Evim için en ideal zemin döşemesi hangisidir ?

Evinizdeki her alan, kendine has eşsiz bir havaya sahiptir. Gerek kullanılma amacı gerekse odanın sahip olduğu karakteristik özellikler, her bir odanın kendine özgü bir atmosfere sahip olmasını sağlar.
Evinizdeki atmosferi yakından etkileyen unsurlardan biri olan zemin döşemesi, oldukça önemli konulardan biridir. Doğru biçimde tercih edilmiş ve tüm fiziksel koşullara karşı dayanıklı olan bir zemin döşemesi tipi, mekandaki havayı tek başına değiştirme gücüne sahiptir. Hal böyle olunca zemin kaplaması türü seçiminin önemini dile getirmeye gerek bile yok…
İşte bu yazımızda, sizlerle eviniz için en doğru zemin döşemesi tipini belirlemeye çalışacağız. Daha fazla zemin kaplaması örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, duvar/zemin kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş yüzlerce örneği inceleyebilirler…
Söz konusu alan zemin döşemesi tercihi olunca, minicik bir ayrıntı sayesinde oldukça büyük farklılıklar yaratmanız mümkün. Bu olanağın en büyük sebebi, zemin kaplamalarının genellikle iç içe geçmiş parçalardan oluşmaları. Daha doğrusu, odanızın zeminini süsleyecek olan bu döşemeler, genellikle belli parçaların tekrar ve tekrar kullanılması sonucu oluşuyor. Hal böyle olunca da, minik bir detay farkı sayesinde genel bütünü etkilemek çok kolay bir hal alıyor. Örnek vermek gerekirse, özellikle laminant parke tercihinde renklerle oynamanız oldukça kolaydır. Tek tek olmasa da bir grup parçayı farklı farklı tonlardan seçerek, odanın zemininde elde edeceğiniz bütünün göz alıcı bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz. Diğer yandan, özellikle banyo dekorasyonlarında fayans tercih ederken, aynı boyutta olan farklı renk fayansları belli bir düzene göre yerleştirerek oldukça hoş bir görüntü yakalayabilirsiniz. Ya da dilerseniz, farklı boyutlardaki döşeme parçalarını bir bütün oluşturacak şekilde örerek kendinize has bir dizayn oluşturabilirsiniz. Alsancak Mermer imzalı bu oturma odası dekorasyonunda tercih edilen döşeme tipi, tür olarak laminant parke olsa da farklı farklı tonların tercih edilmesi elde edilen bütünün farklı bir havaya sahip olmasını sağlamış.
Osmanlı Mimarisi'nden Fransız saraylarına kadar birbirinden kopuk bir sürü alanda hüküm süren klasik mimarinin, kendine ana malzeme olarak neden ahşap seçtiğini hiç düşündünüz mü ? Aslında bu sorunun oldukça basit bir cevabı var. Ahşap, kullanışlı olma açısından oldukça kolay şekil alan, kesilen bir malzeme olmanın yanı sıra, dayanıklılık açısından da oldukça iddialı ve sert bir yapıya sahiptir. Fakat tüm bunların yanı sıra, ahşabı bu denli popüler hale getiren konulardan biri de oldukça doğal ve organik bir yapıya sahip olmasıdır. Yalnızca ısıya ve neme karşı dayanıklılık kazanması için ahşabın gördüğü işlemler, ahşabın doğal yapısına zarar vermemektedir. Tüm bunlar düşünüldüğünde, ahşap gibi doğal ve organik bir malzemenin zemin döşemesi olarak kullanılması da kaçınılmazdır. Ancak, kullanıldığı yer açısından çok farklı fiziksel etmenle karşı karşıya kalan zemin döşemeleri, çeşitli testlerden geçmek zorundadır. Aynı şartlar ahşap için de geçerlidir. Ahşap parkelerin, ısıya, neme ve basınca karşı dayanıklı olması gerekir. Tüm bu zorluklara rağmen, ahşap zeminin sağladığı doğal ve organik duygunun yerini hiçbir şey tutmayacaktır. Blue Home imzalı bu teras dekorasyonu, ahşabın zemin döşemesinde kullanılmasına dair güzel bir örnek olarak size rehberlik yapabilir…
Eğer evinizde yalnızlığınızı paylaşan ya da yaşamınıza keyif katan minik bir dostunuz varsa, zemin döşemesi konusu onları da yakından ilgilendirmekte. İşte bu sebepten ötürü, gerekli zemin kaplaması türünü belirlerken kedinizi ya da köpeğinizi göz ardı etmeyin. Durumun bu denli önemli olmasının asıl sebebi, bu minik dostlarımızın sahip olduğu pençeler. Özellikle, Parador Parke imzalı bu örnekteki gibi cila yüzeyli parlak laminant parke tercihinde, sivri pençelerin sert darbeleri zeminde giderilemez çizikler bırakabilir. Hal böyle olunca da, özenle çözdüğünüz zemin döşemesi konusu yeniden başınıza dert olabilir. Diğer yandan, minik dostlarımızın ayaklarına uygun bir zemin döşemesi, daha rahat etmeleri açısından da oldukça faydalı olacaktır. Pratikte yumuşak zeminleri sevmeseler de, aşırı sert zeminler de minik patiler için uygun sayılmaz…
