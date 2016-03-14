Balkonu çirkin görünümden kurtarmanın püf noktaları

Evinizin tasarımı ve planında bir balkon yer alıyorsa çok şanslısınız demektir. Günümüzde evler kutu şeklinde planlandığı için hava alabileceğiniz, akşam yemek keyiflerini yaşayabileceğiniz bir balkon bulmak oldukça zorlaşmıştır. Bu nedenle evinizin balkonunun değerini bilmeli ve balkonunuzu aktif olarak kullanmalısınız. Genel olarak balkon kültürüne sahip olmadığımız için evimizin balkonunu yaz aylarında veya bahar aylarının belirli günlerinde kullanıp geri kalan süre de balkonumuz atıl bir durumda kullanılmaz halde bekler. Balkon sahibi şanslı insanlar olarak balkonunuzu düzenleyerek, titiz bir çalışma ile yıl boyunca kullanabileceğimiz, misafir ağırlayabileceğimiz, görenlerin hayran hayran bakacağı bir balkon oluşturmak tamamen bizim elimizdedir. Atalarımızın dediği gibi bakarsanız bağ olur bakmazsanız dağ olur. Balkon bakımı yapmak için bir çok yöntem vardır. Bu yöntemleri uygulamak ve balkonunuzu daha zarif hale getirerek çirkin görüntülerden kurtulmak, çirkin görüntülerden kurtularak balkonunuzun evinizin bir odası gibi yaşanabilir bir alan haline gelmesini sağlamak için dikkat etmeniz gereken çok önemli püf noktaları vardır. Bu püf noktaların başında balkonunuzu doğal bir bahçe gibi dekore ederek yaşayan ve oksijen kaynağı olan bir alan haline getirmek balkonun yeşil bir görüntüye sahip olmasını sağlayacağı gibi evinizi estetik bir görünüme kavuşturacaktır. Balkonların vazgeçilmez süs aksesuarlarının başında yeşil bitkiler gelir. Balkonlarda her hangi bir düzenleme yapmasanız dahi sadece yeşil bitkiler ile balkonunuzu estetik ve görsel bir şekilde dekore edebilir ve çirkin görüntülerden uzak bir balkon sahibi olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken yeşil bitki satışı yapan bir botanik bahçesine giderek balkon bitkileri türlerinden hoşunuza gidenleri, satın almak ve balkonunuza yerleştirmektir. Yeşil bitkiler tek başına dekorasyonu oluşturabileceği gibi ek uygulamalar yaparak da balkonunuzu dekore edebilir ve kötü görüntülerden kurtulabilirsiniz. Yapacağınız ek uygulamaların başında balkonunuzda ahşap ve ağaç malzemeleri yoğunluklu bir şekilde kullanabilirsiniz.Ahşap doğal dokusu, doğal görselliği ile bulundukları her alana zariflik kazandırdığı için balkonunuzda yoğun bir şekilde kullanarak yeşil bitkilerin daha görsel olmasını sağlayabilirsiniz. Ahşap kullanımı evin diğer odalarında olduğu gibi sadece zeminde olabileceği gibi balkona özel korkuluklarda kullanılabilir ve balkona yerleştireceğiniz yeşil bitkilerin saksılarını koyacağınız alanlarda veya duvar askılıklarında da kullanılabilir. Balkonlar için özel koyu renkler tercih ettiğinizde doğal bir orman alanında olduğu gibi yeşil yapraklar ve koyu ahşap malzemelerin bir arada olduğu bir balkona sahip olabilirsiniz. Bu sayede balkonunuzu hem doğal hem de görsel bir şekilde dekore edebilirsiniz.

Balkonların dekore edilmesi kadar önemli olan bir diğer önemli nokta da balkonun yaz aylarında güneşten korunması, kış aylarında da sert hava şartlarından korunarak balkon keyfi yapılmasının önünün açılmasıdır. Bunun için yapılması gereken balkonun üzeri ideal derece ve ölçülerde kapatılmalı, gölgelendirme yapılarak hem balkonda güneşten korunacak hem de balkonda yer alacak bitkileri mevsim üzeri hava şartlarından koruyarak daha uzun ömürlü olmasını sağlamalısınız. Yaz ayları için balkonun üzerini tamamen kapatabileceğiniz gibi gölgelendirme tekniği ile ahşap malzeme kullanarak istenilen şekilde kapatabilir ve balkonunuzda güneşin olmasını istediğiniz alanlara güneş gelmesini sağlayabilirsiniz. Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da balkonu kullanabilmek, balkon keyfi yaşamak için yapılması gereken balkonu kış ayları için geçici olarak kapatmak ve soğuk havadan soyutlamaktır. Balkonunuz için demonte şeffaf kanatçıklar kullanabileceğiniz gibi pencereleri bulunan özel kanatçıkları monte ederek balkonunuzu yaz ve kış aylarına uyumlu bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Balkon dekorasyonları yaparken, balkonunuzu atıl durumdan kurtarıp aktif olarak kullanılan bir alan haline getirmek ve keyifli bir şekilde kullanmak adına düzenlemeler yapmak istiyorsanız mutlaka homify balkon dekorasyonları örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret etmeli ve kişiliğinize uygun zevklerinize hitap eden balkon dekorasyon örneklerini görmelisiniz.



