​Küçük daireleri dekoratif hale getirmek için 6 tüyo

Büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğu arttıkça insanlar giderek daha küçük dairelere yönelmeye başladı. Bunda nüfus kadar yüksek kiralar da etkili. Özellikle yabancı ülkelerde epey yaygın olan stüdyo tipi daireler artık ülkemizde de epey revaçta. Nüfus çoğalıp mekanlar küçüldükçe dar alanlara yönelik yeni tasarım fikirleri üretilmeye başlandı. Çünkü büyük evler için sayısız ve görkemli dekorasyon modelleri mümkünken nüfusun daha büyük bir çoğunluğunun yaşadığı küçük daireler de bir o kadar önemli bir konu haline geldi. Üstelik küçük mekanların büyük dairelere oranla çok akıllı çözümlere ihtiyaç duyduğu su götürmez bir gerçek. Stüdyo tipi daireler aileler için uygun olmayıp daha çok tek kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitedir. Bu dairelerin en önemli dezavantajı küçük boyutta olması. Dolayısıyla sınırlı bir alan söz konusu olduğunda küçük daire tasarımı çok daha fazla işlevsel olmalıdır. Bu yüzünden stüdyo dairelerin dekorasyonu için birkaç çığır açan fikir bulmak ve araştırmak gerekir. Biraz çaba göstererek küçük bir alanda televizyon izlemek, oyun oynamak, yemek yapmak ve uyumak gibi her türlü yaşamsal aktivitenizi gerçekleştirebilirsiniz.
Bir stüdyo dairenin genişliği çok fazla olmasa bile bu eksikliği telafi etmek öncelikle bir stil belirleyebilirsiniz. Stille beraber bir tema veya renk kombini de uygulayabilirsiniz. Örneğin perdeleri silikleştirip duvarları açık tonlardan seçerek mekanın olduğundan daha ferah ve geniş görünmesini sağlayabilir, mobilyaları da kontrast oluşturmak için siyah olarak kullanabilirsiniz. Yahut canlı ve hareketli duvarlar istiyorsanız mümkün olduğunca şeffaf mobilya tasarımları seçerek mobilyaları hayaletleştirebilirsiniz. Eğer evde masa sandalye kullanacaksanız ve ultra dar bir alanınız varsa şeffaf masalar, sehpalar görüntü kalabalığı yapmamak için en doğru seçim olur. Küçük daireler için mobilyalar çift işleve sahip olmalıdır. Yani evi dekoratif açıdan güzelleştirirken aynı anda depolama fonksiyonu da olmalıdır. Bu sebeple dolaplar için duvara gömülü modeller daha uygun olup kısıtlı alan masa ve kanepe yerleştirmek daha akıllıca bir dizayndır. Eğer kanepe altında da depolama alanı varsa bu imkanı da değerlendirebilirsiniz.
Daha dekoratif fikirler istiyorsak canlı ve dinamik bir mekan için en kolay yöntemlerden biri renkli duvar kağıdı kullanmaktır. örneğin rengarenk 3D duvar kaplaması kullanabilir, bu duvar kağıdını dengelemek için beyaz bir koltuk düşünebilirsiniz. duvar kağıtları odanız mucizeler yapabilir. Daha sakin ve huzurlu bir ortam içinse orman yeşili perdeler satın alabilirsiniz. Hazır şablonların dışında düşünmek, yaratıcı olmak küçük dairenizi dekore ederken mutlaka aklınızın bir köşesinde olsun.
Bunun dışında dekorasyonu işlevsel hale getirebilmek için verebileceğimiz küçük tüyolarda var. Bildiğiniz üzere stüdyo dairelerde oda seçeneği yoktur. Dolayısıyla yatakla oturma kısmını nasıl yerleştirebileceğiniz konusunda kafanız karışabilir. Örneğin yatağı duvara dayadıysanız yatak bitimine yürüme payı bırakarak, kanepenin arka kısmı yatağa bakacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Böylece her iki bölüm arasına sınır da çekmiş olursunuz. Yatak odası için daha fazla mahremiyet alanına ihtiyaç duyuyorsanız yatağı perdelerle çerçevelemek oldukça işe yarar bir yöntemdir. Üstelik güzel bir perde bulduğunuz takdirde estetik bir dekor da oluşturabilirsiniz.
Her ne kadar stüdyo tipi dairelerden bahsetmiş olsak da stüdyo kadar küçük olmasa da küçük boyutlu evlerde de bir mutfak bir oda bulunabilir. Böyle durumlarda mutfak için kullanacağınız kapının sürgülü model olmasına dikkat edin.
Kapsamlı bir araştırma ile birlikte stüdyo daireleri daha yaşanabilir hale getirirken aynı zamanda daha şık ve davetkar bir dekorasyon hazırlayabilirsiniz. Bunu başarabilmeniz için küçük daireleri güzelleştiren ilginç fikirler bulduk. Aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurarak kendi zevkinize göre stüdyo dairenizi dekore edebilirsiniz.
