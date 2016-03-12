Müstakil evlerde dış cephe alternatiflerim nelerdir?

Ülkemizde apartman tipi konutlar daha çok tercih ediliyor olsa da bu durum müstakil evlerin mimarisine verilen önemi olumsuz etkilemiyor. Bahçeli, müstakil ev veya villa tutkunları birbirinden muhteşem evler inşa ettiriyorlar. Villalarda genellikle modern mimari özellikleri kullanılsa da farklı stillerden etkilenen yapılar görmek de mümkün. Eğer siz de müstakil veya villa tutkunuysanız ve bu tarz bir ev sahibi olmaya hazırlanıyorsanız bu yazımız size dış cephe seçiminizde kılavuzluk edebilir. Müstakil evlerin dış görünümü kısaca bahçe, çatı, dış cephe, kat gibi özellikleri, yapının en dikkat çeken kısımlarıdır. Bu nedenle yapının nasıl bir görünüme sahip olacağına karar verirken zevklerinizi tamamen karşılayacak bir stil ve renk kombinasyonu seçmelisiniz. Bu yazımızda müstakil evlerin dış cephe alternatiflerinden bazılarına kısaca değineceğiz. Farklı renk kombinasyonları ve stiller hakkında örnekler ile sunulan fikirler çok işinize yarayacak. Böylece tam olarak nasıl bir stil ve renk seçeceğinize karar verebilir mimar ve tasarımcınıza zevklerinizi daha net bir şekilde anlatabilirsiniz.

Modern mimarinin çarpıcı örneklerinden olan ve asyatik stili ile dikkat çeken bir model için “Geniş bir çatı altında sımsıcak, sade bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.