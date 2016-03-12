Müstakil evlerde dış cephe alternatiflerim nelerdir?

Ülkemizde apartman tipi konutlar daha çok tercih ediliyor olsa da bu durum müstakil evlerin mimarisine verilen önemi olumsuz etkilemiyor. Bahçeli, müstakil ev veya villa tutkunları birbirinden muhteşem evler inşa ettiriyorlar. Villalarda genellikle modern mimari özellikleri kullanılsa da farklı stillerden etkilenen yapılar görmek de mümkün. Eğer siz de müstakil veya villa tutkunuysanız ve bu tarz bir ev sahibi olmaya hazırlanıyorsanız bu yazımız size dış cephe seçiminizde kılavuzluk edebilir. Müstakil evlerin dış görünümü kısaca bahçe, çatı, dış cephe, kat gibi özellikleri, yapının en dikkat çeken kısımlarıdır. Bu nedenle yapının nasıl bir görünüme sahip olacağına karar verirken zevklerinizi tamamen karşılayacak bir stil ve renk kombinasyonu seçmelisiniz. Bu yazımızda müstakil evlerin dış cephe alternatiflerinden bazılarına kısaca değineceğiz. Farklı renk kombinasyonları ve stiller hakkında örnekler ile sunulan fikirler çok işinize yarayacak. Böylece tam olarak nasıl bir stil ve renk seçeceğinize karar verebilir mimar ve tasarımcınıza zevklerinizi daha net bir şekilde anlatabilirsiniz.
Modern mimarinin çarpıcı örneklerinden olan ve asyatik stili ile dikkat çeken bir model için “Geniş bir çatı altında sımsıcak, sade bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Villa tipi evlerde ilk izlenim oldukça önemlidir. Dışarıdan bakanlar evin sağlamlığını, stilini hatta iç mekan tasarımı hakkında ipuçlarını sadece dış cepheden çıkarabilirler. Stil ve materyallerden bağımsız olarak binlerce dış cephe renk ve desen alternatifi vardır. Çatı ve duvar renkleri ile duvarlara uygulayacağınız desenler ile çok farklı dış cepheler hayal edebilirsiniz. Örneğin bu evde olduğu gibi duvarların dış kaplamasında farklı oyma desenler kullanarak sıra dışı mimariler yaratabilirsiniz. Alttaki üç maddede çatı ve duvar renklerine göre seçebileceğiniz alternatifleri örneklerle sunacağız. Seçeceğiniz renkler sadece hayal gücünüzle sınırlı olsa da sizin için en sık kullanılan örnekleri topladık.
Çatı ve duvarlar için en çok kullanılan kombinasyon açık renk duvar ile koyu renk çatı kombinasyonudur. Eve daha ferah ve aydınlık bir görüntü sağlamak için duvar ve kapı pencere gibi kısımlarda açık renkler tercih edilirken çatıda koyu renk seçilerek hem yapıya kontrast kazandırılır hem de güneşten kolay etkilenmeyecek bir çatı seçilmiş olunur. Koyu renk çatılarla uyum sağlaması için kapı ve pencerelerde yine koyu rengin kullanıldığına da sık rastlayabilirsiniz. Bu kombinasyon özellikle modern mimarinin eseri olan villa tipi evlerde sıklıkla kullanılır.
Bu eşleştirme genelde sıra dışı modelleri tercih edenler tarafından kullanılıyor. Koyu renk bir cepheye sahip olmak evin aydınlık görüntüsüne sekte vursa da son derece modern ve farklı bir hava kazandırıyor. Evin duvarlarından daha açık tonlarda uygulanan çatı ise özgün bir ev yaratmak için son noktayı koyuyor. Bu küçük modüler evde de görebileceğiniz gibi lacivert cephe eve sıra dışı bir hava kazandırmış. Bir masal evini andıran bu sevimli yapı hem dış cephesi hem de iç mekan tasarımı ile göz dolduruyor. Firma sayfasından evin diğer fotoğraflarına da bakmanızı tavsiye ederiz.