Evinizdeki her alanın kendine has bir havası ve önemi olsa da, bazı alanların diğerlerine göre daha kritik bir öneme sahip olduğu kesindir. Örnek vermek gerekirse, banyo dekorasyonunda küvetin önemi 'su götürmek biçimde' musluk tercihinin önemine göre çok daha fazladır. Hal böyle olunca, her türlü dekoratif aracı seçerken aynı özeni gösteremezsiniz. Böylesi önemli konularda daha dikkatli ve daha özenli olmak zorundasınız. Evinizin genel dekorasyonunda, pek fark edilmese bile zemin kaplamasının önemi oldukça büyüktür. Bir alana ruh kazandıran en önemli unsurlardan biri olan zemin döşemesi, oldukça özenli olmayı gerektiren konulardandır. Kaldı ki, duvarınızdaki ayrıntılar ve zemin döşemenizin göz alıcı olduğu bir senaryoda, mobilyalarınız ve diğer aksesuarlarınız ne kadar kusurlu olursa olsun yine de göze batmayacaktır. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, zemin döşemesi gibi kritik bir konuda gereken tüm özeni göstermelisiniz. Eğer amacınız bu konuya kalıcı çözümler bulmaksa, bütçenizi zorlamanız yerinde olacaktır. Özellikle neme ve ısıya karşı aşırı dayanıklı olan, kaliteli bir zemin döşemesi tipi, bu konuda uzun bir süre başınızın ağrımamasına olanak verecektir. Fade Marble'a ait olan bu dekorasyonda da fark edeceğiniz üzere, kaliteli malzeme her zaman fark yaratır. Hal böyle olunca da, tercihinizi laminant parkelerden veya banyo için kaliteli fayanslardan yana kullanmalısınız.
Modanın kendini sürekli tekrar eden bir döngü olduğu bilinen bir gerçektir. Eskiden moda olan ve sonrasında unutulan bir unsur, kimi zaman tekrar popüler bir hale gelebilmektedir. Aynı şeyi dekorasyon anlamında söylemek de mümkündür. Bir zamanlar oldukça popüler olup sonrasında popülerliğini yitiren bir dekoratif unsur, zaman geçtikçe tekrar gün ışığına çıkabilmekte. İşte bu gerçeği ve kendinize has bir çizgi oluşturma arzunuzu göz önünde bulundurarak, evinizde kullanacağınız döşeme tipinde retro tarzı yakalayabilirsiniz. Bunu yapmak için, öncelikle yakın geçmişte zemin kaplaması alanında popüler olan konuları öğrenmeniz gerekiyor. Bunun ardından, edindiğiniz bilgilerin evinizde uygulanabilir olması da oldukça önemli konulardan. Bunların yanı sıra, özellikle 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı buhranın ardından, tüm dekoratif araçlarda canlı ve parlak tonlara dönüldüğünü söyleyebiliriz. Eğer siz de kendinize has ve retro ruhuna uygun bir zemin döşemesi arayışı içerisinde iseniz, canlı ve parlak renklere sahip olan bir döşeme tipi kullanabilirsiniz.
Eviniz için en doğru zemin döşemesi tipini belirleme sürecinde, kimi zaman çıtayı biraz daha yükseltmek isteyebilirsiniz. Öyle ki, mevcut türler artık size yetersiz geldiğinde, yapabileceğiniz en doğru hareket zemin döşemesine birazcık sanat eklemektir. Aslında bakacak olursanız artık klişeleşmiş ve kendini tekrarlamaktan kurtulamayan tasarımlar için, böylesi artistik bir hareket oldukça yerinde olacaktır. Böylesi bir durumda, tek yapmanız gereken elinizdekileri kullanarak ortama birazcık sanat eklemektir. Bunu yaparken döşeme tipinizden faydalanabilirsiniz. Şöyle ki, döşemenin renklerini kullanarak ortaya harika renklere sahip bir zemin koyabilirsiniz. Zeminde, tıpkı bu örnekteki gibi uzun ve ince şeritler halinde laminanttan faydalanıyorsanız, bu şeritleri bir düzen haline farklı renklerden seçerek oldukça renkli ve göz alıcı bir tasarım oluşturabilirsiniz. Ya da, özellikle odanın köşe kısımlarında parkeleri düz dizmek yerine, doksan derece oluşturacak şekilde dizerek köşe ile güzel bir sağlayabilirsiniz. Kenarlarda seçtiğiniz parkelerin renkleri ile orta kısımda seçtiğiniz parkelerin renklerini birbirine zıt tonlardan tercih ederek, modern mimariye göre dekore edilmiş olan odaya oldukça canlı bir zemin kazandırabilirsiniz. Dilerseniz, klasik tarz ve klasik çizgiye uygun olarak eskitilmiş ahşap görüntüsünde bulunan parkeler de tercih edebilirsiniz. Tüm bu adımlar, zemin tercihinize sanatsal bir dokunuşta bulunmanız yolunda size fayda sağlayacaktır.