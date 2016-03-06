Evinizin değerini yükseltmek için yapabileceğiniz 10 basit yenileme işlemi

Bugünkü konumuz evini satmaya hazırlanan okuyucularımızı yakından ilgilendirecek. Eğer evinizi satmaya karar verirseniz, elbette olabilecek en iyi satış fiyatını koymak istersiniz. Ancak bunu yapabilmek için evin en iyi durumunda olmasını gerekmektedir. Evinizde çok ciddi bir altyapı problemi yoksa, evi mükemmel duruma getirmek yalnızca kozmetik bir meseledir. Evi kusursuz hale getirmek için komple tadilat altına sokmak pek rantabl olmayabilir ancak bazı kusurlu detayları düzeltmek en az masrafla en iyi fiyatı yakalamanıza fayda sağlayacaktır. Bakalım, basit ancak etkili yenileme işlemleri neler…
Bir eve, özellikle de boş bir eve girildiğinde ilk dikkati çeken yer duvarlar oluyor. Duvarlara bakarak ev hakkında epey bilgi edinmek mümkün. Rutubet gibi son derece önemli bir problemin olup olmadığını en iyi duvarlara bakarak anlıyoruz. Zeminden alınan nem, çatıdan gelen su, eskimiş tesisatlardan sızan pis/temiz su kendini her zaman duvarlarda gösteriyor. Evinizi satmayı planlıyorsanızü elbette önceliğiniz altyapı sorunlarında olmalı. Eğer duvarlarınız ya da zemin-tavan su alıyorsa, bu suyun kaynağını tespit ettirmeli ve tamiratını yaptırmalısınız. Günümüz teknolojisi sayesinde, ultrasonlu cihazlar ile su kaçakları kolayca tespit edilebilmekte. Varsa, altyapı problemlerini çözdükten sonra estetik problemlere başlayabilirsiniz. Evini satılığa çıkaran bazı ev sahipleri, boyası bozulmuş, yıpranmuış duvarları nasıl olsa yeni ev sahipleri zevklerine göre değiştirecek diyerek kötü bir halde bırakıyor. Ancak bu tamamen yanlış bir tutum. Altyapısı ne kadar iyi olursa olsun, duvarları dökülmüş bir ev, kötü bir ilk izlenime neden olacak ve konutu gezen potansiyel alıcılarda güvensizlik yaratacaktır.
Mutfak dolaplarınızın ve evdeki sabit dolapların kulplarını pırıl pırıl, yeni kulplar ile yenilemeniz dolaplarınıza taze bir hava verecektir. Günümüzde yapı maketlerde ve hatta dekorasyon mağazalarında yüzlerce değişik kulp modeli bulmak mümkün. Eskimiş, sıkıcı, demode kulpları göz alıcı yeni kulplar ile değiştirerek küçük ancak etkili bir fark yaratabilirsiniz. Aynı şekilde, iç kapılarınızın ve dış kapınızın kollarını da yenilemek evin değerine olumlu sonuçlar kazandıracaktır.
İster ufacık bir balkon olsun ister bir veranda, evinizde dış mekanda da vakit geçirilebileceğini gösteren bir çalışma yapmanız evinize adeta yeni bir oda eklemeniz kadar etkili olacaktır. Atıl kalmış, pis bir balkon yerine, badanası ve korkulukları düzgün, zemini seramik ya da ahşap karolar ile kaplanmış, birkaç canlı bitki barındıran bir balkon, evinizin yaşam alanını genişletecek ve potalsiyel alıcıda olumlu izlenimler yaratacaktır.
Fotoğraftaki örnekte Group Enerji Yapı Dekorasyon tarafından piyasaya sürülen ve DIY (Do-It-Yourself – Kendin Yap) şeklinde uygulayabileceğiniz ahşap karoları görmekteyiz.
