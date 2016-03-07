Bahçeniz olmadan yeşil bir alan nasıl yaratabilirsiniz?

Günümüzde şehirler gitgide betonlaşıyor ve adeta nefes alacak yer bulmakta zorlanır hale geliyoruz. Başımızı çevirdiğimiz her yönde binalar, yollar, arabalar var. Şehirlerde maruz kaldığımız bu aşırı betonlaşma hepimizi yeşile hasret bırakıyor. Ancak şehirde bahçeli bir evde yaşamak büyük çoğunluğumuz için ancak hayal. Dolayısıyla yeşile, bitkiye muhtacız ancak kendi çabalarımızla dahi çevremizde böyle bir alana sahip olma imkanımız yok. Yok mu, hakikaten? Belki de biraz daha geniş bir bakış açısına sahip olursak, aslında hayatımızı yemyeşil bitkiler ile donatmak için illa da bir bahçeye sahip olmak zorunda olmadığımızı fark edebiliriz. İçinde yaşadığımız mekanlar, ister çok güneş alsın ister almasın, ister geniş ve ferah alanlar olsun, ister küçücük bir kibrit kutusu boyutlarında, hayatımıza bitkileri sokmak istiyorsak, bunu yapabiliriz.
Bugünkü yazımızda bahçe sahibi olmasak bile evimizin çeşitli alanlarında nasıl küçük yeşil alanlar yaratabileceğimizi inceledik. Sunduğumuz fikirler, belki en azından bir iki tanesi eminim ki sizin de işinize yarayacaktır.
Eğer bir balkona sahipseniz, işiniz nispeten kolay, çünkü bu birçok bitki yerleştirerek ufak bir bahçeye dönüştürebileceğiniz bir alanınız var demektir. Balkon bahçeciliği yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey balkonunuzun pozisyonuna göre bitki seçimi. Burada yalnızca mevsimlik bitkilerden değil, kalıcı olmasını arzu ettiğimiz, uzun ömürlü bitkilerden de söz ediyoruz. Bu nedenle balkonunuzun konumu yapacağınız bitki seçimini belirleyecek. Örneğin, balkonunuz güneye bakıyorsa, sürekli günışığı isteyen bitkiler seçmelisiniz. Bu tür bitkilere örnek olarak petunyalar, sardunyalar, çayır papatyaları ve sarkık mineçiçekleri verilebilir. Kısmen gölge isteyen bitkiler doğu veya batıya bakan balkonlara daha uygundur. Sürekli nem küflenmelerine neden olabileceği için bu bitkileri aşırı sulamadığınızdan emin olun. Ayrıca, kısmen gölge isteyen bitkilerin kökleri nispeten kuru topraklarda daha iyi gelişebilir. Küpe çiçeği, pelesenk, eğreltiotu gibi soğuğa dayanıklı uzun ömürlü bitkiler, sarmaşık ve begonya özellikle kısmen gölgeli balkonlar için daha uygundur. Bu konuda detaylı bilgiyi internet üzerinden bulabileceğini gibi, semtinizde bulunan çiçekçilerde de yardım alabilirsiniz. Ayrıca, mevsimine göre çiçekler de ekerek balkonunuza muhteşem renkler getirebilir, kalıcı bitkiler ile mevsimlik birkilerden oluşan güzel kombinasyonlar yaratabilirsiniz.
Evinizde yeşil bir alan yaratmak için yeterli alanınız olmadığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Günümüzde oldukça popüler olan dikey bahçe uygulamaları mekanınıza göre çözümler getirebilir. Dikey bahçe uygulamaları duvarların daha iyi değerlendirilmesini sağlamasının yanı sıra getirdiği soluk ile iç özellikle iç mekanların görünümüne doğallık ve ferahlık katıyor. Dikey bahçe uygulamaları tasarlanırken genellikle sulama üniteleri de yerleştirilerek bitkilerin bakımının daha kolay sürdürülmesi sağlanıyor. Bu sebeple evinizde bir dikey bahçe uygulaması oluşturmak istiyorsanız konu üzerine iyice araştırma yaparak hareket etmeli ya da bu konuda uzman bir profesyonelden yardım almalısınız. Fotoğraftaki örnekte Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları firması tarafından dizayn eidlmiş bir dikey bahçe örneği görmekteyiz. Firmanın homify sayfalarına göz atarsanız, oldukça farklı dikey bahçe çeşitleri olduğunu göreceksiniz. Biri mutlaka sizin eviniz için de harika olacaktır!
