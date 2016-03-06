Evinizin değerini yükseltmek için yapabileceğiniz 10 basit yenileme işlemi

İşte ucuz, basit ancak etkili bir yöntem daha! Boş odalara şipşak zarafet katma konusunda bir numaralı ödülü kartonpiyerlere verebiliriz. Seçiminizde mümkün olduğunda düz ve desensiz olan modellerden tercih etmenizi tavsiye ederiz, çünkü sade bir model hemen hemen herkesin zevkine uyar. Bu basit ve ucuz taktik sayesinde odalarınızda kaliteli bir görünüm yaratabilirsiniz.

Tavanınız yeteri kadar yüksekse, alçıpan uygulamaları ile de şık tasarımlar ve aydınlatma opsiyonları oluşturulabilir.