İşte ucuz, basit ancak etkili bir yöntem daha! Boş odalara şipşak zarafet katma konusunda bir numaralı ödülü kartonpiyerlere verebiliriz. Seçiminizde mümkün olduğunda düz ve desensiz olan modellerden tercih etmenizi tavsiye ederiz, çünkü sade bir model hemen hemen herkesin zevkine uyar. Bu basit ve ucuz taktik sayesinde odalarınızda kaliteli bir görünüm yaratabilirsiniz.
Tavanınız yeteri kadar yüksekse, alçıpan uygulamaları ile de şık tasarımlar ve aydınlatma opsiyonları oluşturulabilir.
Tüm yatak odalarına olmasa dahi, en az bir yatak odasına tavandan tabana, duvardan duvara bir dolap yaptırmak evinizin albenisini arttıracaktır. Günümüzde konutlardaki bir nuumaralı problem depolama alanlarındaki eksikliktir. Ancak en az bir odasında geniş bir depolama alanına sahip olan bir ev potansiyel alıcının derhal dikkatini çekecektir. Sizin çekmez miydi? Yaptıracağınız dolabın duvarla aynı renk ya da ona yakın bir renkte olması ve sade ancak kaliteli malzeme kullanılarak yapılması elbette artı puan.
Hem mutfakta hem de banyo ve tuvaletlerde yer alan lavabo ve eviyeleri, hatta yıpranmış, eski görünüme sahip bataryaları yenileri ile değiştirmek neredeyse komple mutfağınızı/banyonuzu değiştirmişsiniz kadar etki yaratabilir. Kırık dökük seramikler, zedelenmiş, paslanmış, çizilmiş inokslar yerine tertemiz, pırıl pırıl malzemeler evinizi gezen alıcıların dikkatini mutlaka çekecektir.
Geldik nispeten büyük bir tadilat konusuna. Eğer pencere doğramalarınız kötü durumdaysa; eski, yıpranmış, hava akımı ve yağmur geçiren, izolasyonu bozuk hale geldilerse, bunları komple değiştirmek de doğru bir adım olacaktır. Bu adım diğer önerilerimizden daha büyük ve daha masraflı ancak unutmayın ki, kötü durumdaki doğramalar evinizin değerini oldukça düşürecektir, bunu engellemenin yolu da yapacağınız tadilattır.
Evet! Dekorasyon 101: Evin özellikle dar ve karanlık kısımlarında tırnaklar ile duvara monte edilen, çerçevesiz aynalardan asmak bu mekanların daha geniş görünmesini sağlar. Bu da daha mekanlara ferah bir hava verir. Antrelere, banyo ve tuvaletlere, koridorlara, hatta oturma odası ya da yemek odasına büyük boyutlu aynalar asabilirsiniz. Çerçevesiz modelleri önermemizin nedeni ise, aynanın bir duvar kaplaması görevi görmesini sağlayarak onu dekorasyon tarzından bağımsız hale getirmek. Böylece ayna, herkesin zevkine uygun, her türlü mobilya ile uyum sağlayacak bir nesneye dönüşecektir.
Şeytan ayrıntıda gizlidir! Kirlenmiş, eskimiş ya da kalitesiz elektrik düğmelerini ve prizleri yeni modeller ile değiştirerek potansiyel alıcılarda iyi bir izlenim oluşturabilirsiniz. Kaliteli elektrik düğmeleri evinizee lüks ve kaliteli bir hava katacaktır. Üstelik artık piyasada çok farklı renklerde, modern elektrik düğmeleri var, seçiminizi zevkinize ve bütçenize göre ayarlayabilirsiniz.
Gömme dolapların dışında, evin antresinde, banyosunda, tuvaletinde, varsa kiler, ardiye türü odalarında, hatta balkonlarda açık ya da kapalı depolama alanları yaratmanız evinizin değerine değer katacaktır. Malum, çağımızda eşyalarımız artıyor ancak evlerimiz küçülüyor. Bu nedenle, bir evde eşyalarımızı depolamayabileceğimiz ne kadar çok alan olursa, o evin değeri de o derece artacaktır.
’Evlerimizde nasıl daha fazla depolama alanı organize ederiz?’ başlıklı yazımız bu konuyla ilgili olarak ilginizi çekebilir.