Japonca olan bu sözcük, tepsi (tabak) anlamına gelen
bon ve bitki anlamına gelen
sai sözcüklerinden türetilmiştir. Saksıdaki
ağaç veya bitki anlamına gelir. Bonsai sanatı Japonya'ya 7-9. yüzyıllarda Çin'den
gelmiştir. Bonsai, yaşayan ağaçlara duyulan saygıyı ve bu ağaçların
yaşamasını konu alan bir sanattır. Bonsailer minyatür olmalarına rağmen
çevremizde gördüğümüz ağaçlardan hiçbir farkları yoktur. Özenle seçilen ağaç
dalları, budanarak ve ilgiyle yetiştirilerek minyatür ağaç görünümü kazanır.
En güzel bonsailer sığ ve yayvan saksılarda yetiştirilenlerdir. Değişik şekillerde bonsailer bulunmaktadır: süpürge şeklinde – şelale şeklinde – rüzgara açık şekildedir. Japonların doğaya olan tutkuları yaşamlarına da yansımış ve yıllar geçtikçe bahçeciliğe verilen önem artmıştır. Bonsailer de bu kültürün bir parçasını oluşturmaktadır ve büyük şehirlerde insanların doğaya olan özlemlerini minyatür olarak karşılamaktadırlar. Genellikle bonsailerin iklime ayak uydurmaları çok zordur. Bundan dolayı bonsailerin yetiştirilmesi özel bir ilgi gerektirmektedir, yetiştirilirken ağacın doğal özelliğine toprağın nemliliğine, seçilen saksının özelliklerine, ışık ve doğal koşullara çok dikkat edilmelidir.
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Pencere önünde yeteri kadar alanınız varsa, bu bölge de küçük ve güzel bir bahçe yaratmak için uygun olabilir. Gün boyu doğal ışık alan bir alan olduğu için farklı bitki çeşitlerine son derece uygun olabilir. Tıpkı balkonda olduğu üzere, camın yönü ve gün boyunca ne kadar direkt güneş ışığı aldığı bitki seçiminizi yaparkendikaket etmeniz gereken kriterlerdir. Ayrıca, bu pencerelerin sürekli açılığ kapanan pencereler olup olmaması da önemli bir kriterdir çünkü bazı bitkiler hava akımına karşı çok dayanıksızdır.
Bir öneri: Pencere önleri minik bir bostan oluşturmak için de uygun olabilir! Taze baharatlarınızı ve hatta domates, biber gibi sebzeleri pencere önünde, saksılarda yetiştirebilirsiniz.
Masa başı bir işi olanlar bilir, günün neredeyse tamamı masa başında geçer. Çalışma masasındaki düzen ve tercih edilen aksesuarlar da iş psikolojisi üzerinde önemli rol oynar. O nedenle bu alanda ya da masanızın üstü müsait değilse, hemen yanı başınızda yaratacağınız küçük bir yeşil alan çalışma alanınıza ferahlık katmak için ideal olabilir. Üstelik doğal gün ışığı almayan bir mekandaysanız bile, sizler için uygun bitki çeşitleri mevcut. Örneğin kaktüs gibi bitkilerin hem bakımı çok kolaydır hem de radyasyona karşı etkili oldukları söyleniyor. Kolay kolay ölmeyen, bakımı kolay bitkilerle ilgili ’Yeni başlayanlar için: Bakımı kolay ev bitkileri’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
Çeşitli saksı, kap, kasa türü malzemeler içinde ev, iş yeri ya da ofis gibi kapalı mekanlarda iyi bir şekilde yetişebilen bitkilere genel olarak süs bitkisi adı veriliyor. Genelde tropik bitkilerden oluşan iç mekan süs bitkileri kolay bakımları ve uzun ömürlü oluşları ile birçok bitkiseverin favorisi. Kalıcı bitkilerle kombine edeceğiniz mevsimlik bitkiler ve çiçekler ya da kaktüs ve sukulent çeşitleri ile oluşturabileceğiniz fotoğraftaki gibi sevimli kombinasyonlar hem dekorasyonunuza renk katacak hem de size ve evinize bir nebze olsun yeşilin huzurunu getirecektir.
İç mekan bitkileri ile ilgili detaylı birçok yazıya homify Dergi sayfalarından ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey üst menüde yer alan Dergi sekmesine tıklayıp açılan sayfadan Bahçe sekmesini seçmek.