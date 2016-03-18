Yıl boyunca tasarruf etmenin püf noktaları

Hepimiz rahat bir yaşam sürebilmek adına iyi bir işte çalışır ve geçimimizi sağlayacak kadar para kazanmak isteriz. Para kazanmanın zor olduğu günümüzde para kazanmak kadar kazandığımız parayı verimli harcamak ve bu paradan tasarruf ederek biriktirmek de çok önemlidir. Günümüzde tasarruf yapmak için finansal yöntemler tercih edilirken evimiz içerisinde kullanacağımız mobilyalardan, dekorasyon unsurlarından da tasarruf edebilir ve paramızı biriktirerek daha sağlıklı bir gelecek hayal edebiliriz. Peki bu tasarrufu nasıl sağlamalı ve aynı zamanda evimizi daha dekoratif bir şekilde dekore etmeliyiz. Bu sorunun cevabı aslında kendimizde gizlidir. Cevap verebilmek için öncelikle evimizi iyi bir şekilde tanımalı ve ihtiyaçlarımızı detaylı bir şekilde analiz ederek evimizin temel ihtiyaçlara cevap verebilecek bir nitelikte olup olmadığına karar vermeliyiz. Evimiz, barınak olarak temel ihtiyacımız olan barında ihtiyacına cevap verebiliyor ise ikinci temel ihtiyaç olan yaşam alanı ihtiyacına cevap verebiliyor mu diye bakmak gereklidir. Yaşam alanı kimimize göre çok geniş odalardan oluşurken kimimize göre basit küçük bir odadan oluşabilir. Bu durumu kişiye göre göreceli bir kavrama olduğundan pek önemsenmez. Yaşam alanı olarak ihtiyaçlarınıza cevap verebilen bir eviniz var ise tasarruf etmeye başlayabilirsiniz. Öncelikle evinizi dekore ederken kullanacağınız mobilyalar ve dekorasyon unsurlarının temini dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Temin edeceğiniz mobilyalar için bütçenize uygun satış dükkanlarından alış veriş yapmalısınız. Her bir mobilya ve dekorasyon unsurundan minimal indirimler sağlasanız alış veriş sonrasında elinizde nakit fazlanız oluşacaktır. Bu yöntemi eviniz için yapacağınız bütün alışverişlerde uyguladığınızda hatırı sayılır bir tasarruf miktarı ortaya çıkacaktır. Alış veriş yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta da satış ve indirim sezonlarını beklemek olmalıdır. Bütün mobilyacılar, dekorasyon eşyaları satan dükkanlar yıl içerisinde belirli bir süre indirim uyguladıkları indirim sezonu yaparlar. Sizler de yapacağınız alış verişleri indirim sezonu içerisinde yaptığınızda yine hatırı sayılır bir tasarruf yapmış olursunuz. Dekorasyon için gerekli mobilya ve eşyalar dışında evinizde yaşarken tasarruf etmeniz sağlayacak yöntemler de vardır. Bu yöntemleri uygulamak için manuel veya otomatik sistemler kullanabilir ve tasarruf edebilirsiniz. Ev içerisinde kullandığınız kullanım suyu için gri su dönüşüm hattı kurarak kullandığınız suyun bahçe sulama işlerinde kullanılmasını sağlayabilir ve su faturanızı hafifletebilirsiniz. Biraz daha ileri giderek evinize bir arıtma sistemi kurdurup kullandığınız suyu bir arıtma deposunda depolayarak arıtıp geri dönüşüm ile tekrar kullanabilirsiniz. Bu sistem sayesinde hatırı sayılır miktarda tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca bahçenizi sularken kullanım suyunu kullanmadığınız için doğal kaynakları da korumuş olursunuz. Evinizin aydınlatması için kullandığınız aydınlatma sistemleri sadece ihtiyaç olan alanlarda kullanarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Evinizde kullandığınız enerjiyi doğal kaynakları kullanarak üretebilir ve enerji için ödediğiniz elektrik faturasını ödemeyerek tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca evinizde otomatik bir sistem kurarak hareket sensörleri aracılığı ile mahalde hareket varken aydınlatma sisteminin çalışmasını sağlayarak da aydınlatma elemanlarının boşa çalışmasını önleyebilir ve enerjinin boşa harcanmasına engel olabilirsiniz. Bu sayede enerjiden tasarruf ederek bütçenizin sarsılmasına mani olmuş olursunuz. Evinizin ısıtma ve soğutmasında dikkat etmeniz gereken püf noktalar vardır. Bu noktaların başında kışın soğuk havalarından kurtulmak ve kış güneşinin evin içine girmesini sağlamak için büyük cam pencereler yapmalı, cam pencerelerde çift cam sistemi kullanarak hem sızdırmazlık sağlamalı hem de güneşin her vakit evin içinde olmasını sağlayarak doğal ısıtma sağlayabilirsiniz. Bu sistem ile evinizi ısıtmak için gerekli olan enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz. Evinizi dekore ederken ve yaşamınızı sürdürürken tasarruf etmek için bir çok uygulama yapabilirsiniz. Bu uygulamaları incelemek ve uygulamaları evlerinize uyarlamak için homify sitesini ziyaret etmelisiniz. Yüzlerce dekorasyon örneğini inceleyerek tasarruf sağlamak için yapılması gereken dekorasyon fikirlerini görebilir ve dilediğiniz örneği evinize uyarlayabilirsiniz.