Duvarlar ve çatıda birbirine yakın ve armoni oluşturacak renkler kullanmak genellikle yapılara klasik bir hava katıyor. Ayrıca minimal evlerde de tamamı tek renkten oluşan modeller görmek mümkün. Özellikle beyaz ve tonlarının hem çatılarda hem de duvarlarda kullanıldığı evlere sıkça rastlayabilirsiniz. Aynı şekilde koyu renklerin de benzer kullanımına rastlamak mümkün. Örneğin bu evde kiremit ve toprak tonlarının eve hem klasik hem de natürel bir görüntü kazandırdığını görebilirsiniz.
Dış cephe tasarımında modeller asla renk ve desenlerle sınırlı değil. Bir müstakil evin dış cephesini tasarlarken yararlanabileceğiniz onlarca farklı materyal var. Bu materyallerin her biri evin görüntüsünü baştan aşağıya değiştirebilir. Özellikle modern mimaride cam, metal, taş ve ahşap ögelerin kullanıldığı dış cephelere sıklıkla rastlayabilirsiniz. Bunun dışında mozaik, seramik, taş, beton, ahşap, çelik, cam hatta kristal dış cephe malzemelerine rastlamak mümkün. Evinizin dış cephesinin farklı malzemelerle zenginleştirilmesini istemez miydiniz? Örneğin rustik stil bir ev satın aldınız ve dış cephesinde stili bozmadan ufak yenilemeler yapmak istiyorsunuz. Hiç çekinmeden seramik karolardan yararlanabilirsiniz. Taş ve seramiklerle süsleyeceğiniz bir dış cephe hem evinizi benzersizleştirecek hem de sağlamlık katacaktır. NM Mimarlık imzalı bu evin dış cephesinde metal, cam, taş, beton ve ahşap ögelerin bir arada muhteşem bir uyum içinde kullanıldığını görebilirsiniz.
Renk, desen ve malzeme seçimi genel olarak stilden çok sonra gelen detaylar olsa da ilk göze çarpanlardır bu nedenle yazının başında onlardan söz ettik. Sıra geldi bir yapıya bütün özelliğini kazandıran mimari stillere. Mimari stilleri tam olarak ayırt etmek ve özelliklerini öğrenmek için elbette bir mimar ya da tasarımcıdan yardım almakta fayda var. Ancak kabaca stiller hakkında fikir edinmek için sitemizde arama yapabilirsiniz. Biz size aşağıda birkaç güzel örnek sunacağız. Barok, klasik, viktoryen, rokoko, romanesk, Rönesans, gotik ve modern stil mimarilerin özelliklerini araştırıp seçim yaparak kendinize krallara layık bir ev yaptırabilirsiniz.
18.yy'dan kalma bir kanal ile çevrili olan bu muhteşem köşk klasik bir yapıya örnek olarak gösterilebilir. Mimari özellikleri ile klasik yapılar hakkında ayrıntılı fikir veren bu köşk muhteşem bahçesi ve göz alıcı genişliği ile krallara layık.
Bakımlı bahçeleri, geniş çimen alanları ve İngiliz malikanelerini andıran mimarisi ile bu ev viktoryen mimarisine muhteşem bir örnek. Böyle bir eve sahip olabilmek için bir Lord olmanız gerekmiyor daha küçük ve sade yapılar da olsa birkaç belirgin özellik ile viktoryen görünümüne sahip bir ev inşa ettirebilirsiniz.
Barok stilin de kendine has ve oldukça belirgin özellikleri vardır. Mimarınızdan bu konuda yardım isteyerek siz de barok stil mimari özellikleri taşıyan bir ev yaptırabilirsiniz. İhtişamlı görüntüsüne rağmen doğal ögelerden vazgeçmeyen barok tarzını çok sevebilirsiniz.
Eski Yunan ve Roma sanatından esinlenilen Rönesans mimarisinde kubbeler, sütunlar, üçgen alınlıklar, oval pencereler, süslemeler öne çıkar. Bu tarz detayları evinizde kullanmak isterseniz Rönesans mimarisinin derinlerine doğru bir araştırmaya çıkmanızda yarar var.