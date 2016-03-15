İyi bir komşu olmanın 9 basit yolu

Şehir yaşamı, insanları çevresinden soyutlamaya kolaylıkla izin veriyor. İster şehirde yaşayın, ister yaşamayın; komşularınızı rahatsız etmek istemezsiniz. Komşularınızla ilişkilerinizi geliştirmek, onları hoşnut bırakmak sanıldığından daha kolay. Günümüzde evler, ortak yaşam alanlarını içine alan bir çatı altında toplanarak tasarlanıyor. Komşularınızla ilişkilerinizi geliştirmenin birçok olumlu yönleri bulunacaktır. Yardımlaşma, haberleşme, paylaşım, bahçe davetleri ve tatillerde evinize göz kulak olmaları bunlardan bazılarıdır. Her ne kadar kent yaşamı stres ve yoğunluğun ardından, kopuk yaşam şartlarını sunsa da, nesilden nesile misafirperver bir topluluğun parçasıyız. Bulunduğumuz çevre ile ilgili kararların alınmasında, düzen ve ahengi oluşturmada, komşularla iyi ilişkilerin payı büyüktür. İyi bir komşu olmak nezaket ve incelik gerektirir. Komşularınızı rahatsız etmek istemediğinizi hatırlatan küçük bir not bile, olumlu ilişkiler oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Komşularınızla iletişim kurmaktan ve tebessüm göstermekten çekinmeyin. Asansör ya da merdivende karşılaştığınızda selamlaşın. Bahçe partileri ya da davetlerde onları rahatsız etmemek için yüksek sesli müziği kısmaya özen gösterin. Daha fazla detay için alt başlıklarımızı inceleyin. Bu yazımızda sizlere komşularla iyi geçinme yollarını 9 başlıkta topladık, ilginizi çekeceğini umuyoruz.
Nezaket ve incelik komşularınızla ilişkilerinizi sağlıklı bir biçimde yürütmenize yardımcı olacaktır. Komşunuzun bahçesindeki köpeği çok ses yapıyorsa, bu durumu kızgınlıkla harekete geçerek çözemezsiniz. Rahatsızlık duyduğunuz mevzularda şahsen konuşmak birincil çözüm yoludur. Şahsen konuşmadan karar almak, uygulamak ya da komşunuzun haberi olmaksızın müdahalede bulunmak yanlış bir tutum olacaktır. Muhakkak şahsen konuşularak, nezaketle uzlaşım sağlanacaktır. Komşuluk ilişkilerinde saygının azalmamasına özen gösterilmelidir. Komşularınızla iletişime renk katmak amacıyla notlar bırakabilirsiniz. İncelikle bırakılan notlar, ve düşünceli tavırlar iletişime katkıda bulunacaktır. Bir problem olduğunda anlaşmazlıkları çözmede olumlu ilişkiler katkı sağlayacaktır. Yüksek katlı binalarda yaşayanlar için, anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda ilgili yöneticileri de dahil ederek yapılacak bir toplantı, usulüne göre nezaketle çözmenize yardımcı olacaktır.
Komşularınızla paylaşım yapmak üzere bahçe partileri düzenleyebilirsiniz. Keyif ve eğlence unsurunun yanı sıra, kullanılmayan eşyaların paylaşımı ile faydalı ve anlamlı bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz. Muhtemelen birçok kişinin evinde artık kullanmadığı, gereksiz yer kaplayan eşyaları başkalarının ihtiyacını karşılayabilir. Pratik yöntemlerle hem komşuluk ilişkilerini geliştirmek adına, hem de paylaşım odaklı bahçe toplantıları düzenleyebilirsiniz. Bunların dışında günün yorgunluğu ve stresini arttırmanın ekonomik yöntemlerinden biri olarak, şans oyunları, yiyecek ve içecek sunumu ile keyif veren bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Piknik formatında olduğu gibi, aile fertlerinin yanı sıra, tanıdıkların da katılımı ile eğlenceli bir etkinlik düzenlemek sanıldığından daha kolay olabilir. İmkanınız var ise, bahçede düzenleyebileceğiniz açık hava film gösterileri, unutulmaz hatıralar arasında yer alabilir. Çok masraf etmeden, komşuların da katılımı ve paylaşımı üzerine keyifli bahçe partileri düzenleyebilirsiniz.
Komşularınız ile bir araya geldiğinizde, ihtiyaç dahilinde telefon numarası ve diğer iletişim bilgilerinizi paylaşmayı tercih edebilirsiniz. Tatile çıkmadan önce olası kontrollerin yapılması durumunda, tanıdığınız ve güvendiğiniz bir komşunuzla iletişim bilgilerini paylaşmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Nitekim tatil süreci içerisinde komşularınızın evinizde olmadığınızı bilmesi iyi olacaktır, evinize girmeye çalışan yabancıları görme durumunda, kısa sürede iletişim bilgilerinizi kullanarak haberdar olmanızı sağlayabilir. Güven açısından, özellikle evinizde bulunmadığınız tarihlerde, şüpheli durumları ilk fark edecek kişiler komşularınız olacaktır. Güven duyduğunuz komşularınız ile iletişim bilgilerinizi paylaşarak, ihtiyaç dahilinde kısa sürede haberleşebilirsiniz.
