​Renkler bir odanın atmosferini nasıl etkiler?

Dekorasyonun önemli bir ayağı olan renkler sizin kişiliğiniz hakkında çok şey söyler. Çünkü renklerin hem insan sağlığına hem de psikolojisine çeşitli etkileri vardır. Aynı zamanda kültürel anlamları da değişkendir. Eviniz için en doğru renkleri seçmek en az giysi rengi seçmek kadar önemlidir zira her renk kendine özgü bir atmosfer yaratır. Bugünkü yazımızda renklerin anlamlarından ve neleri temsil ettiğinden yola çıkarak dekorasyonda renkleri nasıl kullanabileceğinizden bahsettik. Özellikle yatak odalarında kullanım şekli üzerine örnekler vererek evinizi dekore ederken size yardımcı olabilmeyi umuyoruz.
Turuncu rengi ateş ve güneşin parlaklığını anımsatan sıcak bir renktir. Aynı zamanda gün doğumu ve gün batımı ile ilişkilidir. Yiyeceklerden de kayısı, mandalina, portakal gibi sıcak iklimlerin lezzetli meyvelerinin rengidir. Hint kültüründe cesaret ve fedakarlığı sembolize eder. Örneğin kırmızı daha saldırgan ve tutkulu bir renkken turuncu bunların yol açtığı yorgunluğun üstesinden gelmeye yardımcı olur. Mutluluk aşılayan güzel bir renktir turuncu. Her ne kadar kültürler farklılık gösterse de turuncu hemen hemen tüm kültürlerde sıcaklık ve cömertliği yansıtan bir renktir. Ayrıca sağlığımıza da olumlu yönde etkileri vardır, örneğin iştahı açar. Yanı sıra bu rengin akciğer, pankreas ve dalak gibi organları güçlendirdiği ve kalp aktivitesini uyardığı söylenir. Heyecanı ve coşkuyu çağrıştıran ve enerjik bir renk olan turuncuyu oturma odası ya da yatak odaları için iyi bir fikir olsa da şayet evinizde bir egzersiz odası bulunuyorsa burası için de değerlendirebilirsiniz. Örnek yatak odası dekorasyonunda gördüğünüz tasarım oldukça canlı ve dinamik. Baştan sona koyu bir turuncuya boyanmış duvarlar aynı renkteki abajurlarla hareketlenmiş. Mavi söz konusu olduğunda koyu tonlar tam tersi bir etkiye yol açarken turuncu koyu da olsa hala enerji vermeye devam eder.
Mavi rengi, kalp atışlarını hızını azaltarak kan basıncının normal seviyeye gelmesine yardımcı olup rahat bir solunum sağladığı söylenir. Yani insanlar üzerinde sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi olduğu kabul edilir. Ev dekorasyonunda özellikle yatak odası ve banyo için tavsiye edilir. Bu renk duvar boyasında güzel görünür, özellikle pastel mavi tonları doğal ışık alan küçük bir oda üzerinde düşününce. Ancak duvarlar ve mobilyalar olduğu gibi baştan sona maviye boyanırsa hoş olmayan soğuk bir atmosfer oluşabilir. Bir oda dekorasyonu için ana renk olarak açık maviyi seçerseniz mobilya ve kumaşlarda sıcak tonlar kullanarak bu rengi dengelemelisiniz. Oturma odası, yemek odası ya da açık mutfak gibi sosyal alanlarda rahatlama hissini teşvik etmek için gök mavisi ve parlak maviler kullanabilirsiniz. Turkuaz tonları da estetik ve dinamik durabilir. Yukarıda dediğimiz gibi mavi bir odada ana renk olarak kullanıldığında sakinleştirici bir etkisi olduğunu bilinmektedir. Ancak bu mavinin açık tonları için geçerlidir. Koyu maviler depresif duyguları çağrıştıran tam tersi bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla ana renk maviyi seçebilirsiniz ancak koyu maviler kullanmaktan kaçının. Krea Koncept tasarımlı örnek yatak odasında duvarlar açık ve pastel tonlarında maviye boyanmış böylece sakinleştirici etki atmosfere yedirilmiştir. Duvarlarda ve bazı mobilya detaylarında ağırlıklı olarak mavi kullanılsa da diğer renkler, başta sarı olmak üzere, yine pastel tonlardan seçilerek donukluk kırılmıştır.
