Bahçeniz olmadan yeşil bir alan nasıl yaratabilirsiniz?

Günümüzde şehirler gitgide betonlaşıyor ve adeta nefes alacak yer bulmakta zorlanır hale geliyoruz. Başımızı çevirdiğimiz her yönde binalar, yollar, arabalar var. Şehirlerde maruz kaldığımız bu aşırı betonlaşma hepimizi yeşile hasret bırakıyor. Ancak şehirde bahçeli bir evde yaşamak büyük çoğunluğumuz için ancak hayal. Dolayısıyla yeşile, bitkiye muhtacız ancak kendi çabalarımızla dahi çevremizde böyle bir alana sahip olma imkanımız yok. Yok mu, hakikaten? Belki de biraz daha geniş bir bakış açısına sahip olursak, aslında hayatımızı yemyeşil bitkiler ile donatmak için illa da bir bahçeye sahip olmak zorunda olmadığımızı fark edebiliriz. İçinde yaşadığımız mekanlar, ister çok güneş alsın ister almasın, ister geniş ve ferah alanlar olsun, ister küçücük bir kibrit kutusu boyutlarında, hayatımıza bitkileri sokmak istiyorsak, bunu yapabiliriz.

Bugünkü yazımızda bahçe sahibi olmasak bile evimizin çeşitli alanlarında nasıl küçük yeşil alanlar yaratabileceğimizi inceledik. Sunduğumuz fikirler, belki en azından bir iki tanesi eminim ki sizin de işinize yarayacaktır.