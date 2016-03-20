Mutfağım için en ideal aydınlatma hangisi ?

Mutfakların dekorasyonları yapılırken bütün detaylar gibi aydınlatma da çok önemlidir. Aydınlatma sistemi tasarlanırken mutfağın şekli, boyutu, kullanım şekli, kullanıcı sayısı ve kullanıcı yaşları gibi dikkat edilmesi gereken bir çok faktör vardır. Bu faktörlere bağlı olarak yapılacak aydınlatma tasarımı sağlıklı bir mutfak aydınlatması oluşturacaktır. Mutfak aydınlatması oluşturmak için bir aydınlatma planı yapmanız gereklidir. Aydınlatma planı içerisinde mutfak mobilyası olan mutfak dolaplarının led aydınlatmaları, tavan led aydınlatmaları, mutfağın ana aydınlatması yer almalı, gerekli görüldüğü durumda zemin aydınlatmaları da yer almalıdır. Bu şekilde yapacağınız mutfak aydınlatması en iyi mutfak aydınlatması olacaktır. Aydınlatma elemanı seçerken mutfağınızın boyutuna göre seçmelisiniz. Eğer mutfağınız ince uzun bir oda ise tavandan sarkıtma şeklinde bir kaç adetten oluşan aydınlatma elemanı ile yapabilir veya germe tavan içerisine gizlenmiş led lambalar ile aydınlatma yapabilirsiniz. Mutfaklar genel olarak diğer odalara göre daha az kullanılan alanlar olduğu için farklı aydınlatma tasarımları ile enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Harekete duyarlı sensör sistemlerini aydınlatma tasarımlarına entegre edebilir ve mutfağa adımınızı attığınız anda aydınlatmayı aktif hale getirebilirsiniz. Böylece siz mutfaktan çıktığınız anda mutfak aydınlatmanız pasif duruma geçecek ve fazladan enerji tüketmenizi önleyecektir. Mutfağınız için tercih edeceğiniz aydınlatma sistemlerinin tamamı için dikkat edeceğiniz bir etken olan sensör sistemleri aynı zamanda dekoratif bir mutfak oluşturmanızda size yardımcı olur. Mutfak ekipmanları ve mutfak mobilyalarının yoğum bir şekilde yer aldığı bir alan olduğundan aydınlatma sistemi ekipmanları mutfak içinde göze batmayacak şekilde yerleştirmek zorundasınız. Bu durumu ancak asman tavan içerisine gizleyerek veya sıva altı kablolar kullanarak yapabilirsiniz. Mutfağınızı en ideal şekilde aydınlatmak ve göz sağlığınızı korumak adına bir çok farklı mutfak aydınlatmasının yer aldığı homify mutfak dekorasyonlarını inceleyerek mutfağınıza uygun en ideal mutfak aydınlatmasını uygulayabilirsiniz.
Mutfağınıza aydınlatma yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta mutfaklarınızda kullandığınız alanların genişliğidir. Kullandığınız alanları aydınlatmak yeterli olmayacağından yapacağınız aydınlatmanın kullanım alanı üzerinde oması aydınlatmanın odak noktası olarak kullanım alanı olmasını sağlar. Bu şekilde kullanım alanlarını aydınlattığınız gibi mutfağın geri kalan alanlarını da aydınlatmış olursunuz. Örnek resimde yer alan mutfak dekorasyonunda aydınlatma elemanları mutfak adası üzerine yerleştirilmiş, mutfak adası yemek masası olarak da kullanıldığı için istenilen alan direk aydınlatılmış. Tavan içerisine gizlenmiş olan led aydınlatma elemanları ile de mutfağın geri kalan alanı aydınlatılarak mutfak için en ideal aydınlatma gerçekleştirilmiş. Mutfak dekorasyonunda renkler açık renk tercih edilmiş, mutfak mobilyaları yüzeyleri yansıtıcı özellikleri olan yüzeyler olarak seçilmiş mutfak içerisinde homojen bir aydınlatma sağlanmasına yardımcı olunmuştur.
Bütün odalarda olduğu gibi mutfak aydınlatmalarında da parçalı aydınlatma sistemlerini tercih edebilir ve ideal olan mutfak aydınlatmasını hayata geçirmiş olursunuz. Parçalı aydınlatma sistemlerinde ana ışık kaynağının yanında farklı ışık kaynaklarına da yer verilerek aydınlatmanın homojen olması sağlanır. Bu şekilde yapacağınız aydınlatma sisteminde parçalı aydınlatma elemanları ister duvar aydınlatma elemanları olarak ister sarkıtma aydınlatma elemanları olarak tercih edilebilir. Bu durum tamamen mutfağın sahibinin tercihindedir. Örnek resimde yer alan ve üç aydınlatma elemanından meydana gelmiş parçalı aydınlatma sistemi sarkıtma aydınlatma elemanları ile gerçekleştirilmiştir. Parçalı aydınlatma elemanları sarkıtma veya duvar elemanları olarak mutfağın istenilen bir alanına yerleştirilebilir ve mutfakta daha aydınlık olmasını istediğiniz bölgelerin daha aydınlık olması sağlanır. Örnek resimde de yemek masası olarak kullanılan masanın üzerine uygulanan sarkıtma aydınlatma elemanları ile yemek masasının daha aydınlık olması sağlanmıştır.