Sarı rengi uyarıcı özelliğe sahiptir, kişiyi aktivite eder ve korkuyu boşaltmasına yardımcı olur. Güneş, ışık ve iyimserliği sembolize eder. Uyarıcı etkisi sayesinde konsantrasyonu arttırır. Aynı zamanda yaratıcılığı ve bilgeliği temsil eder. İletişimin rengi de sarıdır. Örneğin postaneler sarıdır. Ek olarak refahı da temsil eden sarı duvarlarda kullanılabilir. Solunum organları üzerinde en büyük etkiye sahip sarı rengi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcı olur. Kan basıncını arttırarak, nabız ve solunum seviyesini hızlandırır. Kısacası sinir sistemi üzerinde olumlu etkisi vardır. Atmosferik özelliğini incelediğimizde sarının tonlarını şu şekilde sınıflandırabiliriz: bulutlu sarı (düşünme ve sakinleştirici) canlı sarı (çeviklik, cesaret, gevşeme) soluk sarı (kasvetli ruh hali) ve koyu sarı (uyarıcı, canlılık). Siz de evinizde yaratmak istediğiniz ruh halini düşünüp sarının bu tonlarından birini uygulayabilirsiniz. Örnek yatak odası tasarımında sarının solgun bir tonu tercih edilmiş. Yatağın dayandığı duvarda beyaz çiçekleri andıran motiflerle bir tür bahar atmosferi oluşturulmaya çalışmış ancak beyaz dikkat çekici bir renk olduğundan sarının göz yormayan ve çok uyarıcı olmayan bir tonu kullanılmış.
Yeşil için sağlığın rengi derler. Bu rengin sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etkisi vardır. Aynı zamanda depresyon için de faydalı bir renk olup histeri ve sinir yorgunluğu tedavisinde yardımcı olur. Migreni hafiflettiği söylenir. Açık yeşil kılcal damarları genişleterek basıncı azaltır. Kısacası sağlığın rengi olduğu boşa söylenmemiştir. Fizyolojik etkileri dışında insan psikolojisini de olumlu yönde etkiler. Hemen hemen tüm kültürlerde barışı, sakinliği, dinlenmeyi, düşünmeyi ve huzuru temsil eder. Yeşil rengi çatışmacı duyguları yatıştırır ve insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Ek olarak dengeyi sembolize eder. Yatıştırıcı etkisinden ötürü yatak odasında kullanılabilir, banyolarda da ise bitkilere yeşil rengi sağlayabilirsiniz. İnsan gözü için en huzurlu renk kabul edilen yeşil ferahlatıcı etkiye sahip mavi ve açık sarı tonlarıyla bir araya geldiğinde neşeli bir uyum yakalar. Bu üçlü hemen hemen her oda dekorasyonu için uygundur. Zaten sakinleştirici etkisinden ötürü dekorasyonda ana renk olarak kolayca seçilebilir. İnsanların dinlenmesine yardımcı olan ve stresini alan bu rengi evinizin her bölümünde kullanabilirsiniz. Örnek resimde ana rengin yeşil olduğu bir beyaz yeşil genç odası görüyoruz. Yeşil rengi yalnızca duvarlarda kullanılmakla kalmayarak perdelerde, halıda ve mobilya detaylarında da kullanılmaya devam etmiş.
Kırmızı tutkuyu, ısıyı, hareketi ve hayata dair mücadeleyi temsil eder. Yaşımın cesaret, fedakarlık, sevgi gibi güçlü duygularını sembolize eden bu renk ek olarak tutkulu eylemler ile birlikte etkileyici, dışa dönük bir renktir. Kayıtsız kalması zor bir renk olduğundan çoğu zaman aşk veya nefret gibi iki zıt ama güçlü duyguyu da temsil eder. Çünkü kırmızıya karşı kayıtsız kalmak zordur. Sağlık açısından nabız atışını hızlandırır, kan basıncını yükseltir, adrenalin sağlar ve kan dolaşımını arttırır. Ancak kırmızının olumsuz etkileri de yok değildir. Solunum yükseldiğinden baş ağrılarına sebep olabilir. Bilhassa duygusal açıdan kararsız kişiler için uygun bir renk değildir. Yoğun duyguları sembolize eden kırmızı ev dekorasyonunuzda mekanın enerji seviyesini yükseltecektir. Eğer evinizde heyecan uyandırmak istiyorsanız ideal seçimdir. Zira en yoğun renk olup adrenalin salgılar. Oturma odası ve yemek odası için uygun bir renktir çünkü kırmızı insanları bir araya çeker ve konuşma ortamı için uyarır. Güçlü bir ilk izlenim için en doğru renktir.
Beyaz ve kırmızının bileşiminde oluşan pembe rengi kırmızı gibi canlıdır ama daha yumuşat bir tona ve de etkiye sahiptir. Neşe ve mutluluk gibi olumlu duygulara sebep olan pembe biraz da hayalperest insanların rengidir denebilir. Kişide rahatlatıcı etkiye neden olan renklerden birisi olan pembe gevşemek için ideal bir renktir ve yine aynı sebepten çalışma odalarına uygun değildir.
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