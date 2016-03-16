Çocuklar için bahçemi nasıl daha güvenli hale getiririm?

Çocukların doğa ile temas ettikleri güvenli alanlardan biri bahçelerdir. Yemyeşil bir bahçenin ferah atmosferinde vakit geçirmek oldukça keyiflidir. Bahçe kullanım alanlarında, iç mekanlarda olduğu gibi çocuk güvenliği ön plana alınmalıdır. Oyun alanları ve kullanım rahatlığını esas alan bahçe dizaynı, bahçe mobilyalarından oyun materyalleri, havuz, bahçe bitkileri türleri ve bu alanlarda güvenliği kapsar. Tehdit unsuru olabilecek oyun alanları ya da eşyaların güvenlik açısından kontrol edilmesi gerekir. 0-6 yaş grubu çocuklar için asılabilecekleri, atlama ve asılma imkanı verecek objelerin kaldırılması gerekir. Bu tip asılı ve sallanan objelerin mümkünse sabitlenmesi de yerinde bir çözüm olacaktır. 12 yaşına kadar çocukların sıklıkla sallanan objelere asıldığı, ve yüksek yerlerden atlamaya çalıştığını gözlemlenir. Dolayısıyla çocuklar için güvenli bir bahçe dizayn etmek istiyorsanız, sallanan veya askılı objeleri kullanmamaya özen gösterin. Kullanmakta olduklarınızı yerine sabitlemeye çalışın. Ağır ve yerinden oynatılabilen eşyalarda çocuklar için tehlike arz eder. Ağır eşyaları kaldırmak, çocuklar için oldukça sakıncalıdır. Bu tip ağır eşya ve objelerin yerinden oynatılmaması için sabitlemek yerinde olacaktır.

Kaygan zeminler ayrıca çocuklar için dikkate alınması gereken unsurlardan biridir. Mümkün olduğunca çocukların yürüme alanlarında kaygan zemin teşkil edecek döşeme zemini kaplamaları tercih etmeyin. Su ile temas edilen alanları kontrol edin. Gerekirse çocukların oyun alanlarını daha konforlu hale getirmek için, yerine sabitlenen zemin örtülerini kullanın. Özellikle 12 yaş altı çocukların bulunduğu alanlarda gölet oluşturabilecek alanlar korunma altına alınmalıdır. Zararlı bitkiler, böcekler ve yabani otlar gözden geçirilmeli ve çocuklar için gerekli önlemler alınmalıdır. Çocuklarınızı kapalı alanlarla hapsetmeyin. Bilgisayar ya da tablet oyunlarına mahkum bırakmayıp, güneş, ağaçlar ve doğa ile temas edecekleri oyun alanları yaratın. Belli yaş grupları için ağaçlara tırmanıp düşmelerini sağlayacak tehlikeler için önlemler alın. Eğer kullanıyorsanız havuz güvenliğini ihmal etmeyin ve gerekli yerlerde korkuluklar yaptırmayı unutmayın. Çocukların bahçe güvenliğini sağlayacak daha fazla detaylı bilgi için alt başlıklarımızı incelemeye davet ediyoruz.