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken yeşil bitki satışı yapan bir botanik bahçesine giderek balkon bitkileri türlerinden hoşunuza gidenleri, satın almak ve balkonunuza yerleştirmektir. Yeşil bitkiler tek başına dekorasyonu oluşturabileceği gibi ek uygulamalar yaparak da balkonunuzu dekore edebilir ve kötü görüntülerden kurtulabilirsiniz. Yapacağınız ek uygulamaların başında balkonunuzda ahşap ve ağaç malzemeleri yoğunluklu bir şekilde kullanabilirsiniz.Ahşap doğal dokusu, doğal görselliği ile bulundukları her alana zariflik kazandırdığı için balkonunuzda yoğun bir şekilde kullanarak yeşil bitkilerin daha görsel olmasını sağlayabilirsiniz. Ahşap kullanımı evin diğer odalarında olduğu gibi sadece zeminde olabileceği gibi balkona özel korkuluklarda kullanılabilir ve balkona yerleştireceğiniz yeşil bitkilerin saksılarını koyacağınız alanlarda veya duvar askılıklarında da kullanılabilir. Balkonlar için özel koyu renkler tercih ettiğinizde doğal bir orman alanında olduğu gibi yeşil yapraklar ve koyu ahşap malzemelerin bir arada olduğu bir balkona sahip olabilirsiniz. Bu sayede balkonunuzu hem doğal hem de görsel bir şekilde dekore edebilirsiniz.
Balkonların dekore edilmesi kadar önemli olan bir diğer önemli nokta da balkonun yaz aylarında güneşten korunması, kış aylarında da sert hava şartlarından korunarak balkon keyfi yapılmasının önünün açılmasıdır. Bunun için yapılması gereken balkonun üzeri ideal derece ve ölçülerde kapatılmalı, gölgelendirme yapılarak hem balkonda güneşten korunacak hem de balkonda yer alacak bitkileri mevsim üzeri hava şartlarından koruyarak daha uzun ömürlü olmasını sağlamalısınız. Yaz ayları için balkonun üzerini tamamen kapatabileceğiniz gibi gölgelendirme tekniği ile ahşap malzeme kullanarak istenilen şekilde kapatabilir ve balkonunuzda güneşin olmasını istediğiniz alanlara güneş gelmesini sağlayabilirsiniz. Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da balkonu kullanabilmek, balkon keyfi yaşamak için yapılması gereken balkonu kış ayları için geçici olarak kapatmak ve soğuk havadan soyutlamaktır. Balkonunuz için demonte şeffaf kanatçıklar kullanabileceğiniz gibi pencereleri bulunan özel kanatçıkları monte ederek balkonunuzu yaz ve kış aylarına uyumlu bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Balkon dekorasyonları yaparken, balkonunuzu atıl durumdan kurtarıp aktif olarak kullanılan bir alan haline getirmek ve keyifli bir şekilde kullanmak adına düzenlemeler yapmak istiyorsanız mutlaka homify balkon dekorasyonları örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret etmeli ve kişiliğinize uygun zevklerinize hitap eden balkon dekorasyon örneklerini görmelisiniz.
Balkon keyfi yapmak istediğinizde güneşin size engel olmasını istemiyorsanız yapmanız gereken ideal bir gölge planı hazırlamak ve balkonunuzu bu plana uygun bir şekilde kapatarak gölge oluşmasını sağlamaktır. Balkonunuzun tavanını açılıp kapanabilir bir tavan şeklinde dekore ettiğinizde istediğiniz aylarda açık tavanlı istediğiniz aylarda kapalı bir balkona sahip olarak güneşin ve gölgenin tadını çıkarabilirsiniz. Örnek resimde yer alan üstü kapalı balkon hem ahşap korkuluklar hem de gölge olması ile ideal keyif alanı olarak kullanılmaktadır.
Balkonların vazgeçilmez aksesuarları olan büyük saksılı yeşil bitkiler tercih ederek balkonunuzun daha görsel ve daha doğal olmasını sağlayabilirsiniz. Balkonu güzel gösteren en önemli aksesuar yeşil bitkiler olduğu için tercih edeceğiniz yeşil bitkilerin saksılarını görsel ve büyük boyutlu olarak tercih etmeniz balkon görselliğini artıracak ve daha estetik bir balkon dekorasyonuna sahip olmanızı sağlayacaktır. Örnek resimde yer alan ve taş saksılara ekilmiş yeşil bitkiler balkonu yalın halinden kurtarmış, görsel, doğal ve estetik bir balkon oluşması sağlanarak balkondaki çirkin görüntüler ortadan kaldırılmıştır. Örnekte olduğu gibi büyük saksılar tercih ederek bitki kökü üzerine renkli çakıl taşları yerleştirip görsel zenginliği artırabilir ve balkonun ana süs ögesi haline getirerek zarif bir balkon sahibi olabilirsiniz.
Balkonlar genel olarak modern bir şekilde imal edildikleri için balkon korkulukları da modern metallerden imal edilerek uygulanır. Modern metaller açık havaya maruz kaldıkları için bir süre sonra modern ve parlak görünümlerini kaybederler. Bu durum bir süre sonra yeni bir balkon dekorasyonu yapmanıza neden olacak ve ek bir maliyet oluşturacaktır. Bu olumsuz durumla karşı karşıya kalmamak için ahşap çitler ve korkuluklar tercih ederek hem daha uzun ömürlü balkon korkulukları sahibi olabilir hem de balkonunuzun yeşil bitkiler ile birlikte doğal ve estetik bir görselliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek resimde yer alan balkonun tamamı ahşap kullanılarak yapılmış, renk tercihi olarak koyu renk tercih edilerek doğal olması ve zarif olması sağlanmıştır. Bu tercihler ile balkonun yaşanabilir bir yaşam alanı olması sağlanarak estetik bir balkon ortaya çıkarılmış.
Balkonunuzu gölgelemek istiyorsanız uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem de Japon tarzı gölgeleme yöntemidir. Japon tarzı yöntemde bir jaluzi tekniğinde ahşapların dizilmesi ile elde edilen çayı örtüsü balkona yerleştirerek güneşin etkisinin % 40 lara kadar kırılması sağlanır. Bu sayede güneşe doğrudan maruz kalmadığınız için balkon keyfini dilediğinizce çıkarabilirsiniz.Örnek resimde sekizgen şeklinde tasarlanmış bir gölgelendirme örtüsü kullanılarak ortaya zarif bir çatı örtüsü çıkarılmış.
Sarmaşıklar tercih edildikleri her alanı doğal bir yeşile boyadıkları için balkonlarda yer alan çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak için tercih edilebilecek en önemli aksesuarlardır. Sarmaşıklar bulundukları duvarları veya alanı tamamen kapladıkları için balkonunuzun korkuluklarını sarması için tercih edebilirsiniz.
Bambu doğal bir aksesuar malzemesi olarak kullanılabildiği için balkonları süsleyebileceğiniz, dekoratif olarak balkonlarda kullanabileceğiniz sağlam ve sert doğal malzemelerin başında gelir. Balkonunuzun korkuluğunu bambu kullanarak yapabilir veya balkonunuza bambu duvar koyarak sarmaşıkların balkonunuzda görsellik oluşturmasını sağlayabilir ve keyifli zamanlar geçirebileceğini bir balkon sahibi olabilirsiniz. Böylece balkonunuzda bulunan çirkin görüntüleri ortadan kaldırmış olursunuz.ş