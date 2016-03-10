​Küçük daireleri dekoratif hale getirmek için 6 tüyo

Büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğu arttıkça insanlar giderek daha küçük dairelere yönelmeye başladı. Bunda nüfus kadar yüksek kiralar da etkili. Özellikle yabancı ülkelerde epey yaygın olan stüdyo tipi daireler artık ülkemizde de epey revaçta. Nüfus çoğalıp mekanlar küçüldükçe dar alanlara yönelik yeni tasarım fikirleri üretilmeye başlandı. Çünkü büyük evler için sayısız ve görkemli dekorasyon modelleri mümkünken nüfusun daha büyük bir çoğunluğunun yaşadığı küçük daireler de bir o kadar önemli bir konu haline geldi. Üstelik küçük mekanların büyük dairelere oranla çok akıllı çözümlere ihtiyaç duyduğu su götürmez bir gerçek. Stüdyo tipi daireler aileler için uygun olmayıp daha çok tek kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitedir. Bu dairelerin en önemli dezavantajı küçük boyutta olması. Dolayısıyla sınırlı bir alan söz konusu olduğunda küçük daire tasarımı çok daha fazla işlevsel olmalıdır. Bu yüzünden stüdyo dairelerin dekorasyonu için birkaç çığır açan fikir bulmak ve araştırmak gerekir. Biraz çaba göstererek küçük bir alanda televizyon izlemek, oyun oynamak, yemek yapmak ve uyumak gibi her türlü yaşamsal aktivitenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bir stüdyo dairenin genişliği çok fazla olmasa bile bu eksikliği telafi etmek öncelikle bir stil belirleyebilirsiniz. Stille beraber bir tema veya renk kombini de uygulayabilirsiniz. Örneğin perdeleri silikleştirip duvarları açık tonlardan seçerek mekanın olduğundan daha ferah ve geniş görünmesini sağlayabilir, mobilyaları da kontrast oluşturmak için siyah olarak kullanabilirsiniz. Yahut canlı ve hareketli duvarlar istiyorsanız mümkün olduğunca şeffaf mobilya tasarımları seçerek mobilyaları hayaletleştirebilirsiniz. Eğer evde masa sandalye kullanacaksanız ve ultra dar bir alanınız varsa şeffaf masalar, sehpalar görüntü kalabalığı yapmamak için en doğru seçim olur. Küçük daireler için mobilyalar çift işleve sahip olmalıdır. Yani evi dekoratif açıdan güzelleştirirken aynı anda depolama fonksiyonu da olmalıdır. Bu sebeple dolaplar için duvara gömülü modeller daha uygun olup kısıtlı alan masa ve kanepe yerleştirmek daha akıllıca bir dizayndır. Eğer kanepe altında da depolama alanı varsa bu imkanı da değerlendirebilirsiniz.

Daha dekoratif fikirler istiyorsak canlı ve dinamik bir mekan için en kolay yöntemlerden biri renkli duvar kağıdı kullanmaktır. örneğin rengarenk 3D duvar kaplaması kullanabilir, bu duvar kağıdını dengelemek için beyaz bir koltuk düşünebilirsiniz. duvar kağıtları odanız mucizeler yapabilir. Daha sakin ve huzurlu bir ortam içinse orman yeşili perdeler satın alabilirsiniz. Hazır şablonların dışında düşünmek, yaratıcı olmak küçük dairenizi dekore ederken mutlaka aklınızın bir köşesinde olsun.

Bunun dışında dekorasyonu işlevsel hale getirebilmek için verebileceğimiz küçük tüyolarda var. Bildiğiniz üzere stüdyo dairelerde oda seçeneği yoktur. Dolayısıyla yatakla oturma kısmını nasıl yerleştirebileceğiniz konusunda kafanız karışabilir. Örneğin yatağı duvara dayadıysanız yatak bitimine yürüme payı bırakarak, kanepenin arka kısmı yatağa bakacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Böylece her iki bölüm arasına sınır da çekmiş olursunuz. Yatak odası için daha fazla mahremiyet alanına ihtiyaç duyuyorsanız yatağı perdelerle çerçevelemek oldukça işe yarar bir yöntemdir. Üstelik güzel bir perde bulduğunuz takdirde estetik bir dekor da oluşturabilirsiniz.

Her ne kadar stüdyo tipi dairelerden bahsetmiş olsak da stüdyo kadar küçük olmasa da küçük boyutlu evlerde de bir mutfak bir oda bulunabilir. Böyle durumlarda mutfak için kullanacağınız kapının sürgülü model olmasına dikkat edin.

Kapsamlı bir araştırma ile birlikte stüdyo daireleri daha yaşanabilir hale getirirken aynı zamanda daha şık ve davetkar bir dekorasyon hazırlayabilirsiniz. Bunu başarabilmeniz için küçük daireleri güzelleştiren ilginç fikirler bulduk. Aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurarak kendi zevkinize göre stüdyo dairenizi dekore edebilirsiniz.