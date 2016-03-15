Mutfağınızı daha kullanışlı hale getirecek 6 harika ipucu !

Yağmurlu, karalık ve iç boğucu bir Pazar sabahı, evde oturup mutfakta eğlenceli vakit geçirmek için harika bir fırsat olabilir. Hele ki elinizde uzun zamandan beri denemek istediğiniz ve tadını merak ettiğiniz bir tarif de varsa! Fakat kekinizin tadına baktığınızda hayal ettiğiniz tattan çok alakasız bir tatla karşı karşıya gelebilirsiniz. Neyi yanlış yaptınız ? Bu durumun en büyük sorumlusu, muhtemelen tarifteki miktarlara oranla yanlış malzeme koymuş olmanız. Peki buna ne sebep oldu ? Yeterli miktarda ışık almayan bir mutfak, en basitinden bunun gibi aksiliklere sebep olarak size oldukça zor zamanlar yaşatabilir.
Mutfakta yeterli miktarda ışığa sahip olmak kritik bir öneme sahiptir. Bu durumun anahtarı ise doğru bir ışıklandırmadan geçer. Peki ama mutfakta doğru bir aydınlatma kullanmanın ipuçları nelerdir ? İşte bu yazımızda sizlerle özellikle mutfak gibi kritik bir alanda doğru aydınlatmalara yönelik ipuçlarını paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, mutfak kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş binlerce mutfak dekorasyonunu inceleyebilirler…
Mutfaklar, yanma, kesme ya da kaygan zeminin neden olacağı aksaklılar gibi felaket senaryolarının en sık gerçekleştiği ve gerçekleşme ihtimalinin en yüksek olduğu alanların başında gelir. Aslında tüm bu kazalardan tek bir akıllı adımla kurtulabileceğinizi söylesek bize inanır mıydınız ? İnanmalısınız, çünkü doğru bir aydınlatma sayesinde mutfağınızda yaşadığınız tüm bu aksaklıklardan bir anda kurtulmanız mümkün. Tavandan aşağı doğru sarkıtılmış olan ve tüm mutfağı tek başına aydınlatmaya çalışan bir avize, mutfağınızda ihtiyaç duyduğunuz ışığı karşılama noktasında çoğunlukla yetersiz kalır. Bu durum da, mutfağınızda az önce bahsettiğimiz aksaklıkların meydana gelmesine neden olur. Doğru biçimde yerleştirilmiş kaliteli bir aydınlatma, lüks değildir. Aksine, mutfakta başınıza ne denli kaza geldiğini hesaba kattığınızda, bu durumun artık bir ihtiyaç haline geldiğini siz de fark edebilirsiniz…
Mutfağınızda dolap altı ışıklandırma kullanmaya karar verdiğiniz anda, size düşen görev bu konuda hangi aydınlatma tipinin mutfağınız için en ideal olduğuna karar vermektir. Dolap altı aydınlatmalarında kısaca 3 tür aydınlatmanın sık sık tercih edildiğini söyleyebiliriz: floresan, halojen ve akkor ışık. Bu çeşitlerin içinde, floresan aydınlatma maliyeti en düşük olan aydınlatma tipidir. Mutfağınız için seçeceğiniz dolap altı aydınlatma konusunda bütçeniz kısıtlı ise, floresan lamba tercih edebilirsiniz. Uzun bir tüp şeklinde olan floresan aydınlatmalar, özellikle uzun ve ince mutfak dolaplarının altına yerleştirmek için idealdir. Floresan lambaların ürettiği ışıklar, diğer seçeneklere göre daha 'yumuşaktır.' İşte bu sebepten ötürü, gözünüzün yorulmamasını sağlar. Halojen lambalar ise, mutfak dolaplarının altına yerleştirilmiş küçük diskleri andırırlar. Bu lambalar belirli bir yere yoğunlaşmış beyaz ışık üretirler. Özellikle belirli bir alanda çalışılan mutfak gibi bir ortamda, bir yeri aşırı derecede ışıklandıran halojen lambalar güzel bir tercih olabilir. Ampul tercihinin en büyük avantajı ise, oldukça fazla çeşide olanak vermesi olacaktır.
Geleneksel anlamda tavana monte edilen ve tüm alana ışık sağlayan aydınlatmalar, özellikle mutfak gibi içerisinde çok fazla sayıda detay barındıran bir alanda gerekli ışığı sağlama konusunda yeterli değildir. Yekpare bir aydınlatma yerine, parça parça çok sayıda ışıklandırma kullanmak, ortamdaki bu ışık ihtiyacını çözme noktasında size yardımcı olabilir. Üstelik bu tarz aydınlatmalar, hareket edebilir olmalarının sağladığı avantaj ile de daha kullanışlı hale gelmektedir. Tıpkı dolap altı aydınlatmalrında gibi, bu tarz parça ışıklarda da genellikle 3 tip bulunmaktadır. Bunları kısaca saymak gerekirse; floresan, halojen ve akkor… Bu tarz parça ışıklandırmaların en büyük avantajlardan biri de, gerektiğinde kolayca sökülerek taşınabilir vaziyette olmasıdır. Ayrıca, bu tarz ışıklandırmalar mutfağınızda tam olarak hangi alanın ışık ihtiyacı olduğunu anlamanız konusunda da inanılmaz fırsatlar sunar.