İskandinav stil dekorasyon Danimarka, Norveç gibi İskandinav ülkelerinden çıkma bir dekorasyon tarzıdır. Bu ülkelerin adını almasının bir nedeni tasarımın İskandinav iklimine göre şekillenmiş olmasıdır. Bildiğiniz üzere bu ülkelerde hava genellikle soğuk ve kapalıdır. Dolayısıyla dekorasyon tarzı iklimden kaynaklanan ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olmalıdır. Örneğin hava kapalı olduğu için mekanlar genellikle ferah ve aydınlık tutulmaya çalışılır. Duvarlar çoğunlukla beyazdır. Yine mevsim şartlarından ötürü İskandinav stil sade ve basit bir karaktere sahiptir. Çünkü soğuk hava sebebiyle insanlar çok fazla hareket etmek istemez ve konfor ön plana çıkar. Bu gibi özellikleri stüdyo tipi daireler için son derece uygundur. Zira küçük daireler de dar bir yere sahip olmasından ötürü hem aydınlık gözükmeli hem de yine küçük boyuttan ötürü konfor ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır. Küçük dairenize İskandinav tarzı oluşturmak için mobilyalarda açık tonlar kullanırken minder gibi aksesuarları renkli olanlardan seçebilirsiniz. Her ne kadar bu tarz sade ve basit çizgileriyle öne çıksa da minimal stilden farklıdır. Çünkü bu tarzda hareketli ve renkli obje kullanımı yoğundur. Kısacası konfor kadar estetik ve dekorasyona önem verilir. Örnek resmimizde İskandinav stile uygun olarak duvarlar beyaz renginden tercih edilirken mekan kesinlikle sıradan değil. Üzerinde çeşitli yazılar ve şekiller bulunan çerçeveler duvarları süslüyor. Bu açık renkli dekora kontrast olarak modern koltuk ise siyah renginde. Epey bir obje bulunmasında rağmen ortam basık ve daraltıcı bir atmosfere sahip değil.
Fotoğraftaki oturma odası House Envy tasarımıdır.
Küçük dairelerin dekorasyonunu canlandırmak için yapılabilecek önemli dekoratif fikirlerden birisi duvar rafı kullanmaktır. Bu duvar rafı resimde olduğu gibi duvar rengin veya açık ahşap malzemeden tercih edilebilir. Yine fotoğrafta olduğu gibi çeşitli süslemeler ve yaratıcı aksesuarlarla duvarlarınız evinizi güzelleştiren önemli unsurlardan biri haline gelecektir. Örnek tasarımda olduğu gibi kavanozdan bavullara dek yaratıcılığınızı zorlayan eşyalarla evinizin estetik seviyesini yukarılara taşıyabilirsiniz.
Küçük alanları olduğundan daha geniş ve havadar göstermenin yolu o mekanı yeterince aydınlatmaktan geçer. Şüphesiz en iyi ışık doğal güneş ışığıdır. Ancak daire sınırlı bir yere sahip olduğundan yalnızca doğal ışık yetersizdir. Üstelik amacımız dekorasyon şıklığını arttırmak, bu yüzden evimizde kullanacağımız lamba tavandan sarkan ve gösterişli bir model olmalıdır.
Küçük dairelerde sınırlı bir alan söz konusu olduğundan her bir boş alan doğru değerlendirilmelidir. Bunun için yukarıda verdiğimiz örneklerden yatak etrafına perde koymak gibi fikirleri deneyebilirsiniz. Eğer fotoğraftaki kadar küçük bir mutfağınız varsa ve her köşesini değerlendirdiyseniz bazı mutfak dolaplarını ve mobilya detaylarını renklendirerek mutfak gibi alanları da şık hale getirebilirsiniz.
Yeşil rengi her zaman kişileri sakinleştirip yatıştıran bir renk olduğundan bilhassa küçük mekanlarda kullanılmalıdır. Çünkü yeşil, insan psikolojisine olum yönde etki ederek sakinlik ve huzur etkisi verir. Stüdyo tipi daireler ise yeterince küçük alanlar olduğundan dekorasyonda mutlaka yeşil kullanılmalıdır. Ancak tüm duvarları yeşile boyarsanız mekan olduğundan daha küçük görünecektir.
Stüdyo tipi dairelerin banyosunu da unutmadık. Çünkü hedefimiz evin tamamını güzelleştirebilmek. Dolayısıyla banyo gibi alanları da es geçmemeliyiz. Küçük banyonuzu zarif ve estetik gösterecek malzeme seramik kaplamadır. Bilhassa örnek tasarımdaki gibi orijinal İtalyan porselen duvar seramiği olursa banyonuz muhteşem görünecektir. Gül desenleri de bir o kadar sofistike bir ortam sağlıyor.
Daha fazla yazı okumak isterseniz ’Evimi nasıl daha keyifli ve eğlenceli hale getirebilirim?’ başlığına göz atabilirsiniz.