İyi bir komşu olmanın 9 basit yolu

Şehir yaşamı, insanları çevresinden soyutlamaya kolaylıkla izin veriyor. İster şehirde yaşayın, ister yaşamayın; komşularınızı rahatsız etmek istemezsiniz. Komşularınızla ilişkilerinizi geliştirmek, onları hoşnut bırakmak sanıldığından daha kolay. Günümüzde evler, ortak yaşam alanlarını içine alan bir çatı altında toplanarak tasarlanıyor. Komşularınızla ilişkilerinizi geliştirmenin birçok olumlu yönleri bulunacaktır. Yardımlaşma, haberleşme, paylaşım, bahçe davetleri ve tatillerde evinize göz kulak olmaları bunlardan bazılarıdır. Her ne kadar kent yaşamı stres ve yoğunluğun ardından, kopuk yaşam şartlarını sunsa da, nesilden nesile misafirperver bir topluluğun parçasıyız. Bulunduğumuz çevre ile ilgili kararların alınmasında, düzen ve ahengi oluşturmada, komşularla iyi ilişkilerin payı büyüktür. İyi bir komşu olmak nezaket ve incelik gerektirir. Komşularınızı rahatsız etmek istemediğinizi hatırlatan küçük bir not bile, olumlu ilişkiler oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Komşularınızla iletişim kurmaktan ve tebessüm göstermekten çekinmeyin. Asansör ya da merdivende karşılaştığınızda selamlaşın. Bahçe partileri ya da davetlerde onları rahatsız etmemek için yüksek sesli müziği kısmaya özen gösterin. Daha fazla detay için alt başlıklarımızı inceleyin. Bu yazımızda sizlere komşularla iyi geçinme yollarını 9 başlıkta topladık, ilginizi çekeceğini umuyoruz.