Gömülü aydınlatmalar ya da aşağı doğru ışık veren lambalar, özellikle 1980'lerin görkemli mutfak dizaynları ile popüler hale geldi. Gömme ışıklar, tavana bir boşluk açılarak bu boşluğa lambanın monte edilmesi ve ardından da gerekli yerlere estetik müdahaleler yapılması ile ortaya çıkar. Bu ışıklar, odanın tavanından aşağı doğru geniş dairesel bir aydınlatma sağlar. Bu durum, özellikle mutfak gibi çalışma alanlarının görece yukarıda olduğu alanlar için mükemmel bir tercihtir. Bunun yanı sıra, yukarıda bulunan çemberin ışık sağladığı alanın dışında olan çalışma alanları için yeteri kadar ışık sağlayamadığını da ifade etmek gerek. Yine de, endüstriyel boyuttaki gelişmeler, gömme aydınlatmalarının ışıklarını yönlendirilebilir hale getirdir. Tıpkı araba farlarında olduğu gibi, ışıklandırmanın içinde bulunan camlar, ampulün sağladığı ışığın istenilen yere göre yönlendirilmesine olanak sağlamakta. Özellikle çok karanlık ortamlarda, ulaşılması güç yerlerde ve derin dolaplar gibi zorlu alanlarda bu tarz yönlendirilebilir gömme ışıklar oldukça iş görür hale geldi. Fonksiyonelliğin yanı sıra, dilerseniz bu tarz gömme ışıkları biblolarınızı ya da kitaplığınızı aydınlatmak için de kullanabilirsiniz. Armimarlık imzalı bu mutfak dekorasyonunda da göreceğiniz üzere, gömme aydınlatmalar ışık ihtiyacı çeken lokal bölgeler için oldukça kullanışlı bir tercih olabiliyor…
Aydınlatma dizayn eden kişiler, genellikle üç ana konu üzerinden ellerindeki projelere yön verirler. Bunlardan ilki olan genel aydınlatma, genellikle mekanın tümünü aydınlatmayı amaçlar. Ardından gelen görev aydınlatması, genellikle bir alanı ya da belirli bir bölgeyi aydınlatmak için uğraşır. Son sıradaki vurgu aydınlatması ise, dekorasyondaki bir ögeyi öne çıkarmak, ögenin tüm özelliklerinin görsel manada fark edilebilir seviyeye gelmesine olanak tanımak için uğraşır. Işıklandırma konusunda genel olarak kabul edilen görüş, bir ev dekorasyonunda, ortamdaki boşluğun ışık çerçevesinde ve ışık kaynağı göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiğini savunur. Eğer küçük bir mutfak söz konusu ise, ortada ışık kaynağının genel olarak aydınlatabileceği bir boşluk/boş alan bulunmayabilir. Böyle bir durumda, elinizden geldiğince bütçenizi zorlayarak mutfağınızın her köşesini aydınlatacak bir aydınlatma tercih etmeye çalışın. Böylesi zor durumlarda, klasik kullanımların dışına çıkarak bir farklılık yaratmanız gerekir. Sizi böyle zor bir senaryodan da ancak yaratacağınız bu farklılık kurtaracaktır. İşte bu sebepten ötürü, görece küçük bir alana sahip olan ve tüm alanın aydınlatılması konusunda da sizi epey zorlayan mutfağınızı aydınlatmak için, klasik aç/kapa düğmelerin yerine, ışığın şiddetini kontrol edebilen anahtarlar kullanmanız daha yerinde olacaktır. İşte bu sayede, küçük mutfağınızın 'yeterince' aydınlanmasını sağlayabilirsiniz.
İnsanların çoğu, evlerinde kullandıkları ışıklandırmada en çok söz sahibi olan aracın ampul olduğunun farkında değildir. Güçsüz ve zayıf bir aydınlatmada, başarısızlık genellikle avizeye mal edilir. Diğer yandan, ampulleri bu denli sorumlu hale getiren, yalnızca ışık gücü değil sahip oldukları şekillerdir. Yani, bir ampulun sahip olduğu şekil de ortamdaki ışık miktarını yakından etkilemektedir. Tıpkı bu örnekteki gibi, ışık vereceği alana yaklaşık 70 derecelik bir açı ile bakan bir ampul, ortama çok daha geniş bir açı ile hakim olan bir başka ampule nazaran daha fazla ışık verecektir. Bu durum, en nihayetinde elde edeceğiniz dizayn için, ampuller konusunda dikkate değer bir konudur. Mutfağınızda da, tıpkı ışık şiddetine dikkat ettiğiniz gibi bu ampullerin hangi açı ile durduğuna da dikkat etmelisiniz. Ayrıca, ampulün bulunduğu yerin yüksekliği de dikkat edilmesi gereken konular arasında bulunmaktadır. Art arda dizili spot ışıkları, yalnızca göz alıcı değildir. Bu tarz ışıklandırmaları daha kullanışlı yapan, ışıklandırma konusunda da oldukça iddialı olmalarıdır. Çalışma alanınıza ya da tezgahına görece yakına yerleştirilmiş ve daha dar bir açı ile bakan sıralı spot ışıkları, ortamın ihtiyaç duyduğu ışığı fazlası ile karşılayacaktır.
Mutfağınızda, iyi bir aydınlatma yalnızca estetik kaygıdan ileri gelmez. Aynı zamanda fonksiyonellik ve güvenlik açısından da oldukça önemli olan bu konu, mutfağınızda başınıza gelebilecek kazaları azaltmak ve mümkün mertebe minimuma indirmek konusunda da dikkat isteyen bir konudur. Mutfağınız için etkili bir ışıklandırma dizayn ederken, yalnızca tavandan sarkan bir avizeye bağlı kalmayın. Bunun yanı sıra, dolap altından veya duvardan gelecek bir aydınlatma da ortamın ışık ihtiyacına cevap verecektir.