Eğer birine bir iyilik yapar veya bilgilerinizi paylaşırsanız, olumlu izler bırakmak için doğru zemini hazırlamış olursunuz. Yardımlaşmak en güvenilir ve memnuniyet zemini hazırlayan yaklaşımlardan biri olacaktır. Bilgilerinizi paylaşmak, ortak Wi-Fi ağı kurmak paylaşım kıstaslarında sizlerin tercihi olacaktır. Bilgi paylaşımı ve yardımlaşma, komşularınızla ilişkilerinizi kuvvetlendireceği gibi sosyalleşmenizi de sağlayacaktır. Bilgi paylaşımının karşılığı, yine karşı taraf için de bilgi ve tecrübe paylaşımı olarak geri dönecek, bilgi alışverişi ile sadece komşuluk değil, arkadaşlık ilişkisi dahi geliştirebilirsiniz. Güven ve paylaşım zemini hazırlamak için bilgi ve tecrübelerin paylaşılması doğru ve etkin bir adım olacaktır.
Evde keyif ortamı sağlanırken, zaman zaman çevremizdekileri unutabiliriz. Düzenlenen aktivitelerde çalan müzik sesi ayarı komşuları rahatsız edecek seviyede ise kısılması gerekir. Aktivite bitimi, çalan müziği kısmayı ve ihtiyaç duyulmuyorsa kapatmayı unutmamak gerekir. Ev içinde düzenlenen etkinliklerin yanı sıra, arka bahçede düzenlenen davetlerde kullanılan müzik sesi ayarına da dikkat edilmesi gerekir. Benzer durumda komşularınızın açtığı yüksek sesli müziğe uzun süre maruz kalmak istemezsiniz. Komşularınızla kurduğunuz olumlu ilişkilerin, küçük ama unutulan detaylarla bozulmasına izin vermeyin. Hem keyifli bir gün geçirmek, hem de olumlu ilişkileri sürdürmek adına kıvamında ve dozunu kaçırmadan eğlence ve davetlerinizi sürdürebilirsiniz. Komşularınızın huzurunu kaçırmak, daha sonra sizin de huzurunuzun kaçmasına sebep olabilir. Günü verimli geçirmek ve keyif atmosferini bozmak istemiyorsanız, çok yüksek sesli müzik ile çevrenizdekileri rahatsız etmemeye özen gösterin.
Evcil hayvan besleyenler için günü daha keyifli hale getirmek isterseniz, onlarla ilgilenmek ve aralıksız havlamaları kontrol etmeniz gerekir. Sevimli arkadaşlarınızı huzursuz edecek durumlardan sakının. Onları kızdırmak ya da uzun süre huzursuz etmek, hem sağlıksız hem de yanlış bir tutum olacaktır. Çevrenizdekileri rahatsız etmek istemezsiniz. Dolayısıyla eğer aralıksız havlayan bir köpeğiniz var ise, onunla ilgilenin, ihtiyaçlarını gözetin ve komşularınızı rahatsız etmeyin. Örnek görselde gördüğünüz köpek yatağı, Cloud 7 imzası taşıyor.
Komşularınızın park düzeni ile ilgili şikayetlerinin olabileceklerini unutmamak gerekir. Ortak park alanı kullanıyorsanız, sadece size ait bir alanmış gibi kullanmak ve düzeni bozacak şekilde park etmek şikayet duymanıza sebep olacaktır. Arabanızı park ederken komşularınızı ve diğer kullanıcıları göz ardı etmeyin. İyi bir sürücü olun. Yayalar, çocuklar, evcil hayvanların yürüyüş yolu ve bisiklet geçiş yollarını göz önüne alıp, diğer insanları rahatsız etmeyecek şekilde dikkatli bir sürücü olmanız gerekir. Yine aynı şekilde, arabanızdan gelebilecek yüksek sesli müzik, çevrenizdekileri rahatsız etmeye yetecektir.
İncelik ve nezaketin komşuluk ilişkilerinde hatrı sayılır bir yeri vardır. Komşularınızla iyi ilişkiler geliştirmek istiyorsanız onlarla selamlaşın. Gördüğünüz yerde sadece bir
merhaba demeniz yeterli olacaktır. Yardımlaşma, iletişim kurma ve deneyimlerden faydalanmadan önce tanışıklık ve dialog kurmak gerekir. Modern ve çağdaş bir yaklaşımla komşularınızla asansörde ya da koridorda karşılaştığınız vakit, selamlaşmayı unutmayın.
İnsanlar notlardan hoşlanır. Basit ama küçük notlarla komşularınızın ilgisini çekebilir, karşılıklı hoşnut tutabilirsiniz. Tüm insanlar kişisel notlar bulmaktan hoşnut olurlar. Buradaki notlar bulunduğunuz apartman, yönetim ve ihtiyaçlar üzerine bilgiler de içerebilir. Hem iletişim hem de çözümcü yaklaşım aracı olarak notları kullanabilirsiniz. Nezaketle yazacağınız bir not, akşam vereceğiniz davet ya da bahçe partisi için ön özür notu içerebilir. Bu notlar komşularınızı önemsediğinizi, onları rahatsız etmek istemediğinizi ifade eder. Ayrıca, ’Aile dostu bir ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.