Mutfağınızın boyutları büyük ve mutfağınız geniş bir hacme sahip ise yapmanız gereken mutfak aydınlatmasına ek ışık kaynakları eklemek ve mutfağınızın daha aydınlık olmasını sağlamaktır. Mutfak aydınlatmasının yetersiz kaldığı durumlarda ek ışık kaynakları tercih etmek hem mutfak dekorasyonunuzun görselliğini ön plana çıkararak mutfağınızın güzelliğini sergilemenize yardımcı olur hem de mutfağınızın en ideal şekilde aydınlata yapmanızı sağlar. Ek ışık kaynakları için ayrı bir aydınlatma sistemi kablolaması yapmanız gerekmediği için hem ek maliyet oluşmayacak hem de ek ışık kaynaklarını mutfağın istediğiniz köşesine yerleştirebileceksiniz. Örnek resimde yer alan aydınlatma elemanları yemek masası üzerine yerleştirilmiş olmasına karşın mutfağın arka tarafında ve diğer duvarında ek aydınlatma elemanları yerleştirilmiş ve mutfak özel bir şekilde aydınlatılarak homojen aydınlatma oluşması sağlanmış. Benzer bir uygulamayı geniş bir mutfağa sahip iseniz evinizde uygulayabilir ve mutfağınızın görselliğini artırabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunuzun dekoratif ve görsel olmasını istiyorsanız mutfak aydınlatmalarınızda halojen lambalar tercih etmeli ve lambaların yerleşimini cool bir şekilde yapmalısınız. Aydınlatma elemanı olarak hem maliyeti düşük olan hem de şık aydınlatma sistemine sahip olarak mutfağınızı aydınlatabilirsiniz. örnek resimde yer alan geniş halojen lamba ile birlikte üç adet minik halojen lamba tercih edilip yavana yerleştirilmiş ve tavan estetik bir şekilde aydınlatma elemanları ile donatılmış. Bu sayede mutfağın en ideal biçimde aydınlatılması halojen lambalar ile sağlanarak estetik bir mutfak oluşturulmuş.
Mutfaklar için genel olarak geleneksel aydınlatma sistemleri tercih edilse de tasarımcılar tarafından aykırı aydınlatma sistemleri geliştirilerek mutfaklara uyarlanmaktadır. Aykırı sistemlerde tasarımcının zevkine göre sarkıtma lambalar mutfağın her alanında istenilen sayıda yerleştirilerek belirli bir aydınlatma sistemi sırası içinde aydınlatma sağlanmıştır. Sarkıtma aydınlatma elemanları kullanıldığı için yemek masası üzerine simetrik şekilde beş adet lamba yerleştirilerek oluşturulmuş olan mutfak aydınlatması tavana yerleştirilmiş olan minik projektör tip aydınlatma elemanları ile desteklenerek mutfağın her alanının yeterli bir şekilde aydınlatılmasına katkı sağlamıştır. Resimde arka planda yer alan projektör tip aydınlatmalar ile aykırı aydınlatma sistemleri tavanı daha görsel gösterecek şekilde tamamlanmıştır. İstediğiniz takdirde mutfağınızı benzer bir aydınlatma sistemi ile aydınlatabilir ve görsel bir tavana sahip olan bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Eğer mutfağınızı çok şık bir şekilde dekore ettiyseniz yapmanız gereken bu şıklığı gölgelemeyen aksine şıklığı daha ön plana çıkaran estetik bir aydınlatma ile mutfağın dekorasyonunu tamamlamaktır. Bunun için yapmanız gereken mutfak dekorasyonu ile uyumlu aydınlatma sistemlerini tercih etmek, mutfakta uygulanmasını sağlamak ve şıklığı gölgelemesini engelleyerek daha görsel olmasını sağlamaktır. Örnek resimde yer alan mutfak dekorasyonu içinde uygulanmış mutfak aydınlatması elemanları estetik görünüşlere sahip olacak şekilde seçilmiş, mutfak mobilyaları ile aynı renklerde seçilen elemanlar ile mutfağın renk uyumu bozulmadan aydınlatma sağlanmıştır. Yardımcı aydınlatma elemanları da benzer estetik özelliklere sahip olacak şekilde seçilmiş ve mutfak aydınlatması ideal bir şekilde tamamlanmıştır.
Aydınlatma içinde kullanacağınız led lambalar ve ampuller, seçerken geniş bir yelpaze içinden seçerek alternatifleri artırmalısınız. Hem dekoratif görünümleri hem de ışık renkleri açısından alternatifi geniş tuttuğunuzda istediğiniz zaman değişiklik yaparak mutfağınızın daha estetik ve daha dekoratif olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek resimde pişirme ünitesi olan ocağın davlumbazına yerleştirilmiş ledler istenildiğinde farklı renklerdeki ledler ile değiştirilip mutfağın renkliliği artırılmış olur.