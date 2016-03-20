Mutfağım için en ideal aydınlatma hangisi ?

Mutfakların dekorasyonları yapılırken bütün detaylar gibi aydınlatma da çok önemlidir. Aydınlatma sistemi tasarlanırken mutfağın şekli, boyutu, kullanım şekli, kullanıcı sayısı ve kullanıcı yaşları gibi dikkat edilmesi gereken bir çok faktör vardır. Bu faktörlere bağlı olarak yapılacak aydınlatma tasarımı sağlıklı bir mutfak aydınlatması oluşturacaktır. Mutfak aydınlatması oluşturmak için bir aydınlatma planı yapmanız gereklidir. Aydınlatma planı içerisinde mutfak mobilyası olan mutfak dolaplarının led aydınlatmaları, tavan led aydınlatmaları, mutfağın ana aydınlatması yer almalı, gerekli görüldüğü durumda zemin aydınlatmaları da yer almalıdır. Bu şekilde yapacağınız mutfak aydınlatması en iyi mutfak aydınlatması olacaktır. Aydınlatma elemanı seçerken mutfağınızın boyutuna göre seçmelisiniz. Eğer mutfağınız ince uzun bir oda ise tavandan sarkıtma şeklinde bir kaç adetten oluşan aydınlatma elemanı ile yapabilir veya germe tavan içerisine gizlenmiş led lambalar ile aydınlatma yapabilirsiniz. Mutfaklar genel olarak diğer odalara göre daha az kullanılan alanlar olduğu için farklı aydınlatma tasarımları ile enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Harekete duyarlı sensör sistemlerini aydınlatma tasarımlarına entegre edebilir ve mutfağa adımınızı attığınız anda aydınlatmayı aktif hale getirebilirsiniz. Böylece siz mutfaktan çıktığınız anda mutfak aydınlatmanız pasif duruma geçecek ve fazladan enerji tüketmenizi önleyecektir. Mutfağınız için tercih edeceğiniz aydınlatma sistemlerinin tamamı için dikkat edeceğiniz bir etken olan sensör sistemleri aynı zamanda dekoratif bir mutfak oluşturmanızda size yardımcı olur. Mutfak ekipmanları ve mutfak mobilyalarının yoğum bir şekilde yer aldığı bir alan olduğundan aydınlatma sistemi ekipmanları mutfak içinde göze batmayacak şekilde yerleştirmek zorundasınız. Bu durumu ancak asman tavan içerisine gizleyerek veya sıva altı kablolar kullanarak yapabilirsiniz. Mutfağınızı en ideal şekilde aydınlatmak ve göz sağlığınızı korumak adına bir çok farklı mutfak aydınlatmasının yer aldığı homify mutfak dekorasyonlarını inceleyerek mutfağınıza uygun en ideal mutfak aydınlatmasını uygulayabilirsiniz.