Çocuklar için bahçemi nasıl daha güvenli hale getiririm?

Çocukların doğa ile temas ettikleri güvenli alanlardan biri bahçelerdir. Yemyeşil bir bahçenin ferah atmosferinde vakit geçirmek oldukça keyiflidir. Bahçe kullanım alanlarında, iç mekanlarda olduğu gibi çocuk güvenliği ön plana alınmalıdır. Oyun alanları ve kullanım rahatlığını esas alan bahçe dizaynı, bahçe mobilyalarından oyun materyalleri, havuz, bahçe bitkileri türleri ve bu alanlarda güvenliği kapsar. Tehdit unsuru olabilecek oyun alanları ya da eşyaların güvenlik açısından kontrol edilmesi gerekir. 0-6 yaş grubu çocuklar için asılabilecekleri, atlama ve asılma imkanı verecek objelerin kaldırılması gerekir. Bu tip asılı ve sallanan objelerin mümkünse sabitlenmesi de yerinde bir çözüm olacaktır. 12 yaşına kadar çocukların sıklıkla sallanan objelere asıldığı, ve yüksek yerlerden atlamaya çalıştığını gözlemlenir. Dolayısıyla çocuklar için güvenli bir bahçe dizayn etmek istiyorsanız, sallanan veya askılı objeleri kullanmamaya özen gösterin. Kullanmakta olduklarınızı yerine sabitlemeye çalışın. Ağır ve yerinden oynatılabilen eşyalarda çocuklar için tehlike arz eder. Ağır eşyaları kaldırmak, çocuklar için oldukça sakıncalıdır. Bu tip ağır eşya ve objelerin yerinden oynatılmaması için sabitlemek yerinde olacaktır.
Kaygan zeminler ayrıca çocuklar için dikkate alınması gereken unsurlardan biridir. Mümkün olduğunca çocukların yürüme alanlarında kaygan zemin teşkil edecek döşeme zemini kaplamaları tercih etmeyin. Su ile temas edilen alanları kontrol edin. Gerekirse çocukların oyun alanlarını daha konforlu hale getirmek için, yerine sabitlenen zemin örtülerini kullanın. Özellikle 12 yaş altı çocukların bulunduğu alanlarda gölet oluşturabilecek alanlar korunma altına alınmalıdır. Zararlı bitkiler, böcekler ve yabani otlar gözden geçirilmeli ve çocuklar için gerekli önlemler alınmalıdır. Çocuklarınızı kapalı alanlarla hapsetmeyin. Bilgisayar ya da tablet oyunlarına mahkum bırakmayıp, güneş, ağaçlar ve doğa ile temas edecekleri oyun alanları yaratın. Belli yaş grupları için ağaçlara tırmanıp düşmelerini sağlayacak tehlikeler için önlemler alın. Eğer kullanıyorsanız havuz güvenliğini ihmal etmeyin ve gerekli yerlerde korkuluklar yaptırmayı unutmayın. Çocukların bahçe güvenliğini sağlayacak daha fazla detaylı bilgi için alt başlıklarımızı incelemeye davet ediyoruz.
Bahçe güvenliğini sağlayan temel unsurlardan biri, bahçe sınırlarını oluşturan korkuluk ya da parmaklıkların nasıl tasarlandığıdır. Güvenli alan oluşturmak için, bahçe çitleri ya da parmaklıkların estetik ve fonksiyonel özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Çocukların özellikle belli bir yaşa kadar tırmanma, asılma ve atlama eylemlerini gerçekleştirmesi durumunda uygulanacak bahçe çitleri ya da parmaklıkların boyutu, formu dikkat çeker. Bahçe çitleri çocukların tırmanıp bahçe alanı dışına çıkmalarını önleyecek yükseklik ve formda olmalıdır. Aynı şekilde bahçe kapısı için uygun güvenlik kilitleri kullanılmalıdır. Güvenli bahçe kapısı kilit ve mandallarını kullanmak alınacak önlemler arasındadır. Parmaklıklar ve bahçe çitleri hem dışarıdan gelebilecek tehlikeyi önler, hem de çocuklarınızın güvenli alan dışına çıkmasına engel olur. Örnek görseldeki şık ve gösterişli bahçe dizaynı, MARIANGEL COGHLAN imzası taşıyor.
Korkuluk ve bahçe çitleri güvenliği sağlandıktan sonra, teras güvenliği için de alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Çocuklar sadece bahçe çitlerine tırmanmakla kalmaz, terasta asılabilecekleri eşya ve objelere de tutunabilirler. Çocuklar için bir oyun haline gelebilecek aktiviteler, teras ve bahçe alanında da kontrol edilmelidir. Teras zemin kaplaması oldukça kaygan bir zemin oluşturabilir. Bu gibi durumlarda kaygan zemin döşemesi kaplaması tercih edilmemelidir ya da sabit zemin örtüleri, halı kaplanan döşemeler ideal olabilir. Çocuk oyunları için güvenli alanlar oluşturulmalı, bir top çarpması sonucu tehlike oluşturabilecek kırılgan eşyalardan uzak tutulmalıdır. Çocukların oyun oynadığı alanlarda zemin kaplamasının kaygan olmamasına, mobilya ve aksesuarların kırılgan ve sallanan objeler olmamasına özen gösterin.
