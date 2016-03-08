​Renkler bir odanın atmosferini nasıl etkiler?

Beyaz ve kırmızının bileşiminde oluşan pembe rengi kırmızı gibi canlıdır ama daha yumuşat bir tona ve de etkiye sahiptir. Neşe ve mutluluk gibi olumlu duygulara sebep olan pembe biraz da hayalperest insanların rengidir denebilir. Kişide rahatlatıcı etkiye neden olan renklerden birisi olan pembe gevşemek için ideal bir renktir ve yine aynı sebepten çalışma odalarına uygun değildir.

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