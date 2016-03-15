Mutfağınızı daha kullanışlı hale getirecek 6 harika ipucu !

İnsanların çoğu, evlerinde kullandıkları ışıklandırmada en çok söz sahibi olan aracın ampul olduğunun farkında değildir. Güçsüz ve zayıf bir aydınlatmada, başarısızlık genellikle avizeye mal edilir. Diğer yandan, ampulleri bu denli sorumlu hale getiren, yalnızca ışık gücü değil sahip oldukları şekillerdir. Yani, bir ampulun sahip olduğu şekil de ortamdaki ışık miktarını yakından etkilemektedir. Tıpkı bu örnekteki gibi, ışık vereceği alana yaklaşık 70 derecelik bir açı ile bakan bir ampul, ortama çok daha geniş bir açı ile hakim olan bir başka ampule nazaran daha fazla ışık verecektir. Bu durum, en nihayetinde elde edeceğiniz dizayn için, ampuller konusunda dikkate değer bir konudur. Mutfağınızda da, tıpkı ışık şiddetine dikkat ettiğiniz gibi bu ampullerin hangi açı ile durduğuna da dikkat etmelisiniz. Ayrıca, ampulün bulunduğu yerin yüksekliği de dikkat edilmesi gereken konular arasında bulunmaktadır. Art arda dizili spot ışıkları, yalnızca göz alıcı değildir. Bu tarz ışıklandırmaları daha kullanışlı yapan, ışıklandırma konusunda da oldukça iddialı olmalarıdır. Çalışma alanınıza ya da tezgahına görece yakına yerleştirilmiş ve daha dar bir açı ile bakan sıralı spot ışıkları, ortamın ihtiyaç duyduğu ışığı fazlası ile karşılayacaktır.

Mutfağınızda, iyi bir aydınlatma yalnızca estetik kaygıdan ileri gelmez. Aynı zamanda fonksiyonellik ve güvenlik açısından da oldukça önemli olan bu konu, mutfağınızda başınıza gelebilecek kazaları azaltmak ve mümkün mertebe minimuma indirmek konusunda da dikkat isteyen bir konudur. Mutfağınız için etkili bir ışıklandırma dizayn ederken, yalnızca tavandan sarkan bir avizeye bağlı kalmayın. Bunun yanı sıra, dolap altından veya duvardan gelecek bir aydınlatma da ortamın ışık ihtiyacına cevap verecektir.