Her ebeveynin korkulu rüyası havuz alanında olabilecek tehlikeleri içerir. Bazı güvenlik ipuçları ile önlenebilir bir durum olacaktır. Havuzların kullanılmayan zamanlarda boşaltılması, duruma göre örtülmesi pratik bir yaklaşım olacaktır. Aynı zamanda çocukların yanlışlıkla suya düşmesi sonucunda, ne yapmaları gerektiği konusunda eğitmek gerekir. Yüzme dersleri de hayat kurtarıcı bir etkinlik olacaktır. Yüzme havuzu etrafında koruma önlemleri alınırken, bazı kurallar da konulabilir. Bunların yanı sıra, havuz içinde kullanılmak üzere hayat kurtaran can simidi ve kol bantları kullanımı tercih edilebilir.
Bahçe mobilyaları, çocuklar için rahatlık ve konfor sunan modeller ve güvenliği sağlayan özelliklerde olmalıdır. Bahçede kullanılan koltuk, sandalye ve masalar sivri köşeler olmayan döşemeye sabitlenen mobilya ürünleri olmalıdır. Tırmanma ve yüklenme ihtimaline karşı çocukları taşıyabilecek sağlamlıkta olması tavsiye edilir. Mobilyaların sert ve sivri köşeleri tekstil ürünleri ile kaplanabilir. Aynı şekilde sert zeminler için yastık ve dekoratif minderler kullanılabilir.
Oyun alanı çocukların eğlence merkezidir. Yaralanma ve zedelenmenin önüne geçmek için kullanılan salıncak veya kaydırak gibi kullanım alanlarının güvenli hale getirilmesi gerekir. Alınacak bazı önlemlerle çocukların düşmesi, kayması önlenebilir. Öncelikle bir salıncak ya da kaydırak yaptıracaksanız, zemine sabitlik ve sağlamlık esas alınmalıdır. Gerek salıncak, gerekse kaydırakların çok yüksek seviyelerde tasarlanmaması gerekir. Çocukların atlayacakları mesafe göz önüne alınarak, kısa mesafeli bir kaydırak yapılması makul olacaktır. Aynı şekilde kullanılacak materyallerin keskin ve rahatsız edici olmamasına özen gösterilmelidir. Çocuklar için güvenli bir oyun alanı oluşturacaksanız, mümkün olduğunca yetişkinlerin gözü önünde, görüş açısını yakalayacak mesafede dizayn edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Bahçede oyun oynayan çocuklar için bahçe ışıklandırması oldukça önemlidir. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda aydınlatma unsuru ihmal edilmemelidir. Karanlık köşeler çocukların farkında olmadan oyun amaçlı dikkatini çekebilir. Karanlık alanlarda yürüme mesafesinde gözle görülmeyen zemin örtüsü ya da objelere takılıp düşmelerini önlemek için stratejik noktalara ışıklandırma yapılmalıdır. Lamba aksesuarları karanlık alanları yeterince aydınlatacak ışık yoğunluğuna sahip olmalıdır. Çocuklar için bahçe alanında risk oluşturabilecek yükseltiler ve çukurları mutlaka kontrol edin. Düz ve kaygan olmayan zeminler oluşturmaya özen gösterin. Mutlaka karanlık kalan kenar ve köşeleri aydınlatmayı ihmal etmeyin. Alanları görevlerine ayırarak, aydınlatma unsurlarını stratejik noktalara yerleştirebilirsiniz. Oyun alanları, oturma alanı, bahçe bitkilerinin bulunduğu alanlar, havuz alanı ve karanlık köşelere dekoratif lamba aksesuarlarını yerleştirebilir, güvenli alanlar oluşturabilirsiniz.
Bahçe bitkileri, çocukların bulunduğu alanlarda alerjik reaksiyonlar, sivri uçlu bitkilerin sağlayacağı istenmeyen zedelenmeler açısından önemlidir. Doğadaki bitkilerin zehirlenme ve olumsuz etkilenme açısından türleri değişir. Ayrıca yaprakları keskin olabilme özelliği taşıyan sivri formlar ve dikenli bitkiler içeriyorsa, çocuk güvenliği açısından tercih edilmemelidir. Çocukların tırmanma ve asılma aktivitelerini göz önüne alırsak ağaçların etrafında da güvenlik önlemleri alınması gerekebilir. Meyveleri yenilmeyen bitkiler, zehirli bitkiler kullanmadığınıza dikkat edin. Bazı mantar türleri için de bu bilgi geçerlidir. Bitki ve çiçeklerin bakımının da düzenli olarak yapılması gerekir. Aksi takdirde çürüyen ve deforme olan bitki dalları, yaprakları ile temas söz konusu olabilir. Doğa ile iç içe bir bahçe alanı çocuklara ferah ve dinlendirici bir atmosfer yaratacaktır. Sadece bu basit yolları izleyerek, çocuklarınız için daha konforlu ve güvenli bahçe alanları oluşturabilirsiniz.
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